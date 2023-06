Review Worx Landroid Vision M600: el robot cortacesped tiene algún que otro defecto

En pocas palabras Puntuación Pros Buena detección de obstáculos

Corta bien el césped Contras Instalación muy torpe

Difícil encontrar el hogar en los bordes

Aplicación con errores

Funciones limitadas Nuestro veredicto Un cortacésped robusto que hace un buen trabajo una vez instalado – si tiene un jardín extremadamente sencillo de mantener. Pero la aplicación tiene fallos y todo el concepto se basa en el uso de cables magnéticos como límite, lo que no es ni limpio ni inteligente.

Worx es otro fabricante que lanza robots cortacésped en los que no hay que cavar un lazo alrededor de la parcela. El fabricante no es nuevo en este campo, Worx lleva 10 años fabricando robots cortacésped. La novedad de este año, sin embargo, son sus modelos Vision que utilizan una cámara ai en la parte delantera para encontrar el lugar adecuado en su propiedad. Para ser honestos, también se utiliza un bucle magnético, al menos si tiene algún tipo de obstáculos o zonas abiertas a los vecinos, terrenos públicos o similares.

La instalación de este cortacésped me robó demasiado tiempo, por varias razones. La documentación no es muy clara: viene un pedazo de papel con imágenes, pero no demasiadas instrucciones. No está nada claro que la estación base deba colocarse de lado, algo de lo que solo me di cuenta después de ver un vídeo de instalación.

El Landroid Vision M600 descarga el firmware a través de la red inalámbrica. Mikael Lindkvist

Otro punto a tener en cuenta es que algunos detalles (importantes) del menú en el cortacésped no se llaman igual en el vídeo de instalación, y que en la documentación parece casi obligatorio instalar dispositivos rfid. Aunque solo es una opción para si tienes varias zonas. Luego la máquina acabó en un bucle de mensajes de error tras una actualización de firmware que solo se pudo remediar con un par de reinicios.

Una vez en marcha, era hora de explorar la parcela, en este caso una parcela residencial de 500 metros cuadrados bastante sencilla. El Worx Landroid Vision M600 (especificado para hasta 600 m2) solo utiliza una cámara para orientarse, por lo que no entiende si tienes espacio abierto al vecino. O a lugares de tu propiedad donde no quieres que vaya. El fabricante envía dos largas bandas magnéticas que tienes que colocar para que entienda dónde no debe ir.

Mikael Lindkvist

Pero aquí es donde llego al gran problema. La accesibilidad. Durante la instalación, se supone que el cortacésped debe dar la vuelta al jardín, en sentido contrario a las agujas del reloj, y esto requirió varias vueltas antes de que lo arreglara. Se atascó en todas partes. Contra un arbusto de grosellas. Contra el borde del entarimado (borde alto). Contra la fachada del trastero. O simplemente si una esquina está a 90 grados. Simplemente no parece entender cuando retroceder y cortar su salida.

La ayudé yendo y moviendo las dos bandas magnéticas (había necesitado 5-6 piezas para mi pequeña parcela de prueba) y finalmente la máquina se acopló satisfecha y feliz. Mi esperanza era que fuera extra sensible sólo durante la ronda de instalación. Después de una hora de carga, mostraba sus colores al segar.

La altura de corte se ajusta manualmente con un mando en la propia máquina. El Landroid Vision M600 es una construcción sólida con ruedas delanteras sustanciales. Una pequeña batería extraíble (unos míseros 2Ah) está oculta bajo una trampilla y también se puede utilizar en otras máquinas Worx. Una solución inteligente similar a la que Ryobi utiliza en su cortacésped.

En la parte trasera, el cortacésped tiene una gran rueda articulada. Pero de qué sirve eso cuando se rinde rápidamente al encontrar su camino alrededor de los bordes del césped. Mikael Lindkvist

Con el mando y los botones de la propia máquina, puedes ajustar el temporizador o el reloj, entre otras cosas. También hay un sensor de lluvia y puedes elegir si quieres que el Landroid camine o se quede en el muelle si está lloviendo a cántaros.

La aplicación que lo acompaña es muy escasa en funciones. Yo la utilizo durante la instalación, para establecer la conexión Wi-Fi con la máquina y poder actualizar el firmware. Pero no se puede ver el césped ni la ubicación del cortacésped en la app. Tampoco recibí ninguna notificación cuando se atascaba.

El robot corta de forma realmente uniforme y agradable, y no parece tan sensible a las dificultades una vez que ha delimitado el jardín, lo cual es una suerte. De lo contrario, sería completamente inútil como robot cortacésped. Corta siguiendo un patrón aparentemente aleatorio y se ralentiza ante obstáculos fijos. Después de dos días cortando, el césped está bonito y uniforme y no he tenido ningún problema con que el robot se atascara en los pequeños hoyos u otras “trampas” que he creado.

La aplicación está bien pero es lenta y a veces se cuelga durante la prueba. Mikael Lindkvist

Detección avanzada de obstáculos

¿Cómo se las arregla con los juguetes olvidados, las herramientas de jardín y los animales? No hemos probado esto último, pero está claro que la cámara frontal es sensible a si hay cosas en la hierba. En este caso, el cortacésped Landroid hace un gran trabajo esquivando cada cosa que le ponemos por delante. Mangueras de jardín, herramientas, nada pasa por encima. Impresionante

Las dos etiquetas RFID incluidas se utilizan si desea que el cortacésped trabaje en dos zonas diferentes. Aquí pude dejar que pasara por encima de un trozo de asfalto e ir a otra zona de siega. Muy práctico.

Puedes elegir enviar manualmente el robot al muelle, entonces saldrá por los bordes en sentido contrario a las agujas del reloj para encontrar el camino de vuelta a casa. Por desgracia, en este modo se vuelve tan sensible como cuando creé la zona de siega y el Landroid se queda atascado directamente contra la fachada de una casa. ¡Qué vergüenza! No está bien que un robot cortacésped de este rango de precios simplemente se rinda después de 10 segundos de intentarlo contra un obstáculo super sencillo.

Si tienes un césped sin zonas prohibidas y rodeado de obstáculos fijos super sencillos y losas de piedra o asfalto, entonces el concepto puede funcionar. Todo el montaje parece hecho para los céspedes sencillos que se ven a menudo en los suburbios estadounidenses. Hierba contra una pasarela baja de hormigón, por todas partes. Por lo demás, resulta muy aburrido tener que trazar bucles magnéticos (ciertamente verdes) alrededor de los obstáculos. Y la aplicación falla y parece inacabada. Pero, sobre todo, la instalación tiene grandes deficiencias y el cortacésped no debería tener tantas dificultades para rodear los límites de la propiedad. Aquí es donde el fabricante realmente necesita cambiar y hacerlo bien.

Probaremos los robots cortacésped durante todo el verano y actualizaremos el artículo durante la temporada.

Datos sobre el Landroid Vision M600

Fabricante: Worx

Precio: Desde 1499 €

Área de corte: hasta 600 metros cuadrados

Altura de corte: 3-6 cm

Detección de obstáculos: Aivi 3D

Protección antirrobo: Sí, código pin y alarma

Conectividad: Wifi, bluetooth,

Clase de protección: IPX5

Dimensiones del cortacésped: 460 x 626 x 265 mm