Depuis son lancement en 2018, le Dyson Airwrap était le multistyler à air chaud de référence sur le marché des appareils à coiffer. Mais c’était sans compter la sortie du FlexStyle de Shark en 2022, une alternative plus abordable et non moins efficace. Avec ce dernier est fourni un nombre similaire d’accessoires que son concurrent, y compris les bigoudis à enroulement automatique comme les appelle la marque et qu’on retrouve comme étant la technologie AirWrap chez Dyson.

Dans l’ensemble, les deux produits offrent les mêmes possibilités de coiffure. La question est donc de savoir si vous devriez économiser avec Shark, ou investir chez Dyson ?

Nous avons testé les deux pour voir comment ils se comparent et ainsi vous aider à choisir.

Quels accessoires sont fournis ?

Votre type de cheveux joue un rôle important dans votre prise de décisions, il est donc indispensable de s’intéresser aux accessoires proposés par les marques afin de s’assurer qu’ils soient bien adaptés.

Airwrap de Dyson

Le Airwrap peut être personnalisé afin d’adapter son utilisation à vos cheveux. Pour cela, sur le site web de Dyson, vous pouvez répondre à un questionnaire pour déterminer leur type, longueur, densité et tenue. Grâce à cela, vous serez conseillé au mieux sur l’ensemble des outils capillaires.

C’est particulièrement essentiel si vous êtes bouclé ou frisé, auquel cas certains des accessoires standards deviendraient inutiles.

Le kit standard comprend les éléments suivants :

Roulot Airwrap de 30 mm

Roulot Airwrap de 40 mm

Brosse de lissage dure

Brosse de lissage douce

Brosse volumatrice ronde

Embout de séchage lissant Coanda

Pochette de rangement

Le Airwrap est également disponible en Bleu/cuivré, Nickel/cuivré et Prusse/cuivré.

FlexStyle de Shark

Les options FlexStyle sont un peu différentes et comprennent des moyens de personnaliser votre kit, mais elles varient selon où vous êtes.

En France, vous profiterez du standard 5 en 1 couleur champagne et composé de :

Boucleurs à effet Coanda

Brosse plate

Brosse ovale

Concentrateur

Diffuseur

Le diffuseur donne un léger avantage à Shark car Dyson ne le propose pas en option.

Le tout convenant à tous les types de cheveux.

Quelles sont leurs caractéristiques ?

L’une des principales raisons d’acheter l’un ou l’autre de ces stylers est la technologie de bouclage à air chaud. Les rouleaux sont bien plus faciles à pratiquer qu’un fer à friser traditionnel, car ils profitent du flux d’air pour attirer une mèche de cheveux autour du fer, sans brûler ni vos doigts ni vos cheveux.

L’emplacement des commandes sur le Dyson est plus intuitif, avec sa fonction “cold shot” étant située sur le bouton d’alimentation. Sur le FlexStyle, on les retrouvent sur en bas de l’appareil, ce qui n’est pas toujours pratique.

De plus, le Shark est également plus bruyant que son concurrent, qui est étonnamment silencieux.

Au-delà de cela, la meilleure caractéristique du FlexStyle est qu’en tournant la poignée, il passe d’un long styler à un sèche-cheveux en forme de 7, facile à manier et réglable pour différentes longueurs de cheveux. Cependant, en raison de la charnière, l’appareil semble moins solide que le Airwrap.

Du côté de Dyson, vous apprécierez les bigoudis. Au lieu d’en avoir un qui tourne dans le sens des aiguilles d’une montre et un autre à l’inverse, le sens de rotation peut être changé.

Le Airwrap l’emporte également haut la main en ce qui concerne l’étui de rangement, qui est beaucoup plus élégant et de meilleure qualité que celui compatible avec le FlexStyle.

Poids et dimensions

Le Dyson Airwrap mesure 27 x 4 x 4,8 cm (10,6 x 1,6 x 1,9 pouces) et pèse 611 g avec son cordon pivotant de 2,62 m.

Le FlexStyle est, lui, un peu plus difficile à mesurer en raison de sa conception tordue. Déployé, il mesure près de 44 cm pour un diamètre de 14,5 cm. Sous forme de sèche-cheveux, comptez 22 cm de long pour 700 g, cordon pivotant de 2,44 m et prise compris.

Performances

Pour cette confrontation, nous avons comparé tous les accessoires des deux appareils : ceux du sèche-cheveux, les fers à boucler (la version de 30 mm pour Dyson), les brosses lissantes (la version douce pour Dyson) et les brosses de séchage.

La boîte de Dyson comprend deux tailles en standard, 30 mm et 40 mm. En revanche, Shark n’a qu’une seule taille (31,75 mm), ce qui réduit la polyvalence de l’appareil.

Vous trouverez aussi deux tubes à intervertir pour changer la direction du flux d’air. L’ancien Airwrap de Dyson était ainsi conçu, mais la version que nous avons testée est dotée d’une structure innovante qui permet d’inverser le flux d’air en cours de route.

Même si l’appareil de Shark semble plus chaud, l’effet Coanda du Dyson a attiré plus de cheveux sur son cylindre que le FlexStyle. Nous les avons utilisé tous les deux à température élevée et à débit d’air moyen, mais avons parfois dû mettre l’appareil de Shark à pleine puissance pour réussir à enrouler plus de cheveux.

À gauche, comme vous le voyez sur l’image ci-dessous, a été coiffé avec le Airwrap, tandis que pour le côté droit nous nous sommes servis du FlexStyle. Les cheveux ont été humidifiés et séchés à 80 %, avec un spray de protection contre la chaleur et un salé pour la tenue.

Les résultats sont similaires. Les deux appareils donnent un niveau décent de volume et de définition, si ce n’est qu’en raison de la taille légèrement plus grande du cylindre du Shark, les boucles sont un peu plus lâches.

Pour le test de résistance, voici les résultats après un cours de sport et une chaude journée, environ cinq heures après le coiffage initial :

Comme vous pouvez le constater, les cheveux sont tombés assez bas avec les deux appareils, comme nous nous y attendions. Cependant, le Dyson offre légèrement une meilleure définition, même si le cylindre plus petit a pu y contribuer.

Lorsqu’il s’agit de sécher les cheveux, le FlexStyle a l’avantage. La fonction innovante de pliage facilite grandement la navigation et diffuse une grande chaleur pour un séchage rapide. Cependant, une trop forte température équivaut à plus de dégâts, donc si la santé de vos cheveux est une préoccupation majeure, le Airwrap est un peu plus doux.

Les brosses lissantes ont produit des résultats très similaires. La tête de brosse de Shark a mis moins de temps à parcourir nos cheveux en raison de sa taille plus importante, mais l’ajout de poils piquants la rend moins efficace que la brosse de Dyson capable de se faufiler entre les nœuds.

Quant aux brosses soufflantes, elles sont de conception différente. Celle du Airwrap ressemble à une petite brosse cylindrique généralement nécessaire pour le brushing, tandis que celle de Shark s’inspire de la Revlon OneStep, avec un mélange de poils différents.

Si les deux donnent un bel aspect rebondi aux cheveux, la finition générale dépend de vos préférences. Si vous souhaitez mieux contrôler vos coiffures et avoir la possibilité d’ajouter quelques boucles lâches séchées au sèche-cheveux, le Airwrap l’emporte grâce à sa taille compacte. Il est également mieux adapté pour les franges.

Toutefois, si vous désirez avoir un brushing plus élégant et qui prend moins de temps, la FlexStyle est la meilleure option.

Dans l’ensemble, le Airwrap bat le FlexStyle sur la longévité et les performances, mais de justesse !

Prix et disponibilités

Le Dyson Airwrap coûte 599,99 € en France et il est disponible sur le site de la marque ou encore chez Fnac, Boulanger et Amazon. Le modèle le plus courant est celui pour cheveux longs, mais encore une fois vous pouvez répondre au questionnaire de Dyson pour personnaliser votre kit de coiffage.

Le FlexStyle est disponible en France à 299,99 € chez Shark et à ce prix, vous disposerez de 5 accessoires. Vous pouvez acheter le FlexStyle chez les mêmes revendeurs que ceux cités précédemment Fnac, Boulanger et Amazon.

Verdict : choisir le Dyson Airwrap ou le Shark FlexStyle ?

Si l’on tient compte de tous les éléments, le Dyson Airwrap est gagnant.

Comme les autres produits de la marque, il bénéficie d’une qualité de fabrication supérieure, plus robuste et intuitive que le FlexStyle. Le fait qu’il produise moins de chaleur évite d’endommager les cheveux, sans sacrifier la tenue de la coiffure. Les cylindres de 30 mm et 40 mm offrent également une grande souplesse d’utilisation pour la création de boucles.

Ceci étant dit, le Airwrap est presque deux fois plus cher que le FlexStyle avec lequel vous obtiendrez pourtant des résultats impressionnants et qui peut même être une meilleure option pour préserver les ondulations ou boucles naturelles grâce à son diffuseur.

