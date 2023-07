En résumé Note de l’expert Les Plus Belles performances

Sensation de qualité supérieure

Joli écran rapide, fluide et lumineux

Bon appareil photo Les Moins Haut-parleurs faibles

Pas de zoom

Autonomie décevante Notre verdict Bien qu’il soit légèrement plus cher que ses prédécesseurs, le Nord 3 de OnePlus est un beau smartphone et tout de même abordable par rapport aux modèles haut de gamme que beaucoup d’utilisateurs trouvent trop cher. S’il offre une sensation Premium, il fait jeu égal avec plusieurs autres concurrents intéressants. Il est donc recommandé, mais il faut aussi regarder les alternatives.

Prix lors du test

Not available in the US

Il n’y a pas longtemps, nous avions testé le premier téléphone Nord de troisième génération, le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G. Un nom long et confus pour un modèle qui ne soit pas vraiment abordable, avec trop de compromis du côté des fonctions, des performances et du design.

Heureusement, avec le Nord 3, OnePlus fait mieux.

Un design luxueux

Le Nord 3 présente un beau design avec des matériaux haut de gamme et une forme aussi élégante que pratique. Il arbore un écran de 6,74 pouces, tout sauf petit mais qui, grâce à ses bords fins et aux côtés plats de son cadre en aluminium, n’est pas trop large une fois en main. Si son affichage est un peu plus grand que celui du CE 3 Lite 5G, ses dimensions extérieures, elles, sont inférieures d’un millimètre.

En façade, il n’est pas équipé d’un verre Gorilla mais du Dragontrail du concurrent de Corning appelé AGC. Il est difficile de savoir s’il est aussi résistant, mais il devrait présenter une bonne protection en cas de chute. Le verre s’arrondit en forme de goutte d’eau le long des bords, directement contre le cadre en aluminium mat. Son dos est également en verre, avec une forme incurvée vers les bords.

Le Nord 3 est disponible avec des finitions Misty Green (vert) ou Tempest Gray (gris).

Le Nord 3 a un dos brillant vert. Oneplus

Tout comme le modèle haut de gamme OnePlus 11, nous sommes un peu déçus que sa finition ne soit pas mat. Bien sûr, si vous mettez toujours une coque de protection, ce détail n’aura pas d’importance.

Le Nord 3 est doté d’un bouton d’alimentation et de réglage du volume, tous deux situés sur les côtés opposés du téléphone. En haut à droite se trouve le curseur qui permet de passer rapidement le téléphone en mode silencieux ou en mode ne pas déranger. Ce curseur était absent de certains modèles OnePlus précédents, il est donc le bienvenu.

Performances élevées en milieu de gamme

Le processeur Dimensity 9000 de Mediatek offre des performances à peu près équivalentes à celles des meilleurs téléphones de l’année dernière. Il fournit des mesures comparables au Pixel 7 de Google, et avec 16 Go de RAM rapide lpddr5x pour le modèle haut de gamme, nous n’avons constaté pratiquement aucune irrégularité ni aucun décalage. Ce n’est que lors du chargement d’applications volumineuses qu’il est un peu plus lent.

Avec des performances graphiques relativement élevées et un bon refroidissement, c’est un excellent téléphone pour le gaming. Il fait tourner la plupart des jeux Android exigeants à une fréquence d’images élevée et fluide sur son écran 1080p, et en outre, à des charges importantes.

Cependant, OnePlus semble donner la priorité à la prise en main du téléphone plutôt qu’à la dissipation efficace de la chaleur dans le châssis. Un test approfondi montre qu’il parvient à garder des performances maximales pendant 10 à 15 minutes, avant de perdre rapidement environ 30 % de sa puissance de calcul. Cela devrait suffire dans la plupart des situations, à l’exception des longues sessions de jeu.

La luminosité automatique est un peu trop faible, même si l’écran reste lisible au soleil. Mattias Inghe

Écran haut de gamme

Le taux de rafraîchissement de 120 Hz et la lecture tactile allant jusqu’à 1 000 Hz rendent la réponse agréablement rapide, quant à sa résolution elle est un peu étrange avec 1 240 x 2 772 pixels. L’écran n’est pas équipé de la technologie LPTO, mais il ajuste la fréquence en cinq étapes entre 40 et 120 Hz. En mode automatique, le réglage est transparent. En revanche, il ne semble pas très efficace pour maintenir la fréquence basse, car nous avons obtenu pratiquement la même autonomie que lorsque nous avons fait fonctionner manuellement le téléphone en 120 Hz.

L’écran est un AMOLED avec d’excellentes caractéristiques de couleur et un pic de luminosité élevé de 1 450 cd/m2, le maximum, pour les jours ensoleillés. Avec la prise en charge du HDR10+ et le certificat approprié pour le contenu HDR sur Netflix et Prime Video, vous profiterez, comme nous, d’une expérience cinématographique exceptionnelle.

De ses haut-parleurs stéréo intégrés résulte un audio détaillé, en particulier dans les fréquences moyennes, où les détails de la musique qui ne ressortent pas normalement deviennent clairs. Malheureusement, les basses manquent un peu de puissance, ce qui donne un son un peu étriqué. Pour les voix, vous obtenez une reproduction agréable et naturelle, de sorte que le Nord 3 fonctionne bien en tant que haut-parleur.

Le Dolby Atmos est activé et ne peut être désactivé seulement si vous y branchez un casque, et quel que soit le profil sonore choisi, nous n’obtenons jamais une véritable plénitude.

Deux îlots pour trois objectifs. Mattias Inghe

Appareils photo

Au dos de l’appareil, on remarque deux îlots ronds qui contiennent trois caméras. Un capteur IMX890 de 50 Mp avec stabilisation optique de l’image dans la partie supérieure, accompagné d’un grand-angle de 8 Mp avec mise au point fixe, puis un macro de 2 Mp dans l’autre. À côté de chacun d’eux deux cercles blancs ont été placés, mais il semble qu’un seul corresponde au flash LED. La fonction de l’autre est sujette au questionnement.

Les photos en plein jour sont nettes et détaillées, notamment grâce à la mise au point rapide et à l’assistance à la prise de vues. Techniquement parlant, en tout cas, car c’est à vous de choisir les bons sujets. Nous avons retrouvé des couleurs naturelles sur tous les clichés, mais la dynamique n’est pas très fiable. En effet, si l’appareil photo dispose de zones d’ombre, il veut les mettre en évidence pour obtenir des détails, ce qui surexpose les zones lumineuses.

Dans l’ensemble, le résultat est fiable, les couleurs et niveaux de luminosité du grand-angle et capteur à Selfie correspondent à ceux de l’appareil photo principal. L’objectif macro, lui, présente une saturation des couleurs plus pâle et un bruit constant dans l’image. En mode pro, vous pouvez contrôler l’exposition et choisir un format brut.

À noter qu’il n’y avait pas autant de lumière lorsque nous avons pris la photo Mattias Inghe

OnePlus tient à souligner les qualités du Nord 3 en matière de photographie nocturne, grâce à son grand capteur, à son stabilisateur d’image optique et à sa propre technologie de multi-exposition appelée Turbo RAW. Et, les résultats montrent que la marque ne ment pas : il est possible d’obtenir beaucoup de détails et de nuances avec une image nette et presque exempte de bruit.

Il n’y a qu’un problème, le rendu est trop lumineux. Au lieu de donner de belles couleurs, il pousse la compensation au maximum, si bien que nous avons eu l’impression de prendre la photo en début de soirée plutôt qu’au milieu de la nuit. Il est normalement possible de régler ce problème via le mode manuel pro de l’application, mais ce n’est pas une mince affaire.

Pour ce qui est de filmer, il combine stabilisation optique et numérique, et il est possible de filmer jusqu’à 4K et 60 images par seconde, avec des commandes simples mais intuitives. En mode horizontal, vous disposez même d’un microphone stéréo, assez convaincant et doté de bons filtres contre le bruit environnant. Vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, connecter un micro externe via USB ou Bluetooth.

Oxygen OS 13.1. M3

Système d’exploitation et autonomie

L’interface du Nord 3 est l’habituel Oxygen OS de OnePlus, désormais en version 13.1, avec quelques améliorations par rapport à la mise à jour 13.0 du OnePlus 11, comme le mode Zen étendu que l’on peut activer pour un moment de déconnexion et de détente. Il est bien sûr basé sur Android 13, et OnePlus promet trois ans de mises à jour Android et quatre ans de sécurité. Ce n’est pas aussi bien que le fleuron OnePlus 11, mais c’est à la hauteur de ce que Google propose.

Oxygen OS est, comme toujours, élégant et bien réglé pour une expérience rapide, il est également dit qu’il aide à l’optimisation de la batterie pour maintenir sa santé et à maximiser les cycles de charge avec, d’après OnePlus, seulement une perte marginale après 1 600 cycles de charge.

Une batterie de 5 000mAh alimente le Nord 3 et suffit pour une journée complète d’utilisation active. Le téléphone n’est pas extrêmement économe en énergie dans certaines situations où d’autres brillent, comme le streaming vidéo, mais vous pouvez toujours regarder une saison de votre série préférée avant qu’il ne s’éteigne.

La luminosité et le volume audio affectent davantage l’autonomie que la fréquence d’images. Lorsque le moment est venu de le recharger, le chargeur Supervooc de 80 watts et fourni permet une charge très rapide. Il faut un peu plus d’une demi-heure pour le remplir à 100 %.

Mattias Inghe

Prix et disponibilité

Parmi les téléphones de milieu de gamme de Oneplus, on en retrouve à différents niveaux de prix, et celui que l’on appelle simplement Nord est le meilleur et le plus cher d’entre eux. Sa troisième et dernière génération est actuellement disponible en précommande et en deux versions, l’une avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage pour 449 €, ou 16 et 256 Go pour 549 €.

En le commandant aujourd’hui, il vous sera expédié dès le 20 juillet.

La concurrence est rude dans cette gamme de prix, avec des appareils comme le Google Pixel 7a, le Xiaomi 13 Lite et le Samsung Galaxy A54.

Conclusion

Le premier OnePlus Nord a été un succès, et le Nord 2 a été encore meilleur. Aujourd’hui, la marque s’appuie sur ses qualités tout en proposant un sentiment de luxe davantage prononcé. Le tout à un prix malheureusement un peu revu à la hausse…

Fiche technique

Oneplus Nord 3

Mediatek Dimensity 9000

Cortex-X2 3,05 GHz, 3 pcs Cortex-A710 2,85 GHz, 4 pcs Cortex-A510 1,8 GHz

Graphique Mali-G710 MC10, 848 MHz

8/16 Go

128/256 Go

Écran 6,74 pouces AMOLED, 1240 x 2772 pixels, 120 Hz

Appareils photo de 50 Mp + 8 Mp grand-angle, 2 Mp macro avec led à l’arrière, 16 Mp à l’avant

USB 3 Type C

2G, 3G, 4G, 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, GPS, Galileo, NFC

Android 13 avec OxygenOS 13.1

Double sims, lecteur d’empreintes digitales, curseur d’alerte

IP54

5 000 mAh, 16h40min de vidéo en ligne (WiFi, haute luminosité, 60 Hz), environ 15 h d’utilisation mixte (4G, faible luminosité, 120Hz), environ 36 h d’appels

Charge 80W USB (SuperVooc)

16,2 x 7,5 x 0,82 cm

194 grammes

Performances

Antutu Benchmark 10 : 850 773 points*

: 850 773 points* Geekbench 6 : 3 297 points

: 3 297 points Geekbench 6 single-core : 1 093 points

: 1 093 points Geekbench 6 compute : 6 040 points

: 6 040 points 3dmark Wild Life Unlimited : 8 663 points

: 8 663 points 3dmark Wild Life Extreme : 2 302 points

: 2 302 points Stockage en lecture : 1 687,7 Mo/s

: 1 687,7 Mo/s Stockage en écriture : 1 628,3 Mo/s

* Nouvelle version d’Antutu. Il n’est pas confirmé si le score est comparable aux mesures effectuées avec Antutu 9.