La prochaine version de macOS, présentée lors de la WWDC 2023, s’appellera Sonoma, nom de la région viticole californienne. Comme iOS 17 et iPadOS 17, elle vient avec ses nouveautés.

Fonctionnalités macOS 14

Widgets

Ils peuvent être ajoutés n’importe où sur l’écran. Veillez à ce qu’ils ne soient pas gênants, à ce qu’on puisse y jeter un coup d’œil sans avoir l’impression qu’ils sont intrusifs.

Ajoutez d’autres widgets dans la galerie de widgets. Grâce à Continuity, vous pouvez accéder aux widgets de l’iPhone sur les widgets de votre Mac. Il suffit que l’iPhone soit à proximité ou sur le même réseau WiFi. Vous pouvez utiliser le widget voiture depuis l’iPhone. Les photographes ont la possibilité de sélectionner des photos à partir du widget sans même passer par Photos.

Mode Jeu

Il garantit que le jeu bénéficie de la priorité la plus élevée sur le GPU et le CPU. Il rend les jeux sur Mac plus immersif, réactif, réduit la latence avec les manettes tierces les plus populaires (comme Xbox et Playstation). D’autres jeux Mac sont à venir, comme Death Stranding Directors Cut, Stray, Fort Solis ou encore World of Warcraft: Dragonflight.

Metal

Il s’agit d’un nouveau kit de portage de jeux. De nouveaux outils permettent aux développeurs de voir en quelques jours comment leur jeu fonctionnera sur Mac. Ce qui repréente un gain significatif de temps dans le développement de jeux.

Visioconférence

Lorsque vous partagez votre écran, votre visage et votre présence peuvent se perdre. Un nouvel effet vidéo appelé Incrustation permet de séparer le présentateur de l’arrière-plan grâce à différents motifs. Vous pouvez également ajouter une réaction à votre vidéo pour montrer ce que vous pensez de quelque chose. Par exemple, deux pouces en l’air font apparaître des feux d’artifice. Il vous est aussi possible d’utiliser ces effets vidéo avec d’autres applications de visioconférence.

Apple

Safari

“Le navigateur le plus rapide au monde”. WebKit est constamment mis à jour et d’autres nouveautés sont à venir, notamment une nouvelle typographie. La navigation privée bloque les fenêtres de navigation privée lorsqu’unitilisées. Les clés et mots de passe peuvent être partagés avec un groupe. Vous avez la capacité de créer des porfils Safari afin de séparer le professionnel du personnel par exemple.

Apps web

Il vous sera possible de faire d’un site web que vous utilisez beaucoup une App Web. Ajoutez-le au Dock et l’icône apparaîtra dans le Dock. Vous obtenez alors une apparence similaire à celle d’une application pour la page web. Cela fonctionne très bien avec les autres moyens d’accès aux apps. Et, cela facilite l’accès à vos sites web préférés sur Mac.