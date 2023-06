Review del Lenovo Legion 5 Pro: Rendimiento rápido a un precio razonable

En pocas palabras Puntuación Pros Diseño atractivo

La marca Legion de Lenovo se ha establecido como una opción para los jugadores que quieren un rendimiento sólido a un precio razonable. El nuevo Legion 5 Pro busca reforzar esto con los últimos procesadores Intel 13th-Gen y gráficos Nvidia RTX 4060. Proporcionan una mejora notable con respecto al modelo del año pasado y mantienen la posición del Legion 5 Pro como portátil de juego de referencia para aquellos que buscan gastar menos de 2.000 euros.

Lenovo Legion 5 Pro: Especificaciones y características

El Lenovo Legion 5 Pro está actualizado con el último hardware de Intel y Nvidia. Esto incluye el Intel Core i7-13700HX, un procesador de 16 núcleos con 24 hilos y una frecuencia Turbo Boost máxima de 5 GHz. Le acompaña la RTX 4060 de Nvidia, que en esta iteración puede aprovechar hasta 140 vatios de potencia.

CPU: Intel Core i7-13700HX

Memoria: 16 GB LPDDR5

Gráficos/GPU: Nvidia RTX 4060 (TGP de 140 vatios)

Pantalla: 16 pulgadas 2.560 x 1.600 165Hz IPS

Almacenamiento: 512 GB PCIe Gen4 SSD

Cámara web 1080p con obturador electrónico de privacidad

Conectividad: 1x USB-C 3.2 Gen 2 con DisplayPort 1.4 y 140 vatios Power Delivery, 1x USB-C 3.2 Gen 2 con DisplayPort 1.4, 3x USB-A 3.2 Gen 1,1x HDMI 2.1, 1x Ethernet, 1x audio combo de 3.5mm

Redes: WiFi 6E, Bluetooth

Biometría: Ninguna

Capacidad de la batería: 80 vatios-hora

Dimensiones: 14.3 x 10,25 x 1,05 pulgadas

Peso: 5,51 libras

El precio comienza en 1.502 euros a través de la web oficial de Lenovo. Obtendrás un dispositivo bastante capaz con un Intel Core i5-13500HX y Nvidia RTX 4060. El modelo que he probado, es una versión de Estados Unidos que tenía un precio de $ 1,449.99, menos de 200 dólares más que el nivel de entrada a pesar de una gran actualización tanto de la CPU como de la GPU.

Lenovo Legion 5 Pro: Diseño y calidad de construcción

IDG / Matthew Smith

El Lenovo Legion Pro 5 está envuelto en un reservado chasis azul marino y negro. Utiliza plásticos simples, en su mayoría sin textura que no se ven ni se sienten notables, pero logra un ambiente más pulido y profesional que alternativas como el Acer Predator Helios, Asus TUF Gaming A16, y Dell Inspiron Gaming. Es claramente un portátil diseñado para el rendimiento, pero no atraerá la atención no deseada en una reunión.

Tampoco ocupará toda la mesa. Con unas medidas de 14,3 pulgadas de ancho y 10,25 pulgadas de profundidad, el Lenovo Legion Pro 5 es razonablemente compacto para un portátil de juegos de 16 pulgadas, aunque seguirá llenando la mayoría de las bolsas de portátiles. Su tamaño es más notable en el perfil, ya que el Legion Pro 5 mide un poco más de una pulgada de espesor, un rasgo que sin duda notará al manejar la máquina. También pesa 1,5 kg, un peso similar al de los portátiles de la competencia, pero que se nota bastante cuando se coloca en una mochila o bolsa de mensajero.

La calidad de fabricación de Lenovo no decepciona. El chasis es sólido y sin quejas, sin crujidos ni gemidos que delaten sus orígenes plásticos. Hay un poco de cesión aquí y allá, sobre todo en la tapa de la pantalla cuando se está abriendo y cerrando, pero nada para hacer sonar las alarmas. De hecho, está a la altura de la competencia, ofreciendo un grado similar de rigidez y durabilidad.

Lenovo Legion 5 Pro: Teclado, trackpad

IDG / Matthew Smith

El Lenovo Legion Pro 5 tiene un teclado excelente con un gran recorrido de las teclas y una acción de pulsación rápida y decisiva que recompensa cada pulsación con una respuesta táctil firme. Supera a compañeros como el Acer Predator Helios 300 y el MSI Katana/Sword, que, aunque no son terribles, resultan mediocres en comparación. El Legion Pro 5 incluso tiene una ventaja sobre la mayoría de portátiles profesionales, incluyendo el MacBook Pro 16 y el Dell XPS 15.

Se incluye un teclado numérico que desplaza el teclado fuera del centro, una decisión de diseño que no me gusta. El touchpad sigue el ejemplo, también se desvía del centro para alinearse con el teclado, lo que se come el espacio del reposamanos en el lado izquierdo del portátil.

El teclado está retroiluminado y ofrece personalización de color RGB en 4 zonas, lo que es habitual en esta categoría. El software puede confundir a los usuarios, ya que está escondido en el software Vantage de Lenovo, que se ha hinchado en los últimos años. Aún así, la retroiluminación hace su trabajo y puede parecer tan reservada o chillona como quieras.

El touchpad mide unas respetables 4,5 pulgadas de ancho y 3 pulgadas de profundidad – no es enorme para un portátil de 16 pulgadas, pero es útil. Ofrece una superficie suave y sensible, y los gestos multitáctiles de Windows 11 son muy fáciles de usar. Tuve algunos problemas con el rechazo de la palma de la mano que provocaron algunos clics de ratón no deseados, pero no fueron lo suficientemente frecuentes como para preocuparse seriamente.

Lenovo Legion 5 Pro: Pantalla, audio

IDG / Matthew Smith

El Lenovo Legion 5 Pro tiene una pantalla IPS de 2560×1600 que se actualiza a 165 Hz. Estas son especificaciones comunes en el ámbito de los portátiles de juegos de gama media, y es raro ver un portátil de juegos por debajo de 2.000 dólares con una resolución o frecuencia de refresco significativamente superior. Los portátiles de juego más caros, como el Razer Blade, hacen buen uso de su mayor presupuesto con paneles OLED o Mini-LED.

El brillo máximo es de unos llamativos 419 nits que, combinados con la capa mate de la pantalla, hacen que sea cómoda de ver en habitaciones luminosas. Sin embargo, la relación de contraste es más bien modesta, con un contraste máximo medido de sólo 890:1. Esto es bajo incluso para una pantalla de gama media. Esto es bajo incluso para un portátil de juegos de gama media y lleva a un detalle de sombras decepcionante en escenas oscuras. Los juegos más oscuros, como Resident Evil 4 o Diablo IV, se ven borrosos y planos en este monitor.

Los juegos brillantes y coloridos se ven mejor. La gama de colores de la pantalla abarca el 99 % de sRGB y el 79 % de DCI-P3. Estos resultados están por detrás de los mejores portátiles: El Razer Blade 16 con pantalla Mini-LED, por ejemplo, puede alcanzar el 100 % de ambas gamas de color. Sin embargo, los resultados del Legion 5 Pro superan con creces a alternativas económicas como el MSI Sword, que solo consiguió el 70 % de la gama de color sRGB. El Legion 5 Pro también es notablemente preciso. La precisión del color, la temperatura del color y los resultados de gamma son exactos en sus objetivos, lo que significa que los juegos se ven como sus creadores pretendían.

La frecuencia de refresco de 165 Hz garantiza un movimiento fluido y nítido y proporciona una experiencia de juego con gran capacidad de respuesta. Sin embargo, el Legion 5 Pro no gana terreno aquí, ya que las pantallas con frecuencias de refresco similares son la norma en los portátiles de juego económicos y de gama media.

Lenovo ofrece una opción de pantalla mejorada con la misma resolución de 2.560 x 1.600, brillo mejorado y una frecuencia de actualización de 240 Hz. No he podido probar la pantalla, pero mi experiencia con otros portátiles con especificaciones similares me hace pensar que se verá notablemente mejor en la mayoría de los juegos. Lenovo cobra apenas 30 dólares por la actualización, por lo que recomiendo encarecidamente optar por el panel de 240 Hz.

Los altavoces descendentes del Legion 5 Pro producen un sonido decente, aunque su ubicación puede amortiguar el sonido dependiendo de la superficie sobre la que se coloque el portátil. Los altavoces logran un equilibrio entre graves y agudos y rara vez suenan turbios. El volumen máximo es un poco bajo, sin embargo, por lo que los altavoces son más agradables en una habitación tranquila.

Lenovo Legion 5 Pro: Webcam, micrófono, biometría

El Lenovo Legion 5 Pro tiene una webcam 1080p. Es una buena mejora respecto a las webcams de 720p que son más comunes en los portátiles de juego modernos. La imagen se ve nítida con buena iluminación y ofrece un aspecto agradable y colorido. El ruido se cuela en el vídeo e introduce un aspecto granulado y suave en habitaciones poco iluminadas, pero el problema es menos notable que en la mayoría de los portátiles. También incluye un obturador de privacidad electrónico con interruptor físico.

Un micrófono de doble array se encarga de la captura de audio del portátil. Funciona como se espera, proporcionando una captura de audio fuerte y clara con buena cancelación de ruido, pero el audio capturado suena hueco y distante cuando se reproduce a través de un par de auriculares decentes. Esto es típico de un portátil y no debería causar problemas en las videollamadas.

El inicio de sesión biométrico no está soportado, lo que es típico para un portátil de juegos. Incluso los portátiles más caros a veces omiten esta característica, aunque se puede encontrar en alternativas como el Razer Blade 16.

Lenovo Legion 5 Pro: Conectividad

IDG / Matthew Smith

El Legion 5 Pro de Lenovo obtiene altas puntuaciones en conectividad. Lo más destacado es un puerto USB-C con DisplayPort Alternate Mode y hasta 140 vatios de Power Delivery. Esto no es suficiente para alimentar completamente el portátil a carga máxima, ya que se envía con un adaptador de corriente de 300 vatios, pero sí para alimentar y cargar el portátil en tareas menos exigentes. Los propietarios tienen la opción de dejar el adaptador de 300 vatios en casa cuando no necesiten el máximo potencial de rendimiento del Legion 5 Pro.

La conectividad USB adicional abarca un segundo puerto USB-C, que admite DisplayPort pero no Power Delivery, y tres puertos USB-A. Eso es un total de cinco puertos USB, lo que es excelente para cualquier portátil vendido en 2023. A ellos se unen un puerto HDMI 2.1, un puerto Ethernet y una toma de audio combo de 3,5 mm. La mayoría de los puertos están en la parte trasera del portátil, en lugar de en los laterales, lo que facilita la gestión de los cables cuando el portátil está sobre un escritorio.

La conectividad inalámbrica incluye Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.1, que es estándar en la mayoría de portátiles de juego modernos. El rendimiento Wi-Fi es bastante bueno cuando se conecta a un router Wi-Fi 6 o Wi-Fi 6E y dejará a muchos jugadores sin necesidad de conectarse a Ethernet por cable, aunque está ahí si lo deseas.

Lenovo Legion 5 Pro: Rendimiento

El Lenovo Legion 5 Pro tiene especificaciones de gama media muscular que incluyen un procesador Intel Core i7-13700HX con un total de 16 núcleos de procesador (ocho Performance-cores y ocho Efficient-cores) y una velocidad de reloj máxima de 5GHz. Está emparejado con 16 GB de memoria DDR5 y una unidad de estado sólido de 512 GB. El Core i7-13700HX es el procesador más rápido disponible en el Legion 5 Pro, pero Lenovo ofrece ampliaciones de RAM de hasta 32 GB y de almacenamiento de hasta 1 TB.

IDG / Matthew Smith

Lenovo empieza fuerte con una puntuación PCMark 10 de 7349. Aunque no bate récords, es una puntuación respetable que se sitúa en el extremo superior de los portátiles para juegos de gama media, y representa un sistema capaz de ofrecer un gran rendimiento general.

IDG / Matthew Smith

Cinebench R15 pinta el Legion 5 Pro en una luz aún mejor con una puntuación de 3213. Es una gran mejora respecto al Legion 5 del año pasado con Intel Core i7-12700H, y extremadamente competitivo con otros portátiles de rendimiento. El ROG Strix G18 de Asus es la única máquina que da un salto adelante, lo que era de esperar, ya que equipa un procesador Core i9-13980HX mucho más potente.

IDG / Matthew Smith

Handbrake elimina cualquier sombra de duda sobre el rendimiento del procesador del Legion 5 Pro. Vuelve a lograr la segunda mejor puntuación y ofrece una mejora importante respecto al modelo del año pasado. Los que dependan de apps que requieran una potencia de CPU significativa estarán muy satisfechos.

Sin embargo, este es un portátil para juegos, y los excelentes resultados del procesador no siempre se traducen en un gran rendimiento en los juegos. También hay motivos para desconfiar, ya que el portátil que probé tenía gráficos móviles Nvidia RTX 4060. Es una opción económica respetable, pero ¿puede realmente rendir en los juegos 3D más exigentes?

IDG / Matthew Smith

el benchmark Time Spy de 3DMark es una buena noticia para el Legion 5 Pro, con una puntuación combinada de 8967. Es extremadamente competitivo con portátiles de precio similar e indica que el Legion 5 Pro puede manejar la mayoría de títulos 3D modernos. Sin embargo, el nuevo Legion 5 Pro con RTX 4060 es solo un poco más rápido que el modelo anterior con RTX 3060.

IDG / Matthew Smith

Shadow of the Tomb Raider alcanza una impresionante media de 130 imágenes por segundo. Es una puntuación sólida para un portátil de juegos de gama media y marca una mejora más significativa respecto al modelo Legion anterior con RTX 3060.

IDG / Matthew Smith

Metro Exodus, por otro lado, obtuvo una decepcionante media de 37 fotogramas por segundo. No es una puntuación inusual para portátiles de este rango de precios (de hecho, es bastante fuerte), pero básicamente empata con el antiguo Legion con RTX 3060. Esto parece sugerir que la RTX 3060 y la RTX 4060 se enfrentan a un cuello de botella de rendimiento similar en este juego.

Usé Cyberpunk 2077 para juzgar el rendimiento del trazado de rayos de la Legion 5 Pro. El juego alcanzó una media de 80 imágenes por segundo a 1080p y detalle Ultra. Con el trazado de rayos activado y configurado en Ultra, el rendimiento se redujo a 26 FPS. Afortunadamente, el DLSS de Nvidia con DLSS 3 Frame Generation restauró la mayor parte de esa pérdida, haciendo que la media volviera a unos muy jugables 74 FPS. Incluso el nuevo modo Overdrive de Cyberpunk 2077es jugable, con una media de 44 FPS cuando DLSS está activado.

Lenovo Legion 5 Pro: Duración de la batería

El Lenovo Legion 5 Pro es un potente portátil gaming de gama media, y aunque esto es bueno para el rendimiento, puede ser negativo para la duración de la batería. La modesta batería de 80 vatios-hora de Lenovo tampoco inspira confianza y al final no cumple.

IDG / Matthew Smith

Medí cuatro horas y 12 minutos de duración de la batería en nuestro bucle de prueba de vídeo estándar, que repite un archivo 4K del cortometraje Tears of Steel. La navegación web extendió la duración de la batería por un pelo a cuatro horas y 19 minutos, que sigue siendo poco notable.

Lenovo Legion 5 Pro: ¿Deberías comprarlo?

El Lenovo Legion 5 Pro sigue siendo una recomendación fácil. Su robusta construcción, su exterior profesional y su excelente teclado lo diferencian de sus rivales, y ofrece un rendimiento sólido tanto para productividad como para juegos. El Legion 5 Pro es un portátil grande y pesado, y la mediocre duración de la batería lo convierte en un mal compañero de viaje. Aun así, es una gran elección para los jugadores que necesitan un portátil rápido a un precio razonable.