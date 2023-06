En résumé Note de l’expert Les Plus Superbe écran tactile de 16 pouces

Excellent clavier

Performances solides de l’unité centrale

Bonne autonomie

Nombreux ports Les Moins Toujours pas de GPU discret

Absence de pavé numérique et d’emplacement carte SD

Pas de reconnaissance faciale

Prix Notre verdict Un nouveau processeur Intel est la seule amélioration significative du MateBook 16s par rapport au modèle 2022. Il s’agit toujours de l’un des meilleurs ordinateurs portables que vous puissiez acheter, mais les lacunes habituelles demeurent…

Alors que la division smartphones de Huawei continue de lutter pour trouver sa place en Europe, la réputation de ses ordinateurs portables se renforce. L’entreprise étant toujours libre d’intégrer Windows 11, de nombreux MateBook sont faciles à recommander.

C’est notamment le cas du MateBook 16s de 2022, qui se classe confortablement dans le top des 16 pouces sur le marché, et ce bien qu’il ne soit pas parfait. Alors qu’est-ce que Huawei a changé pour faire de son successeur un produit meilleur ?

Malheureusement, presque rien. À part un nouveau processeur Intel, il n’y a pas d’autres changements sur le MateBook 16s mis à jour. Si c’est plutôt une bonne chose, Huawei n’a pas réussi à résoudre les problèmes qui l’empêchent de monter sur la première marche du podium.

Design

Design haut de gamme et minimaliste

Pas particulièrement fin ou léger

Large gamme de ports

Le MateBook 16s est un appareil remarquable à plusieurs égards, mais son design n’en fait pas partie. C’est le mélange standard d’aluminium gris et de verre que Huawei a conservé pendant longtemps.

Son esthétique minimaliste est élégante et moderne, ce qui est important pour un ordinateur portable à garder pendant plusieurs années. Cela le rend également polyvalent, le MateBook 16s trouve facilement sa place dans une salle de réunion, sur un bureau d’étudiant ou n’importe quel autre endroit.

Cependant, notre principale frustration est le manque persistant de choix de couleurs. Si vous n’aimez pas le gris, alors vous serez déçu.

Anyron Copeman / Foundry

Avec ses 1,99 kg, le MateBook 16s n’est pas le plus léger mais il ne pèse pas autant que le MacBook Pro 16, et reste suffisamment portable pour vous suivre partout.

Les LG Gram 16 (1,29 kg) et Gram Style (1,25 kg) ont établi de nouvelles normes de poids pour les 16 pouces, mais il n’est pas nécessaire de payer un supplément simplement pour plus de légèreté.

Si vous êtes habitué à des itérations plus petites, le MateBook 16s vous paraitra à la fois grand et encombrant. Son épaisseur de 17,8 mm y contribue certainement, mais elle présente deux avantages : beaucoup d’espace pour les ports et une certaine durabilité.

Le MateBook 16s trouve facilement sa place dans une salle de réunion, sur un bureau d’étudiant ou n’importe quel autre endroit

Il est doté d’une charnière robuste, qui semble pouvoir durer des années. Contrairement à beaucoup d’autres ordinateurs portables, il n’y a que très peu d’oscillations lorsqu’il est posé sur une surface plane.

Huawei a également tiré partie de l’espace pour les ports. Bien qu’un seul de ses USB-C prenne en charge Thunderbolt 4 (pour une charge véloce, un transfert de données rapide et la connexion d’un écran externe en même temps), il est rejoint par deux ports USB-A, un HDMI et une prise audio de 3,5 mm.

Anyron Copeman / Foundry

À moins que vous ne prévoyiez de connecter de nombreux accessoires en même temps, vous n’aurez probablement besoin que d’un adaptateur ou d’un dongle pour une carte SD. Quand certains ordinateurs portables sont limités à l’USB-C, il est difficile de se plaindre de la sélection ici.

Écran et haut-parleurs

Excellent écran LCD de 16 pouces

Écran tactile, mais pas de taux de rafraîchissement élevé

Haut-parleurs supérieurs sur les côtés du clavier

Avec un écran aussi grand, le MateBook 16s n’avait pas beaucoup de marge d’erreur. Heureusement, Huawei a intégré son excellent écran de 16 pouces.

Opter pour un IPS LCD plutôt qu’OLED est souvent considéré comme un compromis, mais ce n’est pas le cas ici. Les noirs profonds et les couleurs riches et éclatantes, qui sont les atouts habituels d’un écran OLED, ne vous font pas défaut. Il s’agit d’un excellent écran LCD.

Anyron Copeman / Foundry

Tout ce dont nous avons profité avec le MateBook 16s était fantastique, qu’il s’agisse de photos, de vidéos YouTube, d’appels en visio ou autres, le contenu prend vraiment vie sur ce grand écran.

Néanmoins, les tests de précision des couleurs ne reflètent pas nécessairement cela. Ils ont enregistré 97 % de la gamme de couleurs sRGB, mais seulement 75 % de la AdobeRGB et 74 % de la P3. Rien d’extraordinaire, mais les couleurs du MateBook 16s sont meilleures que ne le laissent penser les chiffres.

Il convient aussi de noter la résolution élevée de 2560×1680, qui permet d’obtenir un affichage clair et net. Il faut un peu de temps pour s’habituer au grand format 4:3, mais il accueille plus d’informations à l’écran qu’un 16:9 traditionnel.

Opter pour un IPS LCD plutôt qu’OLED est souvent considéré comme un compromis, mais ce n’est pas le cas ici

Le support tactile n’est pas la caractéristique la plus importante, mais nous avons été surpris par la fréquence à laquelle nous l’avons utilisé. Même sans la fonctionnalité convertible, il est parfois plus facile d’appuyer sur l’écran que de passer par le trackpad. C’est une fonction agréable à avoir.

Par ailleurs, l’écran est limité à 60 Hz, bien que cela soit moins perceptible que sur un smartphone. Les déplacements entre les applications et les menus restent fluides et réactifs.

Le seul autre aspect à mentionner est la luminosité, avec un maximum de 500 nits, ce qui est respectable mais n’offre pas une bonne visibilité en extérieur. De plus, il est très réfléchissant.

Anyron Copeman / Foundry

Dès que vous ouvrez le MateBook 16s, vous remarquez d’où vient l’audio. De grands haut-parleurs se trouvent de part et d’autre du clavier, pour un son dirigé vers vous.

Il est rare que l’audio d’un ordinateur portable soit ainsi privilégié, mais cela en vaut la peine. La musique et les effets sonores sont d’une richesse et d’une ampleur impressionnantes, avec une bonne dose de basses. Quant aux podcasts et autres contenus, ils sont sans distorsion à haut volume.

Clavier, pavé numérique et webcam

Clavier complet

Pavé numérique large et précis

Solide webcam 1080p et lecteur d’empreintes digitales

La taille du MateBook 16s permet d’avoir un clavier complet. Toutefois, en raison de l’emplacement du haut-parleur, vous devrez vous passer d’un pavé numérique séparé. Il est rare que cette fonction soit absente d’un ordinateur de cette taille, surtout sachant que le MateBook D 16, moins cher, l’inclut.

Dans notre cas, ce n’est pas très important car il nous est très rarement utile et nous préférons de loin avec un audio de qualité.

Si l’on considère la qualité du clavier lui-même, avec une sensation tactile et un débattement de 1,5 mm, c’est l’un des claviers de portable les plus impressionnants qui soient.

Anyron Copeman / Foundry

Les touches sont agréables à taper et silencieuses. La disposition traditionnelle fait qu’on s’y habitue facilement. En quelques minutes, nous avons retrouvé notre vitesse de frappe habituelle.

La rangée de touches de fonction sert à effectuer des réglages rapides, notamment pour ajuster le rétroéclairage. Bien qu’il n’y ait que deux choix de niveaux, vous pouvez toujours taper confortablement dans différentes conditions d’éclairage. Notez qu’il ne s’allume que lorsque vous commencez à taper, sans possibilité de le garder éclairé en permanence.

Si l’on considère la qualité du clavier lui-même, avec une sensation tactile et un débattement de 1,5 mm, c’est l’un des claviers de portable les plus impressionnants qui soient

Sous le clavier se trouve un énorme trackpad en verre qui se déplace physiquement lorsqu’on clique dessus, il est doux au toucher et simple à manier. Avec lui, on se déplace rapidement entre les documents ou pages web, tout en restant précis pour sélectionner un bouton ou un morceau de texte spécifique.

Si la gamme de gestes de Windows 11 est prise en charge, il manque le retour haptique que l’on trouve sur le MateBook X Pro. En conséquence, vous ne disposez pas de commandes physiques pour le volume, la luminosité, la capture d’écran et la fermeture des fenêtres ouvertes.

Le bouton d’alimentation est placé en haut à droite, juste au-dessus de la grille du haut-parleur. Il sert également de lecteur d’empreintes digitales, à rapide et fiable.

Anyron Copeman / Foundry

Nous sommes heureux qu’il fonctionne aussi bien, car il n’y a pas d’autre solution que d’entrer un code PIN ou un mot de passe. La webcam 1080p n’a pas de capteur IR séparé pour la reconnaissance faciale, ce qui est décevant pour un ordinateur portable de ce prix.

La qualité du capteur frontal compense en partie cette lacune. La vidéo Full HD qu’elle produit donne de nombreux détails et des couleurs éclatantes, même si l’exposition peut être difficile.

Cela fait du MateBook 16s une bonne solution pour les réunions en visio, surtout lorsqu’il est associé aux deux micros cristallins. Pour une exécution occasionnelle, vous n’aurez pas besoin d’accessoires supplémentaires.

Caractéristiques techniques et performances

Intel Core i9-13900H et 16 Go de RAM

Excellentes performances du processeur

Pas de GPU discret

Disque dur de 1 To

Contrairement aux habitudes de Huawei, la seule configuration du MateBook 16s disponible en France présente des caractéristiques très haut de gamme.

Il est équipé du Core i9-13900H d’Intel, l’un des processeurs les plus puissants de sa dernière gamme 13eme génération. Avec une généreuse mémoire vive de 16 Go, vous serez loin d’être déçu.

Nous avons testé le MateBook 16s sur l’ensemble de nos tâches quotidiennes habituelles, notamment la navigation sur Internet, le traitement de texte, le visionnage de vidéos et la retouche de photos. Pendant tout le temps passé sur l’appareil, il n’y a eu aucun ralentissement ni bug.

Le MateBook 16s est certifié Intel Evo Anyron Copeman / Foundry

Le multitâche est un autre point fort, qu’il s’agisse de passer rapidement d’une application ouverte à une autre ou d’en mettre plusieurs côte à côte. Même avec des charges de travail plus exigeantes, vous entendrez rarement les ventilateurs se mettre en marche. On a toujours l’impression que le MateBook 16s a beaucoup de puissance en main, et qu’il est difficile de le pousser jusqu’à ses limites.

Il s’agit d’un ordinateur portable conçu pour la productivité en général, ainsi que pour la création de contenu léger. Avec la carte graphique intégrée Iris Xe d’Intel plutôt qu’un GPU discret, le montage vidéo 4K ou la modélisation 3D sont généralement hors de portée. Nous ne le recommanderions pas non plus pour le gaming.

On a toujours l’impression que le MateBook 16s a beaucoup de puissance en main, et qu’il est difficile de le pousser jusqu’à ses limites

Sur un appareil de ce prix, l’absence de performances de haute volée est frustrante. Bien qu’il ne soit pas techniquement conçu pour cela, un tel ordinateur portable devrait être capable d’en faire plus.

Mais, comme le montrent les benchmarks, il reste un modèle grand public de 16 pouces très puissant :

L’un des avantages de ne vendre qu’une configuration est qu’il dispose d’un espace de stockage important, 1 To, pour être exact. C’est plus que suffisant pour la plupart des gens, surtout si vous ne téléchargez pas beaucoup de gros fichiers de jeu.

En ce qui concerne les connexions, on retrouve le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2, deux technologies ne sont pas les plus récentes et les plus performantes mais amplement suffisantes.

Batterie et charge

Batterie de 84 Wh

Autonomie solide qui dure toute la journée

Charge à 135 W pas la plus rapide

Huawei n’a pas augmenté la capacité de la batterie du MateBook 16, mais son autonomie s’est améliorée. Si la cellule de 84Wh reste inchangée, l’amélioration de l’efficacité énergétique du processeur Intel de 13eme génération pourrait être à l’origine de ces progrès.

Lors de notre test en boucle de vidéos 720p, il a tenu 13 heures et 46 minutes, un résultat au-dessus de la moyenne. Comparé à son prédécesseur, qui s’épuisait au bout de 12 heures et 6 minutes, c’est un gain significatif.

En réalité, il faut compter environ une journée complète d’utilisation normale avant de devoir le charger

S’il soit possible de prolonger l’autonomie en activant le mode d’économie de la batterie à 20 % (réglage par défaut), il convient de faire quelques mises en garde. La luminosité a été réglée sur 120 nits, ce qui est inférieur à celle habituelle. Elle ne se fie pas non plus à la consommation d’énergie supplémentaire liée à la lecture de fichiers audio ou au passage à des tâches plus intensives.

En réalité, il faut compter environ une journée complète d’utilisation normale avant de devoir le charger. Une journée de travail de huit heures est tout à fait envisageable, mais pas beaucoup plus. Pour ce qui est de l’autonomie en veille, elle est solide et peut atteindre trois ou quatre jours à condition de ne s’en servir que le soir.

Une fois à court d’énergie, branchez-le à son chargeur USB-C de 135 W. Cela semble détonnant, pourtant ce n’est pas le plus véloce avec 33 % en 30 minutes, une charge complète prenant entre 2 et 2,5 heures. Bien que la capacité de la batterie soit plus importante que la moyenne, nous espérions mieux.

Vous pouvez utiliser l’un ou l’autre des ports USB-C pour la charge, mais seul celui de droite est compatible avec Thunderbolt 4 Anyron Copeman / Foundry

Logiciel

Fonctionne sous Windows 11 Home

Seulement quelques applications Huawei supplémentaires

Huawei a souvent de gros problèmes logiciels lorsqu’il s’agit de ses smartphones, mais rarement avec ses ordinateurs portables. Les MateBook 16 fonctionnent avec une version complète de Windows 11, pour une expérience que beaucoup connaissent déjà.

Heureusement, l’entreprise n’a pas dilué cette version avec ses propres logiciels. En fait, il n’y a que trois applications au total, qui ont toutes une fonction spécifique. Le Panneau de configuration offre un accès rapide à toute une série de paramètres, tandis que PC Manager et Mobile Cloud se concentrent sur le partage de données entre appareils Huawei.

L’application Mobile Cloud de Huawei Anyron Copeman / Foundry

Si vous possédez un téléphone ou une tablette Huawei, vous trouverez ici de puissantes fonctionnalités. Et, contrairement à d’autres matériels sous Windows 11, il n’y a pas de logiciel antivirus préinstallé ou d’autres applications qui ne cessent de vous déranger.

Il n’y a pas de logiciel antivirus préinstallé ou d’autres applications qui ne cessent de vous déranger

Prix et disponibilité

Il existe deux modèles du MateBook 16s en France. L’un associe le processeur Core i9-13900H à 16 Go de RAM et à un disque dur SSD de 1 To pour 1 499,99 €, l’autre un Intel® Evo™ i7 avec les mêmes RAM et ROM pour 1 699,99 €.

Huawei propose actuellement une réduction sur la paire d’écouteurs sans fil FreeBuds SE qui coûte normalement 49,99 € contre 29,99 € aujourd’hui.

Le LG Gram 16 (à partir de 1 399 €) et le Galaxy Book 3 Pro de Samsung (à partir de 1 399 €) sont les alternatives les plus évidentes, le MacBook Pro 16 d’Apple (à partir de 2 999 €) étant nettement plus cher. Quant au MateBook D 16 2022 (à partir de 899,99 €), lui, constitue une option plus abordable.

Le rapport qualité-prix du MateBook 16s n’est pas mauvais, mais il n’est certainement pas bon marché.

Conclusion

Le MateBook 16s de Huawei reste un excellent ordinateur portable de 16 pouces, bien que peu de choses aient changé par rapport à l’année dernière.

En fait, la seule nouveauté est son processeur Intel 13eme génération. Si sa puissance et son autonomie s’en trouvent nettement améliorées, il lui manque toujours un GPU dédié et nécessaire pour des performances graphiques de haut niveau.

L’efficacité énergétique est à l’origine des gains d’autonomie, contrairement à sa capacité de batterie inchangée et ses vitesses de charge médiocres. Il n’y a toujours pas de reconnaissance faciale, d’emplacement pour carte SD ou de pavé numérique séparé.

En revanche, l’écran tactile de 16 pouces, le clavier et les ports sont tous excellents, tandis que le design minimaliste s’adapte à presque toutes les situations. Sa webcam et son système audio sont également impressionnants.

Dans l’ensemble, le MateBook 16s 2023 est donc un superbe ordinateur portable qui saura répondre à la plupart de vos besoins, il aurait simplement pu être meilleur.

Adaptation du test original de Anyron Copeman paru sur Tech Advisor de langue anglaise

