En résumé Note de l’expert Les Plus Des performances à couper le souffle

Disponible avec ou sans dissipateur thermique

Capacité jusqu’à 4 To Les Moins Prix

Nécessite un emplacement PCIe 5.0 M.2 Notre verdict Pour ses performances réelles, le Crucial T700 a pulvérisé tous les records de benchmark et ce avec une marge assez importante. Si votre système dispose d’un emplacement PCIe 5.0 M.2, alors ce SSD portera sa puissance de stockage à un autre niveau.

Prix lors du test

$339.99 for 2TB

Les meilleurs prix : Crucial T700 PCIe 5.0 NVMe SSD

Il n’y a rien de plus stimulant qu’une belle amélioration des performances générales de stockage, et le T700 PCIe 5.0 NVMe de Crucial le prouve ici.

Avec son petit dernier, la marque propose un disque SSD à l’excellente vélocité de transfert de données en gigaoctet par seconde, qui lui donne plus d’une longueur d’avance sur la concurrence.

Design et caractéristiques techniques

Le format 2280 (22 mm de large, 80 mm de long) du T700 intègre le tout nouveau contrôleur Phison PS5026-E26 et la technologie TLC NAND 232 couches de MicronN avec 1 Go de cache primaire DDR4 pour chaque 1 To de capacité.

Son indice TBW est, lui, de 600 To par téraoctet de capacité. Si vous ne le saviez pas, c’est un facteur atténuant dans les garanties SSD (cinq ans dans ce cas), comme le feraient les kilomètres pour une garantie automobile.

En ce qui concerne le dissipateur thermique, il est optionnel et la plupart des utilisateurs s’en passeront, mais si vous comptez solliciter le disque dans un système avec beaucoup d’autres composants producteurs de chaleur, alors il vous sera utile.

Le Crucial T700 PCIe 5.0 NVMe SSD sans dissipateur thermique. Jon Jacobi / Foundry

Performances et benchmarks

Le T700 se surpasse, mais également le Gigabyte Gen5 10,000 connu comme le plus rapide. Il s’agit véritablement d’un tout nouveau niveau de performances, qui s’est maintenu dans les tests en conditions réelles à un niveau bien supérieur. Les graphiques parlent d’eux-mêmes :

Le T700 a dominé les tests CrystalDiskMark 8 et ce n’était pas très serré. Les barres les plus longues présentent les meilleurs scores.

Notez que le WD SN850X est un disque PCIe 4.0 inclus à des fins de comparaison. Il fait partie des SSD de ce type les plus rapides que nous ayons testés.

Nous avons observé que le formatage du T700 est un peu lent par rapport à de nombreux disques SSD NVMe, et ce quelle que soit la révision PCIe. Mais qui s’en soucie quand on peut gagner près d’une minute sur un transfert de fichier de 48 Go et 40 secondes sur une écriture de 450 Go, comme nous l’avons constaté ?

Il s’agit véritablement d’un tout nouveau niveau de performances, qui s’est maintenu dans les tests en conditions réelles à un niveau bien supérieur

Les transferts de 48 Go du Crucial T700 ont montré une grande amélioration dans le monde réel, contrairement au Gigabyte. Les barres les plus longues présentent les meilleurs scores. Jon L. Jacobi

Le test d’écriture de 450 Go passe actuellement par un disque PCIe 4.0 pour l’envoi de fichiers aux autres disques et il est important de préciser que ce T700 a une fois de plus battu la concurrence avec 40 secondes d’avance.



Le T700 a réduit de 40 secondes le temps d’écriture de 450 Go du Gigabyte PCIe 5. C’est le meilleur temps d’écriture.

En raison de ces chiffres un peu insensés, l’expérience de test avec ce Crucial a été géniale.

Pour les tests de disques internes, on passe par Windows 11 (22H2) 64 bits sur une carte mère X790 (PCIe 5.0), un processeur i5-12400 et deux modules DDR5 Kingston Fury de 32 Go (64 Go de mémoire au total). Les graphiques intégrés d’Intel sont utilisés et les tests de transfert de 48 Go sont réalisés via un disque RAM ImDisk qui occupe 58 Go de la mémoire totale de 64 Go. Le fichier de 450 Go est transféré à partir d’un Samsung 990 Pro 2 To, qui contient le même système d’exploitation.

Chaque examen est effectué sur un disque nouvellement formaté et TRIMé afin d’obtenir des résultats optimaux. Notez qu’au fur et à mesure qu’il se remplit, les performances varient en raison de la réduction de la capacité de la carte NAND pour la mise en cache secondaire et d’autres facteurs.

Celles indiquées s’appliquent uniquement au disque qui nous a été fourni ainsi qu’à la capacité testée. Les fournisseurs échangent aussi occasionnellement des composants. Si vous constatez un écart important entre les résultats que vous obtenez et celles que nous indiquons (avec des systèmes à peu près égaux), n’hésitez pas à nous le faire savoir.

Prix et disponibilité

Le Crucial T700 est disponible dans les capacités de 1 To, 2 To (testé) et 4 To, à partir de 202,79 € sans un dissipateur thermique, sinon il faudra compter une trentaine d’euros supplémentaires. C’est presque deux fois plus cher que certains rivaux PCIe 4.0 aussi très performants.

En France, il est disponible chez Crucial et Amazon.

Conclusion

Malgré un prix élevé, si vous disposez d’un emplacement PCIe 5.0 M.2, c’est le SSD NVMe qu’il vous faut. En effet, ce T700 est incontestablement le roi du marché, et le combat n’est pas serré.

Fiche technique

PCIe Gen 5.0 x4, NVMe 2.0

1 To, 2 To ou 4 To

M.2 (2280)

600 To d’endurance

11,700 MB/s de vitesse séquentielle

9,500 MB/s d’écriture séquentielle

Adaptation du test réalisé par Jon Jacobi et publié sur Tech Advisor de langue anglaise