Review del OnePlus Nord 3: Una buena mezcla de lujo y compromiso

En pocas palabras Puntuación Pros Buenas prestaciones

Sensación premium

Pantalla elegante, rápida y brillante

Cámara competente Contras Altavoces no demasiado potentes

Cámara sin zoom

No tiene la mejor batería Nuestro veredicto Con el Nord, OnePlus sigue ofreciendo un gran teléfono para aquellos y aquellas que consideran que los modelos premium cuestan demasiado. Ahora además tiene un toque más premium que nunca. Eso sí, su precio es más caro que sus predecesores y empata incluso con varios otros competidores interesantes.

Precio en el momento de escribir esta review

La serie Nord es la familia de teléfonos de gama media de OnePlus en diferentes puntos de precio, y el llamado simplemente Nord es el mejor y más caro de ellos. El Nord 3 viene en dos versiones, la de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento por 449 €, o 16 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento por 499 €. Es una dura competencia en ese rango de precios, de la talla del Google Pixel 7a, del Xiaomi 13 Lite o del Samsung Galaxy A54.

No hace mucho, probé el primer teléfono Nord de la tercera generación, OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, un nombre largo y confuso para un teléfono que no es tan asequible como debería ser teniendo en cuenta las carencias que tiene en sus especificaciones, rendimiento y diseño. En el Nord 3, de nombre más sencillo, OnePlus lo ha hecho mejor.

Diseño: Construcción lujosa

Tiene un diseño elegante con un tacto premium, materiales de calidad y una forma tan estilizada como práctica. Con una pantalla de 6,74 pulgadas, es de todo menos pequeño, pero gracias a los finos bordes de la pantalla y a los laterales planos del marco de aluminio del teléfono, no es demasiado ancho para agarrarlo. Es un tamaño de pantalla ligeramente superior al del Nord CE 3 Lite 5G, pero un milímetro más pequeño en las dimensiones exteriores.

En la parte frontal, no tiene Gorilla Glass, sino Dragontrail Glass de un competidor de Corning llamado AGC. Es difícil determinar si es exactamente igual de duradero, pero debería ofrecer una buena protección contra una caída en las pistas. El cristal se redondea en forma de lágrima a lo largo de los bordes directamente contra el marco de aluminio mate, y la parte trasera también es de cristal, Gorilla Glass 5 con un diseño curvado hacia los bordes. El Nord 3 está disponible en dos estilos, con la parte trasera en negro grisáceo mate o con un acabado verde brillante.

Nord 3 con diseño verde brillante. Oneplus

Al igual que el modelo superior OnePlus 11. Al igual que aquí, estoy un poco decepcionado por no poder conseguir el color verde más atractivo con la cómoda parte trasera mate, pero si haces como la mayoría de la gente y sigues poniendo una carcasa protectora sobre el teléfono, no importa. El Nord 3 tiene un claro botón de encendido y control de volumen en lados opuestos del móvil, y en la parte superior del lado derecho está el apreciado control deslizante de OnePlus que puede cambiar rápidamente el teléfono a modo silencioso o no molestar. Se echaba en falta en algunos modelos anteriores de OnePlus, así que es de agradecer.

Alto rendimiento de gama media

El chipset Dimensity 9000 de Mediatek ofrece un rendimiento más o menos equivalente al de los mejores teléfonos del año pasado. Ofrece métricas en línea con los móviles Pixel 7 de Google, y con 16 GB de RAM rápida lpddr5x en el modelo superior, casi no experimenté entrecortamientos ni lag. Solo al cargar apps grandes, donde es un poco más lento que el mejor de los últimos móviles de gama alta. No está mal para un móvil que cuesta unos seis mil.

Con un rendimiento gráfico relativamente alto y una buena refrigeración, es un teléfono estupendo para jugar. Ejecuta la mayoría de los juegos Android más exigentes a una velocidad de fotogramas alta y fluida en su pantalla de 1080p y, además, a cargas realmente altas consigue mantener la velocidad de fotogramas durante mucho tiempo.

Sin embargo, hay un límite superior, OnePlus parece priorizar el agarre del teléfono sobre la disipación eficiente del calor en el chasis. Una prueba de estrés exhaustiva muestra que logra mantener el rendimiento máximo durante 10 a 15 minutos, luego pierde rápidamente alrededor del 30 por ciento de su potencia de cálculo. Eso debería bastar en la mayoría de las situaciones, salvo en largas sesiones de juego.

El brillo automático es, como en tantos móviles, un poco demasiado cauteloso. Pero es definitivamente legible al sol Mattias Inghe

Pantalla de alta gama

120 Hz de frame rate y hasta 1.000 Hz de lectura táctil en la pantalla hacen que la respuesta sea agradablemente rápida. La resolución es de unos algo extraños 1.240 x 2.772 píxeles. La tecnología LPTO de la pantalla no es total, pero ajusta la frecuencia en cinco pasos fijos entre 40 y 120 Hz. En modo automático, es aparentemente perfecto. Pero no parece ser muy bueno para mantener la frecuencia baja, ya que entonces obtengo casi la misma duración de batería que cuando hago funcionar el teléfono manualmente en el modo de pantalla de 120 Hz.

La pantalla es una amoled con excelentes características de color y un alto pico de brillo para los días soleados. 1.450 cd/m2 es el brillo máximo declarado, y sí, usar el teléfono en exteriores nunca es un problema. Con soporte para HDR10+, y el certificado adecuado para contenido HDR en Netflix y Prime Video, puedes tener una gran experiencia cinematográfica.

Los altavoces estéreo integrados proporcionan un sonido detallado, especialmente en el rango medio, donde los detalles de la música que normalmente no destacarían se vuelven claros. Por desgracia, le falta bastante potencia en los graves, por lo que puede resultar una experiencia de sonido delgada. Para el habla, se obtiene una reproducción agradable y natural, por lo que el Nord 3 funciona bien como altavoz. Dolby Atmos está activado y no se puede desactivar a menos que conectes unos auriculares, y no importa el perfil de sonido que elija, nunca consigo una verdadera plenitud en el sonido.

Islas de dos cámaras con tres cámaras Mattias Inghe

Tres cámaras

En la parte trasera hay dos islas redondas con tres cámaras. Un sensor IMX890 de 50 megapíxeles con estabilización óptica de imagen en la superior, y una cámara gran angular más sencilla de ocho megapíxeles con enfoque fijo, y una pequeña cámara macro de dos megapíxeles en la otra. Al lado de cada una hay dos círculos blancos, pero parece que solo uno de ellos es el flash LED, es el único que se activa cuando estoy disparando. Lo que hace el otro está abierto a conjeturas. ¿Sensor de luz? ¿Decoración? Quién sabe.

Las fotos a la luz del sol son nítidas y detalladas, y con el enfoque rápido y el asistente de ai, es fácil sacar el teléfono del bolsillo, apuntar, hacer clic y obtener una foto fiablemente buena. Técnicamente hablando. Encontrar buenos sujetos depende de ti. Obtengo colores naturales en todas mis fotos de prueba, pero la dinámica es un poco inestable. Si la cámara tiene grandes zonas oscuras en sombra, quiere resaltarlas para obtener detalles, lo que significa que las zonas brillantes están sobreexpuestas.

En la mayoría de los casos, sin embargo, se ve bien, y el gran angular y la cámara selfie coinciden con la cámara principal en los niveles de color y luz. La pequeña cámara macro tiene una saturación de color más pálida y algo de ruido constante en la imagen. En el modo profesional, se puede controlar la exposición en detalle y se puede elegir disparar en formato RAW.

Definitivamente no había tanta luz cuando disparé, a pesar de que estamos cerca del pleno verano Mattias Inghe

Fotografía nocturna con un toque diurno

OnePlus se esfuerza en destacar lo bueno que es el Nord 3 en fotografía nocturna, con su gran sensor, estabilizador óptico de imagen y su propia tecnología multiexposición llamada Turbo RAW. Así que salí al barrio y tomé algunas fotos. Los resultados demuestran que OnePlus no miente: se pueden obtener muchos detalles y matices de una imagen nítida y casi sin ruido.

Sólo hay un problema, es demasiado brillante. En lugar de ofrecerme unos colores fantásticos, lleva la compensación de luz al máximo, por lo que de repente parece que estoy fotografiando a primera hora de la tarde en lugar de en mitad de la noche. Las mejores cámaras que he visto consiguen captar el detalle y el color pero manteniendo una sensación realista de noche en la imagen. Es posible ajustarlo en el modo manual profesional de la aplicación, pero no es fácil.

Como cámara de vídeo, el móvil es práctico. Consigue una imagen estable con una combinación de estabilización óptica y digital, y puede grabar hasta en 4K y 60 fps, con controles sencillos pero intuitivos. Pero no con estabilización total, tendrás que confiar en la óptica y en tu propia mano firme, o en un trípode. En el modo horizontal tiene incluso un micrófono estéreo, que me parece convincente. Y con buenos filtros contra el ruido y el ruido del viento. Si quieres conectar un micrófono externo por USB o Bluetooth, no hay problema, pero por desgracia no es posible cambiarlo en la app; tendrás que indagar en el menú de ajustes del sistema para ello.

Oxygen OS 13.1 M3

Sistema y batería

La interfaz es la habitual de Oxygen OS de OnePlus, ahora en su versión 13.1, con algunas mejoras respecto a la 13.0 que traía el OnePlus 11. Entre otras, el modo Zen ampliado que puedes activar para desconectar y relajarte. Por supuesto, está basado en Android 13, y OnePlus promete tres años de actualizaciones de Android y cuatro años de actualizaciones de seguridad. No es tan bueno como el OnePlus 11 premium, pero está a la altura de lo que ofrece la propia Google.

Oxygen OS es, como siempre, elegante y bien afinado para una experiencia rápida, y también se dice que ayuda con la optimización de la batería para ayudar a mantener la salud de la batería y maximizar los ciclos de carga. Esto significa que sólo tiene una pérdida marginal de capacidad después de hasta 1.600 ciclos de carga. Dice OnePlus. Por supuesto, me resulta imposible hacer pruebas sin haber utilizado el teléfono durante tanto tiempo que ya no se puede comprar y hay que echar un vistazo al Nord 6 o Nord 7 en su lugar.

Una batería de 5.000 miliamperios-hora alimenta el teléfono y es suficiente para un día completo de uso activo. El teléfono no es extremadamente eficiente energéticamente en algunas situaciones en las que otros brillan, como el streaming de vídeo, pero aún así podrás ver una temporada de tu serie favorita antes de que se agote la batería. El brillo y el volumen de audio afectan a la duración de la batería más que la frecuencia de imagen. A la hora de recargar, la carga es muy rápida con el cargador Supervooc de 80 vatios incluido. Se tarda poco más de media hora en recargar una batería llena, así que es fácil hacerlo con el café de la mañana.

Mattias Inghe

El primer OnePlus Nord fue un éxito, y el Nord 2 fue aún mejor. Ahora OnePlus se ha basado en sus buenas cualidades y, sobre todo, ofrece una mayor sensación de lujo que antes. Pero también a un precio mayor. Debuta con un precio de mil dólares más alto para cada modelo que el que tenían el Nord y el Nord 2. Así que no es inmediatamente tan competitivo. Si tienes un Nord 3, un Pixel 7a o tal vez un Samsung Galaxy A54, tendrás que decidir por ti mismo. Todos tienen sus pros y sus contras.

Especificaciones

Nombre del producto: OnePlus Nord 3

Fabricante: OnePlus

Circuitería: Mediatek Dimensity 9000

Procesador: Cortex-X2 3,05 GHz, 3 pcs Cortex-A710 2,85 GHz, 4 pcs Cortex-A510 1,8 GHz

Gráficos: Mali-G710 MC10, 848 MHz

Memoria: 8/16 GB

Almacenamiento: 128/256 GB

Modelo probado: 16/256 GB

Pantalla: 6,74 pulgadas amoled, 1240 x 2772 píxeles, 120 Hz

Cámaras: 50 megapíxeles + 8 megapíxeles gran angular, 2 megapíxeles macro con led trasero, 16 megapíxeles frontal

Conexiones: Usb 3 tipo c

Comunicaciones: 2g, 3g, 4g, 5g, wifi 6, bluetooth 5.3, gps, galileo, nfc

Sistema operativo: Android 13 con OxygenOS 13.1

Otros: Dual sims, escáner de huellas en pantalla, deslizador de alertas, resistente a salpicaduras (IP54)

Batería: 5.000 mAh, 16 h 40 min vídeo online (wifi, brillo alto, 60 Hz), unas 15 h uso mixto (4g, brillo bajo, 120 Hz), unas 36 h llamadas

Carga de batería: usb 80W (SuperVooc). cargador USB de 30 W incluido.

Tamaño: 16,2 x 7,5 x 0,82 cm

Peso: 194 gramos

Precio rec.: 5.690 coronas suecas (8/128 GB), 6.490 coronas suecas (16/256 GB)

Rendimiento

Antutu Benchmark 10: 850.773 puntos*

Geekbench 6: 3.297 puntos

Geekbench 6 single-core: 1.093 puntos

Geekbench 6 compute: 6.040 puntos

3dmark Wild Life Unlimited :8.663 puntos

3dmark Wild Life Extreme:2.302 puntos

Almacenamiento delectura: 1.687,7 MB/s

Almacenamiento de escritura: 1.628,3 MB/s

* Nueva versión de Antutu. No se ha confirmado si la puntuación es comparable a las mediciones realizadas con Antutu 9.

