En résumé Note de l’expert Les Plus Une légèreté et une finesse étonnantes

Excellents écrans OLED

Téléobjectif impressionnant Les Moins Pas de prise en charge par Google

Autonomie médiocre

Prix trop élevé Notre verdict Le Huawei Mate X3 a le meilleur design de tous les téléphones pliables de type “livre” disponibles sur le marché jusqu’à ce jour, mais il déçoit fortement par son logiciel, qui rend inutilisables les applications que l’on trouve couramment sur d’autres Android.

Prix lors du test

Not available in the US

Le troisième téléphone pliable de Huawei est un autre appareil de type livre, avec un design plus fin et plus léger que les versions précédentes.

Comme il s’agit d’un smartphone Huawei, il n’est pas compatible avec les services Google. C’est bien sûr très dommage, car l’entreprise chinoise a une fois de plus réalisé un coup de maître sur le plan matériel, qui surpasse ses rivaux tels que le Samsung Galaxy Z Fold 4 et le Google Pixel Fold.

Voici notre avis mitigé sur le Mate X3.

Design

Le pliable le plus fin et le plus léger du moment

Indice de protection IPX8

Deux couleurs disponibles

Huawei a toujours impressionné par son design, et le Mate X 3 ne déroge pas à la règle. Il a une allure incroyable et est extrêmement pratique.

Pour un pliable de type livre, le Huawei Mate X3 est étonnamment fin, avec une épaisseur de 11,08 mm lorsqu’il est plié et de 5,3 mm déplié, soit 3 mm de moins que le Mate X2. Pour un appareil doté de deux écrans entiers, c’est un véritable exploit technique.

Le poids est tout aussi étonnant, puisqu’il n’est que de 239 g. Cela en fait l’un des appareils pliables de type livre les plus minces et les plus légers du marché à l’heure où nous écrivons ces lignes. En fait, il n’est pas beaucoup plus épais qu’un smartphone standard. Il ne sera donc pas encombrant dans votre poche, contrairement à d’autres téléphones de même type.

Hannah Cowton / Foundry

La large bosse circulaire du module photo arrière est un signe distinctif. Le Mate X3 n’est pas complètement à plat quand posé sur une surface, mais sa position centrale aide à équilibrer son poids et à ne pas le faire pencher d’un côté.

La version que nous avons testée est en cuir végétalien Vert foncé, mais le Mate X3 est également disponible en Noir. Nous sommes fans de la finition en cuir car elle ne laisse pas de traces de doigts et reste bien en place sur les surfaces.

Le Huawei présente un design pliable de type livre, avec un écran long à l’extérieur lorsque fermé, puis un écran interne plus large avec un pli au centre quand ouvert.

Le Mate X3 se ferme complètement à plat, contrairement au Galaxy Z Fold 4, de sorte qu’il amasse peu de poussière ou de saletés à l’extérieur. Le port USB-C se trouve en bas, tandis que les haut-parleurs stéréo sont à chaque extrémité. A l’instar d’autres appareils haut de gamme, il est dénué de prise casque.

Huawei a enfin ajouté l’étanchéité à sa gamme Mate X, il bénéficie d’un indice IPX8, il peut ainsi survivre à une brève immersion dans l’eau.

Vous disposez d’un espace pour deux cartes SIM ainsi que d’une carte mémoire nanométrique propre à Huawei pour un espace de stockage supplémentaire. Le lecteur d’empreintes digitales latéral fonctionne comme prévu. La reconnaissance faciale se heurte parfois à des difficultés, en particulier dans les zones peu éclairées ou avec des lunettes sur le nez.

Les fonctions haptiques sont bien ciblées et offrent un bon niveau de retour d’information. Les paramètres du clavier Microsoft SwiftKey permettent d’ajuster l’intensité de l’haptique. Le réglage à environ 50 % est idéal, en revanche 100 % est trop puissant.

Hannah Cowton / Foundry

Écran et haut-parleurs

Deux écrans OLED

Taux de rafraîchissement de 120Hz

Pli perceptible

Le Mate X3 est doté de deux écrans, tous deux splendides.

L’écran externe mesure 6,4 pouces au format 20,9:9. Il est légèrement plus fin que celui d’un smartphone standard, mais les pages web et les applications fonctionnent normalement, sans aucun écrasement ou compression du texte ou des images. Nous avons même souvent oublié que nous utilisions un appareil pliable.

L’écran interne s’étend jusqu’à 7,85 pouces et a une résolution de 2224 x 2496, supérieure à celle de l’écran externe, qui est de 1080 x 2504. Les deux sont des panneaux OLED avec des taux de rafraîchissement de 120Hz.

En termes concrets, les deux écrans sont lumineux et colorés, et produisent un minimum d’éblouissement lorsqu’ils sont sous la lumière directe du soleil. Vous obtiendrez la meilleure expérience avec l’écran le plus grand, mais si vous souhaitez simplement l’utiliser en déplacement, l’externe reste agréable à regarder.

Hannah Cowton / Foundry

L’écran interne présente un pli quand vous l’ouvrez pour la première fois, c’est indéniable. Cependant, il est surtout perceptible lorsqu’on le regarde de côté plutôt que de face. Au toucher, il semble solide et robuste, et non spongieux comme certains écrans flexibles.

Le bord extérieur de l’écran est légèrement épais, mais c’est révélateur d’un smartphone de ce type.

L’écran extérieur est protégé par le verre renforcé Kunlun de Huawei, tandis que l’intérieur est prétendument quatre fois plus résistant aux chocs que celui du Huawei Mate X2, bien que nous déconseillons tout choc ou chute.

Il y a un capteur selfie intégré aux deux écrans, vous gagnez ainsi en flexibilité et cela vous permet de prendre des appels vidéo sur un écran plus grand. En outre, le design poinçon est bien caché dans le coin, il n’est donc pas trop gênant.

Hannah Cowton / Foundry

Toutes les applications ne sont pas entièrement prises en charge par l’écran interne ; les images sur Instagram sont légèrement coupées lorsqu’elles sont affichées en entier, et Twitch fonctionne mieux sans maximiser la vidéo. Si vous le faites, l’application entière pivote et l’écran de discussion est écrasé sur le côté, au lieu d’être bien rangé en dessous. Les films et les séries Disney+ adoptent également un format “letterbox” et ne peuvent donc pas profiter pleinement de ce magnifique écran.

Les haut-parleurs stéréo produisent un son puissant et percutant. Si la musique n’a pas les mêmes profondeur et couleurs qu’avec un appareil doté d’un processeur supplémentaire, le son est tout à fait satisfaisant pour les podcasts et la lecture de vidéos en continu.

Caractéristiques techniques et performances

Processeur Snapdragon 8+ Gen 1

12 Go de RAM/512 Go de stockage

Le Huawei Mate X3 est équipé d’un processeur Snapdragon 8+ Gen 1. Il est associé à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, la seule configuration disponible en France. En Chine, il est décliné en version de 12 Go de RAM avec un espace de stockage de 256 Go, 512 Go ou 1 To au choix.

Le 8+ Gen 1 est la même puce que celle du fleuron Huawei P60 Pro, et n’est pas la dernière puce Qualcomm sur le marché, qui est la Snapdragon 8 Gen 2 intégrée à la série Samsung S23.

Néanmoins, il s’agit d’un smartphone puissant, capable de gérer des tâches multitâches, des jeux et des applications exigeantes, et il surpasse le Galaxy Z Fold 4 dans notre test officiel Geekbench 5. Consultez les résultats de notre analyse comparative ci-dessous :

En d’autres termes, vous ne devriez pas vous inquiéter des performances de ce Huawei, il n’y a aucun problème de lag ou de décalage. Nous avons pu jouer au jeu exigeant Genshin Impact avec des paramètres graphiques moyens, sans trop de bruit, bien que le smartphone ait chauffé.

Les relations toujours tendues entre Huawei et l’industrie commerciale américaine signifient que vous devrez vous contenter de la 4G, ce qui est décevant compte tenu du prix élevé de l’appareil.

Hannah Cowton / Foundry

Appareils photo et vidéo

Objectif principal de 50 Mp

Zoom optique jusqu’à 5x

Deux capteurs selfie de 8 Mp

Pour un appareil pliable de type livre, le Huawei Mate X3 dispose d’un ensemble saisissant d’appareils photo. L’objectif principal de 50 Mp est doté d’une ouverture f/1,8 et d’une stabilisation optique de l’image (OIS). Il est complété par un téléobjectif de 12 Mp avec zoom optique 5x, ouverture f/3,4 et OIS, ainsi que par un objectif grand angle de 13 Mp avec ouverture f/2,2.

Bien qu’il n’ait pas le même effet de surprise que l’appareil photo du P60 Pro, ces images ne sont pas à dédaigner. Les textures et les détails sont nets, les couleurs sont vives et réalistes, et le capteur photo est convaincant dans divers environnements lumineux.

Le zoom optique 5x est suffisant pour conserver les détails des gratte-ciel à des kilomètres de distance. Il est impressionnant que Huawei ait réussi à intégrer un téléobjectif périscopique dans un pliable.

Il est possible de zoomer numériquement encore plus loin, jusqu’à 50 fois. Toutefois, les images deviennent beaucoup plus floues et bruyantes à partir d’un zoom 10x. Notez qu’il s’agit d’un léger recul par rapport au Mate X2, qui offre un zoom optique 10x et un numérique 100x.

L’effet bokeh est saisissant, l’appareil photo identifiant de fines mèches de cheveux et des couleurs renforcées du sujet principal dans toutes les zones appropriées. Le mode super-macro prend de superbes clichés en gros plan, comme des plantes, avec un minimum d’effort.

Pour les clichés en basse lumière, nous nous sommes contentés du mode nuit. Il y a une nette différence entre les photos prises avec ce mode, les détails et les ombres étant beaucoup plus nets et rehaussés. Sans ce mode, l’appareil photo souffre des reflets et peut avoir du mal à faire la mise au point.

Hannah Cowton / Foundry

L’appareil photo grand angle est moins renversant. Bien qu’il offre un bon champ de vision, les couleurs ne sont pas aussi éclatantes et les lignes fines sont perdues. La perspective est également un peu étrange, avec une finition en forme d’œil de poisson.

Les deux écrans sont équipés d’un capteur selfie de 8 Mp avec une ouverture f/2,4. Ils ne sont pas vraiment révolutionnaires, mais suffiront pour les appels vidéo. Si vous souhaitez prendre un selfie de haute qualité, ouvrez l’application appareil photo depuis l’écran extérieur, dépliez le smartphone et retournez-le. Vous pourrez ainsi profiter de l’objectif principal et capturer votre visage avec un meilleur résultat.

Pour la vidéo, le Mate X3 peut enregistrer en 4K à 60 i/s et est doté d’un gyro-EIS qui garantit la stabilité des enregistrements. Les capteurs frontaux enregistrent en 4K à 30 i/s.

Batterie et charge

Environ une journée d’utilisation en moyenne

Chargement à 85 % en 30 minutes

Compatible chargement sans fil et sans fil inversé

Le Mate X3 est doté d’une batterie de 4 800 mAh, ce qui est comparable à ce que proposent les concurrents pliables type livre.

Avec un usage basique (consommation de vidéos, prise des photos, appels) le Huawei tient en moyenne une journée. C’est à peu près le même niveau auquel nous nous attendrions d’un fleuron lambda, ce qui est décent si l’on considère que la batterie alimente deux écrans.

Lors de notre test de batterie PCMark10, le Mate X 3 n’a pas été satisfaisant, en effet il n’a tenu que sept heures et huit minutes. Cependant, il a utilisé l’écran principal de manière constante ; dans de le monde réel, nous alternons écran extérieur et intérieur. Ce résultat est conforme à la plupart des scores obtenus par d’autres pliables de type livre.

Vous bénéficiez d’une charge filaire de 66W, d’une sans fil de 50W et d’une sans fil inversée de 7,5W. Une charge standard permet au téléphone de passer d’un état plat à 85 % en 30 minutes, mais vous devez vous assurer que la fonction de charge turbo soit activée pour obtenir les vitesses les plus rapides.

Hannah Cowton / Foundry

Logiciels et mises à jour

Pas de prise en charge native de Google

EMUI 13.1 basé sur Android 12

Le Huawei Mate X3 fonctionne avec EMUI 13.1, qui est basé sur Android 12, et non sur le dernier Android 13. Cela nous fait mal de le dire, mais le logiciel empêche ce téléphone d’être recommandé à ceux qui dépendent des applications et des services Google. Il n’y a pas d’accès au Google Play Store non plus.

Il ne s’agit que de l’absence de Drive, Photos et Docs mais tout autant de Uber et de Citymapper, qui sont également inexploitables car ils récupèrent des données de Google Maps. Vous ne pouvez pas non plus télécharger d’autres apps importantes dans Huawei AppGallery, notamment WhatsApp, Facebook, Netflix et PayPal.

Il est possible de charger certaines de ces applications de manière latérale, mais le processus est assez compliqué, et toutes ne se téléchargent pas immédiatement à partir du premier site APK que vous trouverez. Techniquement, vous pouvez faire fonctionner Google en le plaçant dans un sandbox.

Nous sommes parvenus à faire marcher Twitter, Twitch, Instagram et Disney+. L’AppGallery comprend également des services tels que TikTok et Snapchat.

Et, pourquoi ne pas utiliser les propres applications de Huawei ? Par exemple, Petal Maps, qui est le clone de Google Maps. Si elle est capable de prédire avec précision les transports publics à Londres, la fonction de recherche est extrêmement bizarre et ne suggère pas toujours tous les résultats que l’on trouverait sur la variante de Google.

Hannah Cowton / Foundry

Précisons-le, la navigation sur EMUI rappelle (malheureusement) MIUI OS de Xiaomi. Un glissement vers le bas depuis le coin supérieur gauche donne accès aux notifications, tandis qu’un glissement vers le bas depuis le coin supérieur droit vous dirige vers le panneau de configuration. Ce téléphone partage aussi la fâcheuse habitude de Xiaomi à l’égard des bloatwares.

Huawei vous donne la possibilité de profiter du mode écran partagé. Bien que cela soit pratique, certaines apps (comme Instagram) ne sont pas prises en charge, et la quantité de gestes et de contrôles n’est pas aussi pratique que ce que propose Samsung.

Selon un porte-parole de Huawei, le Mate X3 bénéficiera de deux ans de mises à jour du système d’exploitation et de trois ans de sécurité au minimum. Toutefois, les fleurons de la marque peuvent tirer parti de mises à jour plus longues (jusqu’à 3 ans pour le système d’exploitation et 4 pour la sécurité).

Nous regrettons que le Mate X3 ne profite pas d’un soutien à long terme aussi important que les Samsung (4 ans de mises à jour et de 5 de correctifs de sécurité).

Prix et disponibilité

Le Huawei Mate X3 coûte 2 199 €, il est disponible directement auprès de Huawei, la Fnac et prochainement chez Amazon.

C’est extrêmement cher, plus onéreux que le Google Pixel Fold (indisponible en France mais vendu à partir de 1 899 € en Allemagne) et le Samsung Galaxy Z Fold 4, qui n’ont pas les mêmes défauts logiciels. Si vous êtes habitué à l’expérience Android, alors nous ne vous recommandons pas de dépenser autant.

Hannah Cowton / Foundry

Conclusion

D’un point de vue hardware, le Huawei Mate X3 ne peut pas être battu par d’autres pliables de type livre. La coque arrière et les écrans OLED sont un régal pour les yeux, et son corps léger et fin est vraiment remarquable. Il fonctionne aussi bien qu’un smartphone normal lorsque fermé.

Malheureusement, il est extrêmement difficile de l’apprécier sans les applications prises en charge par Google. Le chargement latéral a ses limites et les apps Huawei ne sont pas aussi intuitives et propres. L’autonomie n’est pas non plus sensationnelle.

S’il n’avait pas ces problèmes logiciels, il serait certainement l’un des meilleurs appareils pliables que l’on puisse trouver aujourd’hui. Si Huawei parvient un jour à revenir dans le jeu de Google, il pourrait alors avoir une chance de rivaliser sur le marché occidental des pliables.

Adaptation de l’article original par sur Tech Advisor de langue anglaise

Fiche technique