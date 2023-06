En résumé Note de l’expert Les Plus Bonne puissance d’aspiration

Technologie de cartographie et de navigation connectées

Évite la plupart des obstacles Les Moins Difficulté à nettoyer les coins

Prix Notre verdict Le RCV 5 est actuellement l’aspirateur robot le plus avancé de Kärcher, qui présente de bonnes performances générales, dispose d’un système de navigation moderne avec détection des obstacles et est facile à utiliser. Nous apprécions la clarté de l’application et la possibilité de personnaliser la carte. Cependant, son prix est trop élevé par rapport à ses concurrents, ce qui fait baisser la note

Prix lors du test

Not available in the US

Kärcher ne se repose pas sur ses lauriers, nous avons eu l’occasion de tester l’un des nouveaux aspirateurs : le RCV 5.

Un aspirateur robot de Kärcher ? Oui, la gamme de produits sera considérablement élargi en 2023 et le fabricant sera probablement associé à d’autres catégories de produits que les nettoyeurs haute pression et les aspirateurs à l’avenir.

Andreas Bergsman

L’aspirateur robot reprend la même palette de couleurs que les purificateurs d’air de Kärcher, et se présente en blanc, contrairement au jaune caractéristique des produits plus “traditionnels” du fabricant. L’impression de qualité est assez bonne et toutes les pièces amovibles (balai, bac à poussière, rouleau-brosse) s’enclenchent facilement et s’adaptent parfaitement.

Une application claire et efficace Andreas Bergsman

L’installation est relativement rapide ; vous utilisez l’application dédiée pour connecter l’aspirateur à votre réseau domestique, qui le met ensuite à jour avec le dernier firmware. Ensuite, il est temps de faire un tour rapide, sans nettoyer, pour cartographier la maison grâce à un système de navigation basé sur le laser. L’essentiel ici est d’enlever le plus de choses possible au sol pour faciliter le trajet et obtenir la carte la plus précise possible.

Facile à utiliser

Trois modes de nettoyage

Carte modifiable dans l’application

Évitement des obstacles

L’application est très facile à utiliser. Une fois la cartographie terminée, vous pouvez modifier la maison et nommer les différentes pièces, ajouter des murs virtuels et différents types de zones interdites. Il est possible de personnaliser le nettoyage (puissance d’aspiration et quantité d’eau pour la serpillière) et choisir entre trois modes de nettoyage différents : aspiration, serpillière ou une combinaison de ces modes.

Le robot utilise des capteurs laser et une caméra à l’avant pour détecter et éviter les petits objets (comme les chaussures, les chaussettes et les câbles) et cela fonctionne la plupart du temps. Nous avons essayé ceci en plaçant un câble d’alimentation et une paire d’écouteurs au sol, le câble a été enregistré (et affiché sur la carte comme un obstacle) et contourné en douceur, tandis que les écouteurs ont été aspirés sans aucune hésitation.

Le robot enregistre certains objets, d’autres non… Andreas Bergsman

… ce qui entraîne des enchevêtrements. Andreas Bergsman

Prix et disponibilité

Le robot-aspirateur 2-en-1 est disponible depuis le site du fabricant à 579,99 €, mais il l’est aussi chez Amazon, pour un peu moins cher, à 499,99 € et à 529 € chez la Fnac.

Conclusion

En ce qui concerne l’aspiration, le RVC 5 se débrouille très bien dans l’ensemble, couvrant une pièce après l’autre de manière systématique et relativement rapide. Comme pratiquement tous les aspirateurs robots, il manque un peu de saleté dans les coins orientés vers l’intérieur et l’unité de balayage plus simple doit être considérée comme un élément complémentaire pour un dépoussiérage encore plus efficace plutôt que comme un détachant.

Il ne manque pas d’accessibilité et, hormis l’erreur faite avec les écouteurs, il évite efficacement les obstacles courants, tout en détectant et en évitant les moquettes.

Pour découvrir nos aspirateurs robots les plus recommandés, consultez notre comparatif dédié.

Adaptation du test original paru sur M3

Fiche technique