La première tablette de Google depuis la Pixel de 2018 est enfin arrivée, mais la Pixel va dans une toute nouvelle direction. Elle est fournie avec une station de recharge avec haut-parleur, ce qui en fait autant un écran connecté qu’une tablette Android standard.

Les tablettes Android ont certainement connu des hauts et des bas au fil des ans, des hauts avec la Nexus 7 que Google a construite avec Asus, et des bas avec des entreprises comme Alcatel. Elles ont toujours leur place sur le marché, mais avec l’iPad qui reste le choix de qualité par excellence est-ce que Google a trouvé un moyen astucieux de se démarquer ?

La Pixel Tablet est indéniablement intéressante, même si nous avons déjà vu des tablettes avec station d’accueil comme la Lenovo Smart Tab P10 par le passé. À bien des égards, la Pixel Tablet est un Google Nest Hub Max dont l’écran se détache, mais elle est aussi très différente.

Pour l’utilisateur visé, ce sera une véritable aubaine, mais pour les autres, elle n’aura aucun sens.

Design

Ensemble tablette et station d’accueil

Revêtement nano-céramique mat

Coloris

Dans l’ensemble, la Pixel Tablet ressemble à ce que nous attendions depuis que Google l’a présentée pour la première fois l’année dernière. En fait, elle est plus haut de gamme que nous le pensions, en grande partie grâce à son revêtement nano-céramique inhabituel.

Cela lui confère une texture agréable au toucher ; sa finition mate est propre et élégante et permet une bonne prise en main.

Dominik Tomaszewski / Foundry

La tablette est suffisamment fine et légère (8,1 mm et 493 g), soit à peine plus que le dernier iPad, dont l’écran est de taille similaire. Vous pourriez ne pas apprécier le cadre autour de l’écran, mais il est beaucoup plus petit que celui du Nest Hub Max.

En fait, elle est plus haut de gamme que nous le pensions, en grande partie grâce à son revêtement nano-céramique inhabituel

Un lecteur d’empreintes digitales est intégré au bouton d’alimentation. Il convient de noter qu’il n’y a pas d’interrupteur physique pour désactiver les micros et l’appareil photo comme sur les écrans connectés de Google ; vous devrez donc utiliser le raccourci des paramètres rapides pour chacun d’eux.

La Pixel Tablet est accompagnée d’une station de recharge avec haut-parleur, il n’est pas possible d’acquérir la tablette seule, en revanche vous pouvez vous procurer des stations supplémentaires. Elles sont de couleur assortie et ressemble beaucoup à la base des Nest Hub, recouverte de tissu et avec un caoutchouc très adhérent.

La tablette est fabriquée avec plus de 30 % de matériaux recyclés (sur la base du poids) et le châssis en aluminium est recyclé à 100 %.

Des aimants permettent à la Pixel Tablet de se cramponner facilement à la station de recharge et les quatre contacts magnétique à broche Pogo au dos connectent les deux ensemble.

C’est un système bien pensé jusqu’à ce qu’on en vienne à retirer la tablette. Curieusement, Google ne fournit pas d’instructions à ce sujet, nous avons donc dû procéder par tâtonnements jusqu’à ce que nous trouvions une technique. Il suffit de soulever la tablette et la station qui l’accompagne, de pousser vers le bas. Il y a des pieds en caoutchouc sur le bord inférieur de la Tablet pour l’empêcher d’être endommagée, mais Google nous a précisé qu’ils servent à l’appuyer contre des objets.

Dominik Tomaszewski / Foundry

En fin de compte, pour nous, la meilleure façon de procéder était de saisir la tablette par le haut au milieu ou avec les deux mains sur chacun des côtés, et de la pousser en utilisant le haut de la station comme point de pivot. Cela permet de séparer les deux éléments sans trop de difficultés.

En France, la Pixel Tablet est disponible dans les couleurs Porcelaine et Vert Sauge. Nous avons testé cette dernière, qui a un cadre noir autour de l’écran plutôt que blanc. Aux États-Unis, elle est également disponible dans une troisième couleur appelée Rose, qui a des tons pêche.

Écran et haut-parleurs

Écran LCD de 11 pouces

Quatre haut-parleurs intégrés

Station équipée d’un haut-parleur à spectre large

Comme c’est de plus en plus souvent le cas pour les tablettes, Google a opté pour un écran de 11 pouces. Techniquement, il mesure 10,95 pouces si l’on tient compte des coins arrondis, mais ce minuscule sacrifice est opportun pour l’esthétique.

L’écran est suffisamment net, avec une résolution de 2 560 x 1 600, et présente un large rapport hauteur/largeur de 16:10. Parmi les autres détails, citons un revêtement anti-salissures et la prise en charge des stylets USI 2.0 (la dernière version de l’Universal Stylus Initiative).

Google a installé un écran LCD plutôt que OLED, ce qui n’est pas aussi bien, nous pensons que la plupart des utilisateurs ne remarqueront pas la différence et n’en seront pas mécontents. La Pixel Tablet est très lumineuse, nous avons mesuré 523 nits, ce qui est plus que les 500 cités par Google, elle est riche et vibrante pour offrir une expérience agréable, même si la technologie OLED peut donner un meilleur contraste et reproduction des couleurs. La technologie LCD contribue également à l’autonomie.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Enfin, la fonction Ambient EQ, que l’on retrouve aussi sur les Nest Hub de Google, se sert d’un capteur de lumière pour ajuster automatiquement la luminosité et la température des couleurs selon l’environnement et fonctionne très bien.

En ce qui concerne l’audio, deux options s’offrent à vous : la tablette elle-même dispose d’un réseau de quatre haut-parleurs avec deux de chaque côté (en mode paysage), tandis que la station, elle, dispose d’un haut-parleur de 43,5 mm à gamme étendue.

L’audio produit par la station est raisonnable bien qu’il ne remplisse pas la pièce, comme le suggère Google, car cela nécessiterait d’augmenter le volume, d’introduire beaucoup de distorsion et un changement de tonalité brutal.

À nos yeux (oreilles pour être précis), il est trop axé sur les basses et les moyennes fréquences, ce qui lui confère un son légèrement boomy et il n’est pas possible d’ajuster la tonalité. Il sonne comme une radio bon marché et moins bien que de nombreux haut-parleurs Bluetooth à moins de 100 €…

C’est étrange, car si l’on considère que le Nest Hub Max est essentiellement la Pixel Tablet mais fixée à la station, cet appareil dispose d’un bien meilleur système sonore avec deux tweeters et un woofer créant un son plus ample et plus dynamique.

Google aurait dû se contenter d’en faire une station d’accueil magnétique, surtout si l’on considère le prix demandé en tant qu’accessoire séparé.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Il est intéressant de noter que lorsque la tablette est détachée, il est impossible de se servir de la station comme enceinte, que ce soit via Bluetooth, Google Cast ou autre. Lors de l’ancrage et du désencrage, tout son diffusé passe automatiquement d’un système audio à l’autre.

Caractéristiques techniques et performances

Puce Tensor G2

8 Go de RAM

128 ou 256 Go de stockage

La Pixel Tablet est alimentée par la puce Tensor G2 de Google, la même que l’on trouve dans les smartphones Pixel 7. Elle dispose de 8 Go de RAM et cette combinaison est plus que suffisante pour le quotidien.

La Tablet est immensément plus puissante que les écrans connectés Nest Hub de Google et se compare bien aux rivales haut de gamme

Dominik Tomaszewski / Foundry

Le seul choix que vous avez est d’opter pour 128 ou 256 Go de stockage UFS 3.1. Avec le stockage dans le cloud (15 Go gratuit) et les services de streaming, la plupart des utilisateurs se contenteront très probablement de la plus petite quantité. Toutefois, il faut garder en tête qu’il y a pas d’emplacement pour carte microSD ici pour en ajouter davantage.

Par ailleurs, on trouve le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.2 et une puce à bande ultra-large “pour une portée précise”, bien que Google n’explique pas exactement ce que cela signifie. Aussi, notez qu’il n’y a pas de modèle cellulaire 4G ou 5G.

La Tablet est immensément plus puissante que les écrans connectés Nest Hub de Google et se compare bien aux rivales haut de gamme, tels que la Samsung Galaxy Tab S8 et la OnePlus Pad. Nous n’avons rencontré aucun problème de performances avec la Tablet pendant tout le temps passé à la mettre à l’épreuve.

En ce qui concerne la photographie, la Tablet est équipée de capteurs photo avant et arrière de 8 Mp, ils sont suffisamment décents. Les couleurs sont éclatantes et les détails sont raisonnables sous un bon éclairage, à moins que vous ne deviez recadrer une petite partie de l’image. Le capteur frontal dispose d’un mode portrait et lorsqu’il est exploité pour Google Meet, le logiciel ajuste automatiquement la photo en fonction de l’éclairage et du cadrage.

Autonomie et charge

Batterie de 27Wh

Vitesse de chargement médiocre

Pas d’adaptateur/câble USB-C fourni

La batterie a une puissance de 27Wh et Google affirme que vous obtiendrez 12 heures de streaming vidéo. Il s’agit d’un test de pré‑production avec un flux vidéo 1080p via YouTube à une luminosité d’écran fixe de 82 %.

Nous l’avons trouvée un peu en deçà dans le monde réel, mais ce n’est pas si loin. Dans notre test habituel de batterie PCMark for Android, la Pixel Tablet a tenu un temps impressionnant de 14 heures et 19 minutes.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Le chargement est une situation légèrement compliquée. D’un côté, c’est simple, car la station de recharge, comme son nom l’indique, redonne de l’énergie à la tablette lorsque connectée. Elle le fait à un rythme assez lent de 15W, ce qui donne une charge de 21 % en 30 minutes.

La Pixel Tablet dispose également d’un port USB-C pour la charge traditionnelle, mais il n’y a pas d’adaptateur mural fourni et Google n’indique pas la vitesse de charge pour cette méthode. Dans la section accessoires de la boutique Google, vous trouverez un chargeur de 30W, mais cela ne veut pas dire qu’elle se chargera à cette vitesse.

En fait, Google nous a indiqué que le temps de charge serait similaire à celui de la station d’accueil (2 à 3 heures) et nous a recommandé un chargeur de 18W.

Logiciel et caractéristiques

Android 13

Mode Hub

Google Cast

Comme on peut s’y attendre, la Pixel Tablet fonctionne sous Android 13 et, étant la propre tablette de Google, est l’édition pure du système avec en son cœur l’interface Material You UI, à l’instar des téléphones Pixel.

Il y a quelques ajouts spécifiques qui permettent d’avoir une usage tablette et écran connecté, de type Nest Hub. Heureusement, c’est plus que le widget Google TV qui se trouve par défaut sur l’écran d’accueil.

Dominik Tomaszewski / Foundry

L’élément principal s’appelle le mode Hub, c’est-à-dire l’état dans lequel se trouve la Pixel Tablet lorsqu’elle est connectée à la station de recharge avec haut-parleur. Il ne faut pas confondre ce mode avec celui des écrans connectés Next Hub, qui reposent sur Fuchsia OS au lieu d’Android.

Fuchsia OS est conçu pour les écrans connectés et possède une interface intuitive avec des tuiles pour toutes sortes d’informations et de contenus, ainsi qu’un accès rapide à des paramètres comme la luminosité de l’écran.

La Pixel Tablet est la première tablette à intégrer Google Cast, ce qui constitue un argument de vente unique

Cependant, Google a choisi d’emprunter une voie différente en vous donnant une petite sélection de fonctionnalités, mais il s’agit essentiellement d’une tablette Android sur un support une fois que vous la déverrouillez.

L’une des principales fonctions du mode Hub est d’offrir un économiseur d’écran avec un choix d’options, dont les prévisions météorologiques de Google ou l’intégration de Google Photos, qui transforme l’appareil en cadre photo numérique.

Il est extrêmement décevant que certaines fonctions présentes sur le Next Hub Max soient absentes ici. Elles sont rendues possibles sur le Max grâce à sa caméra frontale, il n’y a donc aucune raison pour que la Pixel Tablet ne soit pas capable de faire la même chose.

L’écran connecté Nest Hub Max de Google Ben Patterson/Foundry

Le Next Hub Max peut reconnaître les utilisateurs grâce à la fonction Face Match pour vous offrir une expérience personnalisée. La caméra peut comprendre les commandes gestuelles, comme lever la main pour mettre en pause/reprendre de la musique. Quant au Nest Hub 2ème génération, il détecte le sommeil via le radar Soli, ce qui n’est pas le cas de la Pixel Tablet.

Vous bénéficiez de l’Assistant Google mains libres, ainsi que des commandes de la maison connectée pour les gadgets tels que les lumières et les thermostats si vous en avez, et cela est accessible via un raccourci dans le coin de l’économiseur d’écran ou de l’écran de verrouillage. Mais ce n’est rien de plus qu’un raccourci vers l’application Google Home.

La Pixel Tablet est la première tablette à intégrer Google Cast, ce qui constitue un argument de vente unique. Vous pouvez donc “diffuser” du contenu depuis votre téléphone ou d’autres appareils pour qu’il soit lu sur la tablette. D’innombrables applications sont compatibles, notamment Netflix et Spotify.

C’est ce que l’on attend d’un écran connecté, mais il est regrettable que Google limite cette fonctionnalité au mode Hub de la tablette car elle aurait été bien utile dans certains situations.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Dans l’ensemble, il est dommage que les principaux arguments de vente de la Pixel Tablet (l’ancrage et l’utilisation du mode Hub) soient médiocres.

Google a d’ailleurs optimisé une sélection d’applications pour la Pixel Tablet, notamment Meet, WhatsApp, Netflix, Spotify, Photos et bien d’autres encore. Vous pourriez même vous procurer un clavier Bluetooth et vous en servir comme un petit PC.

L’un des avantages d’adopter Google est le minimum de cinq ans de mises à jour de sécurité, comptez aussi trois ans de mises à jour du système d’exploitation.

Prix et disponibilité

Station de recharge avec haut-parleur

Stations supplémentaires en option

Deux capacités de stockage

Il n’y a que deux modèles de la Pixel Tablet disponibles au choix et les prix commencent à 679 € pour la version la moins chère. Elle offre 128 Go de stockage, mais vous pouvez doubler cette capacité pour 799 €. Vous pouvez l’acheter chez Google, Amazon, la Fnac, Boulanger ou encore Rakuten.

Le prix proposé par Google inclut la station de recharge avec haut-parleur mais, et c’est là que le bât blesse, il n’est pas possible d’acheter la tablette seule. C’est tout ou rien ici, ce qui est dommage pour tous ceux qui attendaient une tablette Android comme celle-ci (peut-être avez-vous un Pixel 7 et une Pixel Watch souhaitez compléter le trio) mais sans la station imposée. Il faudra donc comprendre qu’il est plutôt question ici d’une tablette domestique.

Cela va sans doute rebuter beaucoup d’acheteurs potentiels quand on sait que le dernier iPad (10e génération) est à 589 € pour 64 Go et 789 € pour 256 Go, et que le prix de la Xiaomi Pad 6 (256 Go) devrait avoisiner les 400 € comme son prédécesseur.

Cependant, ce prix est bien trop élevé et rend l’écosystème déconcertant, surtout si l’on considère que le Nest Hub 2 coûte 99,99 €. Le calcul n’est tout simplement pas juste.

Conclusion

Cette nouvelle tablette est un produit difficile à recommander, ce qui est frustrant car Google a amplement les moyens et le potentiel pour se faire une place dans ce marché. En tant que fan des Nexus et de la gamme d’écrans connectés Nest Hub, nous sommes tombés de haut.

Google a créé un système inutilement compliqué en vous obligeant à acheter la tablette avec la station de recharge avec haut‑parleur, et en limitant l’expérience de l’écran intelligent par rapport, en particulier, au Nest Hub Max, qui est extrêmement similaire.

Toutefois, nous tenons à souligner qu’à bien des égards nous aimons la Pixel Tablet pour son design, ainsi que pour ses performances haut de gamme.

En l’état, l’écosystème de la Pixel Tablet est un peu difficile à adopter et à s’en enthousiasmer.

