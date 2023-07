Review del Honor 90: la pantalla lo es todo

En pocas palabras Puntuación Pros Pantalla líder de su clase

Cámara principal decente

Rendimiento sólido Contras Parece barato y plasticoso

Sin carga inalámbrica

Solo se prometen dos actualizaciones de Android Nuestro veredicto La mejor prestación del Honor 90 es su pantalla curva cuádruple, con las mejores especificaciones y funciones adicionales para el cuidado de la vista, pero el resto del paquete es regular, por lo que se puede encontrar una mejor relación calidad-precio en otros sitios.

Cuando era solo una filial de Huawei, Honor siempre brillaba más con sus buques insignia de precio reducido, teléfonos que ofrecían características de gama alta sin un precio elevado.

Ahora que es independiente, Honor ha empezado a labrarse su propio camino en el mundo de los buques insignia con modelos como el Magic 5 Pro y el Magic Vs plegable, pero con el Honor 90 la compañía sigue fiel a lo que siempre había hecho mejor.

Con un diseño delgado y una pantalla deslumbrante, el Honor 90 supera su asequible precio, y su potente cámara principal también es digna de Instagram. Tendrás que aguantar un diseño demasiado plasticoso, y no es compatible con cosas como la carga inalámbrica o la resistencia al agua, pero la relación calidad-precio sigue siendo impresionante.

Diseño y calidad de fabricación

Delgado y ligero

Parte trasera de plástico texturizado con aspecto barato en el modelo Diamond Silver

Sin resistencia al agua ni cristal templado

El Honor 90 es delgado y elegante, a pesar de su gran pantalla. Sus bordes curvados garantizan que sea cómodo de sostener y se adaptará a aquellos y aquellas que no quieran un teléfono que parezca casi un ladrillo en el bolsillo.

Por mala suerte, a eso le acompaña la mala decisión de acabar mi versión Diamond Silver del teléfono en un plástico texturizado francamente horrible, uno de los peores acabados de teléfono que he visto en años.

Dominic Preston / Foundry

La mitad inferior de la parte trasera está salpicada por un efecto que parecen burbujas atrapadas bajo un protector de pantalla. De hecho, mi primer instinto fue intentar despegar lo que supuse que era una capa protectora instalada de fábrica, hasta que me di cuenta de que era una parte fundamental del teléfono.

Supongo que añade un poco más de agarre al teléfono, pero no es suficiente para que resbale menos cuando está apoyado en una superficie plana: se me ha resbalado de las máquinas del gimnasio más veces de las que me hubiera gustado.

Merece la pena destacar que el modelo Diamond Silver es el único que incluye este desagradable acabado y, para ser justos, a un compañero mío le gustó mucho, aunque a mí no. Honor dice que los modelos Emerald Green y Peacock Blue tienen una textura “glaseada”, mientras que el Midnight Black es “brillante”.

Dominic Preston / Foundry

La gran incógnita es la durabilidad. Si bien es probable que la carcasa de plástico sea bastante resistente a los golpes, Honor no parece utilizar Gorilla Glass endurecido en la pantalla, y tampoco confirma una clasificación de resistencia al agua para este teléfono, por lo que parece probable que sea un poco menos resistente que otros modelos.

Pantalla y altavoces

Panel OLED de 6,7″, 120 Hz

Tecnología de protección ocular líder del sector

Altavoces medios

La pantalla es la principal razón para considerar seriamente la compra del Honor 90.

Dominic Preston / Foundry

Este gran panel AMOLED curvado con tasa de refresco de 120 Hz se acerca a los estándares de un buque insignia. Lo único que le falta es compatibilidad con la tecnología LTPO para variar esa tasa de refresco, que solo puede cambiar entre 60 Hz, 90 Hz y 120 Hz.

Es nítido, con una alta resolución de 2644 × 1200, y lo bastante brillante como para usarlo con casi cualquier iluminación.

Sin embargo, Honor hace hincapié en sus esfuerzos por dar prioridad a la salud ocular en su pantalla. Además de la opción estándar del sector para reducir la emisión de luz azul por la noche, la empresa ha empleado la atenuación dinámica y otras tecnologías que, según afirma, deberían reducir la fatiga ocular y ayudar a mejorar el sueño.

Dominic Preston / Foundry

Es difícil evaluar la eficacia de todo esto en solo una semana de uso, pero cualquier esfuerzo por aliviar el impacto de las horas de pantalla es digno de aplauso, y Honor está a la cabeza en este aspecto.

En cuanto al audio, no hay puerto para auriculares, y los altavoces duales del teléfono son más o menos los habituales. Servirán para escuchar algo de YouTube o algo de música cuando no tengas un altavoz cerca, pero no hay nada que diferencie al teléfono de sus rivales.

Especificaciones y rendimiento

Chipset Snapdragon 7 Gen 1 de gama media

Hasta 12 GB de RAM

Hasta 512 GB de almacenamiento

El Honor 90 está equipado con el Snapdragon 7 Gen 1, un chipset de gama media de Qualcomm que está en línea con los precios de Honor.

Dominic Preston / Foundry

Técnicamente, se trata de una “Accelerated Edition” del 7 Gen 1, aunque Honor es cauteloso sobre las aceleraciones que ello implica.

En cualquier caso, el resultado es un rendimiento a la altura de terminales de precio similar, exceptuando el inusualmente potente Google Pixel 7a.

Ayuda que el teléfono tenga una RAM y un almacenamiento de mínimo 8 GB y 256 GB respectivamente, llegando hasta los 12 GB y 512 GB (aunque la disponibilidad variará según el mercado).

La conectividad es la habitual, con 5G y la mayoría de los últimos estándares Bluetooth, Wi-Fi y NFC.

Cámara y vídeo

Impresionante cámara principal

Rendimiento limitado con poca luz

Ultra gran angular decente

El Honor 90 técnicamente incorpora una triple cámara trasera, pero en su mayor parte puedes ignorar el sensor de profundidad de 2 MP y centrarte en las lentes principal y ultra gran angular.

Dominic Preston / Foundry

La primera de ellas es la estrella, por supuesto, y Honor ha apostado fuerte por el hardware con un sensor de 200 MP. La apertura de f/1,9 no es la más rápida, pero con un tamaño de 1/1,4″, es bastante grande, lo que significa que es capaz de capturar una buena cantidad de luz.

Las fotos son excelentes durante el día, con colores atractivos y mucho detalle gracias al sensor de alta resolución. Podría poner alguna pega al rango dinámico, pero en realidad hay muy poco de lo que quejarse.

También se desenvuelve de forma admirable con poca luz, como por ejemplo al hacer fotos de comida en restaurantes con luz tenue, aunque con un poco de ruido. Sin embargo, hay límites, y en plena oscuridad, la calidad decae drásticamente: una de las áreas en las que los teléfonos insignia siguen demostrando su valía.

No hay teleobjetivo, pero la aplicación de la cámara ofrece un acceso directo a un zoom digital de x2 desde el objetivo principal, que puede ayudar en caso de apuro.

El ultra gran angular de 12 MP parece mucho menos impresionante sobre el papel, aunque no lo hace mal siempre que la iluminación sea buena. Sin embargo, cuando oscurece, le cuesta bastante, hasta el punto de que ni siquiera merece la pena utilizarlo en condiciones de poca luz.

En la parte frontal, hay una cámara selfie de 50 MP, aunque Honor permite hacer fotos con dos niveles de zoom diferentes por defecto. Esta lente me ha gustado mucho más de lo que esperaba, aunque la detección de bordes en el modo Retrato deja bastante que desear.

Batería y carga

Batería para todo el día

Carga rápida por cable de 66 W

Sin carga inalámbrica

Con una gran batería de 5.000 mAh, no es ninguna sorpresa que el Honor 90 sea duradero.

El chip 7 Gen 1, ligeramente menos eficiente, significa que no está entre los mejores teléfonos en cuanto a duración de la batería, pero a mí me funcionó bien durante todo el día, y necesitaría un uso bastante intenso para vaciar la batería antes de acostarme.

Dominic Preston / Foundry

La carga por cable de 66 W garantiza que la recarga sea lo suficientemente rápida: conseguí que el teléfono pasara de estar vacío al 70 % en solo media hora usando el cargador incluido.

El único inconveniente es que no admite carga inalámbrica. Modelos como el Pixel 7a, el Samsung Galaxy A54 o el Nothing Phone (1) soportan la carga inalámbrica y por más o menos el mismo precio, por lo que esta omisión es inaceptable.

Software y actualizaciones

Ejecuta Android 13

MagicOS de Honor mejorable

Solo se prometen dos actualizaciones importantes de Android

Como era de esperar, el Honor 90 viene con Android 13 instalado, la última versión en estos momentos, y con MagicOS de la compañía.

Dominic Preston / Foundry

MagicOS no es la peor de las distintas versiones de Android, pero admito que también está lejos de ser mi favorita.

Se agradece la personalización, sobre todo de la pantalla siempre activa, y me gusta el flexible sistema de carpetas.

No he conseguido que mi aplicación para correr acceda al GPS para realizar un seguimiento adecuado, mientras que una aplicación de audio que tiene que ejecutarse en segundo plano no funciona correctamente desde que cambié al teléfono Honor.

También tendrás que soportar varias aplicaciones preinstaladas de Honor que se encuentran junto a las versiones superiores de Google: actualmente tengo duplicadas las aplicaciones de calendario, reloj, calculadora y contactos, y eso son solo algunas.

Dominic Preston / Foundry

Un puñado de juegos basura se suman a la mala primera impresión: no tengo ni idea de qué es Game of Sultans, pero desde luego no voy a jugar a él en un futuro próximo.

Tampoco ayuda el hecho de que Honor haya confirmado que solo planea ofrecer dos actualizaciones principales de Android, lo que significa que recibirá Android 14 y 15. Más allá de eso habrá un tercer año de soporte de seguridad, pero nada más.

Con un hardware que probablemente siga funcionando bien dentro de unos años, es una verdadera lástima que Honor deje colgados a los usuarios, y es otra razón para considerar otro teléfono como el Pixel 7a o el Galaxy A54, que recibirán actualizaciones de software años después de que el Honor 90 deje de hacerlo.

Precio y disponibilidad

El Honor 90 ya está disponible en España, donde cuesta 549 € para el modelo con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, o 599 € para pasar a 12 GB de RAM.

Eso le hace competir de cerca con el Pixel 7a y el Galaxy A54, por no mencionar los últimos teléfonos de OnePlus y Nothing. El Honor 90 es probablemente el mejor de todos ellos en cuanto a calidad de pantalla, pero si esa no es tu prioridad, puede que los otros te parezcan más atractivos en general.

Echa un vistazo a nuestra clasificación de los mejores teléfonos Honor y los mejores teléfonos de gama media para ver más opciones.

Veredicto

El Honor 90 es una opción de gama media capaz, especialmente para aquellos y aquellas tentadas por la excelente pantalla, entre las mejores en esta gama de precios.

Dominic Preston / Foundry

Por lo demás, el teléfono impresiona un poco menos. Unas cámaras decentes y un rendimiento sólido son bienvenidos, pero no entusiasman precisamente, y el diseño plasticoso es una decepción.

Combinado con un software incómodo y un soporte limitado a largo plazo, por desgracia da la sensación de ser un modelo inferior. A un precio rebajado puede merecer la pena hacerse con él, pero las últimas propuestas de Google y Samsung ofrecen más y duran más.

Lista de especificaciones

Pantalla OLED de 6,7″ y 120 Hz

Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition

12 GB / 16 GB de RAM

256 / 512 GB de almacenamiento

Cámaras: Cámara principal de 200 MP, f/1,9 Cámara ultra gran angular de 12 MP Sensor de profundidad de 2 MP Cámara selfie de 50 MP, f/2,4

Batería de 5.000 mAh

Carga por cable de 66 W

Android 13 con MagicOS 7.1

Artículo original publicado en la edición en inglés de TechAdvisor.com.