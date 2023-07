En résumé Note de l’expert Les Plus Écran de premier ordre

Appareil photo principal satisfaisant

Beaucoup d’espace de stockage

Bonne autonomie Les Moins Un toucher plastique bon marché

Pas de recharge sans fil

Seulement deux mises à jour Android promises Notre verdict Le meilleur atout du Honor 90 est son écran incurvé dans les 4 coins, auquel s’ajoutent une fiche tech’ de pointe et de belles fonctions de protection des yeux supplémentaires, mais le reste n’est que moyen, il y a donc mieux ailleurs.

Prix lors du test

Unavailable in the US

À l’époque où elle était une filiale de Huawei, Honor s’est toujours distinguée par ses téléphones haut de gamme à prix réduit.

Aujourd’hui indépendante, Honor a commencé à se tailler une place de choix sur le marché des produits Premium avec le Magic 5 Pro et le Magic Vs pliable, mais avec le Honor 90, l’entreprise reste fidèle à ce qu’elle a toujours fait de mieux.

Avec sa structure élancée et son écran éblouissant, le Honor 90 surpasse son coût abordable, et son appareil photo principal très performant est également digne d’Instagram. En revanche, vous devrez vous accommoder d’un design plastique désagréable, et il n’y a pas de fonctions comme la recharge sans fil ou l’étanchéité, mais le rapport qualité-prix reste décent.

Design

Fin et léger

Arrière en plastique texturé, toucher désagréable sur le modèle Diamond Silver

Pas d’étanchéité ni de verre trempé

Le Honor 90 est mince et élégant malgré son grand écran. Avec ses bords incurvés, il est agréable à tenir en main et conviendra à ceux qui ne veulent pas d’un smartphone imposant.

Tout cela est malheureusement gâché par notre décision de doter notre version Diamond Silver d’un plastique texturé franchement horrible, l’une des pires finitions de téléphone que nous ayons pu voir depuis des années.

Tout cela est malheureusement gâché par notre décision de doter notre version Diamond Silver d’un plastique texturé franchement horrible

Dominic Preston / Foundry

La moitié inférieure du dos est parsemée d’un effet qui ressemble à des bulles coincées sous une protection d’écran. En fait, notre premier réflexe a été d’essayer de décoller ce que nous avons supposé être une couche protectrice installée en usine, jusqu’à ce que nous réalisions qu’il s’agissait d’un élément fondamental du smartphone.

Il apporte probablement une adhérence supplémentaire au Honor, mais cela ne suffit pas à le rendre moins glissant lorsqu’il repose sur une surface plane.

Le Honor 90 est fin et élégant, malgré son grand écran

Il convient de souligner que le modèle Crystal Silver est le seul à présenter cette finition désagréable et que, pour être honnête, un collègue en était fan. Honor précise que le modèle Emerald Green et Peacock Blue (modèle indisponible en France) ont une texture “givrée”, tandis que le Midnight Black est “brillant”.

Dominic Preston / Foundry

Un dernier grand point d’interrogation concerne la durabilité. Alors que le dos en plastique est probablement assez résistant aux chocs, Honor ne semble pas utiliser de verre Gorilla renforcé pour l’écran, et n’annonce pas non plus d’indice d’étanchéité, il semble donc qu’il sera un peu moins résistant que d’autres appareils concurrents.

L’écran est la principale raison d’envisager sérieusement le Honor 90

Écran et haut-parleurs

Ecran OLED de 6,7 pouces à 120Hz

Technologie de protection des yeux à la pointe de l’industrie

Haut-parleurs moyens

L’écran est la principale raison d’envisager sérieusement le Honor 90.

Dominic Preston / Foundry

Ce grand écran AMOLED incurvé (sur les quatre côtés) avec un taux de rafraîchissement de 120Hz est proche de la norme des produits phares. La seule chose qui manque vraiment est la prise en charge de la technologie LTPO pour varier ce taux de rafraîchissement, qui au lieu de cela ne peut varier qu’entre 60, 90 et 120Hz.

L’écran est net, avec une haute résolution de 2644×1200, et suffisamment lumineux pour être utilisé sous n’importe quel éclairage.

Ce grand écran AMOLED incurvé avec une fréquence de rafraîchissement de 120Hz est proche de la norme des produits phares

Plus que cela, Honor met l’accent sur ses efforts uniques pour donner la priorité à la santé oculaire. En plus de l’option standard de réduction de la lumière bleue le soir, la société a eu recours à la gradation dynamique et d’autres technologies qui, selon elle, devraient réduire la fatigue oculaire et aider à améliorer votre sommeil.

Dominic Preston / Foundry

Il est difficile d’évaluer l’efficacité de tout cela après seulement une semaine d’utilisation, mais tout effort visant à atténuer l’impact des heures passées devant un écran doit être salué, et Honor montre la voie à suivre dans ce domaine.

En ce qui concerne l’audio, il n’y a pas de prise casque, et les deux haut-parleurs sont tout à fait standard. Ils suffiront pour regarder YouTube ou écouter de la musique lorsque vous n’avez pas d’enceinte à portée de main, mais rien ne distingue ce Honor de ses concurrents.

Caractéristiques techniques et performances

Puce Snapdragon 7 Gen 1 de milieu de gamme

Jusqu’à 12 Go de RAM

Jusqu’à 512 Go de stockage

Le Honor 90 est équipé du Snapdragon 7 Gen 1, un processeur Qualcomm de milieu de gamme qui correspond aux prix pratiqués par Honor.

Dominic Preston / Foundry

Techniquement, il s’agit d’une “édition accélérée” du 7 Gen 1, mais cela signifie simplement un léger overclock de 2,4 GHz à 2,5 GHz sur le cœur principal de la puce.

Quoi qu’il en soit, le résultat est une performance qui est à la hauteur des smartphones de même catégorie, à part le Google Pixel 7a exceptionnellement puissant avec sa puce Tensor G2 de la gamme Premium.

Il est pratique que le Honor 90 commence à partir de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage (bien que la disponibilité varie selon le marché), allant jusqu’à un imposant 12 Go et 512 Go (unique offre pour la France).

Les réseaux sont la connectivité 5G et la plupart des dernières normes Bluetooth, Wi-Fi et NFC.

Appareils photo

Appareil photo principal impressionnant

Performances limitées en basse lumière

Ultra grand-angle décent

Le Honor 90 dispose techniquement d’un module photo triple arrière, mais pour l’essentiel, vous pouvez ignorer le capteur de profondeur de 2 Mp et vous concentrer sur les objectifs principal et ultra grand-angle.

Dominic Preston / Foundry

L’objectif principal est la star, bien sûr, et Honor a mis le paquet sur le hardware avec un capteur de 200 Mp. L’ouverture de f/1,9 n’est pas la plus rapide qui soit, mais à 1/1,4″, elle est assez grande, elle est donc capable de capturer une bonne quantité de lumière.

Les photos sont sans surprise excellentes pendant la journée, avec des couleurs attrayantes et beaucoup de détails grâce au capteur haute résolution.

Il se comporte admirablement bien en faible luminosité, prenant de superbes photos de plats dans un restaurant à l’éclairage sombre et morose, même si un peu de bruit se glisse. Il y a cependant des limites, et une fois que l’on atteint l’obscurité, la qualité chute de façon spectaculaire, l’un des domaines où les fleurons font encore leurs preuves.

Il n’y a pas de téléobjectif ici, mais l’application appareil photo offre un raccourci vers un zoom numérique 2x à partir du capteur principal, ce qui devrait être utile en cas de besoin.

L’ultra grand-angle de 12 Mp semble beaucoup moins saisissant sur le papier, mais il ne se débrouille pas mal, tant que l’éclairage est bon. En revanche, il peine à s’imposer dans l’obscurité, à tel point qu’il ne vaut pas la peine de l’utiliser dans des conditions plus sombres.

En passant à l’avant, vous trouverez un seul capteur selfie de 50 Mp, bien que Honor vous permette de prendre des photos à deux niveaux de zoom différents par défaut. Nous avons apprécié cet objectif à notre grande surprise, même si la détection des bords en mode portrait laisse à désirer.

Batterie et charge

Autonomie d’une journée

Chargement filaire rapide de 66 W

Pas de charge sans fil

Avec une grande batterie de 5000mAh, il n’est pas vraiment surprenant que le Honor 90 ait une longue durée de vie.

La puce 7 Gen 1, légèrement moins économe en énergie, fait que ce smartphone ne figure pas parmi les meilleurs dans le domaine de l’autonomie. Toutefois, nous avons pu constater qu’il fonctionnait sans problème toute la journée, et qu’il faudrait une utilisation assez intensive pour vider la batterie avant l’heure du coucher.

Dominic Preston / Foundry

Le chargeur filaire de 66W garantit une recharge rapide. Nous sommes parvenus à passer de 0 à 70 % en seulement une demi-heure avec le chargeur fourni.

Avec une batterie de 5000mAh, il n’est pas surprenant que le Honor 90 ait une longue durée de vie

Le seul véritable inconvénient est qu’il n’y a pas de prise en charge de la charge sans fil. Le Pixel 7a et le Nothing Phone (1) proposent tous deux la recharge sans fil pour le même prix, et cette omission commence à être inacceptable pour du milieu de gamme.

Logiciel et mises à jour

Fonctionne sous Android 13

Surcouche MagicOS de Honor, légèrement embêtante

Deux mises à jour majeures d’Android seulement ont été promises

Comme on peut s’y attendre, le Honor 90 est sous Android 13, la dernière version au moment de la rédaction de cet article, avec la surcouche MagicOS de l’entreprise.

Dominic Preston / Foundry

MagicOS n’est pas la pire des versions d’Android, mais elle est loin d’être notre préférée.

Les possibilités de personnalisation sont bienvenues, notamment en ce qui concerne l’écran toujours allumé, et nous sommes fans de son système de dossiers flexible.

Vous devrez également vous accommoder de plusieurs applications Honor préinstallées à côté des versions supérieures de Google, nous avons des applications de calendrier, de calculatrice et de contacts en double, et ce ne sont que celles qui commencent par un “c”.

Une poignée de jeux douteux vient s’ajouter à la mauvaise première impression.

Dominic Preston / Foundry

Honor a confirmé qu’elle ne prévoyait d’offrir au téléphone que deux mises à jour majeures d’Android, soit Android 14 et 15. Au-delà, il y aura une troisième année de support de sécurité, mais ensuite vous devrez vous débrouiller seul.

Avec un hardware qui fonctionnera probablement encore bien dans quelques années, il est vraiment dommage que Honor suspende les utilisateurs ici, et c’est une autre raison de considérer un smartphone tel que le Pixel 7a ou le Galaxy A54, qui recevront des mises à jour logicielles pendant des années après l’arrêt du Honor 90.

Prix et disponibilité

Le Honor 90 est disponible dès maintenant chez Honor, où il coûte 599,90 € et Amazon France pour 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, qui est l’unique version vendue car les Britanniques ont aussi une version de 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage.

Il est donc en concurrence directe avec le Pixel 7a et le Galaxy A54, sans oublier les derniers OnePlus et Nothing. Le Honor 90 est probablement le meilleur du lot pour sa qualité d’affichage et sa généreuse allocation de stockage, mais si ce n’est pas votre priorité, vous trouverez peut-être les autres plus attrayants dans l’ensemble.

Consultez nos comparatifs des meilleurs téléphones Honor et des meilleurs de milieu de gamme pour plus de choix.

Adaptation du test original paru sur Tech Advisor de langue anglaise

Conclusion

Le Honor 90 est un milieu de gamme efficace, en particulier pour ceux qui sont tentés par l’excellent écran, parmi les meilleurs à ce prix, ou par la perspective d’obtenir 512 Go de stockage à un prix abordable.

Dominic Preston / Foundry

Ailleurs, le téléphone est un peu moins renversant. Les capteurs photo décents et les performances solides sont les bienvenus mais ne sont pas vraiment enthousiasmants, et le design en plastique déçoit.

Associé à un logiciel maladroit et à une assistance à long terme limitée, le Honor 90 fait malheureusement figure de parent pauvre. À un prix réduit, il peut être envisagé mais les derniers modèles de Google et Samsung vous offrent plus et vous dureront plus longtemps.

Fiche technique