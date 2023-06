En résumé Note de l’expert Les Plus Excellents outils de nettoyage pour le stockage

CleanMyMac X offre de bonnes surprises avec ses outils de maintenance de disque et sa nouvelle barre de menu. Mais pour son prix, l'idéal serait que tous ses modules fonctionnent aussi bien les uns que les autres.

Avec les utilitaires Mac, une approche polyvalente avec plusieurs fonctions de base peut être excellente. Il est également possible que le développeur se soit surpassé et ait voulu satisfaire tout le monde, et le résultat est que certaines fonctions ne sont pas aussi bonnes que d’autres ; ce qui vous amène à vous interroger sur la valeur du programme dans son ensemble.

CleanMyMac X est bien entretenu par son développeur, MacPaw, et régulièrement mis à jour. Par exemple, en novembre 2022, la version 4.12 a apporté la prise en charge de Ventura, et en février 2023 a été ajouté l’alerte de décharge de la batterie et la possibilité de supprimer les images Xcode. Mais à vouloir trop faire, il arrive qu’on empire les choses et c’est le cas ici…

En effet, l’utilitaire fourre-tout propose un assortiment de modules dont l’objectif principal est d’identifier et de nettoyer des gigaoctets et des gigaoctets de données inutiles amassées dans le système. Ces modules sont Analyse intelligente, Système, Pièces jointes, Corbeilles, Fichiers malveillants, Confidentialité, Optimisation, Entretien, Désinstallateur, Mise à jour, Extensions, Télescope, Autres fichiers et Destructeur.

CleanMyMac X a été doté d’un instrument pratique de la barre de menu dans la version 4.11 qui fournit des informations utiles, telles que la capacité des disques, la vitesse du processeur, la température et la charge du système, et les affichages de l’activité du réseau. Cet instrument a fait l’objet d’une mise à jour substantielle dans la nouvelle version, et des informations supplémentaires telles que la batterie, la température et l’état de santé de votre Mac, la capacité et l’état de santé général de votre disque dur, l’espace de mémoire vive libre, la charge du processeur et la température du hardware sont depuis facilement accessibles.

Des liens intéressants ont été établis avec la fonction Télescope de CleanMyMac X, et il est aisé de voir ce qui occupe le plus d’espace sur le disque dur de votre Mac. Les fonctionnalités sont bien intégrées.

CleanMyMac inclut un excellent sous-menu dans la barre de menu (arrivé dans la version 4.11) qui permet de voir l’espace de stockage, l’état de santé et la température de fonctionnement de votre disque dur. IDG

Les modules eux-mêmes sont généralement à la hauteur de leur objectif, et il est pratique de pouvoir effectuer une recherche générale des données qui consomment de grandes parties de votre disque dur, ainsi que d’explorer et d’activer/désactiver des extensions spécifiques au niveau du système, selon les besoins.

CleanMyMac X exécute toujours un ensemble pratique de scripts de maintenance, tels que l’effacement du cache DNS et la réparation des autorisations de fichiers, qui aident à garder de l’ordre.

À son crédit, CleanMyMac X offre quelques bonnes surprises puisque nous sommes parvenus à récupérer plus de 30 Go d’espace disque lorsque le programme a trouvé des fichiers inutilisés et des images disque à profusion via le stockage iCloud.

D’autres fonctionnalités telles que Télescope et Désinstallateur donnent une vue claire des dossiers occupant le plus d’espace et sont un moyen rapide d’effacer des programmes.

Le module Système après avoir localisé 3,79 Go de fichiers superflus. Foundry

Les fonctions Mise à jour et Fichiers malveillants

Malheureusement, deux modules sont les plus grands handicaps de CleanMyMac X. Bien intentionnée et axée sur le marketing et les arguments de vente, la fonction Mise à jour semble ne localiser qu’un petit nombre de mises à jour de programmes disponibles, et il est presque impossible de savoir ce qu’elle détectera et ce qu’elle ignorera.

La version précédente de ce test indiquait que Mise à jour avait manqué des mises à jour importantes de Zoom et du navigateur Firefox de Mozilla. Une fois de plus, elle a repéré les mises à jour de Mactracker et de GraphicConverter, mais est passé à côté d’une mise à jour de Google Chrome, ce qui est quelque peu inquiétant.

Nous avons eu beaucoup plus de chance avec MacUpdater de CoreCode, qui peut être acheté au prix de 14,99 $ (13,19€) pour une licence d’utilisateur unique et qui a été en mesure de détecter à peu près toutes les mises à jour imaginables pour les applications de notre Mac.

Une fois de plus, Fichiers malveillants a été amélioré, mais il n’est pas encore à la hauteur. Après avoir infecté notre Mac avec un bon nombre de logiciels douteux (dont un tristement célèbre enregistreur de frappe déguisé en mise à jour Adobe Flash Player), le module est parvenu à diagnostiquer et à supprimer la plupart des logiciels malveillants.

Cependant, certains ont encore dû être arrachés par la racine par une version gratuite de Malwarebytes, ce qui nous a beaucoup surpris et nous amène à nous demander ce que l’on pourrait encore rater.

La question n’est pas de savoir si MacPaw, les créateurs de CleanMyMac X, se sont fourvoyés mais de savoir si CleanMyMac X est compétent dans le rôle qu’il s’est donné. La plupart des modules fonctionnent bien, les introductions et les tutoriels sont toujours aussi attrayants et informatifs, et il est agréable de pouvoir analyser facilement les détails des composants du système d’exploitation.

Cependant, Fichiers malveillants ne nous a pas satisfait et Mise à jour ne récupère que les mises à jour des développeurs des plus importants ou des petits développeurs tiers. Cela a été présenté comme une fonction essentielle, mais il existe encore des applications dédiées à la recherche de mises à jour logicielles qui gèrent cela bien mieux que CleanMyMac X pour le moment.

Le module de suppression des logiciels malveillants Foundry

Conclusion

Bien que CleanMyMac X remplisse admirablement bien sa tâche et constitue un excellent moyen d’éliminer des gigaoctets inutilisés, il doit rattraper son retard et être aussi performant pour chacun de ses modules.

La mise à jour de CleanMyMac X 4.11.0 a permis de faire quelques progrès avec la barre de menu, et la version 4.11 est compatible avec Ventura, mais il y a encore des bugs à réparer pour qu’il soit irréprochable.

Pour plus de choix, n’hésitez pas à consulter notre comparatif des meilleurs logiciels de nettoyage pour Mac.

