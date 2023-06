Les soldes d’été (du 28 juin au 25 juillet) démarrent sur les chapeaux de roues avec des promotions high tech’ à couper le souffle chez la plupart des commerçants.

A titre d’exemple, Rue du Commerce casse le prix du superbe smartphone pliable de Samsung : le Galaxy Z Flip 4, qui connaît une baisse énorme de 41 %, il est vendu à 639 € ; soit son prix le plus bas depuis sa sortie.

Sauf si l’on tient compte de son offre en reconditionné chez Rebuy où il est à 532,99 €.

En comparaison, Samsung France le propose à 699 €, soit 30 € de plus que Rue du Commerce, autant dire que le choix est plutôt évident.

Saisir le Samsung Galaxy Z Flip 4 à 639 €

Le Z Flip 4 est un téléphone compacte, élégant et solide, en effet sa charnière a été renforcée par rapport à son prédécesseur le Flip 3. Elle est plus petite, subtile et peut se replier complètement, son revêtement en verre est, lui aussi, davantage robuste et résistant.

Son écran principal est un AMOLED mesurant 6,7 pouces avec un bon taux de rafraichissement de 120Hz, c’est un grand écran mais qui reste fin et léger, l’autre écran, externe, est lui de 1,9 pouce, il offre assez d’espace pour quelques commandes simples.

Dans son cœur, ce Galaxy pliable est muni de la puce Snapdragon 8+ Gen 1 qui reste encore rapide (ps assez si vous êtes un gamer), d’une RAM de 8 Go et d’un espace de stockage de 128 Go pour ce modèle. Sa batterie a une puissance de 3700 mAh, ce qui lui permet de tenir toute une journée, voire au-delà. Elle se recharge jusqu’à 25W, contre 15W pour le Flip 3, et sachez que la recharge sans fil est aussi possible avec ce Samsung, mais il est plutôt lent.

Pour ce qui est de ses capteurs photo, vous profiterez d’un excellent capteur principal de 12 Mp capable de capter plus de lumière que son prédécesseur surtout en faible luminosité, l’ultra grand-angle est, lui aussi, un 12 Mp tout aussi impressionnant, et d’un très bon objectif selfie de 10 Mp.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Bien qu’il sera bientôt remplacé, le Z Flip 4 reste moderne et a tout pour plaire, il ne lui manquait plus qu’un prix plus abordable. Et, c’est chose faite ! Pour cela il ne vous reste plus qu’à vous rendre sur Rue du Commerce pour vous le procurer.

Aussi, notez que l’évènement Prime Day d’Amazon proposera des promotions exceptionnelles réservée à ses membres le 11 et 12 juillet 2023, alors tenez-vous prêt. Si vous n’êtes pas encore membre, sachez qu’il est possible de le devenir gratuitement pendant seulement 30 jours, une aubaine pour profiter de ces journées de promos !