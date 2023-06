En résumé Note de l’expert Les Plus 6 emplacements pour disques NVMe

Double port LAN 2.5GbE

RAM extensible

SMB multicanal Les Moins Manque de bande passante

Boîtier de forme étrange

Pas de support M.2 2230 Notre verdict Un NAS très facile à configurer et à utiliser de la part d’Asustor, rendu pratique par les récentes baisses de prix des disques NVMe. Si elles se poursuivent et que les disques NVMe deviennent plus imposants, alors il pourrait bientôt devenir l’un des meilleurs disques NAS à posséder.

Prix lors du test

$479

Les meilleurs prix : Asustor Flashstor 6 FS6706T

Vendeur Prix

Avez-vous remarqué la chute du prix des lecteurs flash ces derniers temps ? Des disques et des caractéristiques qui coûtaient autrefois très chers sont aujourd’hui très abordables, et il semble que cette tendance ne soit pas prête de s’arrêter.

La raison en est que de nouvelles caractéristiques des wafers permettent d’augmenter les capacités, ce qui fait baisser la valeur de ceux existants dans le circuit de vente.

Un des impacts intéressants de cette réduction des prix est que les disques M.2 NVMe, qui étaient presque exclusivement destinés aux PC de bureau et à la mise en cache des serveurs, sont désormais exploités uniquement pour leurs capacités de stockage.

Jusqu’à présent, nous avons vu des boîtiers NAS qui utilisent des disques durs conventionnels et des disques SSD SATA pour le stockage, mais s’ils acceptent des disques NVMe, c’est généralement pour la mise en cache de disques conventionnels.

Deux nouveaux produits de Asustor prouvent que nous avons atteint un point d’inflexion dans l’usage de ces modules. Le Asustor Flashstor 12 Pro FS6712X et le Flashstor 6 FS6706T, ce dernier faisant l’objet de ce test.

Il s’agit essentiellement du même appareil, excepté que le FS6712X peut accueillir 12 disques M.2 NVMe et que le FS6706T en héberge 6. En outre, le Flashstor le plus grand dispose d’un seul port LAN 10GbE, alors que le FS6706T en a deux de 2,5GbE.

À tous les autres égards, comme le processeur, la mémoire et l’extensibilité, ils sont semblables. La question évidente est donc de savoir ce que l’installation de disques NVMe dans un NAS peut apporter, et si c’est ce que vous souhaitez ?

Design

Étant donné la petite taille des disques NVMe, Asustor a laissé ses ingénieurs faire des folies avec la série FS67. Résultat ? Ils ont créé ce boîtier aux angles étranges, entièrement fait de plastique noir et qui malheureusement attire la poussière.

Ce design ne sera pas monté sur un support, mais il peut être placé à côté d’une Xbox ou d’une PS5.

Ce qui nous a un peu étonné au départ, c’est que le bouton d’alimentation est caché sur le côté ; lorsque allumé, il éclaire ce côté du NAS.

La façade avant est principalement destinée à l’esthétique, à l’exception d’un seul port USB 3.2 Gen 2. Tous les autres (USB, LAN, sortie optique S/PDIF et HDMI) se trouvent à l’arrière.

L’accès à la baie de stockage se fait par un panneau d’accès sur le dessous, à droite, et quatre vis le (dé)verrouillent pour révéler quatre emplacements M.2 NVMe.

Ceux-ci sont conçus spécifiquement pour les modules de format 2280, et des orifices de ventilation ont été créés pour une circulation d’air maximale autour. Le seul problème est que la taille de ces ouvertures rend l’utilisation de modules 2230 difficile sans adaptateur, et il est bien probable que ce design devienne plus populaire à l’avenir…

Le démarrage de ce NAS nécessite au minimum un disque NVMe, et dans nos tests, nous avons eu recours à deux modules Crucial de la série P3.

Si vous voulez voir l’autre côté de cette carte mère, deux vis peuvent être retirées à l’arrière, libérant la partie supérieure. Elle se détache pour révéler deux emplacements de RAM SoDIMM, dont l’un est occupé par un module DDR4-2933 de 4 Go.

La quantité maximale de RAM que le Intel Celeron N5105 peut gérer est de 16 Go. Cette puce prend en charge le mode double canal, ce qui permet d’ajouter 4 Go supplémentaires au module préinstallé, ou de le retirer et d’installer deux barrettes de 8 Go. Il serait également possible d’y joindre un module de 8 Go et d’obtenir un total de 12 Go en mode monocanal, mais nous n’avons pas testé cette situation.

Curieusement, le modèle FS6712X, plus grand, a un quantité de RAM similaire, ce qui laisse penser qu’avec la vitesse du stockage NVMe, le fait d’avoir de la mémoire supplémentaire n’a pas d’impact significatif sur les performances de service de fichiers.

Ces options sont les bienvenues, et pour ceux qui aiment charger des applications, 16 Go représentent beaucoup d’espace de travail.

Dès le module NVMe installé et tous les panneaux remis en place, le FS6706T n’est pas différent des autres NAS Asustor. Un fois mis sous tension, l’application du centre de contrôle Asustor est opérationnelle pour l’installation du système d’exploitation ADM 4.2 et préparer le NAS à ses tâches.

Fonctionnalités et caractéristiques techniques

Un rapide coup d’œil sur les vendeurs en ligne révèle que les plus grands disques NVMe sont généralement disponibles à 8 To. Il s’agit notamment du Sabrent Rocket 4 Plus et du Corsair MP600 Pro (et Pro XT).

D’autres fabricants vont concevoir des modèles davantage imposants puisque SK Hynix a commencé à produire ses nouvelles puces 3D NAND à 238 couches pour concurrencer les puces YMTC et Micron à 232 couches à venir.

Avec l’un ou l’autre de ces disques, le FS6706T peut atteindre une capacité totale de 48 To et 40 To dans un pack RAID 5 résilient.

Pour les particuliers, le 2,5GbE constitue une amélioration significative par rapport au gigabit Ethernet et devient rapidement la norme de facto pour les particuliers et les petites entreprises

Le système ADM favorise l’expansion dynamique d’un volume, il serait donc possible de commencer petit, avec un seul disque de 1 To, puis de l’étendre au fur et à mesure des installations ultérieures. Toutefois, si vous souhaitez utiliser le RAID 5, nous vous recommandons de commencer avec au moins 3 disques de capacité similaire.

Les caractéristiques réseau de cette unité sont deux ports LAN 2,5GbE, ce que la plupart des cartes mères de PC proposent désormais en standard. Avec deux ports 2,5GbE, ce hardware peut servir de pare-feu, ou ces lignes peuvent être reliées entre elles pour augmenter la bande passante du réseau à l’aide d’un commutateur 2,5GbE approprié. Ces ports seront automatiquement rétrogradés à 1GbE ou même 100 Mbit/s si l’infrastructure du réseau ne prend pas en charge la vitesse maximale.

Une configuration de réseau possible consiste à brancher votre ordinateur directement sur l’un des ports et l’autre sur le réseau. Vous disposez ainsi d’une bande passante ininterrompue pour télécharger des fichiers vers le NAS, mais aussi pour que d’autres personnes puissent accéder au contenu à partir du réseau.

Même combinés, deux 2,5GbE n’ajoutent pas à la bande passante de l’unique 10GbE dont dispose le FS6712X, mais en réalité, les commutateurs 2,5GbE sont beaucoup plus abordables que les 10GbE. Pour les particuliers, le 2,5GbE constitue une amélioration significative par rapport au gigabit Ethernet et devient rapidement la norme de facto pour les particuliers et les petites entreprises.

Il est possible d’augmenter encore la bande passante du réseau en réutilisant les ports USB 3.2 Gen 2 avec des adaptateurs 2,5GbE voire 5GbE, cependant l’aspect avantageux de cette solution suggère que l’achat du FS6712X serait un meilleur choix.

Les ports USB 2.0 de ce NAS sont principalement là pour ceux qui veulent l’exploiter comme ordinateur. Il est tout à fait possible de connecter un écran via HDMI, une souris, un clavier, puis d’installer des logiciels bureautiques ou d’avoir recours à des outils bureautiques basés sur le web.

Ils peuvent également servir à connecter des imprimantes et d’autres périphériques à faible bande passante auxquels il est possible d’accéder via le réseau.

Alors que certains fabricants de NAS incluent le HDMI mais l’utilisent peu, Asustor a une interface graphique pour le HDMI qui lui permet d’être une solution de menu simple pour Plex, les services de streaming ou les liens vers l’interface web.

Cette fonctionnalité, bien que basique, rend ce NAS idéal pour les présentations multimédia, et la présence d’une sortie optique S/PDIF est une caractéristique pratique pour ceux qui souhaitent employer le FS6706T comme serveur multimédia avec l’audio redirigé vers un système de son Dolby.

Il y a une dernière caractéristique de ce design que nous aimerions souligner comme étant incroyablement bien pensée, il s’agit de la sangle que Asustor a incluse pour maintenir le cordon d’alimentation en place. Avec cette sangle, il est impossible de retirer accidentellement le câble d’alimentation du bloc d’alimentation à l’arrière du NAS, ce qui pourrait corrompre les disques en pleine écriture de données.

Nous aimerions que davantage de fabricants de NAS pensent à ces situations que l’on peut facilement rencontrer au quotidien et à la façon de les éviter.

L’opportunité manquée ici est qu’il y a beaucoup d’espace à l’intérieur de ce boîtier pour deux baies SATA de 2,5 pouces, ce qui aurait pu faire de ce hardware un tremplin parfait entre le monde des disques conventionnels et le NVMe.

Le fait de pouvoir combiner à peu de frais deux disques durs 2,5 pouces de 4 To avec 4 modules NVMe de 1 To aurait permis d’obtenir les mêmes vitesses de réseau, mais avec une plus importante capacité, pour un coût moindre.

Performances

Oubliez les disques NVMe et leur rapidité. Le facteur déterminant de la vitesse du FS6706T est le double port LAN 2,5GbE et ce dans la plupart des configurations.

En effet, à moins que l’application exploitée sur le Flashstor ne travaille sur des données stockées sur le périphérique, la quantité exacte de données pouvant aller et venir est dictée par les ports LAN et la façon dont ils communiquent avec les clients sur le réseau.

En général, un seul client sur un port Ethernet de 2,5GbE peut transférer au moins 250 Mbit/s depuis le NAS, en supposant qu’il soit le seul à se connecter. En utilisant un commutateur avec prise en charge du channel bonding, la bande passante peut être divisée entre deux clients, un sur chaque port.

Toutefois, le FS6706T inclut la prise en charge bêta de SMB Multichannel, ce qui permet à un seul client d’obtenir toute la bande passante s’il est connecté avec deux ports 2,5GbE ou une seule ligne 5GbE/10GbE. La vitesse indiquée pour ce scénario est de 590 Mo/s en lecture et de 583 Mo/s en écriture, soit un peu mieux qu’un disque SSD SATA connecté localement.

Sur un seul port 2,5GbE, nous avons obtenu 275 Mo/s en lecture et en écriture, soit plus du double de ce à quoi nous attendions d’un réseau Ethernet gigabit

Sur un seul port 2,5GbE, nous avons obtenu 275 Mo/s en lecture et en écriture, soit plus du double de ce à quoi nous attendions d’un réseau Ethernet gigabit.

En théorie, les ports USB 3.2 Gen 2 pourraient être exploités avec des adaptateurs 2,5GbE, doublant ainsi le débit au même niveau que l’unique ligne 10GbE du Flashstor 12. Cependant, nous ne disposions pas de ces périphériques pour tester la compatibilité avec ADM 4.2 ou pour savoir s’ils pouvaient implémenter SMB Multichannel.

Il existe quelques adaptateurs USB vers 5GbE sur le marché, mais le coût de ces dispositifs justifie que le Flashstor 12 soit équipé d’une connexion LAN 10GbE.

Pour ceux qui effectuent des traitements NAS locaux, il convient de noter que les disques NVMe ne fonctionneront pas à pleine vitesse. Le Intel Celeron N5105 ne dispose que de huit voies PCIe, dont certaines sont occupées par des ports USB et LAN. Ce nombre limité laisse supposer qu’au mieux, une seule voie PCIe 3.0 est allouée à chaque disque NVMe.

Cette répartition des voies est un meilleur scénario dans le Flashstor 6 que dans le 12, car dans ce modèle, il n’y a qu’une PCIe 2.0 pour chaque disque, et des commutateurs de voies PCIe sont nécessaires pour tirer le meilleur parti de la bande passante disponible.

Pour profiter au mieux du Flashstor 6, il faut au moins un commutateur 2,5GbE, idéalement avec prise en charge du channel bonding ou du SMB Multichannel, et des clients connectés par des paires de ports LAN 2,5 GbE.

Mais les performances internes de l’unité ne seront pas significativement affectées par la vitesse des disques NVMe utilisés, car ils fonctionneront bien en dessous de leur potentiel.

Nous recommandons d’acheter ceux qui sont à la fois bon marché et qui ont une bonne valeur TBW plutôt que quelque chose d’exceptionnellement rapide, et il est tout à fait inutile de mettre des disques PCIe Gen 4 là-dedans.

Prix et disponibilité

Le Asustor Flashstor 6 FS6706T à 6 baies et avec 4 Go de RAM préinstallés, mais sans modules NVMe est vendu à 549 € sur Amazon. Le Asustor Flashstor 12 Pro FS6712X avec 4 Go de RAM est, luis aussi, vendu à 549 € sur Amazon.

Seuls QNAP et Asustor se sont lancés dans les NAS NVMe à ce stade.

QNAP a un NAS NVMe, mais le TBS-464 n’a que 4 emplacements NVMe. Il est également équipé de 8 Go de RAM et de deux ports LAN 2,5GbE. Cette unité peut, elle aussi, être mise à niveau via une carte PCIe vers un réseau 10GbE.

Ceux qui s’attendent à une concurrence de la part de Synology doivent tenir compte du fait que cette société n’est généralement compatible qu’avec ses propres disques durs de marque M.2 dans les NAS compatibles.

Les disques NVMe de Synology ont une capacité maximale de 800 Go et sont exclusivement destinés à la mise en cache. Un Synology M.2 SNV3400 de 800 Go coûte la coquette somme de 329 €, et a un TBW décevant de 1022 To. Par conséquent, à moins que Synology n’opère un revirement dans sa stratégie produit, elle ne sortira pas de NAS NVMe.

Vous trouverez d’autres choix dans notre comparatif des meilleurs disques NAS et des SSD.

Conclusion

Notre première réaction face au FS6706T et au FS6712X a été de penser que ces produits n’avaient aucune logique. En effet, la bande passante interne de ces appareils n’est pas suffisante pour exploiter plusieurs disques NVMe, quelle que soit leur vitesse, et certainement pas les plus rapides.

Lorsque vous combinez ce problème avec l’incapacité d’exploiter cette bande passante interne sur le réseau, il est tentant de se demander quel est l’intérêt du NAS Flashstor ?

Mais avec le recul, cette réflexion passe quelque peu à côté de l’essentiel, car ce que représente un disque NVMe pour un système de bureau n’est pas ce qu’il est pour le Flashstor. En effet, dans un système de bureau, l’avantage solide qu’offre le NVMe est la performance, mais pour le Flashstor 6 (et 12), il s’agit simplement d’un stockage dans un emballage pratique.

Avec des modules NVMe de 16 To dans une configuration RAID 5, le FS6706T pourrait disposer de 80 To d’espace disponible, et le FS6712X du double

Avec l’apparition des disques de 8 et 16 To, l’échelle de ce stockage deviendra significative pour ceux qui ont le budget pour remplir leur Flashstor de modules.

Avec des NVMe de 16 To dans une configuration RAID 5, le FS6706T pourrait disposer de 80 To d’espace disponible, et le FS6712X du double.

Charger le FS6712X de modules de 2 To coûterait près de 1 000 € et offrirait 10 To de capacité avec un disque de parité. Cela peut sembler onéreux par rapport à un NAS classique utilisant des disques durs. Mais il y a un an, le coût des modules seuls aurait été deux fois plus élevé, et dans un an, il le sera probablement bien moins qu’aujourd’hui.

À l’avenir, sauf si les disques NVMe ne cessent d’être une réalité, le chargement du Flashstor sera plus abordable. En outre, compte tenu des performances qu’il peut fournir dans ce contexte, il est bien plus rapide de reconstruire ces packs avec de nouveaux modules plus grands qu’avec des disques durs.

QNAP propose déjà un produit similaire, et nous sommes sûrs que TerraMaster a un NAS exploitant la NVMe en cours de développement.

En bref, le FS6706T n’a pas la bande passante PCIe interne nécessaire pour exploiter pleinement six disques NVMe. Il ne peut pas non plus pousser la bande passante limitée dont il dispose sur deux ports 2,5GbE, mais pour les besoins de cet exercice, cela n’a peut-être pas d’importance.

Et ce sera le cas jusqu’à ce que nous adoptions tous des NAS avec des réseaux 400G ou plus véloces, si cela devait arriver un jour.

Adaptation du test original paru sur Tech Advisor de langue anglaise

Fiche technique