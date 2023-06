Comparatif : MacBook Air 15 pouces vs MacBook Pro 14 pouces

En résumé Notre verdict Le MacBook Air 15 pouces est l’ordinateur portable idéal pour ceux qui souhaitent un grand écran, une structure compacte et suffisamment de puissance pour l’informatique quotidienne. Si vous souhaitez davantage de force pour des applications telles que l’édition vidéo et les jeux vidéo haut de gamme, vous devez opter pour le Pro.

Prix lors du test

Apple 15-inch MacBook Air (M2, 256 GB, 2023) : $1,299

Apple 14-inch MacBook Pro (M2 Pro, 2023) : From $1,999 | Model reviewed $2,499

Le MacBook Air est traditionnellement un appareil svelte, compact, léger et facile à transporter. Apple a repoussé les limites de ce modèle avec l’introduction du nouveau MacBook Air 15 pouces. Avec des dimensions similaires à celles du MacBook Pro 14 pouces, quel est le modèle le plus avantageux et celui que vous devez acheter ?

Leur prix

L’un des éléments les plus importants au moment de tout achat est le montant que vous êtes prêt à dépenser. C’est pourquoi le MacBook Pro 16 pouces n’a pas été pris en compte dans ce comparatif, car vous pourriez presque acheter deux MacBook Air 15 pouces pour le même prix, ce qui place le Pro dans une autre catégorie à cause de son coût.

Il existe un MacBook Pro 13 pouces, doté de la puce M2 à l’instar du nouveau Air 15 pouces, qui se rapproche du prix demandé, mais si vous recherchez un écran plus grand alors le 13 pouces ne convient pas.

Il nous reste donc le MacBook Air 15 pouces et le MacBook Pro 14 pouces à comparer.

Voici comment se présentent les modèles actuels :

MacBook Air 15 pouces (M2, 8 Go/256 Go) – 1 599 €

MacBook Air 15 pouces (M2, 8 Go/512 Go) – 1 829 €

MacBook Pro 14 pouces (M2 Pro, 16 Go/512 Go) – 2 399 €

MacBook Pro 14 pouces (M2 Pro, 16 Go/1 To) – 2 999 €

MacBook Pro 14 pouces (M2 Max, 32 Go/1 To) – 3 699 €

Comme vous pouvez le constater, la disparité des prix reste importante, mais les modèles Pro sont munis d’au moins deux fois plus de mémoire et d’espace de stockage que les modèles Air, ainsi que de la puce M2 Pro au lieu de la M2 standard. Mais cette dernière, toujours excellente,a été intégrée au nouveau MacBook Air de 15 pouces.

Bien entendu, au moment de l’achat, il est possible d’opter pour de composants de niveau supérieur ; ceci signifie que vous pouvez configurer le Air pour qu’il ait les mêmes caractéristiques de mémoire et de stockage que le Pro, voire qu’il le surpasse, à condition que vous ayez le budget pour.

Passer à 16 Go/512 Go reviendrait à 340 €, ce qui fait que le modèle de base reste un peu moins cher que le Pro, alors même qu’il n’embarque pas la M2 Pro.

La seule chose que l’on ne peut pas faire, c’est d’ajouter un M2 Pro à un MacBook Air, et encore moins un M2 Max.

Leur design

Le MacBook Air 15 pouces. Apple

Apple a modernisé le design du Air lors du lancement du MacBook Air 13 pouces (M2) en juillet 2022, en supprimant le châssis effilé qui existait depuis que Steve Jobs a sorti le premier modèle, et présenté le Air au monde entier.

Cette décision a permis de gagner de la place pour les composants, mais cela sous-entend que le Air et le Pro ont un look et des dimensions très proches.

MacBook Air 15″ – 1,15 cm x 34,04 cm x 23,76 cm ; 1,51 kg

MacBook Pro 14″ – 1,55 x 31,26 x 22,12 ; 1,60 kg

Oui, le Pro est un peu plus gros et lourd, mais le modèle Air est, sans surprise, davantage large et haut, grâce à son grand écran.

Le MacBook Pro, davantage épais, dispose de plus de ports, en effet Apple a intégré au Air deux ports Thunderbolt/USB 4, un port de charge MagSafe et une prise casque de 3,5 mm.

Le MacBook Pro, lui, est équipé d’un port Thunderbolt 4/USB-C supplémentaire (portant le total à trois), de ports MagSafe, HDMI et SDXC, ainsi que d’une prise casque.

Le MacBook Pro 14 pouces est plus épais que le Air 15″, mais il a plus de ports. Apple

Les MacBook Pro et Air ont tous deux Touch ID, FaceTime HD 1080p et six enceintes (le Air 13 pouces ne dispose que de quatre enceintes).

L’audio du MacBook Pro est décrit par Apple comme étant de “haute fidélité”, ce qui laisse supposer qu’il est supérieur à celui du Air. La connectivité est assurée par Bluetooth 5.3 et, si le Air prend en charge le Wi-Fi 6, le Pro fait pencher la balance en faveur du Wi-Fi 6E.

Leur écran

Foundry

Le Air a un écran Liquid Retina de 15,3 pouces, tandis que le Pro a un écran Liquid Retina XDR de 14,2 pouces. L’écran du Air est peut-être plus grand, mais il n’est pas aussi performant que celui du MacBook Pro.

Le Air affiche une résolution de 2 880 x 1 864 avec un taux de rafraîchissement maximal de 60Hz. Sa luminosité maximale est de 500 nits, soit la moitié des 100 nits du Pro (ou un tiers si vous utilisez le mode HDR à 1 600 nits). Ce résultat est obtenu grâce à l’intégration de mini-LED dans l’écran du Pro, plutôt que de l’écran LCD du Air.

Les deux diffèrent peut-être dans le fait que l’écran Pro détient la technologie Pro-motion, dont le taux de rafraîchissement atteint 120Hz, soit le double du Air. Si vous faites souvent défiler des pages et du contenu, l’écran Pro super fluide sera un vrai plaisir.

Les deux écrans sont parfaits pour une utilisation quotidienne, mais dans ce domaine, le Pro a définitivement l’avantage.

Leurs performances

Le nouveau MacBook Air 15 pouces est équipé de la puce M2 d’Apple, à l’image du MacBook Air 13 pouces et du MacBook Pro 13 pouces, tandis que le MacBook Pro 14 pouces est proposé avec la puce M2 Pro ou la M2 Max.

La M2 comprend 8 cœurs dans le processeur, un GPU à 10 cœurs et un moteur neuronal à 16 cœurs, ce qui permet d’accomplir rapidement les tâches les plus lourdes.

Comme son nom l’indique, la version de base M2 Pro s’améliore avec un processeur à 10 cœurs, un GPU à 16 cœurs et un moteur neuronal à 16 cœurs. Si vous passez à la M2 Pro, alors le CPU passe à 12 cœurs et le GPU à 19 cœurs, enfin la M2 Max est à la hauteur de son nom de baptême en proposant un CPU à 12 cœurs et un GPU à 30 ou 38 cœurs.

Apple

La M2 standard est une puce très performante, capable de gérer la plupart des tâches, y compris l’édition de photos et de vidéos. Mais si c’est l’utilisation principale que vous souhaitez faire de votre MacBook, alors nous pensons que la puissance supplémentaire des puces Pro est votre meilleure option. Sinon, la M2 sera amplement suffisante pour les années à venir.

Vous n’avez pas à tenir compte de l’autonomie dans cette course, car Apple affirme que les deux modèles sont capables d’offrir 18 heures d’utilisation à partir d’une seule charge.

Faut-il acheter le MacBook Pro 14″ ou le MacBook Air 15″ ?

Le fait que les deux appareils aient une apparence et des dimensions similaires facilite le choix de l’un ou l’autre, car tout dépend du prix, de la taille de l’écran et de la puissance.

Si vous recherchez un ordinateur portable de tous les jours pour rédiger des documents, créer des présentations, travailler sur des feuilles de calcul, jouer à des jeux vidéo légers et faire du streaming en ligne, et que vous trouvez les écrans de 13 pouces un peu trop petits, nous vous recommandons le MacBook Air 15 pouces. Vous bénéficiez d’un châssis légèrement plus léger mais plus grand, comme l’écran, et d’un prix nettement inférieur.

Pour un écran davantage lumineux et fluide, des ports supplémentaires et encore plus de puissance trouveront inévitablement le bonheur dans le MacBook Pro 14 pouces. Il s’agit d’un ordinateur de production conçu pour le montage vidéo, le coding et les jeux, capable de répondre à toutes les exigences extrêmes de ces activités.

Pour vous aider à décider quel ordinateur portable Mac acheter, lisez MacBook Air vs MacBook Pro 13 pouces, et notre guide des meilleurs MacBook.

Adaptation de l’article original de Martyn Casserly et paru sur Macworld