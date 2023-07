En résumé Note de l’expert Les Plus Taille compacte

Excellentes performances

Grande autonomie

Logiciel personnalisable

Prise casque Les Moins Appareil photo décevant

Seulement deux ans de mises à jour Android

Écran trop petit

Chargement lent à 30 W Notre verdict L’Asus Zenfone 10 est un téléphone décent avec un petit écran, des caractéristiques techniques haut de gamme et toutes les fonctionnalités attendues, mais l’appareil photo et le support logiciel ne suivent pas…

Asus est surtout connu pour ses ordinateurs portables et son hardware gaming, mais chaque année, il sort un smartphone haut de gamme sous le nom de Zenfone.

Le Zenfone 10 est sa dernière itération, et il ressemble beaucoup à son prédécesseur de 2022, soit un Android présenté comme un appareil compact avec un design accrocheur, des caractéristiques avancées et un logiciel bien pensé.

Pour l’essentiel, il peut se targuer d’avoir tous ces éléments, même s’il n’est pas le plus petit téléphone du marché. Il dépasse les iPhone 13 mini et SE, et a à peu près des dimensions similaires à celles de l’iPhone 14, mais avec un affichage moindre.

Ne vous méprenez pas, Asus tient là un bon produit, qui remplit pratiquement toutes les conditions de la fiche technique. Ce faisant, le Zenfone 10 fait tout plutôt bien, mais son écran et son appareil photo ne sont pas au top.

Design et construction

Design étroit

Dos à l’aspect papier

Prise casque

Asus propose peu de changements par rapport par rapport au Zenfone 9. En fait, ses dimensions 146,5 x 68,1 x 9,4 mm sont identiques, ce qui est plus petit que beaucoup des plus grands smartphones du marché, à l’exception de l’iPhone 13 mini qui mesure 131,5 x 64,2 x 7,7 mm et le Samsung Galaxy S23 146,3 x 70,9 x 7,6 mm.

Cette comparaison est importante car Asus affirme que le Zenfone 10 est comme un mini téléphone miracle à utiliser d’une main…

Dominik Tomaszewski / Foundry

L’échantillon que nous avons testé était la version rouge, mais il existe en vert, blanc, noir et bleu. Son dos est fabriqué à partir d’un polycarbonate biosourcé et ressemble un peu à du papier dur au toucher.

Nous avons fini par l’apprécier, mais il ne sera pas du goût de tout le monde. Il en va de même pour les îlots circulaires à l’arrière, en haut à gauche, et qui abritent les deux capteurs photo. Sous ces derniers, on trouve la mention de marque Zenfone, avec un logo en bas à droite.

C’est, certes, davantage agréable à manipuler qu’une finition en verre brillant qui attire les traces de doigts, mais nous préférons une texture en verre mat comme celle de l’iPhone 14 Pro ou du OnePlus 11. La prise casque, capable d’alimenter un système audio filaire haute résolution, compense cette lacune.

On apprécie son bouton d’alimentation sur le côté, qui intègre un lecteur d’empreintes digitales.

Asus affirme que le Zenfone 10 est comme un mini téléphone miracle à utiliser d’une main

Le smartphone dispose d’un indice de résistance à la poussière et à l’eau IP58/IP68. Par conséquent, il est protégé contre la poussière, les éclaboussures et une légère immersion dans l’eau.

Écran et haut-parleurs

Petit écran de 5,9 pouces

Jusqu’à 144 Hz pour les jeux

Deux haut-parleurs stéréo

Le Zenfone 10 est doté d’un écran OLED de 5,92 pouces, avec une résolution de 2400 x 1080 ppi. Il arbore un format 20,4:9, ce qui permet de le tenir facilement dans une main et de faire du doomscroll.

Son taux de rafraîchissement maximal est de 144 Hz, ce qui est mieux que les 120 Hz de la plupart des haut de gamme comme le Samsung Galaxy S23 Ultra ou sur les modèles gamer. Vous pouvez choisir entre 60, 90 ou 120 Hz, ou un mode “auto” qui bascule entre ces trois fréquences pour économiser la batterie.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Nous regrettons qu’il ne soit pas un peu plus lumineux. Malgré ses 1 100 nits en luminosité maximale, Asus confirme qu’il ne propose que 800 nits de luminosité lisible en extérieur, ce qui rend la lecture difficile en plein jour.

Les deux haut-parleurs stéréo n’ont rien d’extraordinaire. Ils sont suffisants pour écouter des podcasts, mais compte tenu de sa petite taille, ils manquent de puissance et sont assez faibles à fort volume.

Performances

Snapdragon 8 Gen 2

Jusqu’à 16 Go de RAM

Jusqu’à 512 Go de stockage

Il embarque le Snapdragon 8 Gen 2, le meilleur processeur mobile de Qualcomm à ce jour. L’itération que nous avons testé était associée à 16 Go de RAM LPDDR5X et 512 Go de stockage UFS 4.0, mais il est possible d’obtenir des versions 8 Go/128 Go et 8 Go/256 Go.

Asus a mis le paquet sur les caractéristiques du Zenfone 10

Le Zenfone 10 le plus performant a survolé toutes les tâches qui lui ont été imposées, s’accommodant des applications et jeux exigeants comme Call of Duty Mobile, le tout sans trop chauffer en dépit de sa petite taille.

Asus a mis le paquet sur les caractéristiques du Zenfone 10 en intégrant les technologies 5G, NFC, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7. Il prend en charge l’audio haute résolution via sa prise casque et le sans fil grâce au codec LDAC, ainsi que des formats aptX, aptX HD, aptX Adaptive et AAC. Il est réglé en partenariat avec Dirac, il s’agit donc de belles améliorations par rapport au Zenfone 9.

La seule chose qui manque, c’est un emplacement microSD pour étendre le stockage. Il y en a un double pour la carte SIM, mais incompatible avec la eSIM.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Appareils photo et vidéo

Objectif principal incohérent

Objectif ultra grand-angle basique

Pas de téléobjectif

Nous avons trouvé les appareils photo du Zenfone solides mais peu cohérents. En plein jour, le capteur principal de 50 Mp, f/1,9, un Sony IMX766, prend des images nettes avec une reproduction des couleurs décente. En basse lumière aussi, les résultats sont bons et la plage dynamique élevée (HDR) produit des images percutantes.

Le principal problème est la saturation des couleurs, tandis qu’à d’autres moments, les photos sont trop pâles. Voici quelques exemples :

Il s’agit d’un capteur très répandu qui équipe souvent les modèles moins chers tels que le OnePlus 10T et le Nothing Phone (1). Et, étant donné que le Zenfone 10 est davantage coûteux, l’appareil photo devient donc un point faible. Les doubles objectifs de l’iPhone 14 et du Google Pixel 7a sont meilleurs.

Comme il n’y a pas de téléobjectif, il faut compter sur l’objectif principal pour zoomer numériquement. Vous verrez un bouton 2x dans l’appli appareil photo et il vous permet d’aller jusqu’à 8x. Les résultats sont mitigés :

L’ultra grand-angle 13 Mp, f/2,2 est tout juste bon à saisir une grande scène et encore vous ne serez pas subjugué par les résultats en raison des couleurs sursaturées et le bruit très présent après un zoom.

L’appareil photo frontal de 32 Mp, lui, réduit les images à 8 Mp ce qui donne lieu à des photos parfois délavées et manquant de détails, comme la première ci‑dessous. Comparez cela au deuxième selfie, qui est satisfaisant, le capteur selfie est aussi irrégulier que le principal :

Asus met l’accent sur le stabilisateur à cardan à 6 axes de l’appareil photo principal, qui, selon elle, améliore la stabilité de l’image plus que la technologie traditionnelle OIS. Vous profiterez même d’une animation de points et de lignes dans l’application de l’appareil photo pour s’assurer que vous ne tremblez pas trop.

Malheureusement, contrairement aux Google Pixel et Samsung Galaxy au même prix, Asus ne semble pas faire beaucoup de traitement computationnel supplémentaire sur les images pour les améliorer.

Nous avons trouvé les appareils photo du Zenfone solides mais peu cohérents

Pour ce qui est de la vidéo, l’appareil peut filmer jusqu’à 4K à 60 images par seconde, et les résultats sont excellents grâce à la stabilisation de cardan.

Autonomie et charge

Excellente longévité

Chargement filaire lent de 30 W

Excellentes options de charge logicielle

Point positif, l’autonomie est époustouflante : sans savoir de quelle manière Asus s’y prend, et malgré une petite batterie de 4 300mAh, le Zenfone 10 tient aisément plus d’une journée.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Un jour, nous avons commencé à utiliser le Zenfone 10 à partir de 8 heures du matin, en passant par Google Maps, l’appareil photo et WhatsApp de manière intensive, et il a fini par s’éteindre à minuit.

Sinon, à d’autres moments et sans autant de demandes, il était à 40 % à 23 heures. C’est l’un des meilleurs aspects de cet Asus, et il prouve que les petits appareils peuvent aussi avoir une bonne autonomie.

Sans savoir de quelle manière Asus s’y prend, et malgré une petite batterie de 4 300mAh, le Zenfone 10 tient aisément plus d’une journée

En revanche, la charge est terriblement lente avec le chargeur filaire de 30W inclus. De 0 %, il n’est arrivé à 18 % qu’en 15 minutes, et à 35 % en une demi-heure.

Sinon, le logiciel a d’excellentes options de charge, notamment les modes haute performance, dynamique, durable et ultra durable, ainsi que les charges programmées et régulières pour optimiser le chargement.

Logiciel et mises à jour

Personnalisable

Ajouts intelligents à Android

Deux mises à jour du système d’exploitation Android seulement

Le Zenfone 10 fonctionne sous Android 13, mais Asus ne promet que deux mises à jour pour passer à Android 15 en 2025. Ce n’est pas terrible, et il est à la traîne par rapport à Google, Samsung, Apple et Oppo.

La marque tente de se rattraper en proposant quatre ans de correctifs de sécurité jusqu’en 2027, mais il n’y a aucune garantie qu’ils seront mensuels.

Asus fait part de tellement d’options personnalisables qu’il est difficile de s’y retrouver. Le skin Android est très simple, plus proche de l’Android Stock que celui utilisé par Google sur les Pixel. La seule application dupliquée est Galerie, sinon Asus vous laisse profiter des apps Google pour tout.

Vous pouvez choisir entre le look stock ou des éléments optimisés par Asus, tels que le design modifié des paramètres rapides, le menu du bouton d’alimentation, la taille de l’horloge, l’affichage des appels entrants et les réglages du volume. La touche latérale peut également être configurée pour réagir aux glissements de votre doigt.

Henry Burrell / Foundry

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un téléphone de jeu, le Zenfone 10 hérite du logiciel Game Genie des modèles ROG et qui permet de dessiner des lettres sur l’écran verrouillé pour ouvrir certaines applications, basculer en mode silencieux ou tapoter pour verrouiller l’écran d’accueil.

Mais le facteur forme de son affichage fait que les applications peuvent se sentir légèrement à l’étroit. Le clavier logiciel Gboard semble étriqué, au point que nous avons dû modifier les paramètres pour que les touches soient plus grandes. La taille du texte par défaut est petite et, bien que vous puissiez l’agrandir, vous aurez moins de place sur l’écran. Si vous avez du mal à lire les petits textes, alors il ne sera pas fait pour vous.

Prix et disponibilité

Le Asus Zenfone 10 est proposé en précommande sur le site de la marque à partir de 799 € (pour 128 Go), il sera expédié dès le 31 juillet 2023.

Ce prix en fait un appareil haut de gamme qui se situe au même niveau que le Samsung Galaxy S23 à 799 € mais moins cher que l’iPhone 14 à 1 019 €. C’est aussi dans la même gamme de prix que le OnePlus 11 à 849 €, bien que nous pensons que ce dernier est un meilleur achat pour ses objectifs photo, son support logiciel et ses vitesses de chargement, à moins que vous soyez vraiment intéressé par le facteur de forme compact.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Conclusion

Le Zenfone 10 est un smartphone impressionnant dont la fiche technique est remplie de toutes les caractéristiques recherchées par la plupart des utilisateurs. Il dispose d’une excellente autonomie, de performances de premier plan, d’une prise casque et de certains des logiciels les plus personnalisables du marché, le tout dans une forme compacte.

Malgré cela, pour du haut de gamme, il est doté d’objectifs inférieurs à ceux d’un habituel fleuron. Si vous ne vous souciez pas d’avoir le meilleur appareil photo, cela ne vous dérangera pas, mais vous pouvez obtenir des résultats bien différents en dépensant beaucoup moins pour le Google Pixel 7a.

Asus doit également faire mieux en matière de support logiciel. Si un smartphone équipé d’un Snapdragon 8 Gen 2 fonctionne souvent très bien pendant au moins cinq ans, Asus ne promet que deux mises à jour de la version Android avec quatre ans de correctifs de sécurité.

Fiche technique