En résumé Note de l’expert Les Plus Extraordinairement abordable

Transferts très rapides en situation réelle

Une seule face pour les mises à jour d’ordinateurs portables Les Moins Ralentissement à moins de 300 MB/s lors de l’écriture sur le cache secondaire

Indice d’endurance légèrement faible Notre verdict Nous avons été à deux doigts de décerner cinq étoiles à ce disque SSD NVMe extraordinairement abordable et pourtant très rapide. C’est le SSD le plus abordable du marché à l’heure actuelle, et aucun autre disque ne s’en approche.

Prix lors du test

From $28 | Model tested $50

Les meilleurs prix : WD Blue SN580

Vendeur Prix WD $27.99 Voir offre

Cela a pris du temps, mais grâce à WD, les disques SSD NVMe sont enfin devenus des produits de base. Exemple concret : le SN580 Blue de la société, qui offre une capacité de 1 To pour un prix ridiculement bas (56,99 €). Il est également extrêmement rapide dans les tâches réelles. Vif, bon marché ? Les autres fournisseurs de disques SSD ne vont pas être contents…

Design et caractéristiques techniques

Physiquement, le WD SN580 est un SSD 2280 (22 mm de large, 80 mm de long) standard à simple face. Il convient aux mises à niveau d’ordinateurs portables, il est PCIe 4.0 x4 et utilise un contrôleur WD/Sandisk ainsi qu’une carte NAND TLC (Triple-Level Cell/3-bit) à 112 couches, labellisée Sandisk.

L’unique puce NAND du SSD Blue SN580 M.2 NVMe unilatéral de WD

Bien sûr, il faut faire des concessions avec des prix aussi bas, mais le compromis n’est pas si mauvais.

Le SN580 a une garantie de cinq ans ou 450TBW (TeraBytes qui peuvent être écrits) par 1 To de capacité. Six cents TBW est la norme du marché, mais compte tenu du rapport qualité-prix sans précédent de ce disque, vous ne devriez pas vous en préoccuper. Un taux d’endurance de 450 To signifie que vous pouvez écrire (c’est-à-dire copier ou sauvegarder) en moyenne 246 Go par jour sur le disque pendant cinq ans.

WD met en avant un élément appelé nCache 4.0, qui, étant donné qu’il s’agit d’une conception de tampon de mémoire hôte, a probablement à voir avec l’interfaçage de la mémoire de votre périphérique (la mémoire du bus hôte) que le disque utilise pour la mise en cache primaire. Comme notre récent test du Sabrent Rocket Q4 a révélé une amélioration substantielle des performances HMB par rapport aux générations précédentes, nous supposons que le nCache est au moins en partie lié.

Malgré le prix, WD fournit son SSD Dashboard pour surveiller le disque ainsi que Acronis True Image pour la sauvegarde. C’est un véritable package.

Performances

Le SN580 est le deuxième SSD NVMe PCIe 4.0 que nous avons examiné qui utilise la mémoire du bus hôte. Comme le Sabrent Rocket Q4, le SN580 a obtenu d’excellents résultats aux tests de référence et dans le monde réel. En fait, le SN580 a surpassé le Sabrent dans la plupart de nos tests.

N’en croyant pas nos yeux, nous avons effectué plusieurs passages supplémentaires pour ce test

En effet, les temps de transfert du SN580 pour notre ensemble de données de 48 Go de petits fichiers et dossiers sont étrangement rapides. Il a battu l’ancien numéro un, le Crucial T700 PCIe 5.0, de 23 secondes. Incroyable !

N’en croyant pas nos yeux, nous avons effectué plusieurs essais supplémentaires et, pour autant que nous puissions en juger, il n’y a aucune entourloupe. Apparemment, SanDisk (le gourou des disques SSD de WD) a mis au point une forme de magie de transfert avancée.

Le SN580 (la barre violette du haut) a réalisé des temps de transfert de 48 Go/s très rapides et a battu l’ancien champion, le Crucial T700 PCIe 5.0

Selon les rumeurs de l’industrie, la dernière carte NAND de Micron est tout simplement excellente lorsqu’elle est écrite en mode SLC. Cette NAND peut être étiquetée Sandisk/China, mais nous pensons qu’il s’agit, au minimum, d’une conception similaire qui tire parti de la même percée.

Si vous n’êtes pas familier avec le SLC (Single-Level Cell), sachez que c’est une cellule à un seul niveau pour le stockage d’un unique bit d’information. Les MLC, TLC et QLC utilisent plusieurs niveaux pour représenter des nombres plus importants, mais la vérification des erreurs pour s’assurer que le bon niveau est effectivement écrit ralentit considérablement les choses. Le fait de fonctionner en mode SLC permet au lecteur d’être beaucoup plus vif.

Ci-dessous, vous pouvez voir les chiffres de CrystalDiskMark 8 du SN580. Les trois premiers disques sont PCIe 4.0, le Crucial T700 étant PCIe 5.0. Le SN850X et le T700 disposent d’un cache DRAM, tandis que le SN580 et le Rocket Q4 utilisent la mémoire du bus hôte. Comme vous le remarquerez, lorsqu’il s’agit de NVMe et de benchmarks synthétiques, le PCIe 5.0 domine.

Bien qu’il ne puisse évidemment pas rivaliser avec le T700 PCIe 5.0, le SN580 (la barre jaune) s’est bien comporté avec l’autre SSD HBM

Notre SN580 prêté pour ce test, qui n’a qu’une capacité de 1 To, s’est arrêté pendant l’écriture de 450 Go, réalisant le temps le plus lent que nous ayons vu. Il est peu probable que vous écriviez très souvent 450 Go de données consécutives, mais le ralentissement est révélateur des performances que vous obtiendrez lorsque le disque sera plein au maximum de sa capacité. C’est pourquoi il est conseillé d’acheter un disque SSD d’une capacité supérieure à celle dont vous pensez avoir besoin.

Comme illustré ci-dessous, les secondes ne se sont accumulées que vers la fin, lorsque l’écriture a ralenti à 500 Mo/s. Cependant, c’est environ 200 Mo/s plus rapide que ce que nous avons vu auparavant avec l’écriture TLC en mode natif. Quelque chose s’est vraiment amélioré dans la technologie NAND.

Une fois le cache secondaire épuisé, le SN580 ralentit à environ 500 Mo/s, ce qui est en fait rapide pour de la NAND TLC écrite en mode natif

Pour être tout à fait juste, l’autre SSD de 1 To sur lequel nous avons récemment écrit notre fichier de 450 Go, le Adata Legend 960, n’était que deux secondes plus rapide. Dans sa version de 2 To, le SN580 serait beaucoup plus compétitif.

Avec seulement 1 To, le WD SN580 a épuisé son cache secondaire avant la fin de l’écriture des 450 Go

Là où le SN580 a le plus impressionné, c’est évidemment lors de nos transferts de 48 Go, dépassant régulièrement les 3 Go/s, une vitesse que seuls les disques SSD PCIe 5.0 atteignaient auparavant.

Oui, nos deux derniers SSD HBM étaient aussi dominants sur le PCIe 4.0 que les SSD PCIe 5.0 le sont sur le 5th gen. Bien sûr, nous n’avons pas encore examiné de disques HBM PCIe 5.0, ce n’est donc pas tout à fait exact. Il faudra probablement attendre un certain temps avant que des PCIe 5.0 de bonne qualité soient disponibles, mais restez à l’affût.

Le SN580 est le disque dur que vous voulez à ce niveau de prix

Prix et disponibilité

Une fois de plus, c’est de loin le SSD NVMe le moins cher que nous ayons vu, disponible dans les capacités suivantes : 250 Go à 38,99 €, 500 Go à 40,99 €, 1 To à 56,99 € (testé) et 2 To à 112,99 €. Ces prix sont quasiment la moitié de ceux exercés par la concurrence dans versions 1 To et 2 To.

Le SN580 est un SSD NVMe merveilleusement performant qui est beaucoup moins cher que ses rivaux. Tant que cette situation perdure, le SN580 est le SSD qu’il vous faut à ce niveau de prix.

Il n’est actuellement disponible que dans chez WD France pour le moment, il devrait l’être prochainement chez Amazon et LDLC. Consultez notre comparatif des meilleurs disques SSD pour plus de choix.

Ces prix sont quasiment la moitié de ceux exercés par la concurrence dans versions 1 To et 2 To

Pour les tests de disques internes, on passe par Windows 11 (22H2) 64 bits sur une carte mère X790 (PCIe 5.0), un processeur i5-12400 et deux modules DDR5 Kingston Fury de 32 Go (64 Go de mémoire au total). Les graphiques intégrés d’Intel sont utilisés et les tests de 48 Go sont réalisés via un disque RAM ImDisk qui occupe 58 Go de la mémoire totale de 64 Go. Le fichier de 450 Go est transmis à partir d’un Samsung 990 Pro 2 To, qui contient le même système d’exploitation.

Chaque examen est effectué sur un disque nouvellement formaté et TRIMé afin d’obtenir des résultats optimaux. Notez qu’au fur et à mesure qu’il se remplit, les performances varient en raison de la réduction de la capacité de la carte NAND pour la mise en cache secondaire et d’autres facteurs.

Avertissement : les performances indiquées s’appliquent uniquement au disque qui nous a été fourni ainsi qu’à la capacité testée. Les fournisseurs échangent aussi occasionnellement des composants. Si vous constatez un écart important entre les résultats que vous obtenez et celles que nous indiquons (avec des systèmes à peu près égaux), n’hésitez pas à nous le faire savoir.

Adaptation du test original paru sur Tech Advisor de langue anglaise