Même si vous connaissez le monde des aspirateurs‑robots, vous n’avez peut-être jamais entendu parler de Roborock.

L’entreprise chinoise reste l’une des moins connues du secteur, bien qu’elle ait lancé plusieurs appareils depuis 2016 et qu’elle entretienne des liens étroits avec Xiaomi.

Son aspirateur‑robot laveur phare peut faire penser à un smartphone, mais le S8 Pro Ultra est en fait l’un des plus performants que vous puissiez acheter. Avec une puissance d’aspiration inégalée, une fonction d’autonettoyage et de vidange et des tonnes de fonctionnalités, il semble être un produit sur lequel vous pouvez compter.

Mais, comment se comporte-t-il dans des conditions réelles ? Nous avons passé quelques semaines à utiliser le S8 Pro Ultra pour le découvrir, et les résultats sont quelque peu mitigés.

Design

Format circulaire épais

L’extérieur en plastique semble être de bon marché

Excellente détection des objets

Le S8 Pro Ultra est peut-être l’aspirateur‑robot laveur premium de Roborock, mais son design ne le laisse pas présager. L’aspirateur lui‑même et la station d’accueil sont recouverts d’un plastique plutôt bon marché, les efforts de la société se concentrant clairement sur ce qui se passe à l’intérieur.

Il n’est certainement pas laid, mais il existe des aspirateurs‑robots plus esthétiques. Compte tenu de la rapidité avec laquelle le modèle blanc que nous avons testé a accumulé la saleté et les taches, nous vous recommandons plutôt d’opter pour la version noire.

Anyron Copeman / Foundry

La conception circulaire n’est pas nouvelle, même si, avec ses 9,65 cm, il est assez discret. Toutefois, avant de l’acheter, il convient de vous assurer qu’il peut se glisser sous vos meubles, tels que les tables basses ou les meubles de télévision.

Peu d’aspirateurs‑robots peuvent se faufiler dans des espaces restreints, mais c’est particulièrement vrai pour le S8 Pro Ultra ; avec un diamètre de 35,3 cm, il n’est vraiment adapté qu’aux grands espaces.

Le S8 Pro se vide seul, ce qui veut dire qu’il ne sera jamais plein si vous le replacez régulièrement sur la station d’accueil

La caractéristique principale du design sur le dessus de l’aspirateur est la tour LIDAR surélevée pour la navigation, mais il y a aussi trois boutons physiques : alimentation (pour arrêter/démarrer le nettoyage), accueil (pour le ramener sur sa base) et serpillière seulement. En appuyant sur ce dernier et en le maintenant enfoncé pendant trois secondes, vous enclenchez le mode de Verrouillage enfant, qui désactive les trois boutons.

Anyron Copeman / Foundry

Un clapet situé à l’avant donne un accès direct au bac à poussière, mais cela n’est nécessaire que lorsque le filtre doit être nettoyé. Le S8 Pro se vide seul, ce qui veut dire qu’il ne sera jamais plein si vous le replacez régulièrement sur la station d’accueil. Cette dernière est le seul moyen de remplir le réservoir d’eau de 200 ml, car elle n’est pas accessible directement.

L’appareil est équipé de trois roues en bas et d’une petite roue à l’avant pour qu’il pivote sur 360 degrés. Contrairement à certains modèles, la brosse latérale rotative n’est pas conçue pour être retirée.

La serpillière et les deux brosses en caoutchouc sont également fixées, mais elles ont la capacité de se soulever lorsqu’elles sont inutilisées. Elles conviennent parfaitement aux sols carrelés et aux moquettes, mais les tapis davantage épais peuvent poser problème.

Anyron Copeman / Foundry

À l’avant de l’appareil, un grand capteur 3D émet une lumière infrarouge invisible qui permet une excellente détection des objets, quel que soit l’éclairage de la pièce. Le S8 Pro Ultra utilise l’intelligence artificielle pour reconnaître 42 objets ménagers courants et s’arrête automatiquement avant d’engloutir tout ce qui dépasse une certaine taille.

Configuration

Très facile à installer

L’application Roborock est bien pratique

Nécessite une connexion Wi-Fi solide

Contrairement à certains aspirateurs‑robots laveurs, le S8 Pro Ultra est très facile à installer. Il suffit de fixer la base en plastique à la station d’accueil, de la brancher sur le secteur et d’y placer l’aspirateur.

Soyez simplement attentif au message vocal “Chargement” ou à repérer l’icône d’alimentation pulsée sur le dessus de l’appareil. Le S8 Pro Ultra était un peu chargé à la sortie de son carton, mais il peut être opportun de patienter une heure ou deux jusqu’à ce qu’il atteigne 100 %.

Anyron Copeman / Foundry

Une fois complètement chargé, le S8 Pro Ultra est prêt à nettoyer, avec un sac à poussière préinstallé dans la station d’accueil. Pour passer la serpillière, il suffit de remplir d’eau froide le réservoir du milieu, ou d’y ajouter le nettoyant pour sol de Roborock. Les marques tierces sont supposées présenter un risque de corrosion et d’endommagement.

Même si vous n’aviez jamais utilisé d’aspirateur‑robot auparavant, vous serez opérationnel sans trop de difficultés

Pour cartographier vos pièces ou lancer des cycles de nettoyage, vous devez télécharger l’application Roborock. La connexion au S8 Pro Ultra à l’application est simple, et il est facile de la relier à votre réseau Wi-Fi domestique.

Si vous placez la station d’accueil sur une surface plane et dure, l’installation du S8 Pro Ultra se fait en douceur ; même si vous n’aviez jamais utilisé d’aspirateur‑robot auparavant, vous serez opérationnel sans trop de difficultés.

Application et cartographie

L’application compagnon gratuite est facile à utiliser

Cartographie détaillée et précise

Nombreuses fonctionnalités disponibles

Comme nous l’avons mentionné plus haut, l’application Roborock est nécessaire pour accéder à toutes les fonctions du S8 Pro Ultra. Elle est téléchargeable gratuitement sur Android et iOS, et relativement aisée à prendre en main.

Toutefois, avant d’essayer toutes les fonctions, vous devez créer une cartographie de votre logement, après quoi vous recevez un aperçu détaillé de toutes les pièces visitées.

Anyron Copeman / Foundry

La carte créée peut être visualisée en 2D ou en 3D, vous pouvez aussi définir des zones interdites ou un ordre spécifique de passage. Il vous est possible de créer autant de cartes que vous le voulez, pour des logements à un ou plusieurs niveaux.

Roborock utilise l’intelligence artificielle pour essayer d’identifier les obstacles rencontrés ; chaque supposition est assortie d’un pourcentage et la plupart du temps elle est exacte.

Il a principalement failli à reconnaître les pieds de chaises qu’il a pris pour des câbles électriques, mais cela ne semble pas avoir affecté le nettoyage. En cas de problème, modifiez manuellement les noms des meubles, des pièces ou des surfaces via l’application.

C’est également là que vous trouverez un contrôle précis sur les zones particulières que vous voulez voir propres. Vous pouvez choisir de nettoyer l’ensemble de la carte, seulement certaines pièces ou des zones spécifiques, ces dernières allant jusqu’à 0,1 m².

Vous avez aussi la possibilité de l’envoyer à un endroit exact de votre logement, ce qui est une excellente nouvelle si vous repérez une zone particulière qui a besoin d’être récurée. Vous pouvez soit définir un emplacement et le laisser trouver le meilleur chemin, soit utiliser les commandes in-app (sorte de télécommande pour aspirateur). Les deux fonctionnent bien.

Anyron Copeman / Foundry

Comme la plupart des aspirateurs‑robots, vous pouvez programmer le nettoyage lorsque vous n’êtes pas chez vous, pour une occasion unique ou à la même heure chaque jour/semaine. Des routines personnalisables sont également disponibles, telles que le nettoyage complet de toute la maison, le passage de l’aspirateur et de la serpillière dans la cuisine ainsi que dans la salle à manger après les repas.

Bien qu’il n’y ait pas d’assistant vocal sur l’appareil lui-même, le S8 Pro Ultra est compatible avec Siri d’Apple, Alexa d’Amazon et l’Assistant Google. Nous avons testé le premier via l’Echo Dot, qui a été efficace dans toute une série de commandes. Il est agréable de ne pas avoir à se reposer constamment sur l’app pour les fonctions clés.

Les nombreuses possibilités de personnalisation font du S8 Pro Ultra un appareil très performant

Et, il ne s’agit là que des fonctions de base disponibles. Dans l’application, il y a des dizaines de façons différentes d’affiner l’expérience à votre convenance. Les fonctionnalités par défaut conviendront à la plupart des utilisateurs, mais les nombreuses possibilités de personnalisation font du S8 Pro Ultra un appareil très performant.

Performances

Excellente aspiration

Des modes moins puissants et peu convaincants

Nettoyage impressionnant

Le S8 Pro Ultra est l’un des aspirateurs‑robots les plus puissants du marché. Il a une force d’aspiration impressionnante de 6000PA, supérieure à celle de la plupart de ses concurrents.

Cependant, vous n’atteindrez cette puissance qu’avec les modes d’aspiration Max ou Max+, qui d’ailleurs épuisent rapidement l’autonomie. Sur des tapis à trame serrée, l’appareil a fait un très bon travail en aspirant toutes les saletés visibles et en rendant notre surface de couleur crème nettement plus lumineuse.

Avec les modes les plus vigoureux, nous n’aurions pas pu faire mieux avec un aspirateur classique.

Anyron Copeman / Foundry

Toutefois, le principal inconvénient est le bruit. Le S8 Pro Ultra est extrêmement bruyant dans ce mode, et cela devient rapidement gênant si vous avez besoin de vous concentrer sur d’autres activités en simultané.

Cette puissance convient donc mieux aux utilisateurs préférant programmer le nettoyage de leur logement pendant leur absence. Et, grâce à la détection des objets solides, il est peu probable qu’il se bloque.

Bien sûr, vous pouvez passer aux modes moins puissants, mais nous les avons trouvés beaucoup moins efficaces ; le mode Silencieux n’est utile que pour les grosses saletés, tandis que le Turbo est encore plus tapageur.

Avec les modes les plus puissants, nous n’aurions pas pu faire mieux avec un aspirateur classique

Nous espérions que le mode Équilibré par défaut serait le plus efficace, mais ce n’est malheureusement pas le cas. Il a nettoyé la moquette de manière très inégale, en omettant plusieurs saletés et débris évidents. Même pour un décrassage quotidien rapide, ce n’est pas vraiment suffisant.

Heureusement, la fonction de nettoyage est très impressionnante. Le réglage Intense est suffisamment silencieux pour être utilisé régulièrement, tandis que les modes Faible et Moyen font du bon travail si le tapis n’est pas trop sale.

Quel que soit le niveau d’intensité, le S8 Pro Ultra laisse les sols brillants et sans traces. Il ne peut pas récurer les taches les plus profondes, mais nous doutons qu’un aspirateur‑robot puisse le faire.

Anyron Copeman / Foundry

Un cycle combiné aspirateur‑serpillière utilisera la fonction Elévation dynamique, qui relève la serpillière et arrête l’écoulement de l’eau lorsqu’un tapis est détecté. Ce n’est pas toujours instantané, mais nous ne sommes jamais retrouvé avec un tapis mouillé.

Roborock affirme que la batterie de 5200mAh peut durer jusqu’à trois heures en mode Silencieux. Mais en Turbo, l’autonomie est réduite de moitié ; un passage complet d’aspirateur et de serpillière de 63 minutes a fait chuter le niveau de batterie de 80 % à 10 %.

Bien sûr, le plus important est que l’appareil puisse effectuer un nettoyage complet sans tomber en panne d’énergie. À moins d’avoir une très grande maison, cela ne devrait pas poser de problème.

Le chargement dans la station d’accueil est aussi relativement rapide. En l’espace de trois heures environ, le S8 Pro Ultra est passé de 10 % à une charge complète.

Station d’accueil et entretien

Station d’accueil énorme et lourde

Autonettoyage, vidange, séchage et remplissage

Très peu d’entretien nécessaire

Vous pensiez que le S8 Pro Ultra était volumineux ? La station d’accueil passe au niveau supérieur. Elle mesure 42,6 x 51,3 x 45 cm, et vous aurez besoin d’au moins 0,5 m au-dessus et 0,7 m devant pour qu’il fonctionne efficacement.

Étant donné qu’elle pèse environ 9,5 kg, vous ne voudrez pas non plus déplacer beaucoup le RockDock Ultra. La plupart de nos sols sont recouverts de moquette, l’emplacement le plus logique étant un coin. Mais comme nous l’avons rapidement constaté, la station d’accueil est conçue pour être placée uniquement sur des surfaces planes et dures, sinon l’aspirateur robot ne pourra pas retrouver son chemin.

Anyron Copeman / Foundry

Notre seule alternative a été de le laisser dans un recoin de la cuisine pendant toute la durée des tests, où il s’est souvent retrouvé au milieu d’autres choses. Si vous avez aussi beaucoup de tapis dans votre maison, vous devriez prendre cela en compte.

Tout cela semble bien compliqué, mais le jeu en vaut la chandelle. La taille et le poids de la station d’accueil sont justifiés par une gamme impressionnante de fonctionnalités. Il peut automatiser la quasi-totalité de son entretien, depuis le lavage et le séchage, jusqu’au remplissage d’eau et au nettoyage du bac à poussière. Il peut même récurer le dessous de la station d’accueil et toutes les brosses.

Anyron Copeman / Foundry

En fait, il n’y a qu’une poignée de choses à faire pour maintenir le S8 Pro Ultra en parfait état : remplacer le sac à poussière et l’eau propre toutes les deux semaines, vider l’eau sale et nettoyer très occasionnellement le filtre à poussière. C’est tout.

Le faible degré d’entretien est l’un des principaux arguments de vente du S8 Pro Ultra. Il évacue une grande partie du stress lié à la possession d’un aspirateur‑robot, ce qui vous permet de profiter pleinement de tous ses avantages en toute tranquilité.

Le faible degré d’entretien est l’un des principaux arguments de vente du S8 Pro Ultra

Prix et disponibilité

Le prix est l’un des plus gros inconvénients du S8 Pro Ultra puisqu’il coûte 1 499 €, vous le trouverez sur Amazon et Boulanger.

Aucun accessoire supplémentaire n’est fourni et le produit de nettoyage est vendu séparément. Le S8 Pro Ultra est donc l’un des aspirateurs robots les plus chers du marché mais aussi de notre comparatif.

Conclusion

Le S8 Pro Ultra permet d’automatiser le nettoyage de votre maison, mais cela a un coût. La station d’accueil gigantesque peut sembler inesthétique, mais elle permet de vider, de nettoyer et de remplir d’eau à votre place. Cet aspirateur est également extrêmement puissant, avec une aspiration complète qui peut rivaliser avec une version manuelle.

Toutefois, il faut pour cela utiliser les modes les plus musclés, qui sont souvent bruyants et épuisent la batterie beaucoup plus rapidement. La taille du S8 Pro Ultra empêche aussi qu’il accède à de nombreux petits espaces, qui lui sont hors de portée.

Le lavage est efficace et presque toutes les fonctions imaginables d’un aspirateur robot sont présentes ici, mais il ne coche pas toutes les cases.

Il ne pourra certainement pas remplacer un modèle sans fil classique, ce qui rend son prix élevé difficile à justifier.

Adaptation du test réalisé par Anyron Copeman et publié sur Tech Advisor de langue anglaise

