En résumé Note de l’expert Les Plus Excellente qualité et puissance sonore

Superbes basses

Autonomie d’une journée Les Moins Poids

Pas de fonction haut-parleur

App compagnon en anglais Notre verdict La StormBox Blast est une enceinte imposante et puissante, avec une grande autonomie qui devrait plaire à la plupart de consommateurs, à condition que le poids ne soit pas un critère rédhibitoire…

Tribit sait comment s’imposer sur le marché de l’audio, avec des produits puissants, abordables et durables. Après le test réussi de ses écouteurs FlyBuds C1, elle souhaite nous le prouver encore une fois avec l’enceinte Bluetooth Tribit Stormbox Blast.

Pour expliquer son rapport qualité/prix, l’entreprise promet un son stéréo personnalisable avec des belles basses, le tout sur la durée.

Découvrez ce que nous en avons pensé et si la marque a tenu son engagement !

Design

Multitude de LEDs multicolores

Poids

Robuste

La StormBox Blast est à la fois imposante de par sa taille et son poids, mesurant environ 16,28 x 40,49 x 22,58 cm et pesant près de 5,6 kg. Et, si ce sont majoritairement les enceintes compactes qui plaisent aujourd’hui, cette Tribit, qui peut être transportée, prend beaucoup de place et semble être davantage adaptée pour une utilisation à la maison.

Pour autant, bien que cela puisse poser un problème pour beaucoup, notre expérience n’a pas été gâchée pour autant.

Fabriquée à partir de plastique noir robuste, avec des finitions et des matériaux de bonne facture, elle nous rappelle un peu la construction de JBL.

En revanche, on ne peut pas dire que son design tubulaire soit aussi discret, notamment avec sa face avant qui accueille une grille de protection en cordage maillé et entourée par une trentaine de LED multicolores. Sans compter que derrière celle-ci, on en retrouve deux supplémentaires qui éclairent ses haut-parleurs.

Mathilde Vicente

Elles s’illuminent et se synchronisent en rythme avec la musique écoutée. Si cela peut sembler un peu ringard pour certains, d’autres trouveront cela amusant et bienvenue en soirées.

Fabriquée à partir de plastique noir robuste, avec des finitions et des matériaux de bonne facture, elle nous rappelle un peu la construction de JBL

Sur le dessus, en plus d’une large poignée pour une bonne tenue en main et qui lui donne un joli air de ghetto-blaster, on retrouve des boutons. Il y en a 7, chacun ayant une fonction particulière : marche/arrêt, activer le Bluetooth, monter/baisser le volume, allumer/éteindre les LEDs, activer les basses. Ils sont simples à utiliser et ne demandent pas une grosse pression.

Pour une utilisation en extérieur, sur la plage, au bord de la piscine ou par temps de pluie, notez que l’enceinte StormBox Blast est étanche grâce à la norme IPX7.

Mathilde Vicente

Connectivité et application

Connexion très stable

Peut être utilisé comme batterie externe

Application compagnon intuitive

Prise Jack

La StormBox Blast est compatible avec le Bluetooth 5.3, avec une distance de transmission de 40m qui n’a d’ailleurs jamais manqué de stabilité lors de nos essais. Malheureusement, elle ne prend en charge que le codec SBC par défaut et, à plus de 250 €, nous espérions en voir davantage avec les codecs AAC et AptX.

En revanche, grâce à son port USB-A, comme la Marshall Middleton et la JBL 5, elle peut servir de batterie externe pour recharger vos différents appareils. De plus, elle fonctionne en Bluetooth mais peut aussi être branchée à votre smartphone en filaire via sa prise jack AUX analogique de 3,5mm.

Mathilde Vicente

Pour configurer et personnaliser le son de la Stormbox Blast, nous sommes passés par l’application compagnon Tribit (disponible sur iOS et Android).

La StormBox Blast est compatible avec le Bluetooth 5.3, avec une distance de transmission de 40m”

Sur son interface moderne et intuitive, nous avons navigué entre les différentes options comme les préréglages d’égalisateur (Music, XBass, Audiobook, Classique, Jazz, Party et Rock), l’ajustement du temps de veille, le lancement de mises à jour micrologiciel ou encore le paramétrage de l’éclairage.

Par contre, il nous a manqué la possibilité de contrôler la luminosité.

Mathilde Vicente

Performances audios et fonctions

Qualité sonore surprenante

Fonction XBass pas forcément utile

L’enceinte est équipée de deux tweeters de 1,2 pouce et de deux woofers de 4,2 pouces qui, ensemble, fournissent une puissance de 90 W et une plage de fréquences de 50 Hz à 20 Hz, privilégiant la qualité à la quantité.

L’ensemble des haut-parleurs situés sous la coque de l’enceinte, avec deux woofers de 30 W, deux tweeters de 10 W et deux radiateurs passifs pour un total de 80 W de son.

Ce qui est impressionnant, c’est le détail et la séparation de la scène sonore offertes par la Tribit, avec des basses, médiums et aigus équilibrés, sans parler la restitution des instruments qu’on entend très clairement.

Pour un rendu fidèle des basses, nous avons préféré ne pas activer la fonction XBass qui, lors de nos tests, a gâché l’expérience d’écoute avec des distorsions lorsque le volume est à son maximum.

En effet, nous avons trouvé qu’elles se distinguaient bien seules de par leur très belle profondeur et n’avaient pas besoin de soutien selon nous. Et, les deux radiateurs passifs situés à chaque extrémité contribuent à améliorer la réponse des basses.

En revanche, après avoir changé quelques réglages du mode Party, nous avons davantage apprécié la musique électronique qui sonne très bien.

D’ailleurs même les niveaux sonores inférieurs sont solides, ce qui prouve que Tribit a fait du bon travail pour sa conception. Avec une telle puissance, elle fait trembler les murs et couvre plutôt bien les pièces les plus grandes même si un audio spatial aurait été encore mieux.

Si elle fait bien le travail en intérieur, il ne faut pas plus plus négliger ce qu’elle est capable de proposer en extérieur, car elle en impose.

Autonomie

30h d’autonomie

Du côté de l’autonomie, la Tribit se surpasse avec environ 30 heures d’écoute avant d’avoir besoin d’être rechargée, ce qui est plus que les 24h de la UE Hyperboom. Néanmoins, elle diminue assez vite à partir de 50 % et lorsque le volume est plus élevé, mais le résultat reste plus que satisfaisant et continue à défier toute concurrence.

Ce beau résultat est possible grâce à sa capacité de 2 200 mAh et la technologie Runstretch de Tribit. C’est largement suffisant pour l’utiliser en extérieur sans se soucier d’être à court de jus.

Il se recharge via son câble USB-C, fourni.

Du côté de l’autonomie, la Tribit se surpasse avec environ 30 heures d’écoute avant d’avoir besoin d’être rechargée

Prix et disponibilité

La Tribit est commercialisée à 299 € chez Amazon, elle est donc plus chère que des enceintes de même catégorie comme la Soundcore Motion Boom Plus, mais parce que la Tribit présente des performances audios et une autonomie bien plus saisissantes (30h contre 20h).

De plus, elle est moins cher que la Boombox 2, et pourtant ce qu’elle propose est équivalent voir supérieur !

Si sur le papier elle vous plaît mais que vous aimeriez pouvoir la comparer à d’autres modèles, alors n’hésitez pas à jeter un coup d’œil à notre sélection des meilleures enceintes Bluetooth.

Conclusion

La Tribit StormBox Blast est une enceinte Bluetooth qui peut largement concurrencer les plus grandes marques et ce pour le tiers du prix. Avec toute sa profondeur, peut-être même un peu trop pour une simple utilisation, elle offre une expérience d’écoute assez détonante.

Très imposante et lourde, il est possible de l’emporter mais elle n’en reste pas moins inadaptée pour les déplacements quotidiens. Vous préférerez certainement la laisser à sa place sans la bouger trop souvent.

Le moins que l’on puisse dire est qu’un tel design lui confère une véritable solidité, ce qui lui permet aussi de s’adapter à n’importe quel environnement, surtout appuyée par son étanchéité IPX7.

Si son poids n’est pas un frein alors, comme nous, vous ne devriez lui trouver que des qualités !

Fiche technique