Review del proyector Halo+ de XGIMI

En pocas palabras Puntuación Pros Calidad de imagen excelente

Sonido Dolby Digital espectacular

Diseño premium Contras No ofrece 4K

Batería de 2 horas Nuestro veredicto El Halo+ es uno de los mejores proyectores que puedes comprar si buscas un modelo portátil que ofrezca la mejor calidad de imagen y sonido en ese rango de precio. Cuesta mucho sacarle algún fallo.

Precio en el momento de escribir esta review

849

Mejores precios hoy: Halo+

Tienda Precio XGIMI $849 Ver oferta

XGIMI es una de las marcas especializadas en proyectores más top que existen ahora mismo. De hecho, solo fabrican proyectores, lo que es señal de que dedican su tiempo y esfuerzo a mejorar y pulir (casi) a la perfección este tipo de producto.

Y lo cierto es que lo saben hacer bien. Los proyectores XGIMI (al menos los que he podido probar hasta ahora) son dispositivos con un buen acabado y un excelente rendimiento. No son exactamente los proyectores más baratos del mercado, pero también es cierto que difícilmente encontrarás sus calidades en esos otros proyectores más baratos.

Recientemente probé el XGIMI MoGo 2 Pro, un nuevo proyector, más pequeño, y algo más barato, que consiguió muy buenas puntuaciones en nuestra review a fondo. Pude probar también en su día el modelo Halo estándar, la versión anterior del Halo Plus que pruebo en este artículo.

Así que, si estás pensando en comprar el nuevo Halo+, estás en el sitio correcto: he podido probar el proyector durante varias semanas. Te cuento mi experiencia con el proyector.

Diseño y calidad de construcción

El diseño de un proyector puede importar por muchos motivos. El primero de ellos estará relacionado con el uso que quieras darle al proyector ya que, si buscas un dispositivo que puedas llevar de un sitio a otro para poder ver películas en cualquier lugar, tendrás que tener en cuenta sus dimensiones y su peso.

El Halo+ no es el más pequeño de los proyectores, pero tampoco es el más grande. Por ejemplo, el Horizon, modelo que también he utilizado, ocupa mucho más espacio y no está diseñado para ser portátil. El Halo+ pesa un poco más de kilo y medio y es bastante más grande que una lata de refresco. Si te preocupa el tamaño, hay opciones mucho más pequeñas como el MoGo 2.

Sara Piquer Martí

Después de estos dos párrafos hablando del tamaño, centrémonos en otros puntos del diseño del Halo+.

Su forma rectangular con bordes redondeados permite la posibilidad de integrar un altavoz 360 envolvente, del que hablaré más detenidamente en apartados siguientes. También le da un toque muy elegante, con materiales de primera calidad, en un acabado gris mate y negro es, sin duda alguna, un dispositivo que se ve y se siente caro (lo es, al fin y al cabo). Físicamente se diferencia de su hermano pequeño, el Halo, en que el Plus es de un tono gris más oscuro; por lo demás, apenas percibirás diferencias.

En la parte de abajo, XGIMI ha incluido unas almohadillas antideslizantes para que el proyector no se deslice al apoyarse en ninguna superficie, ni tampoco la dañe. Algo muy útil que verás en casi cualquier proyector de este tipo.

Parte inferior del proyector con almohadillas antideslizantes. Sara Piquer Martí

En la parte frontal, como es de esperar, la lente, y aquí tengo una petición especial que me encantaría ver en proyectores XGIMI: una cubierta deslizante para proteger la lente. Otras marcas como Nebula incluyen esta función, algo que no debería costar demasiado dinero extra y que es un detalle importante, sobre todo si llevas idea de transportar el proyector con frecuencia.

En la parte de atrás se encuentran las entradas y salidas: la entrada de carga DC, una entrada para auriculares 3,5mm, entrada HDMI, USB y el botón de apagar.

Calidad de imagen

Este es seguramente el apartado más importante y XGIMI lo sabe bien. Los 900 lúmenes que ofrece este proyector hace que sea de los mejores de su clase a ese precio. Ten en cuenta que los lúmenes te permitirán saber hasta qué punto es necesario controlar la luz para poder disfrutar del proyector. Proyectores con muy pocos lúmenes requerirán que bajes totalmente las persianas para que no haya nada de luz exterior. Sin embargo, cuantos más lúmenes tenga, menos afectará la luz ambiente.

Sara Piquer Martí

Para poder disfrutar de un proyector en exteriores de día, se recomiendan al menos 2.000 lúmenes ANSI. Aun así, 900 lúmenes ANSI es una muy buena cantidad para usar en interiores, con mucha o poca luz. Es importante también entender que los lúmenes tienen relación directa con el tamaño de la imagen. Tendrás que multiplicar el tamaño de imagen que te gustaría proyectar por el número máximo de lúmenes.

Los 900 lúmenes que ofrece este proyector hace que sea de los mejores de su clase a ese precio”

Probando el proyector Halo+ me di cuenta enseguida que podía verse con luz natural del día. En las imágenes de debajo podéis ver la comparación: una primera foto hecha en casa, por la mañana, con la ventana y persiana levantada. La imagen se ve sin problema. Obviamente, podéis ver que al bajar la persiana y controlar la luz la imagen mejora muchísimo. La calidad de imagen de este proyector, a pesar de no ofrecer 4K, es realmente brillante.

Proyección del Halo+ con la persiana subida de día vs con la persiana bajada

El tamaño de pantalla que admite el Halo+ es de 40-200 pulgadas sin que esto tuviera que afectar a su calidad. Obviamente, cuanto más grande es la proyección, más lúmenes serán necesarios. Por eso, si pones la pantalla en pequeñito, verás que la imagen es mucho más nítida. Aun así, como explicaba, el Halo+ ofrece una calidad excelente en una proyección de hasta 200 pulgadas.

Hablando de “calidad excelente”, excelente entendiendo que alcanza una resolución de 1080p HDR10+, no ofrece 4K como proyectores de gama más alta como el Horizon Pro de XGIMI. Ten en cuenta que el Horizon Pro cuesta muchísimo más que el Halo+ (1.899 €). Aun así, el Halo+ ofrece una imagen vibrante y nítida, con negros bastante intensos y colores muy dinámicos. Consigue hacer su trabajo incluso cuando es de día (aunque cuando realmente brilla es cuando hay menos luz ambiente). Aunque veas vídeos de YouTube y te deje reproducir vídeos en 4K, la calidad será de 1080p. Es decir, sí que es capaz de reproducir vídeos 4K, pero re-escalados a la calidad compatible del dispositivo.

Sara Piquer Martí

Batería, conectividad y sonido

XGIMI vende el Halo+ como uno de sus proyectores portátiles. Por ello, imaginarías que ofrecería muchas horas de batería. Sin embargo apenas llega a 2 horas de duración de la batería. Personalmente, siempre que lo uso lo tengo conectado a la corriente porque, por experiencia propia, da mucha rabia tener que levantarse a mitad de una película a por el cargador.

Respecto a la calidad de sonido: no hay pegas. Resulta impresionante para el tamaño que tiene este proyector”

Aunque dos horas suene a poco, es también cierto que, para un proyector, es una buena cantidad. No hay muchos proyectores que ofrezcan una duración mayor de batería (si ofrecen batería propia, que muchos no). Al fin y al cabo, la lámpara del proyector consume mucha más energía que otros dispositivos a los que estamos acostumbrados/as. Así que, de momento, nos conformamos con las dos horas del Halo+, aunque eso signifique poder ver solo una película sin cargar (no veas Avatar sin conectar el proyector a la luz, eso sí).

Respecto a la calidad de sonido: no hay pegas. Resulta impresionante para el tamaño que tiene este proyector. Escucharás sonido en calidad Dolby Digital, ofreciendo esa sensación envolvente tan característica, realmente consigue sumergirte en cualquier película o serie que estés viendo.

Sara Piquer Martí

Esta calidad de sonido se logra gracias a los dos altavoces 5W Harman Kardon que integra el Halo+. La web especializada en dispositivos de sonido, Cultura Sonora, habla de los altavoces Harman Kardon como “unos de los mejores altavoces inteligentes del mercado”.

Las salidas y entradas son las adecuadas. Nos encontramos con una salida para auriculares de 3,5 mm. Personalmente no la he utilizado porque no tengo ya auriculares con cable; no echaría de menos esta entrada si no la tuviera. Luego tenemos entrada HDMI, muy útil si quieres conectar otro dispositivo para reproducir directamente desde él o entrada USB para poder insertar un pendrive, por ejemplo. Son opciones que nunca vienen mal, aunque seguramente acabes usando el proyector solo con las aplicaciones que encontrarás (o instalarás) en su sistema operativo.

Así que hablemos de su sistema operativo.

Software, rendimiento y sistema operativo

El sistema operativo que utiliza el Halo+ es Android TV10. Podrás instalar aplicaciones de Google Play sin problema, con una excepción bastante importante: la app de Netflix no es compatible con el proyector. Esto se debe a que todavía no hay un acuerdo con Netflix para que diseñe y optimice una aplicación específica para estos proyectores.

Sin embargo, XGIMI ofrece una opción (incluyen un minipanfleto con instrucciones en la caja): puedes instalar la versión web de Netflix. Aquí me llevé la primera buena sorpresa: al probar otros proyectores XGIMI, la versión web de la aplicación de Netflix se veía muy diferente a la original, en un formato vertical que hacía que su navegación fuera más compleja y menos intuitiva. Sin embargo, parece que la versión web que ofrece XGIMI ha sido mejorada y actualizada recientemente ya que la interfaz de Netflix se ve ahora como la original, sin afectar a calidades de sonido o imagen.

La interfaz de Netflix ha sido optimizada en las últimas actualizaciones a pesar de no poder instalarse desde Google Play Sara Piquer Martí

Asegúrate de elegir la máxima calidad de imagen en el proyector, como puedes ver en la foto inferior. Anteriormente, al usar la versión web la imagen y el sonido no eran tan buenos al no ser una app certificada (cuando conectaba mi equipo de sonido no admitía la calidad Dolby Digital, por ejemplo). Sin embargo, en esta nueva actualización de Netflix estos problemas han desaparecido.

Puedes configurar el proyector para que proyecte en la mejor calidad posible Sara Piquer Martí

Respecto a los ajustes de imagen que permite el proyector, nos encontramos con los básicos: brillo, corrección trapezoidal, ajustes del enfoque o locación del proyector, entre otros. No hay nada sorprendente en este sector: XGIMI ofrece un abanico de configuraciones muy óptimo que te permitirá ajustar la imagen según desees.

La colocación del proyector te permitirá, en caso de que quieras tener fijo el proyector, poder colocarlo donde desees y cambiar la proyección a ‘techo frontal’, ‘posterior’ o ‘techo posterior’, entre otros.

Las calibraciones te permitirán ajustar también la imagen de la proyección. Gracias a todos estos ajustes, podrás colocar el Halo+ donde desees y con el mando acercar, alejar o inclinar la imagen para que se ajuste a la pantalla o pared donde vayas a proyectar.

El Halo+ ofrece 2 GB de memoria RAM, una cantidad que nos podría parecer poquísimo si lo comparamos con los gigas a los que nos tienen acostumbrados los móviles de última generación, por ejemplo. Sin embargo, es una cantidad bastante estandar para los proyectores de este tipo. Ofrece un muy buen rendimiento, es fluido, no se atasca y se navega con rapidez de app en app.

Respecto a la memoria interna cuenta con 16 GB. Aquí sí que me gustaría que tuviera algún giga más ya que la memoria se agota enseguida si instalas varias apps, aunque también es cierto que el usuario/a medio/a no necesitará instalar muchas más apps además de Netflix, HBO o Amazon Prime Video.

Otro punto a favor del Halo+ es que tiene Asistente de Google integrado. Hay un botón dedicado en el mando a distancia con el que podrás activar al asistente en cualquier momento. Viene bien para búsquedas en Google o YouTube o para pedirle que te lleve a alguna app determinada.

Sara Piquer Martí

Precio y disponibilidad

Ahora, el apartado más aburrido: el precio. El proyector puede comprarse tanto en la web oficial de XGIMI como en Amazon España. Y los precios que se ofrecen en ambos sitios son diferentes:

Halo+: 849 € en la web oficial de XGIMI y 829 € en Amazon España

849 € en la web oficial de XGIMI y 829 € en Amazon España Halo estándar: 749 € en la web oficial de XGIMI y 599 € en Amazon España (rebajado con un 25 % de descuento)

Así que, si ahora mismo tuviera que comprar uno de los dos modelos, me decantaría por la oferta de Amazon ya que pagarías 230 € menos (una cifra considerable), por un proyector que es casi igual al modelo Plus. La diferencia principal y más importante reside en los 100 lúmenes extra que ofrece el Halo+. Ahora bien, si la diferencia de precio es 100 o menos de 100 € (cuando el descuento que ofrece Amazon deje de estar disponible), tal vez invertiría un poco de dinero más para obtener esos 100 lúmenes extra.

Quiero hacer también una mención al modelo Horizon (el modelo estandar, no el Pro). Ahora mismo, XGIMI lo ofrece con descuento por 999 € (está también disponible en Amazon por el mismo precio). Esto quiere decir que pagarías 150 € extra por un proyector de gama alta con una calidad 4K brillante y 2200 lúmenes. Es una mejora muy importante respecto al Halo+. Eso sí, el Horizon es mucho más grande y no es portátil, así que tu elección tendrá que ver con el uso que vayas a darle. Si vas a usar el proyector en un sitio fijo y no e importa que ocupe más espacio, esos 150 € de más pueden merecen mucho la pena.

Halo ofrece también opciones algo más baratas, como el MoGo 2 Pro, recién anunciado. No es portátil y sus especificaciones son algo más bajas y, aún así pagarás 599 €. He podido probar el MoGo 2 Pro y es un buen proyector, sin embargo, la oferta de Amazon de 599 € por el Halo, hace que decantarse por el MoGo 2 Pro no tenga mucho sentido.

Si tienes todavía dudas y quieres consultar también otras marcas de proyectores, te recomiendo que le eches un vistazo a nuestra guía con los mejores proyectores disponibles ahora mismo.

Veredicto final

El Halo+ es uno de los mejores proyectores que he probado. Es muy difícil sacarle fallos. Es cierto que existen proyectores más baratos en el mercado, pero pocos lo igualaran en calidad de sonido e imagen.

Consigue destacar especialmente en condiciones de poca luz, pero también podrás usarlo de día. Aunque no ofrece calidad 4K, su imagen es impresionante, no te defraudará. A esto se le suma un excelente rendimiento, un diseño premium, batería y un sonido que sorprende teniendo en cuenta su tamaño y su precio.

Si buscas un nuevo proyector, XGIMI es siempre una buena opción, y digo esto basándome en mi experiencia probando varios de sus modelos. Dentro de todos los XGIMI disponibles el Halo+ sería mi opción de compra.

Especificaciones técnicas