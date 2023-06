En résumé Note de l’expert Les Plus Une autonomie incroyable

Des performances audio haut de gamme

Connexion ultra stable Les Moins Pas de réglages possibles avec l’application Tribit

Pas de recharge sans fil Notre verdict Les 100 % sans fil Tribit FlyBuds C1 promettent un rendu sonore de haute volée et une excellente autonomie pour moins de 70 €

Depuis 2017, Tribit a pris l’habitude de créer des appareils audio innovants et performants, à des prix défiant toute concurrence compte tenu de leur qualité.

Avec ses FlyBuds C1, l’entreprise chinoise propose une copie des AirPods, moitié moins chère et à l’esthétique qui plaira à beaucoup d’utilisateurs. Selon Tribit, ils ont aussi une meilleure capacité de transmission que d’autres intras de gamme identique, avec une connectivité stable et un son équilibré.

Mais alors, qu’en est-il vraiment ? Nous avons eu la chance de pouvoir les essayer et sommes ainsi capables d’apporter une réponse à cette question.

Design

Ultra confortable

Design moderne

Commandes physiques

Le design des FlyBuds C1 donne une impression de solidité et de durabilité, ce qui est rassurant pour des écouteurs de milieu de gamme. Le modèle testé sont des intra-auriculaires sans fil noirs, avec des petits éclats de rouges dans les zones extérieures dont nous apprécions la discrétion. Leur forme, ainsi que celle du boîtier, se rapproche de celle des très connus AirPods, même si ces derniers sont bien plus fins.

FlyBuds C1 à gauche / AirPods Pro à droite Mathilde Vicente / Foundry

Ils sont placés dans un étui ovale et légèrement texturé qui empêche qu’il glisse des mains. De plus, les écouteurs sont sécurisés par un aimant placé dans chaque trou, de manière à les garder en place sans craindre de les perdre ou les faire tomber une fois le boîtier ouvert.

Pour offrir un certain confort, Tribit inclut différentes tailles d’embouts à rattacher aux intras, dans le but qu’ils soient adaptés aux oreilles de chacun. Grâce au silicone employé, ils sont très agréables à porter et, une fois la bonne inclinaison trouvée, ne tombent que très rarement.

Chaque écouteur est doté de micros-boutons physiques avec un retour haptique direct qui permettent de gérer la lecture de la musique et les appels, ou encore d’activer l’assistant vocal, ce qui n’a malheureusement pas fonctionné pour nous, et d’ajuster le volume. Placés sur les tiges, nous préférons cela au tactile bien trop souvent sensible sur ce genre de produit, sans compter que cela est plus pratique dans des situations qui demandent un ajustement des écouteurs plus fréquent comme lors de séances de sport.

Mathilde Vicente / Foundry

Enfin, Tribit les a équipés de la norme IPX5 pour une résistance face aux éclaboussures et la transpiration.

Connexion

Bluetooth stable

Configuration très simple

Vous l’aurez compris, les Tribit FlyBud C1 sont des écouteurs sans fil à connecter avec votre smartphone ou ordinateur via la technologie Bluetooth 5.0. En parallèle, ils prennent en charge les codecs AAC, AptX et SBC.

L’appairage se fait très simplement, sans embûche. Il suffit de placer les intras dans leur étui, puis de maintenir enfoncé son bouton pendant quelques secondes avant de les rechercher dans les paramètres Bluetooth de votre téléphone.

La connexion a été très stable lors de nos tests, avec une portée allant jusqu’à 8 mètres. Après avoir été appairés une fois avec votre smartphone, ils le feront automatiquement les fois prochaines, sans avoir besoin de passer par les réglages.

Performance audio

Bonne réduction active du bruit, sauf pendant les appels

Son équilibré et clair

Après les avoir testés en écoutant différents styles de musique (afropop, rock, jazz…), nous avons été plus qu’agréablement surpris par l’expérience.

Ils adoptent la technologie 4 microphones ENC et CVC 8.0 pour réduire le bruit de fond de 90 %, selon les dires de la marque. Personnellement, nous ne pouvons pas confirmer ou infirmer une telle information, néanmoins nous l’avons trouvé très efficace lors de notre attente à la gare, balade dans le centre-ville ou encore pendant notre télétravail dans un espace de coworking.

Nous avons trouvé le son très équilibré, comme immersif, et optimisé, un résultat surprenant pour un si petit prix. Les médiums sonnent doux et chauds, les aigus sont clairs malgré un léger manque de brillance et ses basses sont puissantes et bien accordées.

Pour mettre à l’épreuve les microphones, nous avons passé plusieurs appels durant lesquels les voix étaient distinctes avec une bonne restitution. Par ailleurs, c’est à ce moment-là que la réduction active du bruit a montré ses faiblesses en laissant passer certains sons environnants.

Mathilde Vicente / Foundry

Ces performances sont possibles grâce à l’intégration de la puce Qualcomm QCC3040 aptX qui offre une transmission encore meilleure, avec une augmentation de la connectivité de 75 %. Par ailleurs, il prend en charge l’audio 16 bits avec une fréquence d’échantillonnage de 48 kHz, ce qui se traduit par une qualité CD, avec une précision étonnamment élevée dans toutes les directions comme s’ils embarquaient une technologie Surround.

Pour parfaire le tout, nous aurions aimé pouvoir régler et personnaliser l’audio à l’aide d’une application compagnon. Toutefois, à ce prix il n’est pas étonnant de ne pas en disposer. Si ce manquement vous gêne alors vous pourriez vous tourner vers le modèle FlyBuds C1 Pro proposés à 79,99 € chez Amazon.

Autonomie et charge

50h d’autonomie avec l’étui

Recharge plus ou moins rapide

La consommation d’énergie a été réduite de 30 % grâce aux technologies avancées de la puce Qualcomm QCC340. On profite ainsi de 60 heures d’autonomie avec l’étui Flybuds C1 qui se recharge à l’aide du câble USB-C fourni en deux heures.

Sans ce dernier, et pour une seule charge comptez une dizaine d’heures d’écoute. Cette autonomie est bien supérieure aux intras du même acabit voire haut de gamme.

À l’avant du boîtier, il y a 4 petits indicateurs LED pour vous informer de son état de batterie et de celle des écouteurs.

Mathilde Vicente / Foundry

Prix et disponibilité

À seulement 69,99 €, les FlyBuds C1 de Tribit sont très abordables et de redoutables concurrents parmi les meilleurs écouteurs 100 % sans fil pas chers. En France, ils sont mis en vente chez Amazon.

Et, si vous souhaitez dépenser moins, gardez en tête que les écouteurs sans fil avec ANC à moins de 60 € sont très rares. Ici, vous disposerez d’une paire d’intras au rapport qualité/prix exceptionnel avec des caractéristiques étonnement haut de gamme.

Conclusion

Les FlyBuds C1 sont dotés d’un système de réduction active du bruit pour moins de 100 euros, avec une superbe qualité audio grâce à des technologies avancées comme le mode ANC et une autonomie impressionnante.

De plus, ils ont un design agréable, assez ressemblants aux Airpods, et sont très confortables, notamment sur la durée. En revanche, nous regrettons l’absence d’une application compagnon pour les réglages des paramètres ou encore d’une compatibilité avec la recharge sans fil.

Si vous choisissez d’acheter les FlyBuds C1, vous ne serez certainement pas déçu car pour leur prix alléchant ils tiennent parfaitement la route.

Fiche technique