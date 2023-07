Le lancement de la quatrième génération des AirPods d’Apple approche, et une fuite importante a révélé de nouveaux détails sur la prochaine version des écouteurs sans fil extrêmement populaires de la société. Il s’agit notamment de nouvelles fonctions de santé (couvrant à la fois l’audition et la surveillance de la température corporelle) et d’un passage de Lightning à USB-C.

L’analyste Mark Gurman s’est penché sur la quatrième génération des AirPods dans la dernière édition de sa newsletter Power On, et bien que certains éléments aient déjà été mentionnés par Gurman et d’autres, l’article est un résumé avec de nouvelles informations et des détails supplémentaires dans certains domaines.

Nous savons déjà, par exemple, qu’Apple s’intéresse de près à la santé auditive et à la manière dont les AirPods peuvent y contribuer. Il a été démontré que les modèles AirPods Pro actuels peuvent servir d’appareils auditifs bon marché, et la fonction Conversation Boost a été lancée il y a plusieurs années.

Plus récemment, Gurman lui-même a déclaré dans une édition précédente de sa Power On que la santé auditive serait le prochain domaine d’innovation des AirPods. Mais à l’époque, cette déclaration était relativement vague, mentionnant la “capacité à obtenir des données auditives d’une manière ou d’une autre”.

Le nouveau rapport développe considérablement ce point. Selon M. Gurman, il y aura une “nouvelle fonction de test auditif qui diffusera différents sons et tonalités pour permettre aux AirPods de déterminer la qualité de l’audition d’une personne. L’idée est d’aider les utilisateurs à dépister les problèmes d’audition En d’autres termes, en plus de servir d’aide auditive, les prochains AirPods pourront signaler plus tôt une perte auditive potentielle afin de la traiter plus efficacement.

Une autre fonction de santé qu’Apple souhaite ajouter aux AirPods est la mesure de la température corporelle. Il s’agit là encore d’un domaine dont nous savons déjà qu’il intéresse l’entreprise, dont les Apple Watch les plus récentes sont conçues pour mesurer la température corporelle via le poignet pour le suivi de la fertilité et le bien-être général, mais le canal auditif est une source de données plus précise et de meilleure qualité. Apple travaille donc à l’ajout d’un capteur de température à un futur ensemble d’AirPods, indique M. Gurman, même si cela ne sera peut-être pas prêt pour la quatrième génération.

Ce qui arrivera à temps pour le prochain modèle, c’est le passage, largement prédit, du Lightning à l’USB-C pour le port de charge de l’étui. C’est logique puisque Apple est fortement pressentie pour effectuer la même transition sur l’iPhone à partir de la fin 2023. Cependant, alors que Gurman a précédemment déclaré qu’il s’attendait à ce que les trois modèles AirPods passent à l’USB-C d’ici la fin de l’année 2023, il signale maintenant que l’entreprise pourrait être prête à attendre un peu plus longtemps pour les modèles non standard. Les AirPods Pro, dit-il, s’en tiendront à leur cadence de sortie actuelle, ce qui signifie que le prochain modèle, vraisemblablement basé sur une connexion USB-C, n’arrivera probablement pas avant l’automne 2025. On ne sait pas si un nouvel étui sera déployé avant cette date, comme ce fut le cas pour l’étui MagSafe en 2021.

Enfin, l’idée qu’Apple envisage de réduire le prix de ses AirPods les moins chers, évoquée une nouvelle fois dans le nouveau rapport, circule depuis des années. Ils sont généralement appelés AirPods Lite et sont censés concurrencer les écouteurs à moins de 100 euros.

Les AirPods actuels (standard) ont été lancés en octobre 2021 et, bien qu’Apple rafraîchisse ses écouteurs moins fréquemment que ses téléphones, tablettes et ordinateurs portables, les travaux seront bien avancés pour la suite de ce produit très réussi. Un coup d’œil à l’historique des sorties des AirPods d’Apple (septembre 2016, mars 2019, puis octobre 2021) laisse penser que la prochaine édition standard des écouteurs sans fil d’Apple arrivera probablement au printemps 2024 ou à une date proche.

Adaptation de l’article original paru sur notre site sœur Macworld