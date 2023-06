Test de la TV LG C3 OLED

En résumé Note de l’expert Les Plus Une qualité d’image époustouflante

Idéal pour le jeu

Support central pour certaines tailles Les Moins Peu de différence avec la C2 (qui est moins chère)

Les modes prédéfinis pour l’image offrent une qualité variable

La qualité sonore peut être meilleure Notre verdict Le LG C3 OLED est un téléviseur fantastique pour les films, les jeux et bien d’autres choses encore. Cependant, il est à peine plus performant que le modèle de 2022, qui est beaucoup moins cher. Sauf si vous trouvez le C3 avec une grosse remise, alors il est difficile de recommander de payer le supplément.

Prix lors du test

From $1399 | Model reviewed $2600

Les meilleurs prix : LG C3 OLED (2023)

La série C de LG est l’une des gammes de téléviseurs OLED les plus populaires du marché, et pour cause. Avec une qualité d’image époustouflante, une interface facile à naviguer et une construction fine et de haute qualité, ces TV sont difficiles à battre.

Cette année, la série C n’a pas connu le même engouement que la série G de LG, plus haut de gamme, ce qui signifie qu’il n’y a pas eu beaucoup de changements par rapport au C2 (mais n’oubliez pas le C3 si vous cherchez un téléviseur OLED). Il s’agit toujours d’une TV époustouflante et polyvalente que vous ne regretterez pas d’avoir acquis.

Design

Design élancé

Six tailles d’écran

Socle inclus, mais aussi possibilité de montage mural

Le C3 a conservé un design similaire à celui de son prédécesseur, le C2. Il est étonnamment mince (45 mm d’épaisseur), avec un écran presque sans cadre, pour tirer pleinement parti de cet affichage. Il est disponible en six tailles, de 42 à 83 pouces.

L’habillage du panneau présente une finition argentée haut de gamme, et tous les ports et haut-parleurs sont bien rangés à l’arrière grâce aux couvercles et accessoires inclus, ce qui est parfait pour ne pas s’emmêler dans les câbles.

Hannah Cowton / Foundry

L’installation de la TV est relativement facile grâce aux instructions fournies, même si nous avons préféré utiliser le support plutôt que le système de fixation au mur. Sur la version 65 pouces que nous avons testée, le support se place directement au centre, sans prendre trop de place. C’est préférable si vous ne disposez pas d’un meuble TV large pour accueillir les pieds à chaque extrémité.

Il convient de noter que les versions plus petite et plus grande de ce téléviseur ont des configurations légèrement différentes. La version 42 pouces est équipée de pieds de chaque côté, tandis que celle de 83 pouces dispose d’un pied central bien plus large pour s’adapter à cette gigantesque taille.

Le support central est élégant et robuste, et laisse beaucoup de place pour d’autres appareils, tels qu’une console de jeux. La télécommande est fournie, ce qui n’est pas le cas du G3.

LG a conservé le design de sa télécommande magique, qui comprend un rollerball au centre pour la navigation. Cela accélère la saisie dans les claviers à l’écran (pour se connecter à des applications ou faire des recherches), mais le curseur est un peu trop sensible. Il existe également des touches de raccourci pour certaines apps, notamment Netflix et Prime Video.

La télécommande dispose également d’un bouton microphone pour les commandes vocales. Il est pratique pour les contrôles de base, mais il n’est pas aussi intuitif que la télécommande Roku ou l’Assistant Google.

Cependant, en tant que télécommande, elle est excellente. Les boutons ont un lettrage clair, des points saillants et d’autres marques qui sont faciles à sentir sans avoir à regarder ce sur quoi on appuie. Cela lui confère également une meilleure accessibilité que les autres télécommandes standard.

Hannah Cowton / Foundry

Fonctions et caractéristiques techniques

4 ports HDMI 2.1

webOS 23 avec une large gamme d’applications de streaming

G-Sync, FreeSync

Si vous voulez une TV capable de gérer une large gamme d’appareils, c’est celui-ci qu’il vous faut. Le LG C3 dispose de 4 ports HDMI 2.1 qui prennent en charge la 4K et les taux de rafraîchissement de 120Hz. Il y a aussi un port eARC, si vous souhaitez connecter une barre de son.

Vous trouverez un port Ethernet, une sortie audio optique, deux entrées RF ainsi qu’un emplacement CI. Il y a aussi trois ports USB, ainsi que le Wi-Fi 5 et le Bluetooth 5.0.

Le LG C3 fonctionne sous webOS. La disposition de l’écran d’accueil est simple et facile à parcourir, avec de grands menus pour les différentes sections et applications. En outre, il y a peu de publicités et d’encombrements comme on peut en trouver, par exemple, sur les Amazon Fire TV. La navigation dans le menu est fluide et aucune application n’a rencontré de problème pendant nos tests.

En ce qui concerne les applications, le choix est vaste : Netflix, Disney+, Apple TV+, Prime Video… et des apps davantage spécialisées telles que le service de jeux Twitch, qui ne sont pas courantes sur les téléviseurs connectés.

LG propose également une section dédiée à la maison, grâce à laquelle il vous est possible de gérer l’éclairage de votre maison connectée, les produits Matter, etc.

Hannah Cowton / Foundry

Si vous êtes un joueur, alors le LG C3 est un bon choix car il dispose d’un mode dédié : Optimiseur de Jeu, avec un panneau qui vous laisse ajuster les couleurs en fonction du jeu auquel vous jouez, de régler la fréquence d’images et la latence. Il existe également deux options pour le VRR (taux de rafraîchissement variable) avec le support AMD Freesync Premium et Nvidia G-Sync.

Cette TV LG est compatible avec LG ThinQ, qui permet de partager des vidéos et des photos et d’utiliser son smartphone comme télécommande additionnelle.

Qualité de l’image et du son

Processeur LG α9 AI de sixième génération

Huit modes d’image

Prise en charge de Dolby Vision, HDR10, HLG et Dolby Atmos

Le C3 est équipé de la même dalle Evo que le C2, ce qui peut sembler décevant, mais il est indéniable qu’elle offre une qualité d’image 4K incroyable. Cela signifie qu’il dispose aussi du même taux de rafraîchissement de 100Hz (120Hz dans certaines régions) et de la fonction Brightness Booster.

Hannah Cowton / Foundry

La différence réside dans le fait que le C3 soit muni de la sixième génération du processeur LG α9 AI, qui, selon l’entreprise, améliore l’upscaling pour une meilleure clarté et un meilleur mappage dynamique des tons.

Le C3 produit des couleurs vives et saisissantes et parvient à restituer de véritables nuances de noir sans sacrifier le contraste. Les détails fins de la peau, des vêtements et de l’environnement sont plus vrais que nature et davantage clairs. Ceci est particulièrement visible dans les documentaires sur la nature, où les écailles des reptiles sont incroyablement claires, l’écran capturant une gamme de nuances distinctement.

Et peu importe ce que vous regardez, le C3 gère parfaitement une grande variété de contenus, aussi impressionnant pour un match de football que pour un film Marvel. Nous n’avons eu aucun problème d’éblouissement lorsque nous regardions la TV dans une pièce lumineuse, bien que l’écran soit davantage brillant lorsqu’il fait nuit et que vous ne voudrez certainement pas le placer directement face à une fenêtre à cause des reflets.

Curieusement, LG a désactivé le pic de luminosité dans les paramètres, donc si vous voulez obtenir les meilleures performances HDR, vous devez le régler à un niveau élevé. Et le HDR est excellent sur le C3, comme on peut s’y attendre.

Aussi bon soit-il, le C3 ne peut rivaliser avec le G3, plus cher, qui bénéficie d’un nouveau panneau OLED MLA (Micro Lens Array). Lors de l’annonce de la gamme 2023, les données de LG ont montré que le C3 est 50 % moins lumineux que le G3, mais qu’il est encore 20 % plus lumineux que le modèle B3, moins cher.

Guardians of the Galaxy Vol. 2 a vraiment excellé en matière de performances HDR, le C3 affichant des néons et des galaxies dans toute leur complexité.

Il prend en charge les formats Dolby Vision, HDR10 et HLG, bien que LG ait une fois encore ignoré la prise en charge du HDR10+, une chose à garder à l’esprit si vous êtes abonné à Amazon Prime Video, car il s’agit de l’un des principaux formats pour ce service de diffusion en continu.

Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, LG vous propose un mode d’image personnalisé, qui vous permet d’ajuster les couleurs et les niveaux à l’aide de guides visuels.

Hannah Cowton / Foundry

En outre, vous avez le choix entre huit préréglages d’image différents, mais vous pouvez aussi ajuster les couleurs et l’équilibre manuellement à tout moment en fonction de vos goûts. Le mode Standard convient parfaitement à la plupart des contenus, tout comme le mode Économie d’énergie automatique, qui est légèrement moins lumineux mais qui, comme son nom l’indique, dépense moins d’énergie.

Les modes Sports et Vivid sursaturent massivement les couleurs avec des verts et des oranges particulièrement criards et exagérées. En revanche, le mode Cinéma donne un ton davantage profond et sombre, idéal pour le visionnage nocturne.

Certains modes d’image activent automatiquement TruMotion, le terme utilisé par LG pour le lissage des mouvements. Bien qu’approprié dans certaines situations, comme dans les films d’action et les sports rapides, ce mode est souvent dérangeant et peu naturel. Il a notamment nui au film d’animation Into the Spider-Verse.

Par conséquent, si vous aimez un mode d’image en particulier, il vous suffit simplement d’ajuster les paramètres de lissage des mouvements.

Hannah Cowton / Foundry

L’activation du mode Optimiseur de Jeu sur le C3 permet de réduire le décalage d’entrée, ce qui rend le téléviseur rapide et réactif aux mouvements rapides. Ce qui s’avère pratique si vous avez une PS5 ou une Xbox Series X, et l’excellent upscaling a permis de jouer sans difficulté à Zelda : Tears of the Kingdom sur la Nintendo Switch, en ajoutant une touche supplémentaire à un jeu déjà magnifique.

L’upscaling est également un atout pour les émissions de télévision et les films qui ne sont pas en 4K, rendant le contenu HD plus net et détaillé. Cependant, sur certaines applications, il peut y avoir un délai de quelques secondes avant que cela ne se produise. Il parvient même à rendre les chaînes en définition standard regardables, ce qui n’est pas une mince affaire sur un écran de 65 pouces.

Les haut-parleurs intégrés à la TV n’atteindront jamais la profondeur et la puissance d’une barre de son autonome ou d’enceintes hi-fi, mais ceux du LG C3 font certainement du bon travail. L’audio remplit toujours la pièce, avec des basses, des médiums et des aigus clairement distinguables. La prise en charge du Dolby Atmos ajoute de la profondeur aux émissions et aux films compatibles.

Il y a les modes audio prédéfinis pour répondre à vos préférences, y compris le mode AI Sound Pro de LG, qui est censé reproduire le son produit par des haut-parleurs surround 9.1.2.

Nous n’avons pas du tout aimé cette fonction. Elle rend tout beaucoup plus fort, et il y a une focalisation notable sur les fréquences moyennes, mais le principal problème est que tout sonne très écho et bruyant. Nous vous conseillons de sélectionner le mode Cinema ou Music pour obtenir des basses percutantes et un bon équilibre.

Si vous craignez de déranger vos voisins, alors activez le réglage automatique du son pour vous assurer que le volume reste au même niveau, ce qui est utile si vous regardez un film avec beaucoup d’explosions.

Hannah Cowton / Foundry

Prix et disponibilité

Le LG C3 est proposé à partir de 1 599 € , le modèle 65 pouces étant proposé à 2 899 €. Cependant, il s’agit là de prix non réduits et nous avons déjà vu le C3 en vente pour un prix légèrement inférieur à ceux-là au moment où nous écrivons ces lignes.

Vous pouvez vous procurer cette TV depuis Boulanger également.

Toutefois, avant de vous lancer, vous devriez envisager plutôt la LG C2, compte tenu des similitudes entre les deux modèles. Elle est désormais disponible à un prix très avantageux (à 1 199 € pour le modèle de 55 pouces).

La situation pourrait changer plus tard dans l’année, avec des remises importantes sur les téléviseurs à l’occasion du Black Friday, par exemple, mais si vous souhaitez acheter une TV maintenant, le C2 offre un meilleur rapport qualité-prix.

Vous pouvez aussi opter pour le G3 afin de bénéficier d’une dalle plus lumineuse, mais cela vous coûtera environ 1 000 € supplémentaires.

Hannah Cowton / Foundry

Comparez le LG C3 à ses concurrents dans notre guide d’achat des meilleurs téléviseurs, qui comprend d’autres modèles OLED, ainsi que des options Mini-LED.

Conclusion

Si vous êtes à la recherche d’un superbe téléviseur OLED capable de gérer une grande variété de contenus de manière experte, le LG C3 devrait figurer sur votre liste de choix, avec sa qualité d’image lumineuse et audacieuse, une variété de ports et d’options pour les joueurs et un design épuré qui en fera une pièce maîtresse parfaite dans votre salon.

L’AI Sound Pro laisse à désirer, tout comme les modes Sports et Vivid qui surexposent les couleurs. La qualité n’est pas non plus très supérieure à celle du LG C2, qui constitue actuellement une alternative bien plus compétitive.

Néanmoins, si vous souhaitez bénéficier de la technologie TV la plus récente, mais qu’il ne est pas possible de faire le saut vers le modèle G3 de LG, plus haut de gamme, alors n’hésitez pas et optez pour le C3.

Adaptation du test original paru sur Tech Advisor de langue anglaise

Fiche technique :