En pocas palabras Puntuación Pros Diseño elegante y estilizado

Rendimiento sólido

Buena duración de la batería Contras El audio de la base es mediocre

No se puede comprar la tablet sola

Se echan en falta funciones de Nest Hub

Carga lenta

No disponible en España o América Latina Nuestro veredicto La Pixel Tablet es una tablet Android independiente muy atractiva, pero su punto de venta gira en torno a la estación de acoplamiento incluida que la convierte en una pantalla inteligente y ahí es donde todo se complica un poco.

Precio en el momento de escribir esta review

$499 (128GB) | $599 (256GB)

Mejores precios hoy: Google Pixel Tablet

Tienda Precio Google $499 Ver oferta

Ya ha llegado finalmente la primera tablet de Google desde la Pixel Slate de 2018, pero el nuevo dispositivo es una apuesta de la compañía completamente diferente. Viene incluida con una base de altavoces de carga que la convierte tanto en una pantalla inteligente como en una tablet Android normal.

Las tablets Android han tenido sus altibajos a lo largo de los años, desde el momento álgido la Nexus 7 que Google fabricó con Asus hasta el peor de todos con los terribles esfuerzos de empresas como Alcatel.

Siguen teniendo un lugar en el mercado, pero los iPads siguen siendo la opción de calidad. ¿Habrá encontrado Google una forma ingeniosa de destacar?

Nadie puede negar que la Pixel Tablet es un dispositivo interesante, aunque no es la primera vez que vemos tablets acoplables (véase la Lenovo Smart Tab P10, por ejemplo). En muchos sentidos, la Pixel Tablet es un Google Nest Hub Max del que se desprende la pantalla, pero es también muy diferente en otros sentidos.

Para el usuario ideal, será una bendición, pero para otros, no tendrá ningún sentido. Y además, no hay que olvidar que solo está disponible en mercados seleccionados, como Estados Unidos, Reino Unido o Alemania.

Diseño y calidad de fabricación

Paquete de tablet y base

Revestimiento nanocerámico mate

Disponible en tres colores (en algunos mercados)

En general, la Pixel Tablet tiene el aspecto y el tacto que esperaba desde que Google la presentó por primera vez el año pasado. De hecho, es más premium de lo que pensaba, en gran parte gracias a su inusual recubrimiento nanocerámico.

Esto le da una textura agradable al tacto, un poco como la parte inferior de una taza sin esmalte, pero no tan áspera. Su acabado mate es limpio y elegante, y proporciona a la Pixel Tablet un buen agarre.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Es muy fina y ligera (8,1 mm de grosor y 493 g de peso), solo un poco más que el último iPad estándar, que tiene una pantalla de tamaño similar. No a todo el mundo le gustará el bisel alrededor de la pantalla, pero es mucho más pequeño que el del Nest Hub Max y te da espacio para sostener la tablet sin interferir en la pantalla.

De hecho, es más premium de lo que pensaba, en gran parte gracias a su inusual recubrimiento nanocerámico”

El escáner de huellas dactilares se encuentra en el botón de encendido y funciona bien si consigues un buen escaneado (yo hice el mío una segunda vez para mejorar el reconocimiento). Cabe señalar que no hay interruptor físico para desactivar los micrófonos y la cámara como en las pantallas inteligentes de Google, por lo que tendrás que utilizar el acceso directo de configuración rápida para cada uno.

La Pixel Tablet viene con la base de carga Speaker Charging Dock. No hay la posibilidad de comprar el Pixel Tablet por separado, aunque se pueden adquirir bases adicionales. El Dock viene en un color a juego y es muy parecido a la base de los Nest Hubs, cubierto de tela y con una base de goma adherente.

Ambos están bien fabricados y la tablet está fabricada con más de un 30 % de materiales reciclados (basado en el peso) y el cuerpo de aluminio es 100 % reciclado.

Los imanes permiten que la Pixel Tablet encaje fácilmente en la base y los cuatro contactos metálicos tipo pogo pin de la parte posterior de la tablet conectan ambas a la perfección. Es un buen sistema hasta que quieres retirar la tablet.

Curiosamente, Google no ofrece instrucciones al respecto (aparte de la guía para periodistas), así que tuve que ir probando hasta que pillé la técnica. Basta con levantar la tablet y la base que viene con ella, empujarla hacia abajo y golpearla contra la superficie sobre la que está. Hay patas de goma en el borde inferior de la tablet para evitar que se dañe, aunque, según me dijo Google, son para ayudar a apoyarla contra cosas.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Al final, he descubierto que la mejor manera es agarrar la tablet por el borde superior en el centro o con las dos manos en cada extremo, y empujar hacia fuera usando la parte superior del dock como punto de giro. Esto permite que los dos se separen sin demasiados problemas. Estaría bien sujetar el dock con la otra mano, pero queda demasiado oculto tras la tablet.

Esto da la ilusión de que la tablet flota mientras está acoplada, bonito pero poco práctico. También cabe destacar que el ángulo de la pantalla es más vertical que el de las pantallas inteligentes Nest Hub. No me pareció un problema en mi escritorio, pero no es ideal cuando lo colocas en la encimera de la cocina y la miras desde arriba.

Si quieres un soporte más flexible, puedes comprar el Wasserstein Adjustable Stand for Google Pixel Tablet aprobado por Google. Te permite girar e inclinar el dock y la tablet juntos. Google también tiene una funda oficial con soporte que no es necesario retirar para seguir utilizando la base (cuesta por 99 € / US$79).

En Europa (por ahora, eso no incluye España), la Pixel Tablet está disponible en dos colores: Porcelain (beige) y Hazel (gris). He probado este último, que personalmente prefiero, en gran parte porque tiene un bisel negro alrededor de la pantalla en lugar de blanco. En Estados Unidos, también está disponible en un tercer tono llamado Rose, que yo describiría como melocotón pastel.

Esto da la ilusión de que la tablet flota mientras está acoplada, bonito pero poco práctico”

Pantalla y altavoces

Pantalla LCD de 11″

Altavoces cuádruples

La estación de acoplamiento proporciona un controlador de rango completo

Como viene siendo habitual en las tablets, Google ha optado por una pantalla de 11″. Técnicamente es de 10,95″ si se tienen en cuenta las esquinas redondeadas, pero ese minúsculo sacrificio merece la pena por estética.

Tiene una resolución de 2560 x 1600 píxeles y una relación de aspecto de 16:10. Otros detalles son el revestimiento antisuciedad y la compatibilidad con los lápices USI 2.0, la última versión de la Universal Stylus Initiative.

Google ha optado por un panel LCD en lugar de OLED, lo que sobre el papel no es tan bueno, pero yo diría que la mayoría de los usuarios no notarán la diferencia ni estarán insatisfechos. La Pixel Tablet es muy luminosa (según mis cálculos, 523 nits, más que los 500 que cita Google), rica en colores y vibrante para ofrecer una experiencia agradable, aunque la tecnología OLED puede ofrecer mejor contraste y mejor reproducción del color.

Dominik Tomaszewski / Foundry

La tecnología LCD también contribuye a la duración de la batería, de la que hablaré más adelante. Por último, la función Ambient EQ, que también se encuentra en los Nest Hub de Google, utiliza un sensor de luz para ajustar automáticamente el brillo y la temperatura del color en función del entorno, y funciona muy bien.

En cuanto al sonido, hay dos opciones, ya que la propia tablet tiene un conjunto de cuatro altavoces con dos transductores a cada lado (cuando está en modo horizontal), mientras que la estación de carga tiene un transductor de rango completo de 43,5 mm.

El sonido de la base de carga está bien. No “llena la habitación”, como sugiere Google, porque para eso habría que subir el volumen, lo que introduciría mucha distorsión al audio y ocasionaría un cambio tonal brusco.

Lo encuentro demasiado centrado en los graves y los medios, por lo que tiene un sonido ligeramente retumbante y no se puede ajustar el tono. Suena como una radio barata y he probado muchos altavoces Bluetooth económicos que suenan bastante mejor.

Es extraño porque, teniendo en cuenta que el Nest Hub Max es básicamente la Pixel Tablet pero fijado a la base, ese dispositivo tiene un sistema de sonido mucho mejor, con dos tweeters y un woofer que crean un sonido más completo y dinámico. Google debería haber convertido esto en una base magnética, sobre todo teniendo en cuenta el precio de la base como accesorio independiente.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Vale la pena señalar que cuando la tablet está desacoplada, no se puede utilizar la estación de acoplamiento como un altavoz, ni a través de Bluetooth, ni por Google Cast, ni de otra manera. Al acoplar y desacoplar, cualquier audio que se reproduzca pasará automáticamente de un sistema de audio a otro.

Especificaciones y rendimiento

Chip Tensor G2

8 GB de RAM

128 GB o 256 GB de almacenamiento

La Pixel Tablet está alimentada por el propio chipset Tensor G2 de Google, el mismo que se encuentra en los teléfonos inteligentes Pixel 7. Tiene 8 GB de RAM y esta combinación está más que a la altura para las tareas diarias.

Es inmensamente más potente que las pantallas inteligentes Nest Hub de Google y se compara bien con rivales de gama alta…”

Dominik Tomaszewski / Foundry

La única elección que tienes que hacer es entre comprar 128 o 256 GB de almacenamiento UFS 3.1. Con el almacenamiento en la nube (todos los usuarios de Google reciben 15 GB gratis) y los servicios de streaming, yo diría que la mayoría de los usuarios se conformarán con la cantidad más pequeña, pero piénsatelo bien porque no hay ranura para tarjetas microSD para añadir más.

Por lo demás, cuenta con Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 y un chip de banda ultraancha “para un alcance preciso”, aunque Google no explica exactamente qué significa esto. Ten en cuenta que no hay modelo celular 4G o 5G.

Es inmensamente más potente que las pantallas inteligentes Nest Hub de Google y se compara bien con rivales de gama alta como la Samsung Galaxy Tab S8 y la OnePlus Pad. No he tenido ningún problema de rendimiento con la Pixel Tablet durante el tiempo que la he podido probar.

En cuanto a la fotografía, la Pixel Tablet tiene una cámara frontal y otra trasera de 8 MP y son lo suficientemente decentes para el tipo de cosas para las que usarías la cámara de una tablet normalmente.

Los colores son vibrantes y presenta buen detalle con buena iluminación, a menos que necesites recortar en una sección pequeña. La cámara frontal tiene modo retrato y, cuando la utilizas en Google Meet, el software ajusta automáticamente la imagen para la iluminación y el encuadre.

Autonomía de la batería y carga

Batería de 27 Wh

Velocidad de carga mediocre

No incluye adaptador/cable USB-C

Dentro de la Pixel Tablet, hay una batería de 27 Wh y, según Google, obtendrás 12 horas de streaming de vídeo. Lo calculan con una prueba de preproducción reproduciendo vídeo 1080p a través de YouTube a un brillo de pantalla fijo del 82 %.

No me ha parecido tan duradera en el mundo real, pero no está muy lejos. Si la usas para vigilar a tu bebé durante una hora, consumirá en torno al 10 % de la batería. En nuestra prueba habitual de batería PCMark para Android, la Pixel Tablet duró unas impresionantes 14 horas y 19 minutos.

Dominik Tomaszewski / Foundry

La carga es algo complicada. Por un lado, es sencilla, ya que la base Charging Speaker Dock, como su nombre indica, cargará el dispositivo siempre que esté acoplado. Lo hará a una velocidad bastante lenta, de 15 W, con lo que obtendrás solo un 21 % de carga en 30 minutos.

La Pixel Tablet también tiene un puerto USB-C para la carga tradicional, pero no hay adaptador de corriente en la caja y Google no indica la velocidad de carga de este método. La sección de accesorios de la tienda sí que sugiere su propio cargador de 30 W, pero esto no significa que vaya a cargar a esa velocidad.

De hecho, Google me ha asegurado que tardará un tiempo similar al de la base de carga (2-3 horas hasta llenarse) y me ha recomendado un cargador de 18 W.

Software y funciones

Android 13

Modo Hub

Google Cast

Como era de esperar, la Pixel Tablet viene con Android 13 y, siendo la propia tablet de Google, es la edición pura del sistema en su base con la interfaz de usuario Material You UI como en los teléfonos Pixel por encima.

Hay algunos extras que son específicos de este dispositivo que lo hacen útil tanto como tablet y como pantalla inteligente al estilo Nest Hub. Por suerte, esto va más allá del widget de Google TV que está en la pantalla de inicio por defecto.

Dominik Tomaszewski / Foundry

El elemento principal se llama Hub Mode, el estado en el que se encuentra la Pixel Tablet cuando está conectada a la base de altavoces de carga. Hay una animación bonita y un sonido de notificación cuando se acopla y desacopla.

No debe confundirse con el funcionamiento de las pantallas inteligentes Next Hub, que ejecutan Fuchsia OS en lugar de Android. Quizá sea porque tengo tres Nest Hub repartidos por la casa y los uso casi a diario, pero el modo Hub de la Pixel Tablet me parece un poco mediocre.

Fuchsia OS está hecho a medida para pantallas inteligentes y tiene una interfaz intuitiva con mosaicos para todo tipo de información y contenido, así como acceso rápido a ajustes como el brillo de la pantalla.

Un punto de venta único es que la Pixel Tablet es la primera tablet con Google Cast integrado”

Sin embargo, Google ha optado por seguir un camino diferente, dándote una pequeña selección de funciones, pero luego es esencialmente una tablet Android en un soporte una vez que la desbloqueas (lo que no puedes hacer con tu cara, por frustración de todo el mundo).

Una de las principales funciones del modo Hub es ofrecerte un salvapantallas con varias opciones, como la previsión meteorológica de Google acompañada de una encantadora rana o la integración con Google Fotos para convertirlo en un marco de fotos digital.

Me decepciona enormemente que algunas funciones del Next Hub Max no estén presentes en este caso. En el Max, son posibles gracias a su cámara frontal, así que no hay razón para que la Pixel Tablet no pueda hacer lo mismo.

Pantalla inteligente Nest Hub Max de Google Ben Patterson/Foundry

El Next Hub Max puede reconocer a los usuarios con Face Match para ofrecerte una experiencia personalizada y la cámara también se puede utilizar para comandos gestuales como levantar la mano para pausar/reanudar la música. Por su parte, el Nest Hub de 2ª generación incorpora la función Sleep Sensing a través del radar Soli, que no aparece en la Pixel Tablet.

Tendrás Google Assistant con manos libres (aunque no es nada del otro mundo), así como controles domésticos inteligentes para gadgets como luces y termostatos si los tienes, y todo esto es accesible a través de un acceso directo en la esquina del salvapantallas o la pantalla de bloqueo. Sin embargo, no es mucho más que un acceso directo a la aplicación Google Home.

Un punto de venta único es que la Pixel Tablet es la primera tablet con Google Cast integrado. Esto significa que puedes “emitir” contenido desde tu teléfono u otros dispositivos para reproducirlo en la tablet. Es compatible con innumerables aplicaciones, como Netflix, Spotify y BBC iPlayer.

Es lo que cabría esperar de una pantalla inteligente, pero es una pena que Google limite esta funcionalidad a cuando la tablet está en modo Hub. Sin duda me resultaría útil en varias situaciones para reproducir la tablet cuando está en otro lugar, como cuando mi hija está en mi regazo y quiero poner un episodio de Bluey en la tablet, pero no puedo llegar a ella.

Dominik Tomaszewski / Foundry

En general, es una pena que uno de los principales argumentos de venta de la Pixel Tablet (acoplarlo y utilizar el modo Hub) sea mediocre, especialmente cuando tienes que comprar el dispositivo junto con el acoplamiento, que tiene un precio superior al de un accesorio independiente.

Por otro lado, el hecho de que ejecute Android completo significa que puedes instalar casi cualquier aplicación que quieras, y Google ha optimizado una selección de aplicaciones para la Pixel Tablet, incluyendo Meet, WhatsApp, Netflix, Spotify, Fotos y más. Incluso podrías coger un teclado Bluetooth y usarlo como un pequeño PC.

Una de las ventajas de optar por Google es que ofrece un mínimo de cinco años de actualizaciones de seguridad. También deberías esperar tres años de actualizaciones del sistema operativo.

Precio y disponibilidad

Base incluida

Bases adicionales opcionales

Dos capacidades de almacenamiento

No disponible en España y América Latina

Solo hay dos modelos de la Pixel Tablet disponibles para elegir y los precios parten de los 679 € / US$499 para la opción más barata. Esta opción ofrece 128 GB de almacenamiento, pero se puede duplicar por 799 € / US$599.

El precio de Google incluye la base Charging Speaker Dock pero, y aquí viene la controversia, no hay forma de comprar la tablet por sí sola. Es todo o nada, lo que es una pena para cualquiera que haya estado esperando una tablet Android como esta (tal vez tengas un Pixel 7 y un Pixel Watch que quiere completar el trío), pero no te interesa el dock.

Como decíamos, por ahora solo está disponible en algunos países de Europa, por lo que tu única opción será importarla desde Alemania si nos lees desde España. En Estados Unidos, puedes comprarla en la web de Google y en tiendas como BestBuy.

Pensamos que echará para atrás a muchos compradores potenciales el hecho de que el último iPad (10ª generación) cuesta 579 € / MXN$11,499 / US$449 (aunque con 64 GB de almacenamiento) y que el modelo de 9ª generación, todavía una buena opción, sigue disponible por 429 € / MXN$8,999 / US$329.

La buena noticia, si te gusta el sistema de acoplamiento y tienes presupuesto, es que puedes comprar estaciones de acoplamiento adicionales por 149 € / US$129, lo que significa que puedes colocarlas por toda la casa y mover la Pixel Tablet a medida que avanzas en tu día a día.

Sin embargo, ese precio es excesivo y hace que el ecosistema resulte poco atractivo, sobre todo si tenemos en cuenta que el Nest Hub 2 cuesta 99,99 € / US$99.99. Las cuentas no salen.

Echa un vistazo a nuestro ranking de las mejores tablets para ver más opciones.

Veredicto

La Pixel Tablet es un dispositivo difícil de vender y lo frustrante es que no tendría por qué ser así.

Realmente quería que me encantara este dispositivo, tanto como fan de las antiguas tablets Nexus de Google como de la gama de pantallas inteligentes Nest Hub. Y en varios sentidos, sí que me encanta; principalmente en términos de diseño y construcción, junto con un rendimiento de primera calidad.

Sin embargo, Google ha creado un sistema innecesariamente complicado al obligarte a comprar la tablet con la base de carga para altavoces, cobrar de más por bases adicionales y limitar la experiencia de pantalla inteligente en comparación, particularmente, con la extremadamente similar Nest Hub Max.

Tal y como están ahora las cosas, el ecosistema Pixel Tablet es un poco difícil de vender.

Lista de especificaciones

Android 13

Pantalla LCD de 10,95″, 2560 × 1600, 16:10

Chip Tensor G2

8 GB de RAM

128 GB / 256 GB de almacenamiento

Cuatro altavoces

3 micrófonos de campo lejano

Desbloqueo por huella dactilar con botón de encendido

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

Chip de banda ultraancha para un alcance preciso

Google Cast

Conector pogo pin para base de altavoces

USB-C

Cámaras duales de 8 MP

12 horas de streaming de vídeo

8,1 mm de grosor

493 g

Artículo original publicado en la edición en inglés de TechAdvisor.com.