En résumé Note de l’expert Les Plus Design fin et moderne

Touches Switches CHERRY MX Ultra Low Profile

Prise en charge de 4 appareils Les Moins Prix

Incompatibilité avec macOS Notre verdict Ergonomique, moderne et durable, le clavier hybride Cherry KW X ULP n’a que des jolies choses à proposer bien qu’elle manque d’une compatibilité avec macOS.

Le clavier ultra-plat KW X ULP est le petit dernier de la marque allemande Cherry, actrice majeure sur le marché des périphériques informatiques. Et pour cause, elle propose de la grande qualité pour répondre aux besoins de ses clients, comme c’est le cas avec ce nouveau modèle tout juste sorti en mai 2023 et qui combine une conception mécanique avec un design mince et une expérience de frappe très satisfaisante.

Si sur le papier il réunit de nombreux avantages, qu’en est-il en réalité ? Maintenant que nous l’avons testé, découvrez notre réponse à cette question.

Design

Fin

Ergonomique

Moderne

Pour son KW X ULP, Cherry a opté pour une esthétique à la fois élégante et passe partout. Assez léger avec ses 650 g, son poids lui confère un côté ultra transportable ce qui, finalement, ne le rend pas moins robuste. La base du clavier est fabriquée à partir d’un matériel métallique, discret mais classe, le tout reposant sur une plaque anodisée, entourée par des bords en argent.

Mathilde Vicente / Foundry

Pour un effet moderne et compact, ce clavier intègre des switches CHERRY MX Ultra Low Profile d’une hauteur de seulement 3,5 millimètres. Elles sont faites à partir de polycarbonate de bonne qualité, résistant à l’abrasion, et durable puisque Cherry garantie jusqu’à 50 millions de frappes.

Très plat, le clavier prend peu de place sur le bureau, il sait se faire discret et reste pratique pour différents emplois, comme la productivité ou le léger gaming. En raison de son profil bas, nous n’avons pas eu la sensation d’avoir besoin d’ajouter un repose-poignets pour alléger les avants-bras.

Quel que soit l’usage que vous en faites, vous devriez apprécier, comme nous, l’éclairage blanc à 10 niveaux qui ne dénature pas son style raffiné et réfléchi par la marque. Pour ce qui est de ses LED rouge, elles ajoutent un certain peps mais peuvent être dérangeantes pour les utilisateurs qui n’y sont pas habitués. Que cela plaise ou non, il faut reconnaître au rétroéclairage sa praticité le soir venu, dans une pièce assombrie. Sans compter que cela indique aussi si le périphérique est bien actif.

Les touches sont habillées d’un revêtement qui nous fait penser au Soft Touch, pour un doux toucher et donc très agréable sur le long terme.

À l’arrière du clavier, on retrouve un bouton On/Off pour l’allumer et l’éteindre. En dessous du matériel, il y 3 pieds repliables qui permettent de choisir l’inclinaison pour faciliter l’expérience de frappe, poser le clavier à plat ou à peine le surélever.

Mathilde Vicente / Foundry

Ce clavier intègre des switches CHERRY MX Ultra Low Profile d’une hauteur de seulement 3,5 millimètres

Connectivité

4 canaux de connexion

Uniquement compatible avec Windows

Bonne stabilité du Bluetooth

Le Cherry KW X ULP embarque 4 canaux de connexion pour lier différents appareils ensemble, le tout avec une excellente stabilité.

En plus de prendre en charge le système d’exploitation Windows 7, 8, 10 et 11, il est compatible avec les PC, ordinateurs portables, tablettes et consoles de jeux qui peuvent aussi être connectés via le câble USB-A/USB-C inclus, tout en rechargeant sa batterie par la même occasion.

Mathilde Vicente / Foundry

Vous pouvez coupler ou mapper plusieurs appareils en même temps, et passer facilement de l’un à l’autre à l’aide des touches de connexion.

Il y en a qui sont dédiées à switcher entre le récepteur USB, l’un des canaux Bluetooth 5.2 pour connecter des smartphones et tablettes, le mode filaire pour les ordinateurs de bureau et consoles de jeux. Le canal sans fil 2.4 GHz, qui passe aussi par le récepteur vendu avec le périphérique, se targue d’un cryptage sécurisé AES-128.

Il est compatible avec les PC, ordinateurs portables, tablettes et consoles de jeux

Utilisation

Touches personnalisables

Frappe légère et rapide

Pour commencer l’expérience, nous avons choisi le mode de connexion en appuyant sur la touche dédiée, F1 pour le Bluetooth ou F4 pour l’USB, qui s’allume en vert pendant plus de 5 secondes quand tout est en marche.

Le clavier KW X ULP n’est pas qu’élégant, il est aussi performant et bien pratique. Il embarque 110 touches et, sur l’ensemble, 6 ont une fonction bien spécifique pour lancer le navigateur Internet ou encore accéder aux paramètres Windows. Il est possible de basculer entre les modes avec une grande simplicité.

Bien que vous puissiez profiter de ce clavier pour le gaming, surtout qu’il dispose aussi de touches macro, il nous semble bien plus adapté pour la productivité avec des raccourcis vers les éléments de texte, l’accès à des sites et documents ou encore les fonctions système, sans compter sur les commandes de luminosité et le volume.

Il est d’ailleurs possible de personnaliser l’ensemble via le logiciel gratuit Cherry Key, ce qui offre un gain de temps considérable. Vous trouverez des paramètres globaux et optionnels par application pour tous ces éléments.

Contrairement au modèle Mini, il accueille un pavé numérique, indispensable suivant les besoins. Quant à ses commutateurs Switches Ultra Low Tactile, ils nous font profiter d’une course d’action réduite et donnent la sensation que la frappe est ultra rapide avec un retour plus souple. Si vous êtes joueur, vous aimerez apprendre qu’il embarque aussi une technologie Full-Key-Rollover qui enregistre chaque touche comme une entrée distincte, ce qui pour nous, pour le travail, n’a pas une grande utilité.

Batterie et autonomie

Mode batterie et veille

Belle longévité

Alerte en cas de batterie faible

Régler l’éclairage aide à optimiser l’autonomie du clavier, qui est normalement de plusieurs semaines selon la marque, nous pouvons déjà vous assurer qu’il dure plus de 7 jours. Il existe aussi un mode batterie, mais notez que s’il n’est pas activé, alors le périphérique passera à son niveau le plus bas avant de s’éteindre. Pour prolonger l’expérience, lorsqu’on ne s’en sert pas, il passe automatiquement en mode veille.

Nous vous conseillons de l’éteindre dès lors que vous ne vous en servez pas pendant un moment ou encore pour le transporter.

Pour indiquer le niveau de la batterie pendant la recharge, la marque a eu la brillante idée de mette une LED RGB sous la touche CHERRY qui clignote une dizaine de fois en rouge avant de s’arrêter.

Prix et disponibilité

Le Cherry KW X ULP est actuellement disponible en noir et au prix de 252,08 € sur le site officiel de la marque. Vous le trouverez également chez Amazon pour 218,52 €. Sa boîte comprend le clavier, un câble USB-A vers USB-C et un dongle USB pour le fonctionnement sans fil.

Avec toutes ses belles qualités, il n’a rien à envier aux modèles classés dans nos comparatifs des meilleurs claviers ergonomiques et pour gaming.

Conclusion

Le Cherry KW X ULP est un très bon clavier de bureau, à la fois attrayant et bien construit, sans compter qu’il offre une excellente expérience de frappe avec des touches silencieuses et faciles à actionner. Nous avons aussi apprécié sa longue autonomie et le logiciel pour la personnalisation des fonctions des commutateurs.

Très complet, avec quatre canaux de connexion, il peut même être connecté USB ou le dongle fourni et couplé à plusieurs appareils en Bluetooth en simultané, le tout est qu’ils soient compatibles Windows et Android. Malheureusement, macOS ne le prend pas en charge.

Fiche technique