En résumé Note de l’expert Les Plus Excellents appareils photo

Grands écrans

Apps Google optimisées pour le grand écran

Un design sans faille Les Moins Indisponible dans de nombreux pays dont la France

Le prix

De nombreuses apps ne sont pas optimisées pour le mode tablette

Lourd

Pas de prise en charge du stylet Notre verdict Le Pixel Fold est un appareil impressionnant, surtout pour une première génération. Les logiciels peuvent être améliorés, mais cela dépend autant des développeurs d’applications que de Google. Les plus gros inconvénients sont le prix et le poids imposant, bien qu’ils soient intrinsèques si vous voulez un téléphone qui se transforme en tablette. Et si c’est le cas, alors le Pixel Fold est l’un des meilleurs.

Prix lors du test

$1799 (256GB), $1919 (512GB)

Les meilleurs prix : Google Pixel Fold

Vendeur Prix Google $1799 Voir offre

Le téléphone pliable de Google est attendu depuis longtemps. Les rumeurs selon lesquelles l’entreprise en développait un ont commencé il y a plusieurs années et, lors d’une révélation surprise pendant un récent épisode du podcast Made by Google, le monde a découvert que le Pixel Fold n’était pas le premier.

Un modèle précédent n’avait pas fait ses preuves et avait été annulé. Le Pixel Fold a donc dû être satisfaisant pour s’attaquer à divers rivaux, mais surtout à Samsung. L’entreprise sud-coréenne a une grande avance sur Google, ayant sorti son premier Galaxy Fold en 2019 et étant sur la bonne voie pour lancer bientôt son pliable de cinquième génération.

S’il y a beaucoup de choses à aimer dans ce Pixel Fold, il y a aussi quelques frustrations, dont certaines pourraient être corrigées dans les mises à jour logicielles. Et puis, il y a le prix, qui avoisine les 2 000 € en Allemagne, seul pays européen où il est commercialisé.

Design

Pas d’espace entre les écrans lorsque plié

Relativement fin

Résistance à l’eau IPX8

De toute évidence, le Pixel Fold est le type de smartphone pliable qui vise à remplacer une tablette plutôt qu’un téléphone de type “clapet”.

C’est pourquoi le Pixel Fold est grand et lourd. Il est épais de 12,1 mm (sans compter la bosse de l’appareil photo) et mesure 80 mm de largeur. Avec une hauteur de 140 mm, il est plus court que de nombreux smartphones, mais avec 284 g, il est beaucoup plus lourd (20 g de plus que le Galaxy Z Fold 4).

Le Fold testé est de couleur Obsidienne (noir grisé), mais vous pouvez également l’obtenir en Porcelaine (beige).

Le fait de l’ouvrir pour révéler l’écran interne de 7,6 pouces suscite généralement un “waouh” car même aujourd’hui en 2023, peu de gens ont vu un smartphone qui se plie comme un livre.

Le pli ne disparaît jamais, mais la plupart du temps, la luminosité de l’écran le dissimule. Il est davantage caché si vous utilisez une application de chaque côté de l’écran.

Le pli ne disparaît jamais, mais la luminosité de l’écran le dissimule souvent

Le Fold se distingue de ses concurrents, notamment le Samsung Galaxy Fold 4, par son format 6:5. Cela signifie qu’il est plus en mode paysage qu’en mode portrait, ce qui est plus important qu’on ne l’imagine car cela affecte le comportement des apps.

Plié, il n’y a pas d’espace entre les écrans ; cet espace est l’une des premières choses que l’on remarque sur le Galaxy Fold 4, mais Samsung devrait y remédier dans le Fold 5 qui sera lancé dans quelques semaines.

Ce n’est pas le premier smartphone pliable à se fermer à plat, le Magic Vs de Honor le fait aussi.

Jim Martin / Foundry

Sur le bord supérieur se trouve un haut-parleur, avec un second sur le bord inférieur, ainsi que la fente nano-SIM et un port USB-C.

Sur le côté droit, de la partie arrière (lorsque plié), ont été placés les commandes de volume et le bouton d’alimentation, qui fait également office de lecteur d’empreintes digitales.

Les bords sont arrondis, en alliage poli, et la charnière est essentiellement une version plus épaisse : sa douceur est remarquable sous les doigts. Par contre, dès que vous touchez le Fold, des traces de doigts le recouvrent.

Jim Martin / Foundry

Le verre Gorilla Victus au dos est une zone qui ne prend pas les traces, car il a une finition mate. Enfin, une énorme section de l’appareil photo dépasse d’environ 3 mm.

Le Pixel Fold ne s’ouvre pas exactement à 180°, il ne repose donc pas à plat contre une surface. C’est gênant si vous voulez taper, glisser ou faire des choses qui impliquent de toucher l’écran, car il oscille dans tous les sens.

Jim Martin / Foundry

Vous pouvez exercer une légère pression pour forcer l’écran à s’incliner d’environ cinq degrés afin qu’il soit parfaitement plat, mais il n’est pas recommandé de faire ceci sur un appareil si cher.

En fait, des avertissements bien visibles dans la boîte vous indiquent que les écrans flexibles sont plus souples que ceux des téléphones traditionnels et que vous devez “éviter tout contact avec du sable, des miettes, des ongles ou des objets tranchants”. Il est également recommandé de ne pas retirer la protection d’écran installée en usine et de ne pas en appliquer une autre.

L’impression dominante est donc qu’il s’agit d’un téléphone particulièrement délicat qui nécessite beaucoup d’attention. Il est aussi décevant de constater que, malgré le prix, Google n’inclut pas d’étui.

Avec un indice IPX8, le Pixel Fold peut “résister aux éclaboussures”, selon Google. En fait, c’est un euphémisme car il peut résister à une immersion dans l’eau jusqu’à 1 m de profondeur pendant 30 minutes.

L’impression dominante est donc qu’il s’agit d’un téléphone particulièrement délicat qui nécessite beaucoup d’attention

L’un des avantages de la charnière rigide est qu’elle permet d’ajuster l’écran à un certain angle et de le maintenir en place. C’est ingénieux si vous voulez regarder une vidéo les mains libres sur l’écran extérieur en mode “tente”, il vous est aussi possible de le faire avec l’écran interne.

Jim Martin / Foundry

Cela peut s’avérer salutaire pour les appels vidéo, car il y a une caméra sur le cadre intérieur ainsi qu’une autre intégrée à l’écran extérieur. Le lancement d’Android 14 s’accompagnera d’une mise à jour de YouTube qui affichera la vidéo dans la partie supérieure de l’écran et placera les commandes de lecture sur la partie plane.

Écran et haut-parleurs

Écran extérieur de 5,8 pouces au format 17.4:9

Écran intérieur de 7,6 pouces au format 6:5

Il n’est pas censé être l’attraction principale, mais l’écran extérieur du Pixel Fold est inhabituel pour un smartphone pliable, car ses proportions sont très similaires à celles d’un appareil standard. Ou, du moins, d’un modèle vieux de quelques années.

Jim Martin / Foundry

Le format 17.4:9 est beaucoup plus utilisable que celui de l’écran extérieur du Galaxy Z Fold 4, qui est de 23.1:9. Il s’agit d’un panneau OLED très lumineux, qui atteint 1550 nits et qui est très agréable, même dans des conditions extérieures très lumineuses. La résolution est excellente, les couleurs sont superbes et, sans surprise, les angles de vision le sont également.

Certains n’apprécieront peut-être pas le choix de Google d’opter pour une capteur selfie à poinçon, mais il n’est pas vraiment gênant.

Jim Martin / Foundry

Ouvrez le Fold (ce qui nécessite deux mains et un ongle car il n’y a pas d’espace) et il devient une petite tablette. L’écran a la même diagonale de 7,6 pouces que le Galaxy Z Fold 4 et, le Pixel Fold a un rapport hauteur/largeur de 6:5 contre 21.6:18 pour le Z Fold 4.

Cela revient à dire que le Galaxy Z Fold 4 (et à peu près tous les autres concurrents) a un écran grand et étroit, tandis que le Pixel Fold est plus large et court.

Est-ce un avantage ? La réponse est compliquée, et il sera facile d’y répondre lorsque nous aborderons le logiciel du Pixel Fold.

Les deux écrans supportent un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120Hz, mais l’interne n’est pas aussi lumineux à 1000 nits, avec un maximum de 1200 nits.

L’autre point à noter est le cadre autour de l’écran interne. Il est davantage épais en haut et en bas que sur les côtés, mais ce n’est pas quelque chose que l’on remarque. Au contraire, il est trop fin sur les côtés et il est difficile de saisir le Fold sans toucher accidentellement autre chose à l’écran.

Jim Martin / Foundry

Observation plus importante, en particulier pour les personnes qui achètent un pliable pour la première fois : l’écran n’est pas parfaitement plat. Nous sommes tous tellement habitués au verre épais des smartphones traditionnels qu’un écran flexible semble ondulé et bon marché.

Comme nous l’avons déjà mentionné, le pli demeure même lorsque la charnière est complètement ouverte.

Dans l’ensemble, la qualité est excellente, mais on remarque une bande de part et d’autre de ce pli qui présente une luminosité et des couleurs légèrement différentes lorsque l’on déplace le Fold dans ses mains. Il ne s’agit pas d’un problème rédhibitoire ; les écrans flexibles sont comme ça en ce moment.

Le verre ultrafin est recouvert d’une protection en plastique qui n’atteint pas tout à fait le cadre extérieur. Il y a un espace de 1 à 2 mm autour du bord qui accumule la poussière et la saleté… La même chose se produit dans les minuscules espaces entre le haut et le bas de l’écran et la charnière.

Jim Martin / Foundry

Un dernier détail qu’il est facile de manquer est l’appareil photo situé dans la partie supérieure droite du cadre. Il est là, quelle que soit la manière dont vous vous servez du Fold, pour qu’il soit toujours possible de passer un appel vidéo ou de prendre un selfie.

Les haut-parleurs sont étonnamment bons. Ils ne produisent pas beaucoup de volume jusqu’à ce que vous poussiez le curseur au maximum, mais ils sont capables de produire un son décent pour regarder des vidéos, écouter des podcasts et un peu de musique.

Logiciels et applications

Android 13

Applications Google optimisées

5 ans de mises à jour Pixel

Les logiciels sont essentiels pour tout smartphone pliable, car les applications doivent s’afficher différemment lorsque vous l’utilisez en mode tablette et tirer parti de l’espace et de la résolution supplémentaires. Là où d’autres, comme Honor avec le Magic Vs, n’ont pas fait un travail extraordinaire, Google est dans la position chanceuse d’Apple avec l’iPhone et peut contrôler à la fois le matériel et le logiciel.

C’est pourquoi il a optimisé toutes ses applications pour l’écran de forme étrange du Fold. Gmail, Calendar, Météo, Drive, Photos sont toutes magnifiques et montrent bien plus que ce que l’on voit sur l’écran extérieur.

Jim Martin / Foundry

Cependant, ce n’est pas le cas de toutes les applications. Celles qui ne sont pas optimisées s’affichent avec des barres noires sur les bords, Facebook en est un exemple notable, et le seul moyen de les faire remplir l’écran est de faire pivoter le Fold de 90° et de le basculer en mode portrait.

Jim Martin / Foundry

Le problème, c’est que dans de nombreux cas, les applications sont simplement mises à l’échelle pour que tout soit plus grand au lieu d’afficher des informations supplémentaires.

Dans de nombreux cas, les applications sont simplement mises à l’échelle pour que tout soit plus grand au lieu d’afficher des informations supplémentaires

Même certaines applications de Google ne sont pas entièrement optimisées. Les cartes reviennent parfois au style Facebook, c’est-à-dire qu’elles remplissent le centre de l’écran, mais avec des barres noires sur les bords.

Jim Martin / Foundry

Le format n’est pas idéal pour les vidéos, si vous voulez voir la totalité d’une vidéo au format 16:9, elle s’affiche à une taille à peine supérieure à celle de l’écran extérieur. Et c’est pire encore si vous regardez un film qui repose sur un format davantage fin et large.

YouTube est optimisé, bien sûr, de sorte que vous pouvez zoomer et faire en sorte que la vidéo remplisse l’écran. Mais c’est comme revenir à l’époque où les téléviseurs n’avaient pas d’écran large.

Jim Martin / Foundry

Le principal avantage n’est peut-être pas d’utiliser une seule application, mais d’en avoir deux ouvertes en simultané. Cela fonctionne bien, notamment parce que Google a ajouté une barre des tâches qui apparaît lorsque vous glissez lentement vers le haut depuis le bas de l’écran. Si vous utilisez déjà une application, vous pouvez en faire glisser une autre vers la gauche ou la droite et elle occupera la moitié de l’écran où vous l’avez glissée.

Jim Martin / Foundry

Ensuite, glissez la barre de séparation vers la gauche ou la droite pour élargir une application (et amincir l’autre) et faire pivoter le smartphone en mode portrait si les applications sont mieux dans cette orientation, par exemple pour regarder une vidéo et ouvrir une page web à la fois.

Jim Martin / Foundry

Certaines applis peuvent se glisser-déposer entre elles, mais cela n’apporte rien de particulier. Oui, vous pouvez sélectionner un tas de photos dans Google Photos et les déposer dans un e-mail ou dans WhatsApp, mais il est tout aussi facile de joindre des photos à partir de ces applications.

Copier et coller du texte d’une application à l’autre semble plus pratique lorsque les deux sont à l’écran, mais même après une semaine, nous n’avons pas trouvé la paire d’applications qui a fait du Fold un outil indispensable.

L’absence d’un moyen de lancer des paires d’applications que vous aimez exploiter ensemble est un problème qui pourrait bien être résolu avec Android 14. Au lieu de cela, vous devez en lancer une en plein écran, faire apparaître la barre des tâches et avec l’icône Séparer la faire glisser d’un côté.

Autre problème : les applications ne restent pas couplées si vous fermez le Fold. Lorsque vous le rouvrez, l’une des applications s’affiche en plein écran, ce qui est très embêtant.

La situation peut également devenir confuse car Google a choisi de faire en sorte que le Fold fasse des choses différentes lorsque fermé, en fonction du type d’application utilisé en mode tablette. Nous avons interrogé Google à ce sujet et la firme nous a répondu qu’il s’agissait d’une fonction que les développeurs appellent “wakelock“. Certaines apps demandent à l’écran de rester allumé, même sur les smartphones non pliables, et d’ignorer la période d’inactivité.

Ainsi, si vous regardez une vidéo, lisez un livre ou jouez et que vous fermez l’écran, la vidéo s’affichera sur l’écran extérieur au lieu de verrouiller le Fold et d’afficher les informations permanentes.

C’est une bonne chose une fois que l’on a compris ce système, mais il n’existe aucun paramètre permettant de modifier ce comportement.

Google pourrait également ajouter une option permettant d’enregistrer différentes dispositions d’écran d’accueil pour l’écran intérieur et extérieur. En l’état, le Fold reproduit votre écran d’accueil extérieur sur le côté gauche de l’écran intérieur, et place les applications sur la droite.

Contrairement au Galaxy Z Fold 4, il n’est pas possible d’exécuter trois applications à la fois, ni d’avoir une fenêtre flottante. Le Pixel Fold ne prend pas non plus en charge le stylet, ce qui pourrait en décevoir certains.

L’achat d’un Pixel présente toutefois des bénéfices. Google promet cinq ans de mises à jour, et il y a le VPN de Google gratuit. Une fonctionnalité à venir est le mode interprète, il affiche les traductions sur l’écran extérieur, tandis que l’intérieur affiche la langue source du propriétaire.

Caractéristiques techniques et performances

Tensor G2

12 Go de RAM

256 Go de stockage UFS 3.1

Le processeur, la mémoire vive et le stockage du Fold sont identiques à ceux du Pixel 7 Pro. Il y a beaucoup de puissance, bien que les benchmarks montrent que ce n’est pas le plus rapide du marché cela donne au Pixel Fold une sensation de fluidité et de réactivité.

Les applications se lancent rapidement et, en combinaison avec les écrans à taux de rafraîchissement élevé, elles fonctionnent exceptionnellement bien, tout comme les jeux d’ailleurs.

Néanmoins les performances sont quelque peu discutables car peu de jeux ont été optimisés pour exploiter la résolution et le rapport d’aspect inhabituels du Pixel Fold. Les jeux adaptés sont mis en évidence dans le Play Store et comprennent Minecraft, Asphalt 9, League of Legends, Genshin Impact, Clash of Clans, Candy Crush et Call of Duty Mobile.

Jim Martin / Foundry

Asphalt 9 n’a montré aucun problème et a offert une expérience décente. Toutefois, ce n’est pas parce qu’un jeu remplit tout l’écran qu’il est plus facile ou agréable à jouer que sur un écran standard. Les jeux non optimisés peuvent s’adapter au format de l’écran, mais ils sont moins visibles.

Par ailleurs, le Pixel Fold chauffe sensiblement, même lorsqu’il exécute des tâches peu exigeantes. Si vous vous servez de l’application appareil photo pendant un certain temps, par exemple pour enregistrer une vidéo ou une photo de ciel nocturne à longue exposition, l’appareil monte rapidement en température.

Cela n’a jamais causé d’autres problèmes, comme un ralentissement perceptible, ce n’est pas ce que l’on attend d’un appareil si haut de gamme.

En parlant d’appareil Premium, il est doté d’un système haptique haut de gamme, subtile et très naturel. Il est possible de régler son intensité en fonction des appels entrants, des notifications, des alarmes et de l’effet tactile en général.

Comme on peut s’y attendre, le Fold est équipé du Wi-Fi 6E, du Bluetooth, de la bande ultra-large et du NFC. Il n’y a qu’un seul plateau nano-SIM, mais vous pouvez vous servir de l’eSIM pour un deuxième numéro. Il prend en charge la 5G mmWave et la Sub 6GHz.

Appareils photo

Objectif large 48 Mp f/1,7

Objectif ultra grand-angle 10,8 Mp f/2,2

Téléobjectif 5x 10,8 Mp f/3,05

Capteur selfie extérieur 9,5 Mp f/2,2

Capteur selfie intérieur 8 Mp f/2,0

On pourrait penser que Google aurait copié-collé les caméras du Pixel 7 Pro, mais non. Les trois capteurs à l’arrière ont des résolutions différentes (toutes inférieures, étonnamment) et la caméra frontale a un compte inhabituel de 9,5 Mp.

Cela n’a pas d’importance puisque ce sont d’excellents objectifs qui produisent des photos, et des vidéos, très agréables dans la majorité des situations. Les clichés pris par l’appareil photo arrière principal sont nets, bien exposés et présentent une bonne plage dynamique. En voici une sélection :

Il existe un mode 2x dans l’application de l’appareil photo, mais il s’agit d’une opération logicielle, il faut donc appuyer sur le bouton “5” pour le téléobjectif. L’ultra grand-angle et le téléobjectif peuvent tous deux produire de belles photos, mais le téléobjectif a besoin de beaucoup de lumière pour donner le meilleur de lui-même.

Voici quelques photos prises avec l’ultra grand-angle :

Et une sélection du téléobjectif 5x :

Les performances en basse lumière ne sont pas extraordinaires, le bruit s’insinue dans les photos plus que vous ne le souhaiteriez. En outre, les capacités macro du Fold n’ont rien d’exceptionnel.

Nous dirions qu’il en est de même pour le mode portrait de tous les appareils photo : ce n’est pas le meilleur, voici quelques photos prises avec l’objectif avant :

Heureusement, la magie logicielle de Google fait de cet appareil un téléphone idéal pour la photographie et la plupart des utilisateurs ne remarqueront pas les inconvénients ou ne s’en soucieront pas. Vous pouvez effacer les objets des photos, les flouter, choisir la meilleure photo d’une série de photos en rafale, etc.

C’est un bon smartphone pour la vidéo, notamment grâce à l’excellente stabilisation. Il est possible de filmer jusqu’à 4K/60 images par seconde. La fonction Slo-mo mérite également d’être soulignée, car elle est facilement accessible dans le mode vidéo principal et produit des résultats exceptionnels.

L’autre avantage d’un appareil pliable comme celui-ci est la possibilité d’exploiter l’écran avant comme viseur pour prendre des selfies de meilleure qualité à l’aide des caméras arrière.

Jim Martin / Foundry

Autonomie et charge

Chargement rapide de 30W

Chargement sans fil de 7,5W

Pas d’adaptateur fourni

Le Pixel Fold intègre une paire de batteries qui totalise environ 4800mAh, alors que de nombreux smartphones standard ont des cellules plus grandes. Google affirme que c’est suffisant pour durer au-delà de 24 heures, ce qui est vrai. Mais ce n’est pas le cas pour tous les jours.

Nous avons testé le Fold pendant plus d’une semaine avant de rédiger cet article et bien que la batterie adaptative n’a peut-être pas eu assez de temps pour se mettre en marche, notre consommation a beaucoup varié.

Selon nos estimations, nous avons utilisé le Fold pendant environ la même durée chaque jour, avec un mélange écran extérieur et intérieur pour naviguer, jouer à des jeux, prendre des photos, surfer sur les réseaux sociaux.

Certaines de ces journées se sont terminées avec des niveaux confortables, autour de 20-25 %, mais d’autres n’ont même pas atteint l’heure du coucher sans avoir besoin d’être rechargées. À l’inverse, un jour, il restait près de 40 %, ce qui a duré jusqu’après le déjeuner du lendemain.

Bizarrement, Google n’a pas rattrapé le type de charge rapide que d’autres fabricants proposent désormais et il est difficile d’appeler le Fold un smartphone à charge rapide. Google n’inclut pas de chargeur, mais si vous en avez un qui peut fournir 30W alors le Fold le prendra.

Avec un chargeur Ravpower de 61W, le Fold s’est rechargé de 0 à 14% en 15 minutes et était à 28 % après 30 minutes, c’est bien et linéaire mais aussi très lent.

La recharge sans fil est possible à la puissance standard de 7,5W avec tout chargeur compatible Qi. Au moins, il est là, contrairement au Honor Magic Vs.

Prix et disponibilité

La version 256 Go coûte 1 899 € chez Google Allemagne, seul pays européen où il est disponible, le modèle Obsidian contrairement au Porcelain (beige) est décliné en 512 Go, il est à 2 019 €. Si vous précommandez l’un de ces modèles, vous recevrez gratuitement la Pixel Watch, seule d’une valeur de 379 € (299 € lorsque remisée).

Conclusion

Notre opinion sur le Pixel Fold a beaucoup changé en une semaine. Nous ne sommes pas encore complètement convaincus que ce type de téléphone pliable est quelque chose dont le monde a besoin. Mais même si c’est le cas, le Pixel Fold est si cher qu’il reste une curiosité.

Le logiciel doit également s’améliorer. Les développeurs n’optimiseront pas leurs applications pour un appareil niche avant qu’il ne devienne plus populaire, et les consommateurs hésiteront à l’acheter tant que les applications ne fonctionneront pas correctement.

L’autre inconvénient majeur est le poids. C’est une merveille d’ingénierie, mais le Fold est lourd et volumineux, qui pèse après l’avoir tenu pendant un certain temps.

En fin de compte, il s’agit d’un appareil de première génération et si vous pouvez vous le permettre et que vous le voulez vraiment, vous l’adorerez probablement. Les autres devraient s’en tenir à un smartphone ordinaire, peut-être un Pixel 7 Pro, et passer à un iPad, un ordinateur portable ou un téléviseur lorsqu’ils souhaitent un écran plus grand.

Adaptation du test original par sur Tech Advisor de langue anglaise

Fiche technique