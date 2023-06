Où et quand acheter le Vision Pro ?

Dernier et nouvel ajout dans le catalogue d’Apple, le Reality Pro a été attendu par les amoureux de la marque, et mordus des technologies VR et AR, pendant de longs mois. C’est finalement le 5 juin, lors de la WWDC, qu’il a officiellement été présenté au monde.

Avec un design épuré, des tissus et matériaux légers pour un ajustement confortable, ce casque est superbe. Il embarque deux écrans micro OLED incurvé avec 23 millions de pixels, et une lentille à trois éléments pour assurer la netteté et la clarté de l’image. Il est appuyé par un son spatial, un système de suivi des yeux.

Pour offrir les performances promises, il accueille deux processeurs, un haut de gamme, variante du processeur M2 utilisé dans les Mac et iPad, et une puce R1 secondaire qui traite les données d’entrée provenant des caméras. Le tout appuyé par 8 Go de mémoire vive et d’un disque dur de 256 Go.

Il fonctionne sous le système d’exploitation visionOS, une sorte d’iOS en 3D capable de faire fonctionner les applications Livres, Appareil photo, Contacts et Mails. Pour offrir un sécurité maximum, Apple a créé OpticID, une moyen d’authentification qui utilise l’iris de votre œil pour vous identifier.

Quand acheter le Reality Pro ?

Produit phare de la WWDC, le casque Reality Pro d’Apple sera disponible à l’achat début 2024, sa production de masse ne débutant qu’en octobre.

Combien coûte le Reality Pro ?

En ce qui concerne son prix, cette première itération est un appareil extrêmement coûteux, vendu à un prix d’environ 4 000 $, ce qui l’empêche certainement d’atteindre un attrait de masse.

Où acheter le Reality Pro ?

Voici où nous pensons que le casque Vision Pro sera commercialisé :