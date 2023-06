Mon entrée dans l’univers du Vision Pro d’Apple

Lors de la WWDC23 d’Apple, je pense avoir vu l’avenir, ou du moins la vision qu’a Apple de l’avenir de l’informatique. Mardi matin (6 juin 2023), il a pu essayer l’Apple Vision Pro, le nouveau casque de réalité mixte à 3 499 dollars annoncé cette semaine et qui sera commercialisé l’année prochaine.

Je ne suis pas là pour vous donner les détails de mon expérience, mais l’impression générale que j’ai eu du Vision Pro, qu’il est le produit de première génération le plus étonnant que j’ai vu de la part d’Apple, plus impressionnant que l’iMac de 1998, ou l’iPhone de 2007. Si d’autres sociétés ont déjà fabriqué des casques VR, Apple met à profit sa compréhension pour une expérience utilisateur satisfaisante et crée un nouveau produit sur un marché existant, qui place la barre plus haut en matière d’excellence.

Oui, c’est cher, et oui, ce marché n’a pas encore prouvé qu’il pouvait dépasser le stade de niche. Pour l’instant, je vais vous faire part de mon expérience et mes impressions lors d’un test à l’Apple Park. Notez que je n’ai pas été autorisé à prendre des photos ou à enregistrer des vidéos ; les photos affichées ici ont été fournies par Apple.

L’appareil que j’ai utilisé est une version bêta précoce, il est donc possible, voire probable, que le matériel ou le logiciel soit modifié avant l’année prochaine.

Des émotions fortes grâce aux écrans

La démonstration de l’Apple Vision Pro a couvert de nombreux sujets, mais ce sont les démonstrations de photos, vidéos spatiales et d’expériences immersives qui nous ont le plus troublé. Avec les images virtuelles présentées par Apple, je me suis retrouvé au cœur du souvenir enregistré, et cela a déclenché des émotions provenant de moments similaires.

Lors de mon essai de l’Apple Vision Pro, j’ai vu cette photo dans une vue 3D totalement immersive. J’avais l’impression d’avoir assisté à la fête. Apple

La vidéo immersive donne des frissons. Le corps réagit aux situations et l’esprit aux images et aux sons. Dans l’une des démonstrations, il a été possible de caresser un dinosaure. Pas une bête qui ressemble à un modèle 3D sur un fond illustré, mais un animal ultra réaliste.

Ce sentiment d’immersion n’est pas nouveau dans le monde des casques de réalité virtuelle, c’est même le cœur du produit en général. Mais la différence avec l’Apple Vision Pro, ce sont ses deux écrans placés devant chaque œil. La résolution et les couleurs qu’ils affichent sont fantastiques et rendent les choses réalistes. Ils ne sont pas parfaits, on constate parfois une pixellisation et des bégaiements dans la lecture des personnes présentes dans la pièce en temps réel.

Facilité d’utilisation et portabilité

A la vue de l’écran d’accueil pour la première fois, instinctivement je voulais sélectionner un icône du doigt, comme je l’aurais fais sur un iPhone ou un iPad. Mais au lieu de cela, vous regardez ce que vous voulez utiliser, puis avec un geste de la main vous effectuez une action.

Au début, j’ai eu quelques difficultés à m’habituer à cette méthode, mais au bout de 20 minutes, elle a été plus naturelle.

Pendant mon essai, je me suis lié d’amitié avec ce dinosaure. Apple

Il est pratique de ne pas avoir à tendre les bras et à devoir faire des gestes à l’image d’un chef d’orchestre. Au contraire, j’ai pu garder mes bras confortablement le long du corps tout en étant assis sur un canapé, et en naviguant au sein de l’interface utilisateur, d’ailleurs le suivi oculaire était précis.

Mon expérience de l’OS a été quelque peu limitée ; je n’ai pas eu l’occasion d’essayer le clavier à l’écran, les périphériques d’entrée Bluetooth, ni d’utiliser l’Apple Vision Pro comme écran Mac, un élément majeur de la démonstration de la Keynote.

Avant l’essai, je craignais que le casque soit trop étroit, mais à ma grande surprise ce n’était pas le cas, il a même fallu serrer les sangles pour obtenir un ajustement correct. Le casque était équipé d’une sangle Velcro qui passait sur le dessus de la tête, cette sangle n’apparaît pas dans les photos ou vidéos des produits Apple.

Apple a recours à ce qu’elle appelle un Light Seal pour fermer l’espace entre le visage et le casque. Il bloque la lumière dans la pièce, et il s’est adapté correctement sur le dessus, à l’endroit où se trouve les sourcils. Cependant, en dessous, persistait un espace visible entre le nez et le casque.

Lorsque j’ai demandé comment fonctionnait la taille du Light Seal, Apple a répondu qu’il ne repose pas sur un simple système de taille petit, moyen et grand, mais qu’il est disponible dans une multitude de formes et de tailles.

Le casque Vision Pro est unique dans ce qu’Apple a pu fabriquer jusqu’à présent. Apple

Au bout d’une heure environ, mon essai était terminé, au retrait du casque, je n’ai ressenti aucune fatigue au niveau du cou ni aucune sensibilité à l’endroit où il épousait la tête. J’aurais pu le garder plus longuement, si Apple m’avait laissé faire…

Cette expérience m’a laissé avec le sentiment d’avoir eu la chance de voir quelque chose d’authentiquement innovant qui peut réellement affecter la façon dont nous utiliserons les ordinateurs à l’avenir, si Apple joue bien ses cartes et si le marché adopte la Vision Apple.

Adaptation de l’article de Roman Loyola et paru sur Macworld

Article recommandé :