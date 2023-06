En pocas palabras Puntuación Pros Fácil de transportar

Tamaño compacto

Los nuevos clics son muy silenciosos

Ideal para ambidiestros Contras Un poco caro

Sin dongle en la caja

Sin rueda lateral como hermano mayor Nuestro veredicto El MX Anywhere 3S no hace muchas más cosas que su predecesor, a menos que realmente necesites clics silenciosos, pero sigue siendo el mejor ratón de viaje que puedes encontrar si estás dispuesto a pagar su alto precio.

Precio en el momento de escribir esta review

79.99

Tienda Precio Logitech $79.99 Ver oferta

¿Cuál es la diferencia entre el Logitech MX Anywhere 3 y el Logitech MX Anywhere 3S? Si puedes distinguirlo a simple vista, es que tienes mejor vista que yo.

El ratón de viaje de gama alta de Logitech no tiene diferencias físicas con respecto a la versión anterio, lo cual no es malo. Pero bajo el capó, ahora hereda la tecnología de “clic silencioso” de su hermano mayor MX Master 3S, además de un nuevo sensor de 8.000 PPP.

También utiliza el nuevo dongle propietario Logitech Bolt en lugar del Unifying Receiver. Estos cambios probablemente no signifiquen mucho para ti, a menos que el monitor de tu PC tenga el tamaño de una mesa de comedor y puedas poner a prueba los 8K DPI mejorados.

Pero incluso tienen un precio similar (el Anywhere 3S ya no incluye un dongle salvo la versión Business), lo que no impide que continúe siendo uno de los mejores ratones compactos que existen en el mercado.

Diseño y calidades

Sensor de 8000 dpi

Clicks silenciosos

Carga rápida por USB C

El MX Anywhere 3S es más pequeño, obviamente, pero no tanto como para que resulte incómodo de usar durante largos periodos de tiempo. Mis manos de tamaño medio pudieron usarlo para tareas primarias durante más de una semana, aunque, por supuesto, yo prefiero algo más grande como el MX Master 3S.

Con algo menos de diez centímetros de largo y, lo que es más importante, unos veinticinco centímetros de alto, tendrías que ser un adulto con manos muy pequeñas para considerarlo tu ratón principal. Pero sí es la elección para los viajes.

De izquierda a derecha: MX Anywhere 3, MX Anywhere 3S, MX Master 3S; el nuevo modelo es físicamente idéntico al Anywhere 3 Michael Crider/Foundry

Pero no pasa nada, este ratón está diseñado para viajar, al fin y al cabo: “Anywhere” está ahí, en el nombre. Y con su suave forma de guijarro, cabe fácilmente en cualquier bolso, o incluso en el bolsillo si hay que moverse con prisa.

Los botones primarios, anchos y tolerantes, son cómodos de usar durante todo el día, y los laterales son un poco rígidos, pero no los pulsarás accidentalmente. Un único botón no estándar, que cambia entre el desplazamiento estándar y el super rápido de la rueda del ratón, redondea el conjunto.

El MX Anywhere 3S sigue siendo uno de los mejores ratones pequeños que puedes comprar”

Uso y manejo

Funciona sobre cualquier superficie

Conectividad Bluetooth

No incluye USB Bolt

Hasta 70 días de uso

La otra parte de la marca “Anywhere” es que el ratón funciona en cualquier sitio, incluso sobre el cristal. Personalmente, encuentro que la parte de la pierna del pantalón es una superficie mucho más frecuente para usar el ratón sobre la marcha, pero el Anywhere 3S se maneja bien en ambos casos.

De hecho, tengo una báscula de baño que tiene una superficie totalmente espejada (para poder comprobar mi peso), y el MX Anywhere 3S se deslizó por ella sin apenas saltos. Así que si necesitas un ratón que realmente funcione en cualquier lugar, sí, este modelo lo hará.

Otra característica del diseño de viaje del ratón es la posibilidad de cambiar entre tres dispositivos con un botón situado en la parte inferior.

El sensor más avanzado de 8.000 DPI -el doble de DPI que el último modelo, igual que el MX Master 3S- está bien. Supongo que sí. Nunca lo he usado a esa sensibilidad, y no me imagino haciéndolo, especialmente en un entorno móvil.

Al igual que con los ratones MX anteriores, funciona a la perfección, tanto con Bluetooth, como con el dongle USB Bolt de Logitech. (Las nuevas variantes “S” de estos ratones se deshacen del antiguo Unifying Reciever salvo que adquieres un modelo profesional para empresa).

El MX Anywhere 3S puede deslizarse en un cristal o espejo; no está nada mal Michael Crider/Foundry

La falta de un dongle en la caja podría ser un punto de fricción, ya que se incluyó con el MX Anywhere 3 al mismo precio. Pero como se trata de un ratón de viaje, y la mayoría de la gente utilizará directamente Bluetooth para sus dispositivos en lugar de ocupar constantemente un puerto USB-A cada vez más escaso, puedo ver la lógica.

Aparte de la duración de 70 días de la batería -que no pude probar durante el periodo de prueba, pero después de haber tenido el Anywhere 3, no lo dudo- la otra característica física distintiva del ratón es la rueda de desplazamiento.

La otra característica física distintiva del ratón es la rueda de desplazamiento. Es muy agradable, especialmente para un ratón pequeño, y se siente pesada y sólida bajo el dedo.

Y la posibilidad de alternar entre el desplazamiento estándar con muescas, y el desplazamiento rápido con sólo pulsar un botón, es algo que sólo se aprecia después de usarlo durante un tiempo… y que se echa de menos en otros ratones.

¿No quieres cambiar? Bien, desplázate lo bastante rápido y el ratón es lo suficientemente inteligente como para dejarlo girar libremente por sí solo. Esta función existe desde hace unos años, pero no por ello es menos impresionante.

Michael Crider/Foundry

Software revitalizado

Mejora la personalización con Options+

Botón de gestos

Notificaciones de estado

Hablando de eso, si te sumerges en el software del controlador Options+ puedes ajustar la fuerza del modo de desplazamiento con muescas, desde apenas perceptible hasta un casi-clic mucho más satisfactorio.

Alfonso Casas / Foundry

Es una función que ya tenía el modelo anterior, pero sigue siendo genial. Algo que el modelo anterior no tenía es el “clic silencioso” y, de hecho, el 3S es mucho más silencioso que el modelo anterior, al igual que el MX Master 3S.

Es más un sonido de “golpecito” que de “clic”. Lo que prefieras es cuestión de gustos, pero estoy seguro de que cualquiera que esté a tu lado en un largo vuelo de negocios apreciará la opción menos ruidosa.

En cuanto al software, las posibilidades de Logitech Options+ son sorprendentemente buenas y numerosas. Se puede utilizar el ratón sin él, pero no es una buena solución. Logitech Flow sigue siendo una gran herramienta para cualquiera que tenga que desplazarse entre varios equipos, y la opción de cambiar algunas o todas las funciones de los botones para las aplicaciones usadas, es muy de agradecer.

Técnicamente, el ratón funciona con el nuevo sistema Smart Actions de Logitech, pero a diferencia de los teclados o del gran MX Master, no creo que haya suficientes botones para hacerlo realmente útil, aunque la personalización es asombrosa.

Tal vez puedas sacar algo más de funcionalidad de ‘Gestos’, que te permite mantener pulsado el botón y moverlo hacia arriba, abajo, izquierda o derecha para realizar más acciones. Pero, de nuevo, esto parece más problemático de lo que vale cuando la mayoría de esas (muchas, muchas) opciones ya están a un clic o a un atajo de teclado de distancia.

Las acciones inteligentes que se han añadido a los botones son francamente útiles y muy personalizables”

Precio

El nuevo MX Anywhere 3S de Logitech es una evolución natural de un producto que en sus orígenes ya ha tenido muy buena aceptación y ha resultado ofrecer funcionalidades extraordinarias en su campo.

De esta manera, su precio recomendado en el momento actual es de 105 € / MXN$2,200 / US$79.99 en la web de Logitech, aunque ya es posible encontrarlo con una ligera rebaja como sucede en tiendas como PcComponentes, que lo tienes a 99,99 €. Los acabados para esta generación son en grafito, gris pulido o rosado.

Si eres de los que le da igual que el clic sea sonoro (principal novedad en esta generación), probablemente te interesará saber que puedes encontrar el anterior modelo Logitech Anywhere 3 a un precio de 76,99 € con un 27 % de rebaja.

Veredicto

El MX Anywhere 3S no es un gran cambio con respecto a su predecesor, pero no tiene por qué serlo. El clic más silencioso probablemente no merezca la pena la renovación si ya tienes el modelo anterior, a menos que tus compañeros de trabajo o tu pareja te lo pidan específicamente.

Michael Crider/Foundry

Aun así, si buscas un ratón de viaje pequeño y no te importa pagar un poco más por el de gama alta, no hay nada mejor. Incluso si no necesitas usarlo sobre una superficie de cristal o similar.

Estamos sin lugar a dudas ante el mejor ratón compacto y ergonómico del mercado, el cual podrás manejar indistintamente en cualquiera de las plataformas actuales, ya sea Windows, macOS o incluso ChromeOS.

Artículo original publicado en PCWorld.com.