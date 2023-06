Apple ha anunciado su primer MacBook Air de 15 pulgadas después de años en los que la línea de portátiles se limitaba al tamaño de 13 pulgadas, y podría ser el próximo portátil que compre gracias a su portabilidad ofrecida bajo las dimensiones de una pantalla grande.

Aparte del efímero modelo de 11 pulgadas, el Air solo ofrecía 13 pulgadas, una pantalla insuficiente para quienes desean trabajar cómodamente toda la semana en una sola pantalla.

Y, sin embargo, cuando tuve que comprar mi último MacBook, me decidí por uno aún más pequeño que el Air.

No es ningún secreto que mi Mac favorito es el MacBook de 12 pulgadas, concretamente el modelo de segunda generación que compré en 2016 y que me sigue dando buenos resultados siete años después. Simplemente no he necesitado actualizarlo desde entonces.

Le concedí cuatro de cinco estrellas en mi review, destacando su único puerto USB-C y la relativa falta de potencia que tanto molestó a muchos entonces.

Pero, para mí, fue la portabilidad lo que realmente me atrajo. Tenía todas las aplicaciones que podría encontrar en modelos de MacBook más premium, pero en un formato que era realmente ideal para viajar.

Desde entonces, anhelo que salga un MacBook con una pantalla mucho más grande y un diseño más fino. Algo parecido a los excelentes portátiles LG Gram con Windows, que tienen enormes pantallas de 16 pulgadas y llegan a pesar apenas 1 kg.

Mi pequeño MacBook se queda por debajo de la marca de 1 kg, con un peso de 0,92 kg. Aunque su pantalla de 12 pulgadas no es lo bastante grande para trabajar cómodamente durante todo el día, decidí sacrificar espacio de pantalla para tener lo que, por aquel entonces, era la vanguardia de la informática portátil personal.

Y posiblemente lo siga siendo. Ya descatalogado, es el MacBook más pequeño jamás fabricado.

Mi maravilla de un puerto ya no está en este mundo Dominik Tomaszewski / Foundry

Me he resistido a actualizarlo, incluso cuando su débil procesador Intel Core m3 se ha detenido en los últimos dos años, simplemente porque valoro no notarlo en mi bolsillo.

Es mucho más ligero y delgado que el iPad Pro de 12,9 pulgadas con Magic Keyboard, o incluso que el MacBook Air con M1 de 2020, del que he usado unidades de prueba.

Pero el nuevo MacBook Air de 15 pulgadas podría ser la actualización ideal para mí. Apple dice que es el portátil de 15 pulgadas más fino que se puede comprar, con 11,5 mm de grosor cuando está cerrado. Me duelen un poco los 1,51 kg de peso, pero no puedo ignorar esa delgadez.

De hecho, es más delgado que el MacBook de 12 pulgadas y 13,5 mm de grosor, algo impresionante si tenemos en cuenta que incluye una pantalla de 15,3 pulgadas que supone una mejora decente para mi equipo vintage de 2016. Hay que puntualizar que ya no tengo actualizaciones de macOS, ni acceso a sus nuevos y elegantes widgets de escritorio.

El nuevo Air tiene dos puertos Thunderbolt, lo que duplica mi número actual, y mantiene la toma de auriculares que todavía uso para videollamadas cuando quiero depender de cables. Me gusta menos la muesca en la parte superior de la pantalla para la cámara FaceTime, pero no incluye la tecnología Face ID.

Es un compromiso de diseño que tendré que aceptar para conseguir una pantalla de 15 pulgadas en un Mac tan ligero. Últimamente he trabajado desde la mesa del comedor de casa durante días enteros con mi portátil de trabajo de 13 pulgadas cuando me he aburrido del monitor de la habitación de invitados.

Ha sido liberador, y me ha recordado la dulce portabilidad de mi MacBook de 12 pulgadas en un mundo anterior a la pandemia, en el que iba a la oficina todos los días de la semana y escribía artículos en trenes y aviones con más frecuencia.

Apple

La actualización de 15 pulgadas que ahora me tienta parece el punto óptimo para mis necesidades, y no hay duda de que el chipset M2 que lleva en su interior me dejará boquiabierto en comparación con el viejo y ojeroso Core m3 al que me he acostumbrado.

Cierto es que la configuración más básica del MacBook Air de 15″ cuesta 1.599 € / MXN$29,999 / US$1,299, lo que supone un incremento considerable respecto lo que pagué hace siete años por mi último Mac.

comprar el macbook air de 15 pulgadas

El hecho de que mi pequeño Mac de 12 pulgadas haya durado tanto me anima a seguir siendo un comprador de Mac, y rara vez soy fiel a una marca cuando se trata de productos tecnológicos. El Air de 15 pulgadas podría durarme hasta la década de 2030.

Ya veremos si me decido a desembolsar el dinero para comprar el MacBook Air más grande, o bien si a mi Mac de 12 pulgadas le queda un año más de vida. De momento, seguiré pensando si la próxima vez debería comprar un color más interesante que el gris espacial.

Artículo original publicado en la edición en inglés de TechAdvisor.com.