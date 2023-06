En résumé Note de l’expert Les Plus Excellent affichage externe

Résistant à l’eau et à la poussière

Bonne autonomie (pour un téléphone pliable) Les Moins Puce plus ancienne

Bons capteurs photo, mais pas extraordinaires

Le logiciel de l’écran extérieur a besoin de peaufinage Notre verdict Le Razr 40 Ultra est un tour de force technique de Motorola, qui associe un design revu à une meilleure durabilité et à une batterie plus performante. Il est totalement unique parmi les téléphones à clapet (pour l’instant), mais il est accompagné de quelques compromis familiers dans le domaine photo.

Prix lors du test

$999.99

Le Motorola Razr 40 Ultra est plus qu’un énième téléphone à clapet. Tout d’abord, il repousse les limites du facteur de forme grâce à son écran externe surdimensionné, ce qui augmente considérablement ses possibilités d’utilisation sans jamais avoir à l’ouvrir.

En outre, la quatrième tentative de téléphone pliable de l’entreprise est la première à donner l’impression de combiner le côté charmeur et cool des appareils à clapet des années 1990.

Et le meilleur dans tout ça ? Il est aussi très, très satisfaisant.

Design

Forme carrée aux coins arrondis

Énorme écran externe

Indice de protection IP52

Il est difficile de parler du design du Razr 40 Ultra sans évoquer l’écran externe qui attire l’attention. Nous reviendrons plus tard sur son fonctionnement, mais ce qu’il faut savoir, c’est qu’il s’étend de la partie supérieure jusqu’à son bord inférieur lorsque fermé, et qu’il contourne même les capteurs photo et le flash.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Il s’agit d’un contraste immédiat en comparaison aux autres téléphones à clapet comme le Samsung Galaxy Z Flip 4, le Oppo Find N2 Flip ou le Razr de 2022, tous dotés d’écrans externes relativement compacts, principalement pour les notifications.

Si vous n’êtes pas fan de ce grand écran, n’oubliez pas que Motorola propose également le Razr 40, dont l’écran externe est plus petit.

Lorsque le téléphone est plié, il se referme complètement, avec pratiquement aucun espace entre les deux parties

Revenons au Ultra. Une chose que vous remarquerez peut-être, c’est que la forme du smartphone est différente de celle des Razer précédents. Les courbes profondes et les angles aigus qui caractérisaient l’esthétique du Razr d’origine ont disparu au profit d’un bloc aux bords incurvés. Il s’agit, reconnaissons-le, d’un mimétisme évident avec la gamme Galaxy Z Flip. Ce modèle est confortable et pratique, et il tient mieux dans la main que les versions précédentes, même si l’aspect est un peu moins original.

Grâce à une charnière améliorée, lorsque le téléphone est plié, il se referme complètement, avec pratiquement aucun espace entre les deux parties, tout en gardant le pli de l’écran au minimum. Le seul inconvénient est que, lorsque ouvert, le Ultra n’est pas tout à fait à plat, car il repose à un angle faible, atteignant presque les 180 degrés.

Il n’est pas tout à fait à plat naturellement Dominik Tomaszewski / Foundry

L’écran est recouvert d’un verre protecteur Gorilla Glass Victus pour éviter les rayures, tout comme le reste du smartphone, qu’il s’agisse de la version Infinite Black (noir) ou Glacier Blue (bleu clair). Ce dernier est remplacé par du cuir végétal dans la version Viva Magenta (rouge violacé) approuvée par Pantone, au cas où vous souhaiteriez un modèle accrocheur.

Fait impressionnant, le Ultra est également classé IP52, il bénéficie donc d’une bonne protection contre la poussière et une légère contre les éclaboussures. La résistance à l’eau est donc moins bonne que celle des pliables de Samsung, mais la protection contre la poussière et le sable est meilleure.

Écrans et haut-parleurs

Grand écran principal de 6,9 pouces à 165Hz

Écran externe OLED unique de 3,6 pouces

Haut-parleurs silencieux

Commençons par l’écran extérieur du 40 Ultra, qui est celui qui fait les gros titres. Avec ses 3,6 pouces, il est unique sur le marché des smartphones à clapet, tant par sa taille que par la façon dont il s’étend et contourne les deux objectifs de l’appareil photo arrière et le flash.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Avec un taux de rafraîchissement de 120Hz et la technologie OLED, cet écran est également d’une qualité impressionnante, de sorte qu’il ne donne jamais l’impression d’être un moyen banal d’afficher des applications ou des messages.

Comme ses rivaux, il vous est possible de passer par cet écran pour consulter les notifications, de modifier les paramètres rapides,d’accéder à quelques widgets personnalisés et de prendre des selfies à l’aide des capteurs principaux.

Cet écran de 3,6 pouces est unique dans les smartphones à clapet

Il est également assez grand pour permettre l’exécution d’applications complètes, avec la possibilité de les afficher dans un format rectangulaire au-dessus des appareils photo, ou dans une vue plus large qui s’étend jusqu’au bas de l’écran. Bien sûr, certains contenus sont bloqués, y compris des parties du clavier et d’autres éléments interactifs. Mais, il y a encore de la place pour davantage de raffinement.

Étonnamment, l’écran principal n’est pas en reste. Il est moins révolutionnaire, mais il est à la fois plus grand que celui des autres téléphones à clapet (6,9 pouces) et davantage fluide à utiliser grâce à son taux de rafraîchissement de 165Hz, une première pour un tel appareil.

Dominik Tomaszewski / Foundry

L’écran est large et suffisamment étroit pour pouvoir être utilisé confortablement, même s’il est parfois difficile de se servir que d’une main. Il est également très beau, les couleurs sont vives, et il est assez lumineux pour une usage en plein soleil. Et, le taux de rafraîchissement de 165Hz procure au 40 Ultra une sensation de rapidité exceptionnelle.

Comme nous l’avons mentionné, la conception améliorée de la charnière fait double emploi et a aussi permis de réduire le pli au centre de l’écran moins visible. Il est toujours présent, mais il est peu probable qu’il vous gêne.

En ce qui concerne l’audio, il n’y a pas de prise casque, il faut donc se contenter du Bluetooth ou des haut-parleurs intégrés. Même pour une chose aussi simple que l’utilisation de Duolingo, nous avons dû pousser le volume au maximum, et le 40 Ultra est bien trop silencieux pour servir de haut-parleur de fortune.

Caractéristiques techniques et performances

Puce Snapdragon 8+ Gen 1 de 2022

Jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage

Le 40 Ultra est équipé du Snapdragon 8+ Gen 1, une puce premium lancée en 2022. En fait, il s’agit exactement de la même que celle du Razr (2022), il n’y a donc rien de nouveau ici. D’ailleurs, le 40 Ultra est légèrement moins efficace que le modèle 2022 dans nos tests de performance.

Le 8+ Gen 1 est puissant, mais il a été supplanté depuis, donc il n’est pas tout à fait au top. Néanmoins, le nouveau Razr dispose d’une puissance plus que satisfaisante pour effectuer les tâches de base sans ralentissement ni bégaiement, et en faire un appareil de jeu ou de travail performant si vous en avez besoin.

Le plus gros inconvénient est que le Galaxy Z Flip 5 de Samsung arrive bientôt, et qu’il sera probablement équipé du Snapdragon 8 Gen 2, plus récent, il y aura donc sur le marché du pliant un modèle encore plus rapide.

La connectivité est assurée par Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E et 5G. Il y a aussi le NFC pour les paiements sans contact, que vous pouvez utiliser sans ouvrir le 40 Ultra, bien que vous deviez toujours le déverrouiller.

Le lecteur d’empreintes digitales est intégré au bouton d’alimentation latéral, ce qui est la norme pour les pliables à l’heure actuelle, mais la reconnaissance faciale est également disponible.

Appareils photo et vidéo

Capteur photo principal basique mais performant

Caméra ultra grand-angle et selfie simples

Possibilité de prendre des selfies avec le capteur principal

L’un des compromis inévitables dans un téléphone à clapet est que l’appareil photo ne sera pas à la hauteur de ce que l’on trouve dans les smartphones traditionnels au même prix, et le Razr 40 Ultra ne fait pas exception à la règle.

Les deux objectifs principaux ne sont pas mauvais, mais ne vous attendez pas à un capteur photo comparable à celui des derniers Pixel ou iPhone.

Vous réaliserez la plupart de vos prises de vue avec l’appareil photo principal de 12 Mp, qui bénéficie d’une ouverture inhabituellement large de f/1,5. C’est l’appareil photo qui pourrait tenir sa place dans un autre smartphone : les photos sont lumineuses, éclatantes et détaillées, et le capteur photo gère même assez bien la faible luminosité.

Les photos du concert de Roger Waters ne sont pas les meilleures que nous ayons vues, mais leur qualité nous a agréablement surpris, si bien que nous avons publiés les clichés sur Instagram. Le capteur photo fait un bon travail en évitant de surexposer les lumières dans la prise de vue, toutefois nous aimerions seulement qu’il fasse plus pour faire ressortir les détails dans les zones davantage sombres.

Vous exploiterez probablement aussi ce capteur pour les selfies, car vous pouvez le faire avec le 40 Ultra replié via l’écran extérieur. Les résultats sont excellents, aidés par un mode portrait performant, même si vous voudrez peut-être modifier le rapport d’aspect carré par défaut lorsque vous prenez des photos avec écran fermé.

Dominik Tomaszewski / Foundry

À l’extérieur, vous trouverez un objectif ultra grand-angle de 13 Mp. Bien que sa résolution soit supérieure à celle du capteur principal, la qualité est nettement moins bonne, en particulier dans des conditions plus sombres. Il s’agit d’un bon complément pour les photos ensoleillées et les journées lumineuses, mais il est préférable de l’éviter la nuit.

Les deux objectifs principaux ne sont pas mauvais, mais ne vous attendez pas à un capteur photo comparable à celui des derniers Pixel ou iPhone

Enfin, il y a aussi le capteur selfie de 32 Mp placé dans l’écran interne. Là encore, le nombre de mégapixels est trompeur, le capteur principal est certainement le meilleur choix pour les appels en selfie, les appels vidéo et lorsque vous voudrez probablement que tout l’écran interne soit actif pour voir à qui vous parlez.

Il est impressionnant de constater qu’il peut prendre en charge des vidéos 4K à 60 i/s, exactement comme l’appareil photo principal, ce qui montre bien que Motorola a pensé à la vidéo pour cet objectif.

Batterie et charge

Autonomie d’une journée entière

Chargement sans fil

Pas de chargeur inclus

Nous étions un peu inquiet lorsque Motorola a annoncé que le Razr 40 Ultra ne contiendrait qu’une batterie de 3 800 mAh. C’est plus que la batterie de 2022, et que celle du Z Flip 4, mais c’est encore peu.

Heureusement, la puce efficace 8+ Gen 1 en tire le meilleur parti, et l’autonomie elle-même est bonne, à défaut d’être excellente. Lors de nos test, le Razr a tenu une journée entière la plupart du temps, avec de l’énergie en réserve. Nous avons été rapidement à court qu’une seule fois, lorsque nous avons utilisé le Motorola de manière intensive et où l’écran principal est resté allumé pendant des heures d’affilée.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Le 40 Ultra offre un chargement avec et sans fil, bien que les vitesses de la méthode filaire soient limitées à 30W, ce qui est un peu lent de nos jours, mais loin d’être rédhibitoire.

Lors de notre test, le smartphone a atteint 55 % en une demi-heure sur le chargeur, mais les vitesses sans fil sont beaucoup bien moins rapides.

Logiciel et mises à jour

Sous Android 13

L’écran externe peut être encombrant

Trois mises à jour Android promises

Le Razr 40 Ultra fonctionne sous Android 13, la dernière version du système d’exploitation de Google. On lui promet 3 mises à jour complètes (c’est-à-dire Android 14, 15 et 16) ainsi que 4 années de mises à jour de sécurité. Ce n’est pas tout à fait pareil que l’engagement de Samsung, mais il n’y a qu’une année de retard sur les deux plans.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Les téléphones Motorola fonctionnent aujourd’hui avec une version d’Android qui ressemble beaucoup à la version par défaut de Google, mais qui contient de nombreuses fonctionnalités supplémentaires. Les commandes gestuelles marchent mieux que prévu, l’écran toujours allumé est plus interactif et les options de personnalisation sont vraiment approfondies.

À notre avis, la version d’Android de Motorola est l’une des meilleures, et certainement préférable à celle de Samsung, ce qui est un point en faveur du Razr. Bien sûr, ce qui compte vraiment ici, c’est le logiciel sur le nouvel écran extérieur, et c’est un peu plus mitigé.

Le changement le plus notable est la possibilité d’ouvrir n’importe quelle, bien n’importe quelle, application Android sur l’écran

Lorsque vous allumez le 40 Ultra pour la première fois, il est configuré un peu comme ses rivaux à écran plus petit. Vous pouvez parcourir une série de widgets, accéder à des commandes rapides telles que Bluetooth ou Wi-Fi, et activer l’appareil photo pour les selfies.

La seule nouveauté immédiate est l’ajout d’une gamme de jeux personnalisés, conçus pour cet écran spécifique.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Le changement le plus notable est la possibilité d’ouvrir n’importe quelle, bien n’importe quelle, application Android sur l’écran et d’essayer de la faire fonctionner. Il ne s’agit pas de versions personnalisées et optimisées d’apps, mais de la possibilité d’exécuter une app sur le petit écran et d’espérer qu’elle marche.

Vérifier les messages WhatsApp ou les emails sans ouvrir le 40 Ultra est un gain de temps facile. Vous pouvez même taper des messages à l’aide d’un clavier en plein écran, bien que vous ne pourrez plus voir ce que vous tapez en simultané.

Dominik Tomaszewski / Foundry

On s’aperçoit rapidement que certaines apps ne sont pas adaptées à cet écran. Naviguer à l’aide de Google Maps sur un téléphone fermé semble une superbe idée jusqu’à ce que vous l’essayiez, avec l’interface utilisateur chargée qui submerge l’écran.

Les posts Instagram ne s’adaptent pas complètement, tandis que Duolingo ne fonctionne pas du tout si vous n’étendez pas l’écran pour couvrir les capteurs photo. YouTube s’adapte extraordinairement bien, pour autant que vous n’ayez pas peur de regarder des vidéos sur un si petit écran.

La flexibilité est bienvenue, et l’approche pratique de Motorola en matière de compatibilité signifie que les options sont pratiquement illimitées, mais il est clair que pour que des écrans comme celui-ci soient vraiment utiles, il faut que les développeurs, et Google, soutiennent le facteur de forme et l’optimisent.

Prix et disponibilité

Le Razr 40 Ultra est disponible dès maintenant en France. Vous pouvez vous le procurer directement auprès de Motorola, de Lenovo, d’Amazon ou d’autres commerçants.

Il vous coûtera 1 199 €, ce qui en fait le téléphone pliant le plus cher du marché, devant le Z Flip 4 et le Find N2 Flip d’Oppo.

Le prix plus élevé est sans doute justifié par l’écran extérieur élargi, mais on peut se demander si l’on ne devrait pas avoir le dernier processeur et des appareils photo plus puissants pour ce prix.

Conclusion

Le Razr 40 Ultra est un appareil élégant qui permet à Motorola non seulement de rattraper Samsung, mais aussi de le surpasser, en proposant un smartphone pliable que son principal concurrent ne peut actuellement pas battre.

Cela dit, tout n’est pas parfait. L’écran extérieur, bien qu’accrocheur, a clairement besoin d’une petite mise au point logicielle pour en tirer le meilleur parti.

Par ailleurs, la combinaison d’un processeur légèrement plus ancien et d’une promesse de support logiciel plus courte de la part de Samsung entache la longévité du smartphone qui est inférieure à celle du Z Flip nouvelle génération. Bien que dans les deux cas, l’écran pliable soit toujours susceptible d’être le premier point de défaillance.

A l’instar de tout téléphone de ce type, vous devrez également vous accommoder d’une autonomie un peu plus faible et d’un appareil photo moins performant que les modèles de prix similaire. Mais si vous pouvez accepter ces compromis, alors le Razr 40 Ultra peut être considérer comme une belle alternative à Samsung.

Adaptation du test original paru sur Tech Advisor de langue anglaise

