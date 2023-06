En résumé Note de l’expert Les Plus Performances solides

Belle autonomie

Écran OLED magnifique et puissant

Webcam 1080p avec Windows Studio Effects

Bonne interaction avec l’écosystème des appareils Galaxy et apps Les Moins Clavier et trackpad moyens

Audio a besoin d’être amélioré Notre verdict Le Galaxy Book3 Ultra est l’excellente entrée de Samsung sur le marché des ordinateurs hybrides à la fois adaptés à la création et au gaming léger. En plus d’être fin, il offre puissance et autonomie derrière un superbe écran, mais à un prix assez élevé.

Prix lors du test

From $2,099.99

Les meilleurs prix : Samsung Galaxy Book3 Ultra

Le Galaxy Book3 Ultra de Samsung défie tous les concurrents dans le domaine de la création de contenu, un marché que Samsung n’avait pas encore abordé avec cette gamme. Il s’agit d’un élégant ordinateur portable de 16 pouces, doté d’un écran OLED, qui combine à la fois un processeur Intel Core de 13e génération et un nouveau GPU Nvidia GeForce RTX 4050, pour accéder au matériel PC le plus récent.

Il y a encore beaucoup de choses à aimer ici, comme son autonomie exceptionnelle, design agréable, ses ports Thunderbolt 4 modernes et un GPU Nvidia RTX GeForce 405… Le GPU, lui, n’est pas adapté au gaming et le clavier est un peu moins profond que d’autres modèles de productivité.

Le Galaxy Book3 Pro 360 de Samsung fait partie d’une jolie série d’ordinateurs portables Book3 qui comprend le Book3 Ultra, le Book 3 Pro à clapet et les convertibles deux-en-un Book3 Pro 360 et Book3 360. L’Ultra, nouveau venu dans la famille, est adapté à la création de contenu et aux jeux légers, un marché que Samsung n’a pas abordé avec ses précédents Galaxy Book.

Le Galaxy Book3 Ultra de Samsung fait partie du programme Evo d’Intel. Mark Hachman / IDG

Design et écran

Design en aluminium haut de gamme

Excellent écran OLED de 16 pouces

Taux de rafraîchissement dynamique de 120 Hz

Comparé aux autres portables Galaxy Book3, le facteur forme de l’Ultra est un peu surprenant. Son châssis en aluminium n’est pas particulièrement épais, mais il ressemble davantage à un ordinateur portable traditionnel qu’à la gamme Book ultra-mince de la marque. Avec une largeur de 14 pouces et un poids d’environ 1,8 kg, ce dernier est perceptible.

Contrairement au Book3 Pro 360 qui disposait d’un chargeur relativement petit, il s’agit ici d’une banque de taille conséquente (70 mm x 75 mm, soit environ trois pouces de côté) avec une prise d’un côté, ce qui peut rendre le branchement selon l’orientation.

Samsung devrait repenser ce point pour sa prochaine génération.

La ventilation du Galaxy Book3 Ultra semble adéquate, aspirant l’air par le dessous et le poussant vers l’extérieur par la charnière. Mark Hachman / IDG

Le Book3 Ultra s’ouvre d’un simple geste du doigt, dévoilant le magnifique écran AMOLED 2X qui occupe la quasi-totalité de l’espace disponible ; il n’y a pas d’encombrement sur cet appareil. Il est l’un des principaux arguments de vente du Book3. Il arbore un écran magnifique, avec un sublime noir de jais qui souligne parfaitement le rapport de contraste.

En réalité et au quotidien, vous remarquerez ses images multicolores et arrière-plans clairs. Si vous préférez le mode sombre, alors c’est un plus. Mais c’est avec les films qu’il brille vraiment. Les scènes apparaissent vraiment sombres, ce qui ajoute une couche supplémentaire de fidélité visuelle à l’expérience.

Notre colorimètre compare la gamme de couleurs standard “OLED Mode” (le réglage par défaut est “Auto”) avec le réglage AdobeRGB.

Samsung affirme que l’ordinateur portable produit 120 % de la gamme de couleurs DCI-P3, ce qui se traduit simplement par des couleurs plus lumineuses et vives, ainsi que par la certification VESA ClearMR et DisplayHDR TRUE BLACK 500. L’écran OLED Pro 360 dispose de modes dédiés pour DCI-P3, AdobeRGB et sRGB, ainsi que d’un mode Auto qui s’optimise vraisemblablement en fonction de l’application utilisée.

D’après notre colorimètre, le Book3 Ultra semble s’adapter à l’ensemble des gammes de couleurs testées.

Il arbore un écran magnifique, avec un sublime noir de jais qui souligne parfaitement le rapport de contraste

Samsung affirme également que l’écran réduit la lumière bleue de 78 % en mode sombre par rapport au lumineux, ce que nous n’avons pas pu vérifier.

C’est une affirmation intéressante, car normalement les ordinateurs portables réduisent la lumière bleue en mode clair, ce qui donne à l’écran des teintes jaunâtres, comme le fait le Book3 Ultra. Cependant, la réduction de la quantité de lumière qui frappe vos yeux en mode sombre et la réduction de la quantité de lumière bleue devraient certainement plaire aux personnes migraineuses.

Une paire de ports Thunderbolt 4 se trouve sur le côté gauche du Samsung Galaxy Book3 Ultra. Mark Hachman / IDG

Comme le Surface Laptop Studio de Microsoft, l’écran du Book3 Ultra est dynamique avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Si nécessaire, il peut passer à une fréquence plus conservatrice de 60 Hz lorsqu’il est au repos, permettant ainsi d’économiser de la batterie.

Lorsque c’est nécessaire, l’affichage a la capacité d’augmenter son taux à 120 Hz pour une navigation et un jeu plus fluides, sans compter que cela facilite aussi l’encrage. Cependant, contrairement au Book3 Pro 360, l’écran du Book3 Ultra n’est pas tactile.

Châssis et connectique

Ventilateurs parfois bruyants

Bonne sélection de ports

Lorsque nous avons ouvert le Book3 pour la première fois et que nous avons commencé à le configurer, des sons aigus distincts qui indiquent le ronflement de la bobine se sont fait remarquer, mais aussi lorsque les ventilateurs s’accélèrent.

En toute honnêteté, c’est la seule fois où nous les avons autant entendus. Le sifflement produit par les ventilateurs est perceptible, mais pas écrasant. Habituellement, l’Ultra aspire l’air via une petite matrice faite de trous dans le bas du châssis et le pousse à l’arrière, à travers la charnière. Il faudrait s’attendre à plus de bruit en optant pour une option Core i9/RTX 4070.

Le sifflement produit par les ventilateurs est perceptible, mais pas écrasant

Sur le côté gauche du Book3 Ultra se trouvent deux ports Thunderbolt 4 pouvant être utilisés pour se connecter à une station d’accueil Thunderbolt, notamment pour le stockage externe ou jumeler une paire d’écrans 4K. Par défaut, il présente un port HDMI 2.0 dédié, qui sert à la projection vers un seul moniteur 4K externe.

À droite, Samsung a inclus un emplacement microSD et un port USB-A pour une souris, ainsi qu’une prise casque.

Port USB-A standard à droite, avec emplacement microSD et une prise casque. Mark Hachman / IDG

Samsung est un peu moins pressant que Microsoft lorsqu’il s’agit de vous encourager à connecter votre ordinateur portable à son réseau d’applications, de services et d’appareils, mais le Book3 Ultra demande un mot de passe lorsque vous configurez le système. Ce dernier présente certains avantages si vous possédez d’autres appareils Samsung, ou pour utiliser certaines applications de la marque bien spécifiques et dont nous parlons plus loin.

Clavier, pavé tactile et audio

Clavier décent avec pavé numérique séparé

Trackpad imposant

Haut-parleurs irréguliers

Le ratio d’affichage de 1,6:1 du Samsung nous fait profiter d’un clavier spacieux, avec un pavé numérique étroit qui peut être une commodité pour les droitiers. En ce qui concerne les gauchers, il est l’équivalent des touches WASD pour le contrôle du jeu que tout ordinateur avec un potentiel de jeu mérite.

Étant donné que Samsung promet 16 pouces sur la plupart de sa gamme Book3, nous supposons que tous les appareils de cette série disposent du même clavier, et devraient être utilisables de manière identique.

Les versions chiclet de Samsung nous font nous demander s’ils seront réellement exploitables, car la course des touches est souvent plus faible que voulu. Assez confortables, ils deviennent de moins en moins profonds car les fabricants préfèrent concevoir des systèmes minces qui laissent moins de place. Nous n’approuvons pas forcément cette approche, mais Samsung a réussi à trouver un compromis en proposant trois niveaux de rétroéclairage.

Le clavier du Samsung Galaxy Book3 Ultra n’est pas extraordinaire, mais il est étonnamment fonctionnel. Comme les autres membres de la famille Galaxy Book3, l’ordinateur portable dispose d’un pavé tactile massif. Mark Hachman / IDG

La marque a de nouveau choisi d’intégrer un lecteur d’empreintes digitales, monté à l’intérieur du bouton d’alimentation et qui fonctionne en appuyant dessus. Plus cohérent que la reconnaissance faciale, il peut toutefois perdre en précision au fil du temps, notamment en raison de l’encrassement. Il est aussi sensible aux doigts sales lors de la configuration ou de l’authentification.

Dans l’ensemble, le pavé tactile et le clavier sont acceptables, mais pas exceptionnels

Tous les nouveaux modèles Book3 semblent partager une particularité supplémentaire, il s’agit du gigantesque pavé tactile situé au bas du clavier, qui mesure 6 pouces de large sur 4,25 pouces de profondeur. Même avec un dispositif d’entrée aussi énorme, il y a encore assez de place pour poser vos paumes de chaque côté. Dans l’ensemble, le pavé tactile et le clavier sont acceptables, mais pas exceptionnels.

Le Galaxy Boo3 Ultra de Samsung cache un lecteur d’empreintes digitales dans le bouton d’alimentation. Mark Hachman / IDG

Du côté de l’audio, les Book3 excellent dans la lecture vocale, qu’il s’agisse de musique ou de mots prononcés, mais est un peu en deçà sur tous les autres points. Les modèles Ultra et Pro 360 ne présentent pas un son extraordinaire et nécessitent un réglage de l’application Dolby Atmos préinstallée pour atteindre un niveau acceptable. Le son est un peu déformé, bien que le volume soit excellent.

L’audio du Book3 Ultra passe par une paire de haut-parleurs orientés vers le bas avec des woofers discrets de 5 W et des tweeters de 2 W, suffisants pour remplir la pièce. Vous trouverez aussi une prise pour y connecter votre casque.

Webcam et microphones

Webcam 1080p solide

Effets AI impressionnants

Micros intégrés

Contrairement à de nombreux ordinateurs portables, le Book3 Ultra inclut la suite d’effets Studio alimentée par l’IA, avec une réplique sur l’appareil des effets de flou d’arrière-plan que l’on peut trouver dans Zoom, Teams ou Google Meet.

Les effets HDR n’apportent pas grand-chose, en revanche nous avons été étonnées par la capacité de la webcam à effectuer automatiquement des panoramiques et zooms pour vous garder dans le cadre. Nous avons aussi eu la possibilité d’activer différents effets.

Photo prise avec la webcam du Samsung Galaxy Book3 Ultra dans une pièce faiblement éclairée.

Sinon, sa webcam 1080p est l’une des meilleures que l’on puisse trouver sur un ordinateur portable, avec une bonne balance des couleurs malgré une mise au point un peu molle. Comme pour le Pro 360, Samsung utilise l’IA dans le but d’annuler les bruits lors des appels vidéo, et le fait très bien grâce à une paire de micros de studio.

Sa webcam 1080p est l’une des meilleures que l’on puisse trouver sur un ordinateur portable

Performances

CPU Intel de 13e génération et GPU Nvidia RTX 40

Excellentes performances en matière de création de contenu

Fonctionne bien pour certains jeux, mais pas tous

De tels appareils adaptés à la création de contenu représentent une petite niche en pleine évolution, à mi-chemin entre un ordinateur portable gaming traditionnel et une machine de productivité.

Néanmoins, contrairement aux ordinateurs portables purement dédiés au jeu, le GPU Nvidia de la série 4 est utilisé pour d’autres tâches aussi comme la création 3D, l’édition de photos et de vidéos et l’encodage, soit des tendances émergentes.

On retrouve des logiciels d’encodage populaires comme OBS Studio qui prennent désormais en charge le codec AV1, pensé pour réduire la taille des fichiers (et la bande passante pour la diffusion en continu) au prix d’exigences matérielles plus strictes, tout en nécessitant un GPU Nvidia GeForce série 3 ou 4. Cela devrait aider à gagner du temps et de l’espace disque, deux arguments qui plaident en faveur de cet Ultra.

N’oubliez pas qu’il existe une différence substantielle entre le GPU mobile RTX 4050 de Nvidia et le GPU mobile RTX 4070, bien que Nvidia n’ait pas donné plus de détails lors de leur lancement. La RTX 4050 de Nvidia est la moins puissante de la famille des GPU RTX 4000. Alors que le 4050 et le 4070 sont dotés des caractéristiques similaires, les spécifications de Nvidia montrent qu’ils diffèrent considérablement à la fois concernant la largeur de mémoire et le nombre de cœurs CUDA, ce qui affectera les performances de jeu mais pourrait réduire de manière significative l’autonomie.

En tant que machine pour la création de contenu, les nouvelles capacités des encodeurs vidéo du GPU sont tout aussi importantes.

En d’autres termes, le Book3 Ultra n’est pas un ordinateur portable gaming à proprement parlé, mais plutôt bon pour le gaming. La création et la consommation de contenu étant son objectif premier.

En d’autres termes, le Book3 Ultra n’est pas un ordinateur portable gaming à proprement parlé, mais plutôt bon pour le gaming.

Par ailleurs, le Book3 Ultra est l’un des rares ordinateurs que nous ayons vus à ne pas souffrir d’étranglement thermique, du moins pour ce qui est des performances 3D. Ce phénomène peut se produire lorsque l’ordinateur portable ralentit son processeur pour maintenir les limites thermiques, réduisant ainsi les performances au nom de la stabilité.

Les performances de l’Ultra ont chuté de 11 % lorsque notre test de référence du processeur a été effectué pendant 10 minutes d’affilée. Cependant, lorsque nous avons fait tourner en boucle le benchmark 3DMark durant 20 minutes, l’ordinateur a réussi le test affichant 99,6 % du taux de rafraîchissement qu’il avait au départ.

De manière anecdotique, il a donné l’impression d’être lent lors du chargement des applications. Mais après avoir vérifié les taux de transfert, nous avons finalement remarqué que les lectures et écritures aléatoires ne sont pas si mal, tandis que les vitesses de lecture et d’écriture séquentielles sont, elles, exceptionnelles.

Mark Hachman / IDG

Nous avons comparé le Book3 Ultra à son compagnon d’infortune, le Book3 Pro 360 que nous avons mis en évidence en orange. Les autres ordinateurs portables figurant dans le tableau sont le Surface Laptop 5, le Surface Laptop Studio, le Lenovo Yoga 9i 14, le Lenovo Slim 7 Pro X et l’Asus Vivobook Pro 16X OLED. Leurs prix varient considérablement, mais la plupart sont plus abordables que l’Ultra.

Il convient aussi d’évaluer les ordinateurs portables gaming traditionnels, qui pourraient tous remplacer le Book3 Ultra comme le MSI Katana GF66 12UD, l’Asus ROG Zephyrus Duo 16 et le MSI Titan GT 77 HX 13V.

Nous utilisons quatre tests pour mesurer les performances : PCMark10 et 3DMark d’UL, Cinebench R15 et Handbrake.

PCMark10 est une excellente mesure des performances quotidiennes, passant par des applications réelles qui mesurent tout, du travail de bureau à l’édition de photos et vidéos, en passant par le travail de CAO. Normalement, nous nous attendons à ce qu’un ordinateur portable obtienne de bons résultats à ce niveau, mais il y a encore de la place pour se démarquer, le processeur de classe “H” et le GPU discret contribuent à ce résultat.

Le Samsung Galaxy Book3 Ultra se comporte parfaitement comme un PC de bureau au quotidien, comme prévu. Mark Hachman / IDG

Nous utilisons le benchmark Cinebench R15 pour calculer les performances rapides du processeur, en sollicitant tous ses cœurs et threads.

Avec six cœurs de performance à double threads et huit cœurs d’efficacité à simple thread, les vingt threads ont passé notre test en quelques instants.

Le Samsung Galaxy Book3 Ultra se comporte admirablement dans notre test COU, surpassé uniquement par le puissant processeur HX de 13e génération de la Titan de MSI. Mark Hachman / IDG

Handbrake mesure aussi les performances du processeur, mais sur une période prolongée. Via l’application open-source, nous avons pu transcoder un film dans un format compatible avec une tablette. Ce test en conditions réelles montre à quel point un ordinateur portable peut être puissant en cas de charge prolongée. Il accomplit sa tâche en quelques minutes seulement.

Le Samsung Galaxy Book3 Ultra n’a pas obtenu un score extraordinaire, mais il est utilisable. Mark Hachman / IDG

Quant au test 3DMark Time Spy pour évaluer les performances 3D dans l’optique du jeu, car les capacités d’encodage vidéo ne sont pas mises à l’épreuve. Il y a un écart significatif entre la GeForce RTX 4050 et le reste des GPU de la série GeForce RTX 4.

Le Samsung Galaxy Book3 Ultra n’est pas un PC portable gaming, mais il se situe dans le bas de cette gamme. Mark Hachman / IDG

Nous avons aussi testé deux jeux, Forza Horizon 4 et Troy : A Total War Saga, pour mesurer l’efficacité dans le gaming. Le Book3 a excellé avec la résolution par défaut et les paramètres Ultra. Il a rendu 70 images par seconde dans Forza, une performance remarquable. Dans le simulateur de bataille Total War, nous avons profité de 40 images par seconde en Ultra.

Autonomie et charge

Batterie de 5Wh

Autonomie impressionnante tout au long de la journée

Vitesses de charge correctes

L’un des points forts du Book3 Ultra est son excellente autonomie. Gardez à l’esprit que notre test vidéo ne mesure que la durée pendant laquelle l’ordinateur peut maintenir l’écran allumé et le processeur actif, la lecture en boucle d’une vidéo 4K ne le sollicite pas vraiment.

D’après nos tests, il tient 786 minutes, soit un peu plus de 13 heures ou une journée complète de travail.

Les deux jeux ont été lancés en mode Ultra à la résolution native de 2880×1800. Les deux jeux étaient jouables, à plus de 60 i/s pour Forza Horizon 4, et à plus de 30 i/s pour le jeu de stratégie en temps réel Troy : A Total War Story. La réduction de la résolution ou de la qualité visuelle améliore les performances.

L’un des points forts du Book3 Ultra est son excellente autonomie

La lecture en boucle d’un benchmark 3D est un bon moyen de savoir combien de temps vous pourrez jouer ou effectuer un travail intense sur la batterie du portable avant qu’elle ne s’épuise ; là, le portable n’a tenu que 1 heure et 46 minutes.

Cela peut sembler une énorme différence, mais c’est assez typique pour un ordinateur portable de jeu et, sous recharge, le CPU de la série H et le GPU RTX 4050 agissent essentiellement comme un ordinateur portable gaming, faiblard lorsqu’en charge.

Pour l’autonomie, le Samsung Galaxy Book3 Ultra affiche un score impressionnant. L’écran OLED peut jouer un rôle à cet égard. Les ordinateurs portables gaming se soucient peu de la batterie. Mark Hachman / IDG

Pendant la boucle du benchmark, le Book3 Ultra a arrêté le ventilateur environ 50 fois, faisant chuter le taux de rafraîchissement d’environ 30 images par seconde à 10 images par seconde, puis à 3 images par seconde… Un résultat tout à fait inattendu.

Avec son chargeur de 100 W, rechargez le Book3 Ultra rapidement. La marque affirme qu’il se charge à 55 % en 30 minutes, ce qui est vrai, à condition de laisser le laisser fermé et en état de veille. Une fois ouvert, on est plus sur du 25 %.

Logiciel

Windows 11 Home

Outils et applications Samsung supplémentaires

Samsung a développé une suite de ses propres applications pour connecter ses appareils Galaxy tels que la gamme Book, les tablettes Tab et, bien sûr, ses smartphones.

Elles complètent et, dans certains cas, remplacent les apps que Microsoft fournit sur Windows 11, comme “Link to Windows” qui remplace Phone Link. Ce “set bonus” ne justifie peut-être pas à lui seul l’achat d’une suite d’appareils Samsung, cependant il y a des avantages, comme l’ont montré nos tests du Book3 et des derniers téléphones Galaxy.

Les outils supplémentaires seront utiles si vous possédez d’autres appareils Samsung, mais faciles à ignorer si ce n’est pas le cas

En fait, la majeure partie de l’écosystème d’applications Samsung concerne le déplacement et le partage de documents. Quick Share permet d’envoyer un fichier d’un appareil Galaxy à l’autre, quant à Private Share peut être utilisé pour les crypter et les partager en toute sécurité avec un utilisateur tiers, un peu comme en Cloud avec des autorisations et une date d’expiration.

La marque propose Expert RAW Auto Share, qui envoie automatiquement les photos prises avec un téléphone Galaxy S23 vers une tablette Galaxy située à proximité. Comme elle l’explique, c’est pratique pour retoucher les photos RAW avec Adobe Lightroom, dont Samsung offre une version d’essai de deux mois.

Les outils supplémentaires seront utiles si vous possédez d’autres appareils Samsung, mais faciles à ignorer si ce n’est pas le cas.

Prix et disponibilité

Le Galaxy Book3 Ultra de Samsung est vendu avec un écran de 16 pouces, mais vous avez le choix entre deux configurations. Le prix initial du modèle Core i7/RTX 4050 testé est de 3 299 €, tandis que sa version Core i9/RTX 4070 démarre à 3 899 €. En revanche, en ce moment vous les trouverez respectivement à 3 299 € et 3 699 €.

La première option est de 16 Go de RAM, tandis que la seconde est de 32 Go, quelle que soit votre préférence vous aurez 1 To de stockage SSD.

Cet Ultra coûte plus cher que la majorité de ses concurrents.

Conclusion

Avec sa large variété d’écran, de processeur, de GPU et de fonctionnalités, il est difficile de comparer le Galaxy Book3 Ultra à ses rivaux sur le marché.

Samsung lui révèle de grandes performances, avec une autonomie imbattable hors gaming, sans compter un superbe design avec son écran OLED. Le prix penche certes fortement vers le haut de gamme, mais cela ne semble pas injustifié au vu de ce qu’il propose.

En l’état, le Samsung Galaxy Book3 Ultra est l’ordinateur portable à battre.

Adaptation de l’article original publié sur Tech Advisor de langue anglaise.

Caractéristiques