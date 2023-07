En résumé Note de l’expert Les Plus Léger et facile à utiliser

Les produits Dreame Technology sont disponibles en France depuis un certain temps déjà et l’équipe de Tech Advisor a déjà pu en tester plusieurs. Cette entreprise spécialisée dans les appareils de nettoyage semble avoir trouvé l’équilibre parfait entre qualité et prix.

Dans le cas présent, nous avons eu l’opportunité d’examiner l’un des modèles de sa dernière série R, le Dreame R10, qui a été mis en vente dans plusieurs pays européens il y a quelques jours, le 28 juin.

Le Dreame R10 est très beau, mais tout ce qui brille est-il de l’or ? Il ne fait aucun doute que nous ne pouvons pas le juger uniquement sur son aspect extérieur, et pour de nombreuses personnes, ses performances seront plus importantes (et à juste titre).

C’est ce que nous avons constaté.

Design

Aspirateur balai polyvalent

Même si nous avons dit qu’il ne fallait pas se fier aux apparences, nous aimons commencer nos critiques de produits tech’ par l’analyse du design, d’autant plus qu’il ne s’agit pas seulement de savoir s’ils sont beaux ou non. C’est un bon moyen de se faire une idée de l’appareil que l’on reçoit à la maison.

Vous recevrez une boîte en carton assez grande et rectangulaire ; à l’intérieur, organisées par compartiments, se trouvent toutes les pièces, à savoir :

La pièce principale avec poignée et bac à poussière intégré

Une tige de rallonge

Une brosse à rouleau V multi-surfaces

Une mini-brosse électrique

Une petite buse 2-en-1

Une longue buse 2-en-1

Un chargeur

Un support mural

Alba Mora Antoja / Foundry

Comme vous l’avez peut-être remarqué, le modèle testé est blanc. Dans notre cas, c’est la couleur idéale, non seulement parce qu’elle met en valeur le produit, mais aussi parce qu’il parvient à se camoufler et à se fondre dans nos murs blancs. Si vous n’aimez pas ce coloris, vous serez déçu d’apprendre que c’est le seul proposé… Alors que dans la même famille d’aspirateurs, le R10 Pro et le R20 sont disponibles uniquement en noir.

Alba Mora Antoja / Foundry

Alba Mora Antoja / Foundry

L’aspirateur est composé d’un cylindre principal où se trouvent le séparateur cyclonique, le pré-filtre et le compartiment où toutes les saletés sont collectées. Les accessoires de nettoyage sont à fixer à la base de ce cylindre.

Le bac à poussière a une capacité de 0,6 litre. Il n’est pas trop grand, mais il est facile à vider. Il suffit d’appuyer sur le bouton prévu pour retirer le couvercle. Le pré-filtre et le séparateur cyclonique peuvent aussi être retirés pour être nettoyés. Dreame recommande de les laisser sécher à l’air libre pendant au moins 24 heures.

Sur le dessus du cylindre, a été placée la poignée avec le bouton marche, qui sépare la batterie inamovible (avec port de charge et six LED qui indiquent l’état de la batterie à la fois en utilisation et en charge) et la partie où se trouve le réglage de la vitesse et un bouton de verrouillage.

Alba Mora Antoja / Foundry

Vous pouvez utiliser le R10 avec ou sans l’extension. La brosse principale, qui sera probablement celle que vous emploierez le plus souvent, est la seule à disposer d’un éclairage intégré. Ce n’est pas nouveau dans le monde des aspirateurs sans fil, et bien qu’elle ne soit pas aussi puissante que d’autres modèles, elle reste efficace pour repérer la saleté dans les endroits sombres.

Contrairement à d’autres appareils de ce type, le Dreame R10 ne tient pas debout tout seul. Si vous le souhaitez, surtout si vous avez des animaux domestiques ou de jeunes enfant), vous pouvez installer le support mural fourni.

C’est un aspirateur balai intuitif et facile d’utilisation qui réagit bien aux mouvements

Performances

Facile à utiliser et à changer d’accessoire

Trois modes d’aspiration

Petit réservoir

Autonomie suffisante

Dans l’ensemble, nous avons eu une bonne expérience de nettoyage avec le Dreame R10. C’est un aspirateur balai intuitif et facile d’utilisation qui réagit bien aux mouvements. En outre, vous n’aurez pas trop de mal à passer d’une tête à l’autre en fonction de vos besoins.

Cet appareil offre une puissance d’aspiration de 120 AW et une pression de 20k Pa. Cela ne vous dit peut-être pas grand‑chose, mais vous devriez pouvoir vous débarrasser sans problème de la plupart des saletés de votre maison. Vous avez le choix entre trois modes différents, mais la majorité du temps, vous opterez pour l’un des deux modes les plus puissants.

Pour faire fonctionner le R10, il suffit d’appuyer sur le bouton marche situé sur la poignée et de le relâcher lorsque vous avez terminé. D’après nous, cette technique rend l’expérience moins bruyante lorsque vous vous déplacez. Toutefois, vous pouvez aussi enclencher le bouton de verrouillage afin de ne pas avoir à garder appuyé le bouton marche en permanence ; cela peut s’avérer pratique sur de très grandes surfaces.

Elle [brosse multi-surface] est capable d’aspirer facilement les cheveux et la poussière, bien que pour certains types de salissures plus importantes, vous devrez passer plus d’une fois

Dans son manuel d’instructions, Dreame énumère les cas d’utilisation de chaque accessoire.

Comme nous l’avons dit précédemment, la brosse multi-surface est la tête que vous emploierez le plus souvent. Elle convient à tous les types de sols (sur parquet, elle fait des merveilles), ainsi qu’aux moquettes à poils courts. Faites attention si votre tapis a des franges, car elles s’emmêleront à coup sûr dans la brosse.

En général, elle est capable d’aspirer facilement les cheveux et la poussière, bien que pour certains types de salissures plus importantes, vous devrez passer plus d’une fois. Conseil : dans ce cas, il est préférable de passer dessus et de glisser la saleté vers vous.

Alba Mora Antoja / Foundry

Notre deuxième accessoire préféré est la buse 2-en1. Elle est étroite et allongée, ce qui permet d’atteindre les coins les plus difficiles d’accès. Nous nous en sommes également servi pour nettoyer les cadres et étagères.

Alba Mora Antoja / Foundry

Le R10 comprend également une mini-brosse motorisée idéale pour les surfaces en tissu, comme le canapé ou les coussins.

La petite brosse 2-en-1 (deuxième photo) convient également aux tissus, et Dreame la recommande aussi pour les claviers. La touche “6” de mon ordinateur portable en souffre encore, alors nous vous déconseillons de le faire.

Alba Mora Antoja / Foundry

Alba Mora Antoja / Foundry

Autonomie

L’autonomie est suffisante pour nettoyer les zones les plus sales pendant plusieurs jours, ou pour un ou deux nettoyages plus approfondis, en fonction de la taille de votre logement.

Bien que vous pourriez prolonger la durée de vie de la batterie, le principal obstacle à une utilisation continue du R10 est la taille du compartiment à poussière. En pratique, nous l’avons trouvé un peu petit à notre goût, mais vous aurez vite l’habitude de charger la batterie et de vider le bac en même temps.

On peut facilement dire qu’il offre un bon rapport qualité-prix

Prix et disponibilité

Le Dreame R10 est proposé au prix de 229 € et il est en vente sur Amazon, où vous trouverez également d’autres modèles de la marque.

C’est un prix assez raisonnable pour un appareil de ce type (bien qu’il existe des concurrents moins chères) et, compte tenu du design, des caractéristiques et de la qualité globale du produit, on peut facilement dire qu’il offre un bon rapport qualité-prix.

Le prix est loin de celui d’autres fabricants plus connus sur le marché, tels que Dyson. Cependant, nous pensons qu’un produit aussi cher ne sera pas nécessaire pour la plupart des utilisateurs, surtout si c’est le premier aspirateur de ce type que vous achetez.

Pour d’autres modèles, consultez notre comparatif des meilleurs aspirateurs balai. Nous avons également un comparatif des meilleurs aspirateurs robots, au cas où vous seriez plus enclin à laisser quelqu’un d’autre (en l’occurrence, un appareil) faire le travail à votre place.

Conclusion

Le Dreame R10 est un bon aspirateur balai sans fil. Si vous envisagez d’en acheter un pour la première fois, vous ne regretterez pas votre choix, car le prix demandé est récompensé par une excellente expérience de nettoyage.

Les acheteurs les plus exigeants regretteront peut-être les fonctions connectées, un réservoir à poussière plus grand ou même un balai extensible plus flexible. Mais honnêtement, nous ne pensons pas que cela manquera à l’utilisateur moyen.

Il vous sera possible de garder propre tous les recoins de votre maison et, grâce à son design élégant et discret, vous n’hésiterez pas à le ranger à l’abri des regards.

Adaptation de l’article original paru sur Tech Advisor espagnol

Fiche technique