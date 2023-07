En résumé Note de l’expert Les Plus Très haute qualité d’impression

Beaux niveaux de gris

Traite de nombreux types de supports

Coût à la page très bas Les Moins Pas de véritable bouton d’arrêt

Prix d’achat élevé Notre verdict Obtenir de belles photos sur différents supports est un art que l’Epson Ecotank ET-8500 maîtrise admirablement en proposant des impressions en format classique, sur de longues bannières, des papiers beaux-arts ou encore des CD/DVD. La polyvalence caractérise cette imprimante multifonctions à réservoir et procure un réel plaisir à l’utiliser. Sans compter que vous n’aurez pas de mauvaises surprises quant aux coûts d’impression qui restent faibles et incomparables avec ceux des cartouches d’encre ou des cartouches de toner.



Vous pouvez donc faire confiance à l’Epson Ecotank ET-8500 pour toutes vos tâches quotidiennes, ce qui justifie son prix d’achat qui est, lui, élevé. Après tout, vous n’aurez donc pas besoin d’investir dans un autre périphérique quatre couleurs.



Si vous recherchez un modèle aussi performant pour l’impression A3, vous pouvez vous tourner sans problème vers l’Epson Ecotank ET-8550.

$699.99

Les photographes amateurs dépensent souvent une fortune en impressions, surtout s’ils utilisent un appareil à cartouches qui nécessitent un grand besoin d’encres.

C’est précisément à cette cible que s’adresse l’Epson Ecotank ET-8500. Avec cette imprimante à encre dotée d’un système de réservoir, vous ferez des économies d’impression malgré l’investissement qu’elle représente à l’achat, le tout est finalement vite rentabilisé.

Le coût des impressions

L’Epson Ecotank ET-8500 intègre six réservoirs pouvant être remplis avec une série de bouteilles 114. L’un d’eux est prévu pour l’encre noire pigmentée tandis que les cinq autres sont réservés aux encres dye caractérisées par les couleurs noir photo, cyan (bleu), magenta (rouge), jaune (jaune) et gris. Ils offrent tous les mêmes quantités de remplissage.

Cette imprimante permet la production d’impressions photo à partir de cinq couleurs au maximum. Les coûts sont calculés sur la base d’une feuille de 10×15 centimètres. Toutes les quantités d’encre doivent suffire pour 2 300 photos en cas d’achat ultérieur. Le fabricant demande 17,99 € par bouteille pour un contenu de 70 millilitres, ce qui fait 3,9 centimes pour une photo 10×15.

Comparés aux imprimantes à cartouche, ces prix sont incroyablement bas. En comparaison, une photo A4 coûte deux fois plus cher, 7,8 centimes pour être précis. Seul le papier, que vous devez ajouter au coût de l’encre, devient cher.

L’avantage aussi, c’est que l’Epson Ecotank ET-8500 ne vous ruine pas non plus en impression standard sur papier normal. Les encres de rechange ont une autonomie de 6 700 pages pour le noir de texte et de 6 200 pages pour les autres couleurs. Avec des prix de 0,27 centimes d’euro pour le noir et blanc et de 1,45 centimes d’euro pour la couleur ISO, l’ET-8500 laisse loin derrière elle tout modèle de cartouche ou de toner.

Par ailleurs, elle consomme peu d’énergie. En mode veille, elle ne dépense que 0,7 watt avec une connexion USB et 0,9 watt via WLAN. En revanche, lorsque éteinte, elle ne se déconnecte pas complètement du réseau électrique, ajoutant ainsi une consommation de 0,4 watt supplémentaire.

Malgré ses six couleurs et bouteilles d’encre, l’Epson Ecotank ET-8500 est facile à mettre en service. Foundry

Une mise en service facile

L’Epson Ecotank ET-8500 confirme lors du test que même une imprimante multifonction à réservoir avec six couleurs est facile à installer. Le CD des pilotes et le dépliant clair, tous deux inclus, s’avèrent utiles à cet égard. De plus, un jeu de bouteilles d’encre est intégré pour mesurer les quantités de remplissage correspondant à celles des bouteilles de rechange.

Comme le système de conduites doit être chargé une fois, les portées se réduisent à 1 800 photos en 10×15 cm. Quant aux réservoirs d’encre, ils sont codés, ainsi seules les bonnes combinaisons encre/réservoir fonctionnent. Les arrêts de gouttes et l’arrêt automatique du processus de remplissage garantissent que l’encre soit changée sans éclaboussures ni débordements.

L’ajustement de la pression est plus important sur l’ET-8500 que sur d’autres modèles concurrents, avec une tête d’impression qui devra être alignée avec un peu plus de précision.

Conception pour les fans de photo

Rien que le grand nombre d’alimentations en papier montre clairement qu’Epson veut satisfaire un maximum d’utilisateurs en matière de photos avec l’Ecotank ET-8500, possible grâce à deux cassettes, l’une de 100 feuilles et l’autre de 20 papiers photo jusqu’au format 13×18 centimètres. De plus, elle est aussi appuyée par une alimentation arrière pour jusqu’à 50 feuilles, une alimentation feuille à feuille pour les supports épais et un gabarit d’impression pour l’impression de CD/DVD.

Certains chargeurs de papier ne sont prêts à l’emploi qu’après quelques manipulations. Ainsi, pour l’alimentation feuille à feuille, il faut retirer le couvercle arrière, encliqueter le guide-papier à l’intérieur du boîtier et aligner la feuille exactement sur les flèches. Pour ce qui est d’imprimer un DVD, enlevez le porte-original de la partie inférieure du bac à papier pour ensuite l’insérer à l’avant du boîtier à l’endroit prévu. Avec un peu de pratique, les deux procédures sont faciles à réaliser.

L’écran tactile rabattable de l’Epson Ecotank ET-8500 est remarquable, il présente une diagonale de presque 11 centimètres et peut donc être commandé confortablement. La connexion aux réseaux WLAN est simple et rapide, tout comme à l’USB, le LAN ou Wi-Fi Direct. L’impression mobile fonctionne via Apple Airprint, Mopria ou les applications Epson Smart Panel et Epson Print Layout propres à la marque.

Pour l’impression directe à partir de supports de stockage, elle offre à l’avant de l’appareil un connecteur pour carte SD et un port hôte USB. Les deux interfaces disparaissent derrière le couvercle avant de la cassette à papier lorsque repliées. De plus, elle peut imprimer automatiquement sur les deux faces avec l’unité recto-verso.

Deux choses sont plus des éléments de design que de fonctions. Lorsqu’une impression arrive sur l’Epson Ecotank ET-8500, le bac de sortie se déploie automatiquement et il suffit d’appuyer sur une touche de l’appareil pour le faire rentrer.

Lorsqu’une impression est en cours, la sortie de papier est éclairée par des LED blanches.

Qualité des impressions

L’Epson Ecotank ET-8500 imprime, numérise et copie. Même si elle est taillée sur mesure pour l’impression photo, elle effectue les tâches quotidiennes à un niveau supérieur. Ainsi, l’encre noire pigmentée assure des textes très lisibles avec une couverture équilibrée, et les rendus PDF en couleur avec des images, des graphiques et des textes sont impressionnants.

Il y a peu à redire sur les scans. Il ne faut toutefois pas s’attendre à des miracles, car Epson fait ici confiance à un scanner CIS (Compact Image Sensor). Mais pour la numérisation de documents simples, les performances sont bonnes. Pour la copie également, l’ET-8500 correspond plutôt aux imprimantes à réservoir de bureau ou personnelles.

La netteté de numérisation de l’Epson ET-8500 est convaincante. L’unité de numérisation permet notamment d’exécuter de simples tâches quotidiennes. Foundry

Vous l’aurez compris, la force de l’Epson ET-8500 réside clairement dans l’impression de photos qui séduit ici par la richesse des détails, de superbes transitions et des tons chair naturels. Pour ceux désireux de sortir des photos en noir et blanc apprécieront l’encre grise. Comme pour les couleurs, les résultats sur le papier sont ici impressionnants. Il n’y a pas à craindre de points de couleur gênants, comme c’est souvent le cas avec les appareils quadrichromiques.

À partir d’un appareil mobile, l’application Epson Smart Panel est une bonne app compagnon même si les couleurs sont encore un peu plus naturelles avec Epson Print Layout.

Malheureusement, nous n’avons pas réussi à imprimer sans marge, mais elle reste tout de même très fine.

L’Epson Ecotank ET-8500 peut imprimer des photos de très haute qualité via mobile. Outre l’app Epson Smart Panel (voir photo), elle fonctionne aussi avec Epson Print Layout. Foundry

Rythme d’impression

Lors de nos essais, nous avons remarqué que l’Epson Ecotank ET-8500 est silencieuse la plupart du temps. Elle devient un peu plus bruyante lors de l’impression de textes monochromes en résolution standard. Dans ce cas, elle réalise 10 pages en 45 secondes via USB, ce qui est correct et similaire via WLAN. Pour ce qui est de l’impression de dix pages couleur à partir d’Acrobat, elle s’est terminée en 2min14.

L’ET-8500 conserve ce mode de fonctionnement fiable pour l’impression de photos. Nous mesurons ici presque 3 minutes pour une photo A4 et la moitié du temps pour une photo 10×15. En numérisation également, elle exécute les tâches à un rythme correct avec 6 secondes pour un aperçu A4, 10 secondes pour un scan couleur.

Une copie nécessite 19 secondes en couleur et 14 secondes en noir et blanc, l’ET-8500 se place ainsi dans le tiers supérieur. De nombreux concurrents polyvalents sont nettement plus lents.

Prix et disponibilité

En France, vous trouverez l’Epson Ecotank ET-8500 directement auprès de la marque, où elle est vendue 699,99 €.

Elle est aussi disponible chez les revendeurs comme Amazon (à 599 €), Boulanger (à 649,99 €), Fnac (à 609,99 €) et Darty (à 621,18 €), elle y est d’ailleurs un peu moins chère.

Résultats du test

Epson Ecotank ET-8500 : résultats du test Qualité d’impression n/b : texte, haute définition / texte, définition normale. très bon / très bon Qualité d’impression n/b : graphiques, définition normale / graphiques, définition élevée. bonne / très bonne Qualité d’impression couleur : PDF, déf. normale / photo A4, déf. normale. très bonne / très bonne Qualité d’impression couleur : photo A4, haute déf. Photo (10×15 cm), haute déf. très bon / très bon Fidélité des couleurs de l’imprimante 10 sur 24 résultats Qualité de numérisation : impression générale / netteté de l’image bonne / nette Qualité de copie : n/b / couleur bonne / très bonne Vitesse d’impression n/b : 1 page de texte, qualité élevée / 10 pages de texte, qualité normale. 0:50 / 0:45 minutes Vitesse d’impression couleur : 10 pages PDF, qualité normale / photo A4, qualité normale. 2:14 / 0:18 minutes Vitesse d’impression couleur : photo A4, qualité élevée / photo 10×15, qualité élevée. 2:59 / 1:32 minutes Vitesse de numérisation : couleur / texte / aperçu / niveaux de gris (300 ppi) 0:10 / 0:06 / 0:06 / 0:06 minutes Vitesse de copie (n/b) : 5 pages / 1 page (réglage usine) 0:34 / 0:14 minutes Vitesse de copie (couleur) : 1 page (réglage usine) 0:19 minutes Consommation électrique : arrêt / mode veille / fonctionnement 0,4 / 0,7 (USB), 0,9 (WLAN) / 17 watts

Fiche technique

Fonctions : imprimante, scanner, copieur

Connexions : USB 2.0, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, réseau local Ethernet, hôte USB, slot pour carte SD

Écran tactile rabattable (diagonale de 10,9 centimètres)

Windows XP, Vista, 7 , 8, 10, 11 ; Server à partir de 2003 SP2 ; MacOS X à partir de 10.6.8

Impression mobile par Apple Airprint, Mopria, Wi-Fi Direct, apps du fabricant

Six couleurs (BK, C, M, Y, Photo-BK, gris)

Série d’encres Epson 114 (6 bouteilles de 70 ml chacune)

Cassette papier : 1x papier normal, 1x papier photo jusqu’à 13 x 18 cm

Chargeur de papier arrière : 1x pour 50 feuilles maximum ; 1x feuille à feuille (droite ; pour supports épais et bannières)

Chargeur automatique de documents (ADF) : non

Supports d’une épaisseur maximale de 1,3 millimètres

Résolution de la fonction d’impression : 5760 x 1440 ppi

Résolution fonction de numérisation : 1200 x 4800 ppi

Résolution de la fonction de copie k. A.

Impression recto-verso

Impression sans marge jusqu’à DIN A4

Fonction d’impression de CD/DVD

Impression de bannières jusqu’à 2 mètres de long

12 mois de garantie

Adaptation du test original paru sur PCWelt