En résumé Les Plus Design moderne

Application compagnon intuitive

Très bonne fiabilité Les Moins Prix

Nécessite un Hub Notre verdict Discret, moderne, robuste et fiable, le détecteur LifeQuality a tout pour lui si ce n’est qu’il a besoin d’un Hub supplémentaire pour fonctionner.

Ajax Systems est une entreprise spécialisée dans la création de solutions de protection contre les intrusions, les incendies ou encore les fuites d’eau pour les propriétés résidentielles et commerciales. Son catalogue se compose de dispositifs à la pointe de la technologie, conçus dans le but de rassurer les utilisateurs quotidiennement.

La marque propose également une ligne d’appareils domestiques connectées et haut de gamme pensés pour surveiller la qualité de l’air de votre intérieur. C’est d’ailleurs ce type de produit que nous avons récemment testé avec le détecteur Ajax LifeQuality. Découvrez ce que nous en avons pensé, et s’il offre vraiment une tranquillité d’esprit.

Design

Boîtier compact et élégant

LED d’indication

Kit d’installation murale

Le LifeQuality se présente sous la forme d’un boîtier au style moderne et élégant, sur lequel est écrit le logo Ajax. Celui-ci intègre des LEDS qui s’illuminent de différentes couleurs en fonction de la qualité de l’air (vert, jaune, rouge ou violet) et de l’état du système, à savoir s’il est bien connecté ou pas.

Grâce à sa petite taille, il est facile à transporter, vous permettant ainsi de surveiller les données de température, CO2 et humidité où que vous vous trouviez.

Mathilde Vicente / Foundry

Si vous préférez le laisser en place, dans une des pièces de la maison, vous pouvez l’installer au mur grâce à son support inclus. Rien ne vous oblige à l’accrocher, car fabriqué à partir de plastique ABS blanc, ou noir, il peut aussi être posé sur un meuble et ainsi se fondre discrètement dans le décor. Le panneau est d’ailleurs conçu pour qu’il puisse être facilement fixé sur une surface lisse sans avoir à ouvrir le boîtier.

Il peut être posé à la verticale ou à l’horizontale, le tout est de ne pas le mettre dehors, près de ventilateurs ou chauffages, ainsi que là où il y a des températures ou humidité trop importantes.

Sur l’une des arêtes, on remarque d’ailleurs un système d’ouverture que la marque a intégré pour la circulation de l’air nécessaire à la récupération des données.

Configuration et application

Son utilisation dépend d’une centrale compatible

Application compagnon facile et intuitive

Une fois le moniteur sorti de sa boîte, notre premier réflexe a évidemment été de l’ouvrir pour l’allumer. Nous avons maintenu appuyé sur le bouton d’alimentation jusqu’à voir le logo Ajax, sur le dessus du boîtier, s’éclairer.

D’une couleur rouge, la LED nous a indiqué que notre LifeQuality n’était pas connecté car, pour qu’il fonctionne, il est indispensable qu’il soit relié à une centrale compatible (Hub 2, Hub 2 Plus ou Hub Hybrid). Dans notre cas, nous avons donc utilisé le Hub 2 Plus pour pouvoir effectuer nos tests.

C’est une fois connecté à notre réseau Wifi via le câble Ethernet (cela peut être en Wi-Fi et/ou via un réseau mobile), et branché à une prise de courant, que nous avons pu configurer le tout sur l’application gratuite Ajax, disponible sur iOS et Android. Il a fallu créer notre compte, entrer le nom du dispositif et scanner le QR code sous le capot du Hub.

Ensuite, à partir de son interface intuitive, nous avons, enfin, pu allumer notre détecteur LifeQuality et l’ajouter à l’écosystème Ajax pour le retrouver dans l’onglet Appareils.

Sur ce dernier, il y a toutes les données enregistrées par le dispositif, allant de la température, à l’humidité, en passant le niveau de CO2, l’intensité du signal et l’état de la batterie.

Elles sont présentées sous la forme de graphiques que vous pouvez choisir d’afficher en heure, jour, semaine, mois ou année. Et, juste en dessous, Ajax a pris la peine d’expliquer l’importance de surveiller ces mesures.

L’app est très bien faite et semble fiable pour la retransmission des résultats obtenus. Avec la technologie Ajax Cloud, vos données y sont même transmises instantanément, une façon de rester averti via des notifications de l’évolution des différentes situations.

Mathilde Vicente / Foundry

Performances

3 capteurs de mesure

Précis et fiable

Avant tout, petit rappel important, la température ambiante optimale pour l’homme se situe entre 16 et 25°C, et dans le cas où elle serait trop élevée ou basse, elle pourrait avoir un impact néfaste sur le corps. Il en va de même pour l’humidité qui doit se trouver en 40 et 60 % et le CO2 optimal entre 400 et 600 ppm.

Pour s’assurer de notre bonne qualité de vie, le détecteur d’Ajax est donc équipé de capteurs très précis capables de mesurer chacune des données précédemment mentionnées.

Il intègre donc un premier capteur SHT40 de Sensirion, numérique et qui dispose d’un système d’autodiagnostic pour garantir une précision jusqu’à ±0,2°C et de l’humidité jusqu’à ±2 %. Le second est un Sunrise de Senseair, optique NDIR et conçu pour mesurer le niveau de dioxyde de carbone dans l’air.

Pour calibrer ce dernier, il faut placer le détecteur à l’extérieur pendant 10 à 15 minutes avant de vous rendre dans les paramètres du détecteur, directement sur l’app, pour démarrer le processeur.

Il est peu énergivore, offre 15 ans de mesures fiables qui peuvent être sauvegardées sur sa mémoire intégrée, et jusqu’à 72h d’enregistrement en secours dans le cas où on perdrait la connexion.

Pour optimiser son utilisation, il est possible de créer des scénarios d’automatisation via l’app, qui vous permettront d’adapter les réglages par rapport à votre intérieur.

Mathilde Vicente / Foundry

Batterie et autonomie

Longue autonomie

Ne nécessite pas de branchement

Le LifeQuality n’a pas besoin d’être rechargé ou branché à une prise d’alimentation puisqu’il embarque une batterie basée sur des piles remplaçables et ayant une durée de vie de plus de 3 ans.

Une surveillance en continue vous est donc garantie, ainsi qu’une tranquillité d’esprit sans vous soucier d’un potentiel manque d’autonomie.

De plus, le fait qu’il soit dénué de câbles facilite l’installation au mur ou au plafond, entre autres. C’est un avantage considérable si l’on considère que s’emmêler dans les fils gâche souvent l’expérience.

Prix et disponibilité

Sur le site de la marque, cet équipement est à l’achat chez différents revendeurs agréés. Avec des prix avoisinant les 500 € pour chaque unité, selon nous, compte tenu de ce coût le duo moniteur LifeQuality et la centrale Hub conviendront davantage à des professionnels qu’à des particuliers.

Sinon, pour les particuliers, le détecteur est disponible chez Amazon à 299 € et le Hub 2 Plus à partir de 309,52 €.

Retrouvez aussi différents accessoires Ajax créés pour faciliter votre confort de vie, à l’instar du détecteur mouvement, le Button (bouton d’activation des scénarios d’automatisation) ou encore le MotionCam.

Conclusion

Si vous recherchez un détecteur de pollution atmosphérique, alors nous vous confirmons que la gamme Ajax est excellente.

Bien que proposé à un prix élevé, et qu’il ne puisse fonctionner sans centrale, c’est un produit qui a tout pour plaire avec un design moderne, sa connectivité exceptionnelle et la fiabilité de ses capteurs pour mesurer la température de la pièce, son taux d’humidité et le CO2.

De plus, grâce à ses piles intégrées, vous pourrez le déplacer d’une pièce à l’autre aisément et vous profiterez de ses fonctionnalités sur une très longue durée sans avoir à vous soucier de son autonomie.

Fiche technique