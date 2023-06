Apple vient à peine d’annoncer le lancement de son MacBook Air 15 pouces basé sur le processeur M2, mais la société travaille déjà sur son successeur. Un Air 15 pouces équipé d’un processeur M3 devrait être lancé en 2024, selon le prolifique leaker Mark Gurman.

Dans la dernière édition de sa newsletter Power On, le journaliste de Bloomberg a répondu aux spéculations sur le choix du processeur du nouveau Air. La puce M2, après tout, a un an et est apparue pour la première fois dans les ordinateurs portables Pro et Air de 13 pouces annoncés à la WWDC 2022. Cela semble être un choix étrange pour l’appareil qu’Apple a décrit ce mois‑ci comme “le meilleur ordinateur portable de 15 pouces au monde”

D’un point de vue réaliste, il était toujours possible que la WWDC 2023 arrive trop tôt pour le M3, étant donné que le M2 est arrivé plus de 18 mois après le M1.

Certains experts prédisaient que le cycle deviendrait annuel, à l’instar de l’iPhone, mais cette supposition s’est avérée erronée. Toutefois, il y a eu beaucoup de petites avancées depuis l’été dernier, y compris les éditions Pro, Max et plus récemment Ultra de la puce M2. Le nouveau MacBook Air 15 pouces n’a accès à aucune de ces nouveautés, pas même en option, et il semblerait que cela restera le cas une fois que 2024 arrivera.

La génération M3 suscite de grandes attentes. Alors que le modèle M2 était une mise à niveau prudente et progressive du modèle M1, le M3 devrait adopter le processus de fabrication des puces en 3 nanomètres (contrairement au processus en 5 nanomètres du M1 et M2), ce qui permettra de réduire la consommation d’énergie et d’augmenter la vitesse.

La date de lancement de la nouvelle génération est moins claire, étant donné que le puissant Mac Pro, qui est rarement mis à jour, vient d’être équipé du M2, notre meilleure hypothèse est que le M3 ne sera pas lancé avant un an.

La puce n’arrivera probablement pas d’abord sur le MacBook Air. Gurman affirme qu’Apple travaille sur un iMac et un MacBook Pro 13″ M3, et que le premier sera lancé au début de l’année 2024.

Adaptation de l’article orginal de David Price et paru sur Macworld