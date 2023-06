En résumé Note de l’expert Les Plus Les Moinstruction haut de gamme

La résolution de l’écran pourrait être plus élevée Notre verdict Ce n’est pas le convertible le plus léger du marché et les performances pourraient être meilleures, mais le Book3 360 répond à de nombreux critères dans d’autres domaines. La combinaison d’un design haut de gamme, d’un écran solide et d’une généreuse autonomie en font un véritable concurrent..

Il n’y a pas si longtemps, Samsung semblait renoncer aux ordinateurs portables. Mais aujourd’hui, sa gamme Galaxy Book est sans doute plus forte que jamais. La série 2023 comprend un total de quatre appareils, avec un tout nouveau Galaxy Book Ultra rejoignant les Book3 Pro, 3 Pro 360 et 3 360 rafraîchis.

C’est ce dernier qui nous intéresse ici. Bien qu’il soit le plus abordable du quatuor, le Book3 360 possède de nombreuses caractéristiques haut de gamme et un prix qui va avec.

Mais doit-il être votre prochain ordinateur portable convertible ? Bien qu’il présente quelques défauts majeurs, la réponse pourrait être oui pour de nombreuses personnes. Voici notre avis complet.

Design

La portabilité est le mot d’ordre du Galaxy Book3 360, et cela se reflète dans son poids. Avec seulement 1,16 kg, c’est le plus léger des ordinateurs portables 2023 de Samsung, et du marché des 2-en-1. Bien que l’épaisseur de 13 mm ne soit pas tout à fait la meilleure de sa catégorie, il reste un appareil très fin que vous pouvez emporter pratiquement partout avec vous.

La qualité de fabrication n’a pas été sacrifiée pour autant : il est tout aussi bien construit que ce que nous attendons des ordinateurs portables Samsung. Le châssis en aluminium est seulement disponible en finition Argent, il aurait été intéressant d’avoir des alternatives d’autres couleurs.

La charnière à 360° semble suffisamment solide pour résister à de nombreuses postures, notamment entre les modes ordinateur, plié et tablette. Chaque mode convertible fonctionne bien, avec une sensation de solidité et de sécurité

Ecran pliable à 360 degrés Mattias Inghe

Ce design fin ne laisse pas beaucoup de place pour le système de refroidissement interne ou une plus grosse batterie, mais il y a tout de même un belle palette de ports. Vous disposez de 2 ports USB-C (tous deux Thunderbolt 4), d’un USB-A, d’un HDMI et d’une prise audio de 3,5 mm. Ce qui est bien plus que de nombreux PC portables de cette catégorie.

La technologie Thunderbolt 4 d’Intel est particulièrement importante, car elle vous permet de connecter tout ce que vous voulez, des moniteurs externes aux stations d’accueil, en passant par une alimentation ou un périphérique de stockage externe. Le chargeur USB-C de 65W inclus est aussi grand qu’un chargeur de téléphone, et peut facilement être utilisé pour connecter d’autres appareils.

Affichage et audio

Écran 13,3 pouces Full HD (1920×1080)

Prise en charge du stylet tactile et du S Pen (fourni)

Haut-parleurs décents

L’écran est l’un des points forts du Galaxy Book3 360. Il s’agit d’un tactile OLED de 13,3 pouces à l’excellente expérience visuelle.

La précision des couleurs est également de haut vol. D’après nos tests, vous pouvez vous attendre à une couverture complète de la gamme de couleurs sRGB et DCI-P3, ainsi que de la gamme AdobeRGB. À nos yeux, c’est un appareil solide pour l’édition de photos et de vidéos.

Cependant, il y a quelques inconvénients à prendre en compte. Tout d’abord, l’écran n’offre qu’une résolution Full HD (1920×1080), alors que la plupart des PC portables à ce prix proposent une résolution davantage élevée. Vous devrez également vous contenter d’un taux de rafraîchissement standard à 60Hz, plutôt que des 90, voire 120Hz qui commencent à arriver sur le marché.

L’écran est aussi très réfléchissant, de sorte que vous risquez de remarquer votre propre reflet si vous ne maintenez pas la luminosité à un niveau élevé. Elle peut atteindre 500 nits, ce qui n’est pas un problème majeur, même à l’extérieur.

Comme il s’agit d’un écran OLED, il est capable de produire des couleurs éclatantes et des noirs profonds, ce qui le rend très agréable à utiliser. Si vous doutiez de sa qualité, sachez qu’il est certifié Vesa True Black 500 et qu’il compatible avec la vidéo HDR10.

Plus fin que jamais Mattias Inghe

L’écran prend en charge la saisie tactile, mais aussi le stylet S Pen de Samsung, qui est fourni. En mode tablette, le clavier est très pratique pour dessiner ou prendre des notes. Il est très réactif, tout en offrant de nombreuses possibilités de contrôle de la précision et de la sensibilité à la pression. Cependant, il glisse trop sur l’écran brillant pour donner une véritable sensation de stylo sur papier.

La lecture en continu d’un film ou d’un programme TV est très plaisante, et le son est également très bon grâce aux haut-parleurs intégrés. Ils délivrent un son net et détaillé, avec des basses de bon acabit. Vous bénéficiez de la compatibilité Dolby Atmos, bien que seul un petit pourcentage des contenus la prenne en charge. Malgré cela, l’audio est impressionnant.

Caractéristiques techniques et performances

Processeurs Intel série P de 13e génération

Performances correctes, mais pas les meilleures

Beaucoup d’espace de stockage interne

Le Galaxy Book3 360 est équipé de processeurs Intel de 13e génération, les plus récents au moment de la rédaction de cet article. Il s’agit de processeurs de la série P, plus efficaces que ceux de la série U, mais moins que ceux de la série H. Ils offrent aussi un bon équilibre entre les performances et le stockage, sans oublier le prix.

Sur le modèle que nous avons testé, le Core i5-1340P est associé à 16 Go de RAM et à un SSD de 512 Go. Cependant, il existe également une déclinaison de Core i7-1360P, ainsi que des modèles avec 1 To de stockage SSD ou seulement 8 Go de RAM. Ce dernier n’est toutefois pas recommandé, car vous risquez de rencontrer des problèmes lors de l’exécution de tâches multiples.

Mattias Inghe

En général, les performances sont un peu décevantes par rapport à ce que le Core i5-1340P devrait être capable de faire. Cependant, ce n’est pas inhabituel pour les PC portables Samsung, qui ont tendance à les réduire légèrement, afin de maintenir un châssis mince avec un refroidissement minimal.

Le dessous de l’appareil chauffe un peu à pleine cadence, surtout dans les modes les plus silencieux, mais jamais de manière inconfortable. Vous pouvez régler cela dans l’application Paramètres de Samsung, où vous trouverez les modes Silencieux sans ventilateur, Silencieux (qui ne déclenche le refroidissement qu’en cas d’urgence), Optimisé (activé par défaut) et Haute performance. Ils ont chacun leurs avantages, avec une touche raccourci sur le clavier pour passer rapidement de l’un à l’autre.

Logiciel et autonomie

Windows 11 Famille

Nombreux logiciels Samsung supplémentaires

Autonomie impressionnante

Le Galaxy Book3 360 fonctionne sous Windows 11 Famille. Le système d’exploitation de Microsoft se comporte bien sur les appareils convertibles, ce qui en fait un choix évident. Mais contrairement à certains fabricants de PC portables, Samsung a ajouté un grand nombre de ses propres logiciels.

Grâce à sa propre version des paramètres, vous pouvez utiliser la tablette Galaxy Tab comme second écran, synchroniser rapidement des accessoires Galaxy tels que des écouteurs ou partager du contenu avec un téléphone Galaxy. La maison-mère souhaite clairement vous faire profiter de son écosystème diversifié de produits et de services, ce qui est tout à fait logique. Cependant, cela peut être très ennuyeux si vous ne possédez pas d’autres appareils Samsung.

Mattias Inghe

Toutefois, le logiciel supplémentaire le plus intrusif est l’antivirus Norton 360, qui est préinstallé avec une version d’essai gratuite de 30 jours. Il vous incite constamment à vous enregistrer, dans le but de passer à la version payante. Néanmoins, comme Microsoft Defender est préinstallé, vous n’aurez probablement pas besoin de Norton 360.

D’autres applications Samsung sont aussi préinstallées, mais elles sont vraiment utiles. Les outils de montage vidéo simple, les commandes vocales Bixby et les apps compatibles avec le stylet S-Pen valent la peine d’être essayés, et peuvent être désinstallés si vous n’en voulez pas. Bien que vous puissiez en ignorer la majorité, il est indéniable que tous ces logiciels supplémentaires sont gênants.

L’autonomie est un problème potentiel lorsque l’on associe un puissant processeur Intel à un écran OLED lumineux. Le Book3 360 n’a qu’une batterie de 61,1Wh, mais Samsung a fait un excellent travail pour maintenir la consommation d’énergie au minimum. Même après deux sessions de trois heures de travail intensif sur le processeur ou une utilisation intermittente tout au long de la journée, il y a de la charge en réserve. Lorsque vous êtes à court de batterie, la petite taille du chargeur et sa puissance de 65W vous permettent de la recharger assez rapidement.

Prix et disponibilité

Le Book3 360 est peut-être l’appareil le plus abordable de la gamme Galaxy Book 2023, mais il ne s’agit en aucun cas d’un ordinateur portable abordable. Le modèle Core i5, le moins cher, coûte 1 349 €, celui avec Core i7 (notre test) est à 1 499 €, la version de 1 To est plus onéreuse.

Ce prix le place face aux meilleurs PC portables 2-en-1 que l’on puisse acheter. Le Galaxy Book 3 Pro 360 de Samsung est l’alternative la plus évidente, mais la plupart des modèles sont nettement plus chers. Les Surface Pro 9 de Microsoft et l’iPad Pro 12,9 pouces (2022) méritent également d’être pris en compte.

Le Galaxy Book3 360 est sans aucun doute un PC portable haut de gamme, mais il n’a pas un excellent rapport qualité-prix.

Conclusion

Lorsqu’on regarde la gamme Galaxy Book 2023, il est facile d’oublier le Book3 360, mais il a beaucoup d’atouts à faire valoir. Ces derniers sont : un excellent écran tactile, une bonne autonomie et une charnière robuste à 360°, le tout dans un châssis incroyablement fin et léger. Le design assez générique est toujours réussi, et la sélection des ports est très satisfaisante pour un appareil portable de ce type.

Cependant, il y a des compromis dans d’autres domaines. Si les performances sont bonnes, elles ne sont pas adaptées aux charges de travail exigeantes. La résolution de l’écran pourrait également être plus élevée, et il y a beaucoup de bloatware sur Windows 11, ce qui peut être ennuyeux.

Toutefois, si vous recherchez un appareil polyvalent pour le quotidien, aucun de ces points ne devrait être rédhibitoire. Le Book3 360 reste l’un des meilleurs ordinateurs portables hybrides que vous puissiez acheter.

Article original paru sur PC för Alla

Fiche technique