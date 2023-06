Apple a présenté aujourd’hui le nouveau processeur M2 Ultra et a achevé sa transition vers le silicium Apple avec le lancement du nouveau Mac Pro.

Ce dernier présente le même design que son prédécesseur, avec un cadre en acier inoxydable et une esthétique de “râpe à fromage”. Mais à l’intérieur, il est entièrement repensé, avec un processeur M2 Ultra à 24 cœurs (CPU/76 cœurs) et deux fois plus de capacité de démarrage et de stockage que le modèle Intel.

Il est configurable jusqu’à 193 Go de RAM et dispose de six emplacements d’extension Gen 4 ouverts pour les cartes audio/vidéo, réseau et stockage. Comme prévu, le Mac Pro ne prend pas en charge la RAM ou les cartes graphiques évolutives. En revanche, il bénéficie également des performances de sept cartes Afterburner intégrées.

Il possède deux fois plus de ports Thunderbolt qu’auparavant, six à l’arrière et deux sur le dessus, ainsi que trois ports USB-A, deux ports HDMI 2.1 prenant en charge une résolution 8K et des taux de rafraîchissement allant jusqu’à 240 Hz. C’était aussi sans compter sur ses deux ports Ethernet 10 Gb et une prise casque à haute impédance.

Autre nouveauté, le Mac Studio a reçu sa première mise à jour depuis ses débuts en 2002. Il comprend désormais un processeur M2 Max ou M2 Ultra avec Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 et HDMI 2.1 pour le même prix de départ de 1 999 $.

Les nouveaux Mac Studio et Mac Pro sont disponibles en précommande dès aujourd’hui et les livraisons débuteront le 13 juin.