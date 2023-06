Les Xiaomi Redmi Note 12 Pro+, Note 12 5G, Note 12 Pro, Note 12 Turbo sont de superbes téléphones de milieu de gamme. Il n’y a pas de doute la marque a réussi un grand coup et surfant sur cette vague du succès, elle se lance dans une opération séduction en déclinant son Redmi Note 12 Turbo en version Harry Potter, après avoir conçu des modèles en blanc (Glace), noir (Noir charbon) et bleu (Bleu océan).

Où acheter le Redmi Note 12 Turbo et les Redmi Buds 4 Harry Potter et à quel prix ?

Ce Note 12 Turbo est vendu à partir de 1 899 Yuan en Chine, soit environ 250 €. Pour le moment, il n’est pas disponible en France, et son prix reste encore inconnu.

Pour vous le procurer en France, nous pensons qu’il faudra vous rendre directement sur le site officiel de Xiaomi, mais jetez aussi un œil aux commerçants tels que Amazon, la Fnac, Rakuten, Darty, Rue du Commerce, Boulanger, AliExpress France.

Xiaomi a aussi lancé les écouteurs Bluetooth Redmi Buds 4 édition Harry Potter à seulement 379 Yuan, soit près de 50 €. Ils seront probablement vendus par les sites susmentionnés.

Nous mettrons cette section à jour dès que nous en saurons plus.

Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 12 Turbo

Rappelons que le Note 12 Turbo a un écran OLED de 6,67 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120Hz. Il renferme un triple module photo avec capteur photo principal grand-angle de 64 Mp, un ultra grand-angle de 8 Mp, un macro de 2 Mp, un capteur selfie de 16 Mp. Sa batterie est de 5000 mAh, avec une charge de 67W, ainsi qu’une RAM et un espace de stockage 8/12/16 Go et 256/512 Go/1 To, et le meilleur pour la fin, il intègre la puce Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2.

Pour ce qui est des connexions, retrouvez la 5G, le Wi-Fi 6E, une prise Jack et les systèmes Android 13 et MIUI 14. Par contre, sachez qu’il n’est pas étanche et qu’il ne dispose pas d’emplacement pour carte SD.

Notez qu’en Chine, la version Harry Potter est seulement disponible avec une RAM de 12 Go et un espace de stockage de 256 Go. Peut-être en sera-t-il de même pour la France.

Fiche technique des Redmi Buds 4

Les écouteurs 100 % sans fil Redmi Buds 4 version Harry Potter adoptent la couleur noire avec des touches dorées, ainsi que l’emblème de l’école Poudlard, et sur chacun d’eux un logo à l’image de la cicatrice du sorcier est imprimé.

Comme les modèles standard, ils intègrent le Bluetooth 5.2, la réduction de bruit active, un indice d’étanchéité IP52, deux micros et offrent 30h d’autonomie. Ils sont fournis avec un étui de protection, le tout dans une très belle boîte, elle aussi noire et or.

