En résumé Note de l’expert Les Plus Un design réussi

Nombreuses fonctions de santé

Belle autonomie

GPS Les Moins Impossible de répondre aux notifications

Pas de NFC

Quelques imprécisions Notre verdict Le GTS 4 Mini est un nouveau produit solide et esthétiquement plaisant conçu par Amazfit. Il est limité pour être une véritable montre connectée, et moins précis que certains concurrents, mais il répond très bien aux besoins des utilisateurs en tant que bracelet d’activités.

Prix lors du test

$99.99

Les meilleurs prix : Amazfit GTS 4 Mini

Vendeur Prix Amazfit $99.99 Voir offre

Amazfit a mis à jour son catalogue de montres et bracelets connectés avec la sortie du GTS 4 Mini. Moins cher que les Amazfit GTS 4 et GTR 4, plus imposants, mais il embarque un grand nombre des mêmes caractéristiques.

Alors, la taille a-t-elle une importance ici ? Voici ce que nous avons pensé de ce nouveau modèle compact et élégant.

Design

Design léger et compact

Confortable à porter

Résistance à l’eau de 5 ATM

Martyn Casserly

La marque Amazfit est restée fidèle à l’éthique de conception qu’elle avait adoptée pour la précédente itération Mini, qui portait le nom de GTS 2 Mini. Il s’agit toujours d’un joli et fin boîtier métallique qui accueille l’écran de 1,65 pouce. Au poignet, il présente un profil bas de 9,1 mm, ce qui lui permet de se glisser facilement sous un vêtement, et son poids de 19 g fait qu’on oublie qu’on le porte.

Un petit reproche concerne le bouton de sa couronne sur le flanc droit. Certes, cela correspond à un design de montre classique, ressemblant à celui de l’Apple Watch, mais si la couronne tourne, dans l’absolu elle ne sert à rien. L’écran ne défile ni vers le haut ni vers le bas et il n’y a aucun façon d’attribuer une fonction à l’action. Au lieu de cela, il s’agit essentiellement d’un bouton.

Martyn Casserly

Le bracelet en silicone dispose d’un fermoir tout simple, sa largeur est de 20 mm, donc assez standard, mais pour des poignets délicats. C’est pourquoi il est préférable d’éviter ce modèle particulier si vous en avez un assez large, ou alors vous devrez acheter une sangle plus longue.

En retournant le GTS 4 Mini, on découvre la plaque circulaire qui abrite les capteurs ainsi que les points de contact du chargeur fourni. Comme c’est souvent le cas, le câble de chargement est assez court, ce qui signifie que vous devrez disposer d’une prise à proximité pour recharger sa batterie de 270 mAh.

Martyn Casserly

L’échantillon testé est la variante Bleu menthe, mais Amazfit propose également le GTS 4 Mini en Noir minuit, Rose flamant, Blanc clair de lune. Cette dernière nous paraît être la plus belle, car très moderne tout en évitant de tomber dans le tape-à-l’œil.

C’est un bel ensemble de bon goût et bien conçu, qui a le bel avantage d’être résistant à l’eau de 5 ATM ce qui signifie que vous pouvez la porter pour nager sans avoir peur de l’abîmer.

Écran

Écran AMOLED de 1,65 pouce

Résolution de 336×384

Affichage permanent

L’écran AMOLED de 1,65 pouce est lumineux, clair et facile à lire grâce à sa résolution de 336×384, soit 309 ppi. La taille a légèrement augmenté par rapport à l’affichage 1,55 pouce du GTS 2 Mini, et avec un rapport écran/corps de 70,2 %.

Martyn Casserly

En fonction des différents cadrans disponibles, vous pouvez facilement choisir le niveau d’occupation des informations affichées à l’écran. Et, grâce à la technologie Toujours activé de l’écran, vous garderez toujours un oeil sur l’heure ou d’autres informations sans avoir à lever le poignet.

Nous avons toutefois remarqué que le tactile pouvait être résistant aux pressions lorsque nous étions en mouvement. Cela peut être dû aux petites cibles tactiles ou encore à nos doigts imprécis, mais le résultat est décevant.

Logiciels et caractéristiques

Zepp OS

Alexa intégrée

Prise en charge limitée des applications tierces

Absence de NFC

Si l’Amazfit GTS 4 Mini s’apparente à une alternative à l’Apple Watch, il s’agit plutôt d’un bracelet de fitness ambitieux qui intègre des fonctions utiles. En revanche, de nombreuses applications tierces populaires, que l’on trouve sur d’autres tocantes connectées, sont indisponibles.

La plupart des fonctions sont contrôlées via Zepp, qui vous permet de télécharger des cadrans (certains payants), de modifier les paramètres de suivi et de réorganiser les apps qui s’affichent sur l’interface, ainsi que leur ordre. Une autre option consiste à configurer le bouton de la couronne, mais comme nous l’avons dit plus haut, il ne sera pas possible d’attribuer de fonction pour la faire pivoter.

Martyn Casserly

Il fonctionne sous le système d’exploitation Zepp OS, qui est assez réactif et fiable. Pour compenser le manque de support d’applications, il intègre Alexa notamment pour ajouter des éléments à votre compte Amazon ou poser des questions comme vous le feriez avec n’importe quel produit équipé de l’assistant vocal. Vous pouvez notamment l’utiliser pour programmer des minuteries et des rappels.

Vous trouverez aussi une app musicale, météo, liste, chronomètre, torche, alarmes et minuteur Pomodoro. Tout ce qu’il y a de plus classique.

Notez qu’il n’y a pas d’options de stockage sur l’appareil, par conséquent vous ne pourrez pas écouter de sons hors ligne à moins d’avoir votre téléphone à proximité. Il n’est pas non plus doté de la technologie NFC, oubliez donc les paiements sans contact. Mais moins autonome que certains de ses rivaux, en vérité il aurait été étonnant d’avoir des fonctionnalités aussi avancées à son prix.

Il n’est pas possible non plus de télécharger des applications tierces, à l’exception de quelques apps aléatoires sur la boutique Zepp, dont aucune n’est destinée au grand public. Les messages WhatsApp apparaissent sous forme de notifications, de même que Facebook si vous liez votre compte, mais vous ne trouverez pas d’application à proprement parler. Il en va de même pour Spotify, Audible et autres services similaires. En revanche, vous pourrez utiliser l’application générique Musique pour contrôler les fonctions de lecture de base et le volume de tout casque Bluetooth connecté grâce à la connexion 5.2.

Martyn Casserly

Petit bémol, à la différence de l’Amazfit GTS 4, on ne trouve pas de réponses prédéfinies pour répondre aux messages, le GTS 4 Mini ne sert donc qu’à les lire. Si l’on pouvait modifier cette fonction et proposer une option rapide pour “Ok”, “Oui” ou “Non” ou même un message personnalisé, cela serait un réel avantage.

Suivi de la santé et de la condition physique

Plus de 120 modes de suivi sportif

GPS

Des guides approximatifs plutôt qu’une grande précision

Comme indiqué précédemment, le GTS 4 Mini est avant tout un bracelet plutôt qu’une montre connectée à part entière. Ce n’est pas une mauvaise chose, et comme Amazfit lui a donné plus de 120 modes de suivi différents, vous devriez être en mesure de trouver l’activité de votre choix.

Le plus évident est le suivi des pas, le GTS 4 Mini a fait un travail que décent pour les nôtres tout au long de la journée. Vous pouvez obtenir des rapports détaillés sur vos randonnées, tels que votre cadence et votre foulée, ainsi que l’intensité de votre rythme cardiaque. Tous ces éléments peuvent être pris en compte dans votre score d’intelligence d’activité personnelle (PAI), qui vous donne des points pour vos séances d’entraînement et agit de la même manière que les trois anneaux d’Apple.

Le suivi automatique n’est accessible que pour la marche en extérieur et intérieur, la course, le tapis de course, le vélo, l’elliptique ou le rameur. Avant de partir nager, soulever des poids, faire une séance de yoga ou l’une des nombreuses autres activités proposées, vous devrez lancer le suivi manuellement.

Martyn Casserly

Amazfit inclut diverses fonctions d’évaluation qui montrent de quelle manière l’entraînement a affecté votre corps, comme la fréquence cardiaque, le suivi aérobie et anaérobie qui apparaît dans l’algorithme PeakBeat. Il analyse aussi les niveaux d’oxygène dans le sang, votre stress et sommeil, de nombreuses informations sur votre santé sont enregistrées dans Zepp.

Il y a aussi des ajouts intéressants, comme le rythme virtuel qui vous pousse à courir à certaines vitesses pendant une séance ou encore le couplage de vos comptes Adidas Running, Relive ou Strava au bracelet, et le GPS intégré pour cartographier vos itinéraires. Mention spéciale pour les femmes, elle propose le suivi du cycle menstruel.

À travers les différentes activités essayées, il est prudent de dire que les mesures enregistrées sont plus proches de l’approximation que d’une super-précision. Si vous vous entraînez pour un marathon et que vous avez besoin de suivre des objectifs spécifiques, alors vous pourriez préférer l’Apple Watch SE ou une montre Coros Apex 2.

L’Amazfit est idéale pour récupérer des données de bases et une simple utilisation quotidienne.

Autonomie et charge

Batterie de 270 mAh

Plus d’une semaine d’autonomie en mode basique

Lente à se recharger

La batterie de l’Amazfit GTS 4 Mini est excellente. En désactivant l’écran toujours allumé, vous obtiendrez environ deux semaines d’autonomie entre les charges. Cela dit, même ces fonctions activées, vous obtiendrez bien plus d’une semaine avant de penser à le recharger.

Martyn Casserly

La seule fonction qui épuisera considérablement la batterie de 270 mAh est l’utilisation du GPS. Une fois celui-ci en marche, vous disposerez d’un maximum de 21 heures avant de perdre toute énergie.

Recharger l’Amazfit GTS 4 Mini prend environ deux heures, c’est donc une bonne chose que vous n’ayez pas besoin de le faire très souvent…

Prix et disponibilité

L’Amazfit GTS 4 Mini est disponible directement sur le site de la marque à 99,99 €, ce qui est abordable quand on considère les fonctionnalités offertes et le joli design de l’appareil.

Pour 50 € supplémentaires, vous pouvez vous procurer le Fitbit Charge 5, qui dispose également d’un GPS et d’excellentes fonctions en matière de santé et de fitness, bien que certaines ne soient disponibles qu’avec un abonnement Premium.

Si vous aimez ce que vous voyez avec l’Amazfit GTS 4 Mini mais que vous en voulez en plus, alors optez pour l’Amazfit GTS 4 qui est disponible à 199 €.

Conclusion

Amazfit s’est forgée une réputation en concevant des montres et bracelets connectés de bonne qualité et abordable, et elle le prouve encore avec le GTS 4 Mini. Il s’agit d’un appareil au look très agréable qui se porte sans effort. Le logiciel et les fonctions disponibles sont excellents pour son prix, et son autonomie n’a rien à envier à la concurrence..

Le suivi n’est pas aussi précis que sur des modèles plus chers et nous aurions préféré un écran plus sensible au toucher, mais il est difficile de s’en plaindre quand on obtient un tel produit solide et avec quelques fonctionnalités de tocantes connectées, le tout pour moins de 100 €.

Adaptation du test réalisé par Martyn Casserly et publié sur Tech Advisor de langue anglaise

Fiche technique