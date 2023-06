Apple avait beaucoup de choses à montrer lors de la présentation d’iOS 17 à la WWDC, comme l’amélioration de la correction automatique, la fonctionnalité StandBy, la transcription en direct de la messagerie vocale, des affiches de contact personnalisées, etc.

Mais parfois, certaines fonctionnalités, bien que très intéressantes, passent à la trappe. Pourtant, une petite modification de l’interface ou une fonction méconnue peut changer la façon dont vous utilisez votre iPhone au quotidien, plus que ne le feront jamais tous les gadgets sophistiqués dotés d’une intelligence artificielle.

Voici quelques-unes des nouveautés d’iOS 17 dont vous n’avez pas entendu parler lors de la keynote, mais qui auront certainement un impact sur votre expérience utilisateur.

Envoyer un ping à l’Apple Watch

L’une de nos fonctionnalités préférées de l’Apple Watch est la possibilité d’ouvrir le Centre de contrôle et d’envoyer un ping à votre iPhone, ce qui lui permet d’émettre un son bref et fort pour le retrouver rapidement.

Avec iOS 17, cela sera aussi possible mais dans l’autre sens !

Fusion des notes

Vous avez deux notes que vous aimeriez lier ? La mise à jour Apple vous permet de passer directement d’une note à l’autre en appuyant longuement sur l’écran, puis en choisissant l’option Ajouter un lien avant de taper une URL.

Foundry

Mots croisés quotidiens News+

Les abonnés à Apple News+ auront accès à des mots croisés quotidiens dans l’application dédiée, un des piliers de nombreux journaux.

Cette fonctionnalité ne semble pas être disponible dans la première version bêta, nous ne savons donc pas à quoi elle ressemblera ni quelle sera sa difficulté, mais c’est une raison de plus de s’abonner à Apple News+ ou à l’offre groupée Apple One.

Meilleure recherche Spotlight

Fonctionnalité sous-utilisée par beaucoup, la recherche Spotlight vous permet de trouver très rapidement des applications, d’effectuer des recherches sur le web, de faire des calculs ou des conversions simples, et même de trouver du contenu dans Mail ou Messages.

Dans iOS 17, elle devient plus intelligente et performante. Si vous recherchez un paramètre tel que “Wi-Fi”, la suggestion Siri du haut de la page comportera un bouton pour l’activer ou le désactiver directement, sans avoir à plonger dans les Réglages. Si vous ne tapez rien dans Spotlight, les suggestions de Siri contiendront de nouveaux éléments, comme la minuterie ou l’accès direct à un album dans Photos.

Plans d’entraînement personnalisés dans Apple Fitness+

Vous souhaitez créer votre propre programme d’entraînement personnalisé pour vos séances Fitness+ ?

Ouvrez l’app, touchez l’onglet Fitness+ et sélectionnez Plans personnalisés. Vous pouvez choisir les jours de la semaine, la durée de votre programme et de l’entraînement, et le type d’activités que vous souhaitez faire. Vous pouvez même inclure l’équipement dont vous disposez, comme des haltères ou des tapis de yoga.

Notez qu’il ne s’agit pas d’un outil de création de programme de remise en forme libre, il est simplement destiné à Fitness+ et se limite à cela.

Entraînez-vous à votre façon avec un programme personnalisé Fitness+. Foundry

Verrouillage de la balance des blancs lors de l’enregistrement d’une vidéo

Dans Réglages, vous trouverez une nouvelle option permettant de verrouiller la balance des blancs lors de l’enregistrement d’une vidéo. Cette option est utile pour les prises de vue où la lumière ambiante change et où vous souhaitez capturer cet effet.

Moyennes météorologiques

L’application Météo dispose d’une nouvelle tuile Moyennes qui indique l’écart de température par rapport à la moyenne historique du jour. Si vous la touchez pour obtenir plus de détails, vous verrez les plages de températures normales et les quantités de précipitations pour votre localisation, à la fois tout au long de la journée et les moyennes mensuelles.

Foundry

Crossfade Apple Music

Nous avons beaucoup entendu parler des nouvelles fonctionnalités de Music SharePlay, mais il y en a une autre qu’Apple n’a pas mentionnée : Crossfade, qui permet de passer d’une chanson à l’autre en douceur, sans rupture entre les morceaux. Depuis qu’Apple Music a remplacé iTunes, les utilisateurs réclament cette fonction, qui est disponible sur Mac depuis longtemps, mais pas sur l’iPhone.

Ouvrez Réglages, puis allez sur Musique et recherchez le paramètre Crossfade.

Enfin, le fondu enchaîné dans Apple Music sur iOS ! Foundry

Fonction Médicaments

Santé peut optionnellement envoyer une seconde notification 30 minutes après la première concernant la prise de vos médicaments.

Parfois, prendre ses médicaments est trop important pour qu’on vous le rappelle une seule fois. Foundry

Minuteries multiples

Ce point a été mentionné dans la section iPadOS de la keynote, mais il mérite d’être développé. Les minuteries multiples seront une fonctionnalité pour iOS, iPadOS et macOS. Enfin !

Récupération des mots de passe supprimés

Les mots de passe sont conservés pendant 30 jours maximum et peuvent être récupérés après avoir été supprimés par erreur.

Widgets interactifs

Apple l’a présentée comme une fonctionnalité pour iPad, mais elle sera bien présente sous iOS 17 ainsi et macOS. Vous pouvez désormais cocher des éléments de Rappels, basculer des interrupteurs et bien plus encore à partir de vos widgets sans ouvrir l’application.

Tri automatique sur Rappels

L’application Rappels triera automatiquement toute liste de courses en sections : boissons, produits laitiers, œufs et fromage, pains et céréales, etc. Vous pouvez ajouter et réorganiser les catégories à votre guise ou encore créer des catégories personnalisées pour toute autre liste de rappels.

Parmi les autres améliorations apportées aux Rappels, citons l’affichage en colonnes, les notifications de rappels anticipés et les widgets pour cocher des éléments.

Masquer les images sensibles

La fonction de sécurité Communication Safety, qui permet de masquer les images sensibles envoyées à un compte enfant par l’intermédiaire de Messages, a été étendue. Elle fonctionne désormais pour AirDrop, les messages FaceTime, les contacts dans Téléphone et les applications tierces.

Pour tout le monde, et pas seulement pour les enfants, vous aurez la possibilité de rendre floues les photos et vidéos sensibles avant de les visionner.

Apple

Nouvelle interface de recadrage rapide dans Photos

Lorsque vous regardez une photo dans iOS 17 et que vous la zoomez par pincement, vous verrez apparaître un nouveau bouton “Recadrer” en haut à droite, un moyen rapide et facile d’obtenir un recadrage adapté pour créer un fond d’écran d’iPhone, par exemple.

Nettoyage automatique des codes de vérification

Nous adorons la fonction qui remplit automatiquement les codes de vérification qui vous sont envoyés par SMS, et iOS 17 l’étend aux codes que vous recevez par courrier électronique.

Mais ce qui est encore mieux, c’est la façon dont iOS 17 peut empêcher l’accumulation de ces anciens codes en supprimant les messages après les avoir insérés avec Remplissage automatique.

Foundry

Adaptation de l’article de Jason Cross et paru sur Macworld