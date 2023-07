Honor 90 Lite: Mis primeras impresiones

Lleva ya un tiempo disponible en España, sin embargo, todavía no había tenido su presentación oficial en Europa. Me refiero al Honor 90 Lite, un móvil que llega para satisfacer las necesidades de aquellos y aquellas que buscan un móvil económico. Y “económico”, en este caso, no quiere decir que no pueda cumplir de forma eficaz con las funciones más básicas.

¿Cuáles son las funciones más básicas de un móvil? Obviamente esta pregunta puede tener muchas respuestas ya que, al fin y al cabo, dependerá del uso que cada persona vaya a darle al móvil. En este caso, me refiero a un móvil capaz de hacer buenas fotos, que tenga una pantalla de calidad, con una buena batería y un rendimiento óptimo. El Honor 90 Lite cumple con todas ellas, al menos, según las especificaciones sobre papel.

Todavía no he tenido el tiempo suficiente de hacer una review a fondo de este nuevo móvil Lite, sin embargo, ya tengo el teléfono en mis manos y he podido empezar a hacer algunas pruebas con él. Te cuento cuáles han sido mis primeras impresiones.

Diseño y calidad de construcción: Excelentes

En unas primeras impresiones, lo primero que llama tu atención es el diseño del teléfono. A muchos y muchas puede no importarles demasiado ya que, al fin y al cabo, seguramente acabes tapándolo con una carcasa protectora. Sin embargo, soy de las que se fija en el exterior de los móviles, sí. Y no solo por lo bonito o feo que pueda ser, si no porque la calidad del acabado puede decirte también mucho sobre el cuidado que el fabricante ha puesto en su producto.

En este caso, podrás ver rápidamente que Honor ha cuidado el diseño de su móvil de 299 euros casi como si fuera un gama alta. Estoy acostumbrada a esos acabados en plástico barato en móviles más económicos. Sin embargo, el acabado en plástico del Honor 90 Lite en mate engaña, ya que da sensación de ser un móvil más caro de lo que es.

Sara Piquer Martí

Está disponible en turquesa, blanco y negro, para los y las más clásicas. El modelo que he podido ver es éste último. Soy fan de los móviles negros, la verdad. Prefiero la discreción.

La configuración de las lentes, recogida en una estructura medio ovalada, sobresale demasiado, en mi opinión. Esto es algo que seguramente con la carcasa correspondiente se disimule, pero no me gusta que al apoyar en el móvil en la mesa se balancee por culpa de esa cámara demasiado tosca que sobresale (manías personales).

Por lo demás, el diseño del Honor 90 Lite se lleva mi enhorabuena. Me gusta su acabado en mate, sus bordes redondeados y la elegancia general que transmite su apariencia.

Sara Piquer Martí

El interior es lo que importa

Tanto hablar “del físico” de este nuevo móvil Honor no debería hacerte olvidar lo importante en un móvil: su interior. Al fin y al cabo, es lo que va a determinar en mayor medida un buen (o mal) funcionamiento del teléfono. En este caso, todavía no puedo ofrecer mi experiencia con el rendimiento y potencia del móvil ya que solo lo he tenido en mis manos unas horas. Sin embargo, podemos echarle un vistazo a sus especificaciones para entender si es un móvil que merece la pena o no.

Sara Piquer Martí

El procesador MediaTek Dimensity 6020 es un procesador de gama media-baja que vemos en otros móviles de precios similares como el Realme 11 (este modelo no está disponible en España) o el Honor X50i. No es el procesador más potente del mercado, pero no podemos olvidar que estamos ante un móvil de 299 euros. Si llevara un procesador de gama alta, obviamente estaríamos hablando de otro precio.

El móvil en España se vende con una única configuración de 8 GB de memoria RAM y 256 GB de memoria de almacenamiento. Ambas son muy buenas cantidades, las necesarias para que el móvil pueda resistir varias actualizaciones y durar varios años. Ten en cuenta que comprar un móvil con pocos GB, sobre todo de RAM, quiere decir que se quedará obsoleto mucho antes. En este caso, los 8 GB de RAM ofrecen la cantidad adecuada (no recomendaría comprar un móvil de menos GB en 2023).

Por lo demás, tendrás que esperar a mi review a fondo para poder ofrecerte los resultados de rendimiento de las benchmarks y las pruebas de batería. De momento, solo puedo contarte, lo mismo que ha contado Honor: el 90 Lite tiene una batería de 4.500 mAh y carga de 35W. Prometen además poder cargar el 50 % en media hora. Tendré que ponerlo a prueba para confirmarlo.

Cámaras: 100 MP con muchos detalles

100 MP Cámara Principal (f/1.9)

5 MP Cámara ultra angular y de profundidad (f/2.2)

2 MP Cámara Macro (f/2.4)

Honor lleva tiempo mostrando mucho interés en vender las cámaras de sus móviles como el principal atractivo. Al fin y al cabo, es seguramente uno de los puntos de un móvil que más interesa a los y las usuarias. Personalmente, es la primera pregunta que me hago para saber si un móvil me interesa o no: ¿tiene buenas cámaras?

De nuevo, el Honor 90 Lite es un móvil de gama media, así que tenemos que analizarlo desde esa perspectiva. No lo compares con un iPhone 14 Pro o con un Google Pixel 7 ya que juegan en una liga diferente (una liga que cuesta más del doble). Sí que puedes compararlo con móviles de precios similares que también tienen buenas cámaras. El Poco F3 (343,85 €) es un ejemplo o el Oppo Find X3 Lite (278 €) de móviles con los que el Honor 90 Lite podría compararse. De primeras vemos que sobre papel el 90 Lite gana en megapíxeles ya que no es común encontrar una lente de 100 MP en un móvil tan barato. Obviamente, ten en cuenta que no siempre más megapíxeles significa mejor calidad, ya que intervienen otros factores como la relación de aspecto o el software de procesamiento de imagen.

De momento, he podido hacer alguna foto de la ciudad de París desde mi hotel y también en el barco en que cenamos y tuvimos oportunidad de empezar a probar el Honor 90 Lite. Para hacerte una idea de la calidad de imagen que ofrecen las cámaras del Honor 90 Lite, puedes echar un vistazo a la galería:

Como puedes ver, son imágenes con muchos detalles, bastante vibrantes. Tendré que poner a prueba el teléfono para ver si sus megapíxeles brillan tanto en condiciones de poca luz. Sí que he podido ver que el zoom máximo no ofrece demasiados detalles, pero es un pequeño contra que tampoco importará demasiado. Por lo general, mi primera impresión con las cámaras del 90 Lite ha sido bastante positiva.

Precio y disponibilidad

El Honor 90 Lite está ya disponible en la web oficial de Honor España por 299 €. Honor ofrece también la opción de pagarlo en 12 meses por 24,92 € al mes aunque, si vas a decantarte por esta opción te recomiendo que leas bien la letra pequeña.

Todavía no está disponible en Amazon u otras tiendas importantes de tecnología, pero es probable que lo esté dentro de muy poco. De momento, tu única opción de compra es directamente desde Honor.

Si estás interesado en comprar un nuevo móvil que no cueste demasiado dinero, te recomiendo que consultes nuestra guía con los mejores móviles baratos para que consultes todas tus opciones.

Y, no olvides que dentro de poco estará disponible mi review a fondo con toda la información detallada sobre el Honor 90 Lite.