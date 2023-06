En résumé Note de l’expert Les Plus Design élégant inspiré du S23

Longue autonomie

Logiciel convivial

Quatre ans de mises à jour de sécurité Les Moins Chargement lent

Écran pas aussi bon que celui de ses concurrents

Capteurs photo hétéroclites Notre verdict Bien que le Galaxy A14 fasse des compromis pour maintenir les coûts au plus bas, il représente un grand pas en avant par rapport à la génération précédente et rencontrera très certainement du succès auprès de nombreux acheteurs.

Prix lors du test

$152.99

Les meilleurs prix : Samsung Galaxy A14

Vendeur Prix $147.00 Voir offre

Samsung est peut-être plus connu pour sa série S phare et ses appareils pliables, mais il dispose également d’une gamme de téléphones destinés aux utilisateurs économes et/ou au budget modeste.

Plusieurs téléphones sont compris dans la série A, et le Samsung Galaxy A14 testé ici est le modèle d’entrée de gamme ; il est également décliné dans une version 5G, dont les caractéristiques sont légèrement supérieures, ce qui augmente légèrement le prix.

Mais comment ce smartphone se situe-t-il par rapport à ses concurrents ? Voici notre avis.

Design

Trois coloris disponibles

Espace pour deux cartes SIM et une carte micro-SD

Pas d’étanchéité

Bien qu’il soit en plastique, le Samsung Galaxy A14 est un beau téléphone qui s’inspire du fleuron Galaxy S23. Nous avons beaucoup apprécié le modèle de prêt Lime (vert clair), qui lui confère une touche de fraîcheur et d’originalité. Si vous préférez une couleur plus sobre, alors il y a les versions Noir et Argent.

L’arrière nervuré ne garde pas trop les traces de doigts, bien qu’il ne semble pas aussi premium que d’autres téléphones à bas prix Poco et Nokia. Avec une épaisseur de 9,11 mm, ce n’est pas le plus fin, mais il est relativement léger (201 g).

Le triple module photo se trouve sur la gauche et se fait discret par rapport au reste de l’appareil. En fait, il ressemble beaucoup au Galaxy A34, plus cher.

Hannah Cowton / Foundry

L’inclusion d’une prise casque est bienvenue, située en bas à côté du port USB-C pour la recharge. Le A14 peut également accueillir deux cartes SIM, ainsi qu’une carte micro-SD.

Il n’est pas surprenant que cet appareil ne soit pas étanche, et notez que Samsung ne fournit pas d’étui pour le protéger des chocs et des chutes.

Le lecteur d’empreintes digitales est monté sur le côté du bouton d’alimentation, il fonctionne correctement tout comme la reconnaissance faciale, et ce même avec des lunettes.

Écran et haut-parleurs

Écran LCD FHD de 6,6 pouces

Taux de rafraîchissement de 60Hz

Un haut-parleur orienté vers le bas

Le Samsung Galaxy A14 est doté d’un écran LCD FHD de 6,6 pouces. S’il est parfaitement adapté à une utilisation en intérieur, il n’est tout simplement pas assez lumineux en plein soleil. En effet, vous serez confronté à de nombreux reflets et aurez du mal à voir quoi que ce soit sur l’écran.

Sinon, les couleurs sont vives et le contraste est bon. Le taux de rafraîchissement de 60Hz n’est pas aussi fluide que celui des écrans de 90 ou 120Hz d’autres smartphones, mais l’appareil convient parfaitement pour naviguer sur les réseaux sociaux et diverses applications.

Hannah Cowton / Foundry

Vous pourrez vous adonner à des jeux mobiles de base avec des titres peu exigeants comme Animal Crossing : Pocket Camp. Pour des jeux plus puissants, nous recommandons d’opter pour le A34 ou un autre Android de même calibre.

Le A14 n’est équipé que d’un seul haut-parleur orienté vers le bas, qui laisse à désirer. La musique manque de profondeur et de basses, et même en augmentant le volume à fond, le son n’est pas aussi fort que nous l’aurions souhaité.

Caractéristiques et performances

Mediatek Helio G80

4 Go de RAM/64 Go de stockage

4G uniquement

La version que nous avons testée est équipée du processeur Mediatek Helio G80, bien que certains marchés proposent le Samsung Exynos 850 à la place. Il est associé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, dans d’autres pays il est disponible avec une configurations plus élevée.

C’est peu mais grâce à l’emplacement pour carte micro-SD, vous pouvez profiter d’un To d’espace de stockage supplémentaire.

Dans l’ensemble, les performances sont conformes à ce que l’on peut attendre d’un téléphone à moins de 200 €. Il est lent à démarrer et peine parfois à charger les pages web les plus exigeantes. Cependant, il était toujours possible de faire du multitâche entre les vidéos et les réseaux sociaux avec facilité.

C’est une grande avancée en comparaison au Galaxy A13, mais il reste en deçà face à des rivaux comme Moto G62 et le Realme 9i. Rendez‑vous en compte ci‑dessous :

Notre A14 est doté de la connexion 4G, si cela vous gêne, nous vous rappelons que la firme propose la version 5G, à 229 €.

Capteurs photo

Triple module photo arrière de 50 Mp

Capteur frontal de 13 Mp

Pas de prise en charge du mode nuit

Le Galaxy A14 est muni d’un triple appareil photo arrière composé d’un objectif principal de 50 Mp avec une ouverture f/1,8, d’un ultra grand‑angle de 5 Mp avec une ouverture f/2,2 et un macro de 2 Mp f/2,4.

Si vous utilisez l’appareil photo principal en plein jour, le A14 fonctionne étonnamment bien pour son prix. Il capture une quantité décente de détails dans les textures et l’environnement, et offre suffisamment de flou d’arrière-plan pour les portraits.

Le traitement de l’image semble surcompenser, augmentant la luminosité des couleurs au point de donner l’impression que l’on porte un filtre. Par exemple, lorsque nous avons pris une photo sous un parasol orange, l’ensemble de l’image a pris une teinte très chaude qui ne correspondait pas à la réalité.

Pour les photos en gros plan, nous ne recommanderions pas le zoom supérieur à x2. C’est convenable pour les photos de paysage, mais au-delà (le A14 peut aller jusqu’à un zoom x10), il y a beaucoup de flou et de bruit.

À l’opposé, l’objectif ultra grand‑angle semble donner un ton plus pâle à l’ensemble. Cependant, bien que certains détails ne soient pas aussi nets dans ce mode, c’est toujours mieux que d’autres smartphones dans cette gamme de prix.

Dans des conditions de très faible luminosité, le A14 est peu performant. Tout d’abord, il n’y a pas de mode nuit dédié, par conséquent, l’appareil photo accentuera considérablement les couleurs en cas d’éclairage artificiel (rendant le ciel nocturne d’une teinte bleue peu naturelle) ou ne capturera pratiquement aucun détail.

Le macro est presque inutilisable ; il nous a été extrêmement difficile d’obtenir un cliché décent en raison de l’instabilité de la mise au point.

Hannah Cowton / Foundry

Nous avons été agréablement surpris par le capteur selfie de 13 Mp ; nous avons remarqué une bonne quantité de détails de la peau, et le flou bokeh en mode portrait est assez satisfaisant pour ne pas faire disparaître les mèches de cheveux à l’arrière-plan.

La vidéo est limitée à 30 i/s en 1080p sur les objectifs avant et arrière. C’est une bonne chose pour les séquences occasionnelles, mais ne vous attendez pas à des résultats de haute qualité.

Autonomie et charge

Autonomie de deux jours

Chargement lent

Pas de prise incluse

Comme pour beaucoup d’autres smartphones bon marché, l’un des points forts du A14 est sa longue autonomie.

Le téléphone est équipé d’une cellule de 5000mAh, et grâce à son processeur peu exigeant, il dure environ deux jours en moyenne, même en regardant des streams Twitch et en prenant des photos. Cela s’est également reflété dans le test des performances, où le téléphone a obtenu un résultat impressionnant de 13 heures et 28 secondes.

Hannah Cowton / Foundry

En contrepartie, la charge est extrêmement lente à 15W via l’USB-C, le téléphone vient sans prise de recharge, mais seulement avec un câble. Cela peut être gênant si vous n’avez pas de chargeur de rechange à la maison.

En utilisant le nôtre, nous avons réussi à atteindre qu’un maigre 21 % en une demi-heure, ce qui signifie qu’il faut compter quelques heures pour passer à 100 %. Plusieurs concurrents intègrent la charge rapide dans leurs appareils bon marché, ce qui est une déception pour le A14.

Logiciels et applications

One UI 5.1

Un système d’exploitation simple

L’un des principaux avantages d’un Samsung par rapport à d’autres appareils pas chers est la convivialité de son système d’exploitation. Bien qu’il ne s’agisse pas d’Android, One UI 5.1 (basé sur Android 13) est simple et n’inclut pas beaucoup de bloatware comme le font les Xiaomi et Realme.

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’applications préinstallées (d’ailleurs Samsung vous demande également si vous souhaitez des applications “recommandées” lorsque vous configurez le téléphone).

Hannah Cowton / Foundry

Heureusement, toutes ces applications peuvent être désinstallées. Pour le reste, il y a peu à redire. Vous pouvez accéder aux réglages rapides en glissant deux fois vers le bas depuis le haut, ce qui inclut des raccourcis pour le contrôle des médias et Samsung SmartThings.

Samsung cite le A14 (4G) comme l’un des appareils couverts par ses généreuses mises à jour de sécurité pendant quatre ans, mais on ne sait pas combien de mises à jour de la version d’Android il recevra.

Prix et disponibilité

Le Samsung Galaxy A14 est vendu au prix de 199 € chez Samsung France ; vous pouvez le trouver chez Amazon, Boulanger, Cdiscount, Darty, etc, mais aussi chez les opérateurs téléphoniques tels que Orange ou encore RedBySFR. Ces commerçants et Samsung proposent également la version 5G.

Si vous avez le choix entre les deux modèles, il existe quelques différences, outre la connectivité 4G/5G évidente, qui pourraient vous convaincre. Tout d’abord, la version 5G remplace l’objectif grand angle par un capteur de profondeur de 2 Mp. Vous échangerez donc les photos de groupe contre des photos légèrement meilleures avec l’appareil photo principal.

La version 5G fonctionne également avec le processeur Dimensity 700 de MediaTek, légèrement plus musclé. Les performances devraient donc être meilleures, et le taux de rafraîchissement de 90Hz offrira une expérience visuelle plus fluide. Au final, la différence de prix entre ces deux téléphones est de 30 €.

Vous pouvez également envisager le Moto G62 ou le Realme C35, au design soigné.

Conclusion

Si dans la série Galaxy A, “A” signifie “Awesome” (Génial, impressionnant en français), on peut dire que le Galaxy A14 est à la hauteur de cette étiquette. Il offre l’expérience d’un téléphone Samsung sans le prix élevé.

Comme c’est le cas avec de nombreux Android bon marché, il y a des compromis à faire. Bien que les performances soient nettement supérieures à celles du A13, elles ne sont pas aussi impressionnantes que celles de ses rivaux, il en va de même pour l’écran. L’appareil photo a également du mal à augmenter les couleurs et ne peut pas s’adapter à la photographie de nuit.

Si vous pouvez passer outre ces défauts, vous obtiendrez un appareil agréable, doté d’une superbe autonomie et d’un système d’exploitation simple, pour un prix très abordable.

Adaptation de l’article original publié sur Tech Advisor de langue anglaise

Fiche technique