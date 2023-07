En résumé Note de l’expert Les Plus Design haut de gamme et durable

Excellent écran OLED

Autonomie impressionnante

Logiciel Wear OS élégant Les Moins Application compagnon médiocre

Pas d’assistant virtuel

Pas d’option LTE Notre verdict La TicWatch Pro 5 offre un excellent équilibre entre esthétique, durabilité et fonctionnalités fitness, ce qui en fait l’une des meilleures tocantes Wear OS du moment. Assurez-vous simplement que c’est ce qu’il y a de mieux pour vous à ce niveau de prix.

Prix lors du test

$349.99

Les meilleurs prix : Mobvoi TicWatch Pro 5

Vendeur Prix $349.99 Voir offre Mobvoi $349.99 Voir offre

Si vous recherchez une montre connectée haut de gamme, quelques marques vous viennent immédiatement à l’esprit. Apple reste le leader du marché, mais Samsung et Google proposent tous deux des alternatives intéressantes, surtout si vous utilisez un téléphone Android.

En revanche, Mobvoi passe inaperçue en Europe et en Amérique du Nord, bien que la société chinoise commercialise des montres connectées de la marque TicWatch dans ces deux régions depuis 2015.

Huit ans plus tard, la TicWatch Pro 5 est son modèle le plus raffiné et poli à ce jour. Avec un design robuste mais élégant, des fonctionnalités de suivi étendues et une grande autonomie, c’est sans aucun doute l’une des meilleures montres du marché. Voici notre test complet.

Design

Design robuste haut de gamme

Impressionnante de légèreté

Résistance à l’eau de 5ATM

Le design de la TicWatch Pro 5 est tout sauf subtil. C’est une montre connectée robuste qui a été conçue pour durer, c’est ce que vous remarquerez dès sa sortie de boîte.

Son design volumineux et imposant ne plaira pas à tout le monde, mais il nous a convaincu. En effet, la Pro 5 semble solide et durable, sans pour autant sacrifier l’esthétique haut de gamme qui vous donnera envie de l’exhiber. Elle n’est pas non plus très épaisse : avec 12,2 mm, elle est en fait plus fine que la Pixel Watch de Google (12,3 mm).

Par conséquent, la Pro 5 est suffisamment polyvalente pour être utilisée autant pour l’entraînement que pour des événements plus formels, même si ces derniers nécessiteront probablement un changement de bracelet. Le bracelet en silicone pré-appliqué peut être remplacé par n’importe quel bracelet de 24 mm, d’ailleurs Mobvoi n’en vend pas sur son site web.

Le design de la TicWatch Pro 5 est tout sauf subtil

La montre n’est également disponible qu’avec un boîtier de 48 mm, nous ne la recommandons donc pas aux petits poignets. Avoir le choix aurait été appréciable, de même que des alternatives à la finition “Obsidian” (obsidienne), qui est la seule couleur disponible. Cependant, il est aisé d’ignorer ces petits compromis lorsque la durabilité est si satisfaisante.

Le mélange d’aluminium, de nylon et de verre n’a rien d’extraordinaire mais cela permet à l’appareil de répondre aux normes MIL-STD-810H. Cette certification prouve qu’elle peut résister à tout ce que l’armée américaine peut rencontrer, y compris une série d’environnements extrêmes.

Bien sûr, nos deux semaines de test n’ont pas permis de reproduire ces conditions, mais nous sommes impressionnés par la résistance de l’appareil. Il n’y avait aucun signe d’usure et nous pensons que la montre résistera à presque tous les chocs et chutes. De même que son cadre légèrement surélevé assure la protection de l’écran.

Anyron Copeman / Foundry

Son indice 5ATM ajoute à la durabilité de l’appareil, vous pouvez donc la garder sous la douche ou lors d’une séance de natation. Elle peut supporter jusqu’à 50 mètres d’immersion pendant 10 minutes d’affilée.

Bien que la majeure partie du boîtier soit en métal, la Pro 5 reste relativement légère. Si le chiffre de 44,3 g ne s’applique qu’au boîtier, le bracelet en silicone n’ajoute que très peu au total.

Deux commandes physiques sont situées sur le côté droit, bien qu’elles aient déjà été employées sur des montres connectées. La couronne rotative est une alternative pratique au défilement sur l’écran, tandis que le bouton situé au‑dessus donne accès en un clic aux applications récentes.

Affichage et audio

Écran OLED de 1,43 pouces

Excellent dans tous les scénarios

Haut-parleur et microphone décents

Malgré sa taille, l’écran peut faire une grande différence dans l’expérience d’utilisation, et celui de 1,43 pouce de la TicWatch Pro 5 est un véritable atout. Il n’est pas exagéré de dire qu’il s’agit de l’un des meilleurs écrans que l’on puisse trouver sur un produit de cette catégorie.

La résolution de 466 x 466 est décente, mais c’est la technologie OLED qui fait passer les choses à un cran supérieur. Elle combine d’excellents détails avec des couleurs éclatantes et des noirs profonds, les teintes sombres de WearOS tirant pleinement parti de ces derniers. Nous n’avons rien à redire sur ce sujet.

Anyron Copeman / Foundry

Mobvoi ne donne aucun chiffre concernant la luminosité maximale, mais l’écran reste clairement visible dans tous les environnements que nous avons expérimenté. Cela inclut la lumière directe du soleil, où les reflets brillants de l’extérieur ne sont jamais gênants.

Bien qu’une version plus petite serait appréciable, la taille de l’écran rend la navigation très agréable. L’écran tactile réactif nous aide à être précis dans les gestes et appuis, ce qui se traduit par très peu d’actions accidentelles.

Le fait d’opter pour un écran plat plutôt que courbé facilite certainement les choses. Personnellement, nous préférons cela, car le bord de l’écran est très clairement défini.

Il n’est pas exagéré de dire qu’il s’agit de l’un des meilleurs écrans que l’on puisse trouver sur un produit de cette catégorie

L’audio n’est pas aussi développé, le haut-parleur du Pro 5 n’étant vraiment utile que pour les appels. Les voix sont cependant claires et nettes, nous avons aucune critique à exprimer de ce côté. Le micro unique est également solide, vous pouvez donc facilement tenir une longue conversation avec votre correspondant via la montre seulement.

En outre, nous avons été impressionnés par la précision de la dictée de texte, il est donc possible d’avoir recours à votre voix, au lieu de taper votre texte depuis le minuscule clavier à l’écran.

Logiciels et fonctionnalités

WearOS 3.5

Une application compagnon frustrante

Beaucoup de fonctionnalités, mais toutes ne sont pas fluides

La TicWatch Pro 5 fonctionne sous Wear OS 3.5. Il s’agit toujours de la dernière version du logiciel de Google à l’heure où nous écrivons ces lignes, mais elle sera bientôt remplacée par Wear OS 4. Mobvoi n’est pas connu pour être l’un des premiers à adopter les nouvelles versions, et il n’est pas clair quand la mise à jour sera disponible.

Dans sa forme actuelle, le logiciel de la Pro 5 est fluide et intuitif. Google a eu quelques années pour affiner et peaufiner l’expérience Wear OS, et elle semble désormais très aboutie.

Anyron Copeman / Foundry

Même si vous n’avez aucune expérience avec Wear OS, le logiciel est facile à prendre en main. Glissez vers le bas pour accéder aux paramètres rapides et vers le haut pour les notifications ; les mouvements sont naturels, tout comme le fait de se déplacer à gauche et à droite entre les écrans récapitulatifs. La liste alphabétique des applications installées est facile à parcourir et vous avez la possibilité d’en télécharger d’autres directement sur la montre via le Google Play Store.

Cependant, Mobvoi a également préinstallé certaines de ses propres applications. Au total, il y a 10 outils “Tic” supplémentaires, notamment pour commencer un exercice, mesurer les signes vitaux et faire des exercices de respiration.

Vous savez peut-être que Google propose ses propres versions “Fit” de ces outils, dont la plupart sont mieux optimisés pour le petit écran. Si vous choisissez de télécharger l’application Google Fit, il existe plusieurs scénarios dans lesquels vous avez deux applications qui font la même chose. Vous vous retrouvez donc vite encombré, et il n’y a aucun moyen de supprimer les versions Mobvoi…

Pour configurer l’appareil, vous devez le connecter à l’application compagnon Mobvoi Health (Santé) sur votre téléphone. Il s’agit d’un processus relativement simple, qui comprend la création d’un compte Mobvoi, la connexion via Bluetooth et l’acceptation des autorisations.

L’application Health offre une multitude de fonctionnalités, mais elles sont dissimulées derrière un design encombré et des menus peu clairs

Mais l’expérience qui s’ensuit mériterait d’être améliorée. L’application Health offre une multitude de fonctionnalités, mais elles sont dissimulées derrière un design encombré et des menus peu clairs. Il est aussi très difficile de voir les informations clés d’un seul coup d’œil.

La chose la plus facile à ajuster ici est le cadran de la montre, à la fois au niveau du concept et des complications affichées. De plus, il est intéressant de se plonger dans les réglages pour choisir les apps de votre téléphone qui peuvent envoyer des notifications à votre poignet.

À part cela, il est plus aisé d’accéder aux principales fonctionnalités de la Pro 5 via la montre elle-même. Outre les fonctions habituelles de santé et de fitness, vous trouverez des options pour passer et recevoir des appels et des messages, prendre des notes, écouter de la musique et transformer le cadran en lampe de poche. Toutes ces options sont réellement pratiques et fonctionnent bien.

La navigation à l’aide de Google Maps est une fonctionnalité intéressante, mais elle n’est pas aussi transparente. Le fait de dépendre de la connexion Internet de votre téléphone signifie que vous devrez rester connecté via Bluetooth à tout moment. Les indications itinéraire par rue mériteraient pareillement d’être perfectionnées, une vibration très subtile n’étant souvent pas suffisante pour attirer l’attention.

L’intégration de Google Maps pourrait être perfectionnée Anyron Copeman / Foundry

Grâce à la technologie NFC intégrée, les paiements effectués avec Google Pay sont beaucoup plus efficaces. Mais vous devrez verrouiller le Pro 5 à l’aide d’un code PIN ou d’un mot de passe, ce qui peut s’avérer fastidieux à saisir et annule l’aspect pratique supplémentaire.

La Pro 5 ne prend pas non plus en charge l’assistant virtuel, une fonctionnalité que l’on retrouve sur la plupart des montres connectées de haut de gamme.

Fitness et suivi

Prise en charge de plus de 100 types d’exercices

Des données impressionnantes, mais seulement pour certains exercices

Suivi du sommeil solide

La TicWatch Pro 5 possède trois capteurs intégrés qui sont directement liés à votre santé : la fréquence cardiaque, le taux d’oxygène dans le sang et la température de la peau. Seule la fréquence cardiaque peut être surveillée en continu tout au long de la journée.

Toutefois, avec l’accéléromètre, le gyroscope, le baromètre et le GPS, ils permettent une gamme impressionnante de fonctions de suivi.

Les principaux capteurs de la Pro 5 se trouvent à l’arrière Anyron Copeman / Foundry

Pour la plupart des utilisateurs, le principal capteur est celui de la forme physique. Plus de 100 exercices différents sont pris en charge par l’application TicExercise, la marche, la course et le vélo étant spécifiquement mis en avant.

Démarrer une séance d’entraînement à partir de la montre est facile, même s’il faut souvent attendre quelques secondes pour que le GPS enregistre votre position. Vous pouvez vous fixer un objectif (durée, distance, calories ou nombre de pas), mais ce n’est pas nécessaire.

Même pour une activité aussi simple que la marche ou la course, l’application Mobvoi Health contient une quantité impressionnante d’informations

De nombreuses données sont disponibles pendant votre séance d’entraînement, mais il vous faudra balayer vers le haut pour les trouver. Mobvoi s’est concentré à juste titre sur les principaux détails de l’écran récapitulatif : durée, vitesse et distance parcourue. Votre fréquence cardiaque actuelle est, elle aussi, affichée, ainsi que la zone à laquelle elle correspond.

Après quelques secondes d’inactivité (quelle que soit la situation), l’écran passe en mode ultra basse consommation (ULP), un écran LCD monochrome qui n’affiche que l’essentiel. Toutefois, la couleur de l’écran lorsque vous levez le poignet correspond à la zone de fréquence cardiaque dans laquelle vous vous trouvez, ce qui est une bonne chose.

Pour terminer une séance d’entraînement, vous devez activer physiquement l’appareil, puis le faire glisser vers la droite et appuyer sur Stop. C’est un peu fastidieux, mais nous préférons de loin cela à une montre qui peut accidentellement interrompre la séance d’entraînement.

Même pour un activité ordinaire telle qu’une marche ou une course, l’application Mobvoi Health contient une quantité impressionnante d’informations. Vous avez un aperçu de votre rythme, de vos pas, de la durée de chaque kilomètre et des changements d’altitude, et une carte indique où vous êtes allé. Mobvoi fournit même une estimation du temps de récupération.

La quantité de données obtenues varie considérablement en fonction de l’exercice Anyron Copeman / Foundry

Malheureusement, les informations concernant une séance de tennis de deux heures étaient beaucoup plus limitées. La durée, les calories brûlées et la fréquence cardiaque sont tout ce que vous obtenez, et ce n’est pas très instructif. Il semble qu’il en soit de même pour la plupart des exercices les moins populaires, avec des données très basiques. Les scores des types d’exercices servent davantage à noter le type d’exercice que vous avez effectué qu’à fournir des données intéressantes.

Heureusement, le suivi du sommeil, qui se déclenche automatiquement lorsque vous êtes au lit, a fait l’objet d’une réflexion beaucoup plus poussée. Il fournit une vue d’ensemble de la durée de chaque phase de sommeil, ainsi que de l’évolution de votre fréquence cardiaque et de votre taux d’oxygène dans le sang tout au long de la nuit.

Vous obtenez également un pourcentage de qualité du sommeil, ainsi que des recommandations sur la manière de l’améliorer. La Pro 5 pensait que les deux premières heures correspondaient à une sieste, plutôt qu’à un réveil nocturne, mais cela n’a pas semblé affecter les données globales. Il semble donc assez précis.

Outre le sommeil, la Pro 5 peut également mesurer le taux d’oxygène dans le sang (SpO2) et le taux maximal de consommation d’oxygène (VO2 max) Anyron Copeman / Foundry

Caractéristiques techniques et performances

Puce Snapdragon W5+ Gen 1

Excellentes performances

Pas de modèle LTE

La TicWatch Pro 5 est équipée du Snapdragon W5+ Gen 1, la puce la plus puissante de Qualcomm pour les objets connectés, et de 2 Go de RAM.

Par conséquent, les performances sont à peu près aussi bonnes que celles que vous obtiendrez avec n’importe quelle montre connectée. La Pro 5 est rapide et réactive, tandis que le défilement et le déplacement entre les écrans restent fluides et réactifs. Il y a quelques hésitations occasionnelles lors de l’ouverture de certaines applications, mais pas assez pour causer un problème.

Il est important de noter que cela s’applique à la fois à l’écran tactile et aux deux boutons physiques. Le subtil retour haptique lors du maniement de la couronne digitale est particulièrement remarquable.

Les performances sont à peu près aussi bonnes que celles de n’importe quelle montre connectée

Le Wi-Fi intégré permet à la Pro 5 d’être autonome dans certaines situations, mais vous aurez trop souvent besoin d’être connecté à votre smartphone via Bluetooth 5.2. Il n’y a pas non plus de modèle LTE, ce qui limite considérablement son utilisation en déplacement. Bien sûr, vous pouvez bénéficier d’un hotspot depuis votre téléphone, mais c’est loin d’être si fluide.

Autonomie et charge

Batterie de 628 mAh

Une véritable autonomie de plusieurs jours

Des vitesses de charge impressionnantes

La TicWatch Pro 5 est équipée d’une batterie de 628 mAh. C’est l’une des plus grandes que vous trouverez dans une montre connectée, et même plus grande que la robuste Watch Ultra d’Apple (542mAh). Vous comprenez donc pourquoi nous avions de grands espoirs quant à l’autonomie. Mobvoi a-t-elle tenu ses promesses ? Oui, et sans hésitation.

L’entreprise annonce jusqu’à 80 heures d’utilisation sur une seule charge, soit plus de trois jours complets. Vous devriez en fait pouvoir vous approcher de ce chiffre, à condition de ne pas avoir recours au GPS ou de ne pas suivre des séances d’entraînement en permanence. Même si vous vous en servez pour suivre votre sommeil, attendez-vous à une véritable autonomie de plusieurs jours.

Cependant, vous n’aimerez peut-être pas la façon dont Mobvoi y parvient. Par défaut, le Pro 5 passe à son écran ultra‑basse consommation (ULP) au bout de 10 secondes, n’offrant que des informations de base en noir et blanc. Vous pouvez augmenter ce délai à 30 secondes ou passer à un véritable écran toujours allumé, mais l’autonomie ne sera pas autant bonne.

L’écran à très faible consommation d’énergie ressemble à une montre numérique classique Anyron Copeman / Foundry

Il convient également de noter que l’autonomie en veille est peu satisfaisante. Après l’avoir configurée, nous avons laissé la Pro 5 sur un bureau pendant quelques jours, avec environ la moitié de sa batterie restante. Au moment où nous avons commencé à la tester, l’appareil n’avait plus de charge.

Par défaut, la montre passe en “mode essentiel” lorsque vous atteignez 5 %. Ce mode vous limite à l’affichage de l’ULP jusqu’à ce que vous la branchiez, ce qui vous aide à maximiser ce qu’il vous reste. Vous pouvez aussi régler le mode Essentiel pour qu’il s’active automatiquement lorsque vous dormez ou que vous n’êtes pas au poignet pendant plus de 30 minutes.

Lorsque vous finirez par recharger votre montre, vous aurez recours au câble exclusif fourni. De puissants aimants le fixent à la montre, mais vous aurez besoin de votre propre chargeur secteur USB-A.

Les vitesses de charge sont très bonnes, nous sommes passés de 32 % à 92 % en 30 minutes ; c’est impressionnant.

Prix et disponibilité

La TicWatch Pro 5 est une montre connectée haut de gamme, et son prix le reflète.

Pour un boîtier de 48 mm et un bracelet en silicone, la seule version disponible, vous paierez 359,99 € depuis le site Mobvoi et Amazon.

Parmi les autres montres connectées, l’Apple Watch Ultra est davantage performante, mais elle est beaucoup plus chère. La Watch Series 8 est une option plus réaliste, mais aucune ne fonctionne avec les appareils Android.

Les meilleures alternatives sont donc la Google Pixel Watch et la Galaxy Watch Pro de Samsung, qui fait également de la durabilité une priorité absolue. Il existe d’autres excellents modèles, mais la Pro 5 peut tenir son rang.

Conclusion

La TicWatch Pro 5 est la meilleure montre de Mobvoi à ce jour, et constitue un argument de poids pour tous ceux qui possèdent un Android.

Cela commence par le design, qui répond aux normes militaires de durabilité tout en restant moderne et élégant. Son écran OLED, lui, est sans doute encore plus impressionnant, car il donne vie au contenu malgré la taille de l’écran.

L’autonomie, un point faible de la TicWatch Pro 3 Ultra de 2022, est ici un atout majeur, tandis que le logiciel Wear OS de Google est optimisé pour le toucher et l’utilisation du bouton physique et de la couronne rotative.

Cependant, l’application compagnon de Mobvoi est encombrée et confuse, et il n’y a pas de support d’assistant virtuel. Enfin, l’absence d’option LTE signifie que la Pro 5 est très dépendante de votre téléphone lorsque vous êtes en déplacement.

Adaptation du test original paru sur Tech Advisor de langue anglaise

Fiche technique