Nothing Watch (1): Todo lo que necesitas saber

Aunque todas las miradas estén puestas en la inminente llegada del Nothing Phone (2), parece que la compañía de Carl Pei también podría poner sobre la mesa su primer smartwatch.

Esto es todo lo que sabemos hasta ahora sobre el rumoreado Nothing Watch (1), en un momento en el que la compañía sigue anunciando novedades relacionadas con sus productos, muchas de las cuales puedes seguir en su canal oficial de YouTube.

¿Cuándo saldrá a la venta el Nothing Watch (1)?

En el momento de redactar este artículo, Nothing no había comunicado nada oficial al respecto. El lanzamiento del Nothing Phone (2) está previsto para el 11 de julio de 2023, pero nos sorprendería mucho que la empresa hubiera conseguido mantener en secreto un dispositivo completo hasta ese momento.

Por lo tanto, parece probable que el Nothing Watch (1) tenga su propio evento de lanzamiento a finales de año.

Carl Pei, consejero delegado de Nothing, agitó las cosas en febrero de 2023 cuando lanzó un tweet informando que estaba utilizando un Samsung Galaxy Watch 5 Pro para aprender más sobre los smartwatches. A continuación, preguntó a sus seguidores cómo utilizaban sus smartwatches actuales.

Cuando un usuario le preguntó si Nothing estaba a punto de entrar en el mercado de los smartwatches, Pei respondió simplemente: “Aprendiendo sobre la categoría”. Parece que Nothing está planeando un nuevo dispositivo, pero por estas pistas diríamos que como muy pronto llegará a finales de 2023.

La publicación NotebookCheck informó recientemente de que un nuevo dispositivo smartwatch que parece ser de Nothing ha sido visto en el sitio de certificación de la Oficina de Estándares Indios (BIS). Lleva el número de código D395 y se dice que es de “CMF by Nothing”.

Está por ver si se trata de un producto prototipo, pero no cabe duda de que Nothing tiene algo entre manos.

¿Cuánto costará el Nothing Watch (1)?

Una vez más, no tenemos ningún precio para el Nothing Watch (1) al ser el primero de su categoría. Pero en su corta vida, Nothing ha demostrado ser una empresa especializada en productos de gama media con precios acordes.

Creemos que es probable, entonces, que cualquier nuevo smartwatch que lance se sitúe en torno a la misma horquilla de precios que el Pixel Watch, que se lanzó a un precio recomendado de 379 € / MXN$7,029 / US$349, el Samsung Galaxy Watch 5, que está disponible por 299 € / MXN$5,545 / $279, o el Apple Watch SE, que puedes conseguir por 299 € / MXN$3785/ US$249 si eliges el tamaño más pequeño de 40 mm.

Si Nothing puede situar su smartwatch en algún lugar entre estos modelos, entonces sería toda una propuesta.

¿Qué características tendrá el Nothing Watch (1)?

Como habrás adivinado, Nothing todavía no ha anunciado la existencia de su reloj, y mucho menos la tecnología que contiene. Esto se refleja en los rumores, ya que no se sabe casi nada del smartwatch, por lo que ya está haciendo honor a su nombre (“Nothing” significa “nada” en inglés).

Si Nothing continúa con su distintivo aspecto transparente, el Nothing Watch (1) podría ser un dispositivo bastante llamativo. No creemos que tenga espacio para las luces intermitentes Glyph que hacen único al Nothing Phone ( 1), pero poder ver las entrañas del dispositivo lo hará destacar entre la multitud.

Este concepto ha sido retomado recientemente por el diseñador Jun Seo Oh, quien ha realizado estas bellas representaciones de lo que podría ser el Nothing Watch (1):

En cuanto a los componentes, dependerá mucho de cuándo se lance el reloj. Por el momento, el Samsung Galaxy Watch 5 utiliza un procesador Exynos W920 5nm de doble núcleo a 1,18 GHz bajo la pantalla AMOLED circular de 1,2 pulgadas.

Si el Nothing Watch debuta a finales de 2023 o incluso en 2024, es posible que ya haya sido sustituido por un chip más moderno.

El Pixel Watch viene con un chipset Exynos 9100, aunque se espera que este se actualice a un chip Qualcomm Snapdragon W5 cuando llegue el Pixel Watch 2. Puede que Nothing siga el ejemplo. Con suerte, no pasará mucho tiempo hasta que lo descubramos.

Artículo original publicado en la edición en inglés de TechAdvisor.com.