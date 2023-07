Alors que tous les regards sont tournés vers l’arrivée imminente du Nothing Phone (2), il semble que la société de Carl Pei pourrait également proposer sa première smartwatch.

Voici tout ce que nous savons à ce jour sur ce produit qui pourrait créer la surprise.

Quand la Nothing Watch (1) sortira-t-elle ?

Pour l’instant, Nothing n’a rien annoncé à ce sujet, tandis que le lancement du Nothing Phone (2) est, lui, prévu pour le 11 juillet 2023. Cela dit, nous serions très surpris que l’entreprise ait réussi à garder un appareil entier secret jusqu’à ce jour. Il est donc probable que la Nothing Watch (1) fasse l’objet de son propre événement plus tard dans l’année.

Carl Pei, PDG de Nothing, a mis le feu aux poudres en février 2023 lorsqu’il a tweeté qu’il utilisait une Samsung Galaxy Watch 5 Pro pour en savoir plus sur les smartwatches. Il a ensuite demandé à ses abonnés de lui indiquer quelles étaient leurs habitudes d’utilisation. Lorsque l’un d’eux a demandé si Nothing était sur le point d’entrer sur le marché des montres connectées, Pei a répondu simplement vouloir apprendre à connaître cette catégorie.

NotebookCheck a récemment rapporté qu’une nouvelle tocante semblant provenir de Nothing a été repérée sur le site de certification du Bureau of Indian Standards (BIS). Elle porterait le numéro de code D395 et pourrait provenir de “CMF by Nothing”.

Reste à savoir s’il s’agit simplement d’un premier prototype, mais il est certain que Nothing a quelque chose en préparation.

Combien coûtera la Nothing Watch (1) ?

Là non plus, nous ne connaissons pas le prix de la Nothing Watch (1). Mais depuis sa création, Nothing s’est révélée être une entreprise spécialisée dans les produits de milieu de gamme, avec des prix alignés.

Il est donc probable que toute nouvelle smartwatch qu’elle lancera se situera dans la même fourchette de prix que la Pixel Watch, lancée à 379 €, la Samsung Galaxy Watch 5, disponible à 299 €, ou l’Apple Watch SE, que vous pouvez acheter à 299 si vous choisissez la plus petite taille de 40 mm.

Si Nothing parvient à placer sa smartwatch entre ces deux modèles, ce serait une belle proposition.

Quelles seront les caractéristiques de la Nothing Watch (1) ?

Comme vous l’avez probablement deviné, on ne sait rien de ce que pourraient être ses caractéristiques techniques.

Si Nothing conserve son look transparent qui est sa marque de fabrique, la Nothing Watch (1) pourrait être un appareil qui attire l’attention. Nous ne pensons pas qu’il y ait de la place pour les lumières Glyph clignotantes qui rendent le Nothing Phone (1) unique, mais le fait de pouvoir voir l’intérieur de l’appareil le fera sortir du lot.

Ce concept a récemment été repris par le designer Jun Seo Oh, qui a réalisé ces magnifiques :

En ce qui concerne les composants, cela dépendra fortement de la date de lancement de la montre. Pour l’instant, la Samsung Galaxy Watch 5 utilise un processeur Exynos W920 5nm à double cœur de 1,18 GHz sous l’écran AMOLED circulaire de 1,2 pouce. Si la Nothing Watch fait ses débuts à la fin de l’année 2023 ou même début 2024, il se peut que ce processeur ait déjà été remplacé par une puce plus récente.

La Pixel Watch est, elle, équipée d’une puce Exynos 9100, qui devrait être remplacée par une Qualcomm Snapdragon W5 lors de l’arrivée de la Pixel Watch 2.