L’iPhone 15 Pro de cette année sera équipé du nouveau système sur puce A17, qui devrait être la première puce grand public au monde à être fabriquée selon un processus de fabrication N3B en 3 nm. Cela signifie une taille revue à la baisse mais capable d’accueillir beaucoup plus de logique et de cache, et une meilleure efficacité énergétique au même niveau de performance que les 5nm actuelles.

En ce sens, un utilisateur de Weibo, qui se présente comme un développeur expérimenté de circuits intégrés, a annoncé qu’Apple va passer, au cours de l’année prochaine, du processus N3B de TSMC au N3E pour la production de l’A17. Le N5E est estimé avoir de meilleurs coûts mais pourrait être moins efficace que le processus N3B. Prenons tout de même cette information avec des pincettes car l’exactitude des propos de cette personne ne peut pas être vérifiée.

En revanche, cette rumeur est logique et, si elle est vraie, elle ne devrait pas inquiéter les acheteurs potentiels de l’iPhone 15.

Tout d’abord, N3B (alias N3) est le nœud de base de 3 nm. Il est cher et son rendement est relativement faible, et Apple utilise la totalité de l’offre. N3E est la version la plus récente et la plus raffinée du processus à 3 nm, qui comporte six couches EUV (ultraviolet extrême) de moins et dont la fabrication est donc beaucoup plus abordable.

Anandtech présente une bonne analyse de ces technologies initiales à partir des informations publiques communiquées par TSMC. Selon les informations communiquées, le procédé N3E vaut légèrement moins le coup dans un domaine (densité) mais est meilleur dans d’autres (puissance, vitesse d’horloge).

Qu’est-ce que cela signifie pour l’iPhone 15 Pro ou le futur iPhone 16 ? Pas grand-chose. Si Apple commence à produire des puces A17 sur ce nouveau nœud N3E l’année prochaine, elles ne seront pas très différentes des premières puces A17 fabriquées sur le nœud N3 (N3B).

Les performances de votre iPhone dépendent de nombreux facteurs, notamment les performances du stockage, le réseau sans fil et, bien sûr, les logiciels. L’autonomie est fortement influencée par l’écran, les radios sans fil, la mémoire vive, etc. Si la nouvelle version A17 2023 ne chnange que de quelques pourcents de la version initiale, vous ne le remarquerez même pas.

Adaptation de l’article original publié par Jason Cross sur MacWorld.