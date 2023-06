De un vistazo Puntuación Pros Juegos rápidos a 1080p para monitores de alta frecuencia de refresco

Funciones Nvidia geniales: DLSS 3, Reflex, Superresolución de vídeo RTX, Broadcast y mucho más

Gran eficiencia energética

Codificación AV1

Mantiene el precio de la RTX 3060 Ti Contras Escasos 8 GB de memoria

Los cambios en la GPU y el bus de memoria la hacen poco atractiva para juegos a 1440p

Tendrás que reducir los ajustes en algunos juegos Ultra a 1080p

DLSS afecta negativamente a la calidad de imagen a resolución 1080p

Rendimiento estancado frente a la 3060 Ti Nuestro veredicto La GeForce RTX 4060 Ti 8GB incorpora el impresionante DLSS 3 de Nvidia, pero ofrece un valor decepcionante como actualización de la 3060 Ti y como opción independiente de juegos a 1080p en 2023. Las decisiones técnicas también la hacen poco atractiva para los jugadores de 1440p, a diferencia de su predecesora.

Precio en el momento de escribir esta review

$399 (8GB)

Mejores precios hoy: GeForce RTX 4060 Ti (8GB)

Tienda Precio $399.00 Ver oferta

A primera vista y tras su lanzamiento, la GeForce RTX 4060 Ti (8 GB) de 449 € de Nvidia apuntaba a ser un rotundo éxito en el mercado de los juegos de precio económico.

Su predecesora, la GeForce RTX 3060 Ti de 419 € de 2020, fue una de las mejores GPU de una potente generación de la serie RTX 30, ofreciendo un rendimiento impecable en juegos a 1080p y espectacular a 1440p a un precio razonable.

La nueva RTX 4060 Ti mantiene el mismo precio e incorpora las últimas y revolucionarias funciones de la serie RTX 40, como DLSS 3, Reflex, RTX Video Super Resolution, el mejor trazado de rayos de su clase, codificación AV1, asombrosa eficiencia energética y mucho más.

Pero si quitamos el capó, las cosas no quedan tan claras.

Nvidia ha tomado decisiones técnicas -reducción del número de núcleos y modificación del subsistema de memoria- que permiten a la GeForce RTX 4060 Ti gritar a 1080p, pero la hacen poco atractiva para los juegos a 1440p.

También hace que la 4060 Ti sea una mejora generacional mediocre en términos de potencia bruta. La decisión de equipar esta tarjeta con solo 8 GB de memoria gráfica significa que no será capaz de ejecutar todos los juegos con la vista al máximo incluso a 1080p, según admite la propia Nvidia.

Y aunque la adición de los fotogramas generados por la IA de DLSS 3 es ciertamente bienvenida, las tecnologías de muestreo de imágenes crean artefactos visuales perceptibles en la resolución 1080p, menos repleta de píxeles, lo que hace que las ventajas de DLSS para aumentar el rendimiento sean un factor menos importante en este caso.

Así que supongo que la cuestión es: ¿Estás dispuesto a pagar más de 400 € por una tarjeta gráfica 1080p con 8 GB de memoria en 2023?

Diseño y características

Nueva arquitectura de GPU “Ada Lovelace”

Velocidad de reloj de 2310 MHz

Valor TDP de 160 W (200 W la RTX 3060 Ti)

Hay que usar un adaptador de 8 pines a 12VHPWR (incluido)

Nvidia reveló algunos detalles de alto nivel de la GeForce RTX 4060 Ti de 8 GB en su anuncio (presentando además los modelos RTX 4060 de335 € y una RTX 4060 Ti de 16 GB de 449 €, ambas disponibles en julio), pero no proporcionó información técnica más profunda.

A continuación, te mostramos una tabla comparativa con la RTX 3060 Ti de generación anterior:

Corrección: La caché L2 de la 3060 Ti debería ser de 4 MB, no de 4 KB. Brad Chacos/IDG

Hay algunos detalles que saltan a la vista. En primer lugar, la RTX 4060 Ti, basada en la nueva arquitectura de GPU “Ada Lovelace” de Nvidia, es tremendamente eficiente desde el punto de vista energético y ofrece velocidades de reloj de GPU y memoria muy superiores a las anteriores. Bravo, Nvidia.

En segundo lugar, esta nueva tarjeta tiene muchos menos núcleos CUDA, tensoriales y RT que la RTX 3060 Ti a la que sustituye. Por eso, la RTX 4060 Ti puede ser más lenta que su predecesora en algunas situaciones, y en general sólo ofrece un aumento de rendimiento medio.

En el mejor de los casos, es entre un 15 y un 20 por ciento más rápida que la RTX 3060 Ti, pero el rendimiento se mantendrá prácticamente estático en muchos más juegos y resoluciones.

Es una prueba de Lovelace que esta GPU muestre alguna mejora de velocidad teniendo en cuenta el menor número de núcleos CUDA que tiene, especialmente dado el consumo de energía ultra-bajo, pero sigue siendo profundamente meh como una actualización generacional.

Brad Chacos/IDG

En tercer lugar, Nvidia ha ajustado el subsistema de memoria de la GeForce RTX 4060 Ti para que se asemeje más a la configuración Radeon Infinity Cache de AMD, colocando una gran caché L2 en el chip y reduciendo el ancho del bus de memoria a 128 bits. (La 3060 Ti tiene un bus de 256 bits.)

Nvidia también ha mantenido la capacidad de memoria idéntica a la de su predecesora, con 8 GB de GDDR6, en una época en la que los juegos modernos pueden consumir más que eso incluso a una resolución de 1080p. Y cuando se trata de capacidad de VRAM, o tienes suficiente o no la tienes.

La configuración de la memoria impide que la GeForce RTX 4060 Ti sea una opción viable de juego High/Ultra 1440p a largo plazo, e incluso en muchas situaciones actuales. Ya comentamos por qué en nuestro análisis durante la presentación inicial de la RTX 4060 Ti:

“El ancho del bus de memoria se está reduciendo, de 256 bits que tenía la RTX 3060 Ti, a solo 128 bits en la 4060 Ti. Si las peticiones de memoria son coches, la anchura del bus es el tamaño de la carretera. Cien coches circulan mucho más rápido por una autopista de cuatro carriles que por un camino de tierra de un solo carril, y esa velocidad es análoga al ancho de banda total de la memoria de la tarjeta. Ostensiblemente, la GeForce RTX 4060 Ti ofrece 288 GB por segundo de ancho de banda de memoria total, frente a los 448 GB/s de la 3060 Ti, una diferencia enorme. Pero no es tan sencillo.

Un ejemplo ilustrativo de cómo funciona la memoria de GPU tradicional, sin una caché L2 más grande en el chip. Nvidia

Una imagen comparativa que muestra cómo la mayor caché L2 de las GPU de la serie RTX 40 (“Ada Lovelace”) de Nvidia ayuda a realizar muchas menos llamadas a la memoria tradicional. Nvidia

Nvidia se ha inspirado en la tecnología Infinity Cache de AMD para la serie RTX 40, incorporando una gran caché en la propia GPU, y la familia RTX 4060 no es diferente. La proximidad física de esta caché no sólo la hace más rápida, sino que también reduce la necesidad de enviar muchas peticiones a los chips de memoria dispuestos alrededor de la propia GPU, como se ilustra en las diapositivas anteriores. Mientras que la caché Infinity de AMD utiliza una caché L3, Nvidia ha optado por una caché L2 de 32 MB (frente a los 4 MB de la 3060 Ti). La compañía afirma que la mayor caché L2 ayuda especialmente a mejorar el rendimiento del trazado de rayos y DLSS, y da como resultado el ancho de banda de memoria “efectivo” que se muestra en la diapositiva de especificaciones técnicas. Pero la cuestión es la siguiente: Como se puso de manifiesto en nuestro análisis de la última generación de Radeon RX 6600 XT, que tenía 32 MB de caché Infinity y un bus de 128 bits, la combinación de una gran caché en el chip, con un ancho de bus reducido, ayuda a la GPU a ofrecer un rendimiento excepcional, tanto en términos de potencia como de rendimiento, a la resolución de pantalla a la que está destinada, pero suele dar lugar a resultados inferiores a los esperados a resoluciones más altas. Las resoluciones más altas demandan más memoria, lo que reduce el número de accesos a la caché. Cuando esto sucede, las peticiones de memoria se dirigen a la memoria tradicional, y el bus de 128 bits de la RTX 4060 Ti, mucho más pequeño, puede flaquear cuando esto ocurre”

Ahora que hemos probado la RTX 4060 Ti, podemos confirmar que, efectivamente, se ralentiza a una resolución superior de 1440p. De hecho, ni siquiera puede competir a 1440p con la RTX 3070, que costaba 500 € en 2020. Uno esperaría que una tarjeta nueva rivalizara al menos con una GPU más antigua que costó solo 100 euros más que ella hace dos años y medio, pero la RTX 4060 Ti no supera ese listón tan bajo.

Nvidia destaca de la 4060 Ti el apartado de la eficiencia energética de Lovelace y el conjunto de características GeForce de la compañía, que hay que admitir que es matador: DLSS 3, superresolución de vídeo RTX, Nvidia Broadcast, codificación AV1 de última generación, trazado de rayos líder en su clase, Nvidia Reflex y muchas más, y todas ellas son realmente excelentes.

Brad Chacos/IDG

Estamos probando la GeForce RTX 4060 Ti Founders Edition de Nvidia, una manejable iteración de dos ranuras del diseño propio de la compañía. Es más plateada que los modelos superiores, con una sola ranura HDMI y tres DisplayPort.

Brad Chacos/IDG

Una pega: A pesar de necesitar un único conector de 8 patillas para la alimentación, Nvidia sigue equipando la tarjeta con un cable 12VHPWR, lo que obliga a usar un adaptador corto incluido en la caja. Resulta incómodo y feo si se utiliza una carcasa con ventana.

Las aspas del ventilador también están mucho menos densamente empaquetadas que en modelos FE anteriores, aunque esto no afecta al rendimiento de la refrigeración, como verás más adelante.



Brad Chacos/IDG

Basta de cháchara. Pasemos a comentar su rendimiento con los juegos

Nuestro sistema de pruebas

Probamos las tarjetas gráficas en un PC AMD Ryzen 5900X utilizado exclusivamente para realizar pruebas comparativas de GPU. Ahora probamos con PCIe Resizable BAR (también conocida como Smart Access Memory en los sistemas Ryzen) activa, ya que la mayoría de los PCs de juego modernos lanzados en los últimos cuatro años admiten esta función de mejora del rendimiento, ya sea de forma nativa o a través de una actualización del firmware de la placa base.

Nvidia también recomienda activar la opción “Programación de GPU acelerada por hardware” en Windows para que la serie RTX 40 pueda estirar al máximo sus piernas, así que también hemos hecho ese ajuste. La mayor parte del hardware fue suministrado por los fabricantes, pero compramos el almacenamiento nosotros mismos.

AMD Ryzen 5900X, configuración de fábrica

Refrigerador AMD Wraith Max

Placa base MSI Godlike X570

32 GB de memoria G.Skill Trident Z Neo DDR4 3800, XMP activo

Fuente de alimentación Corsair HX1500i (y cable opcional 12VHPWR 600 para GPU Nvidia)

SSD de 1 TB SK Hynix Gold S31 x2

Probamos una variedad de juegos que abarcan varios motores, géneros, proveedores (Nvidia, AMD e Intel) y API de gráficos (DirectX 9, 11, DX12 y Vulkan), para tratar de representar una gama completa del potencial de rendimiento.

Cada juego se ha probado con su propio benchmark, comprobado por la herramienta FrameView de Nvidia, con los preajustes gráficos más altos posibles a menos que se indique lo contrario, con VSync, límites de velocidad de fotogramas, trazado de rayos en tiempo real o efectos DLSS, y FreeSync/G-Sync desactivados, junto con cualquier otra tecnología específica del fabricante como las herramientas FidelityFX o Nvidia Reflex.

También hemos activado el antialiasing temporal (TAA) para poder llevar estas tarjetas al límite.

Ejecutamos cada prueba de rendimiento al menos tres veces y obtenemos el resultado medio de cada una de ellas. Más allá de los deportes electrónicos, hemos limitado nuestras pruebas a resoluciones de 1440p y 1080p, ya que la 4060 Ti no está hecha para jugar a 4K.

Probamos funciones como el trazado de rayos y DLSS en una sección aparte, ya que las funciones de escalado como DLSS y FSR, rival de AMD, modifican el aspecto de los juegos para que se ejecuten más rápido.

Normalmente presentamos nuestros datos en una serie de gráficos de barras por juego, pero por falta de tiempo, hoy los vamos a presentar en forma de gráficos sin procesar y los complementaremos con comentarios adicionales sobre el rendimiento.

(Esas restricciones de tiempo también nos han impedido ejecutar nuevos datos de referencia para la Intel Arc A770 de 16 GB, que es otro modelo de gráfica competidora en este segmento de precios.

Rendimiento en juegos a 1080p

Mejora del 9 % frente a la RTX 3060 Ti

Rango de 130 fps de media

Mejora global aunque no destacable

La propia Nvidia califica la RTX 4060 Ti de “campeona en rendimiento a 1080p”, así que empecemos por ahí.

Haz clic con el botón derecho y abre en una pestaña nueva para verlo a resolución completa. Brad Chacos/IDG

Todas estas tarjetas gráficas ofrecen un gran rendimiento gráfico a 1080p con el ‘eye candy’ fijado al máximo, incluso la Radeon RX 6600 de última generación, que puede encontrarse por algo más de 250 € actualmente. También hemos incluido los resultados de la Radeon RX 6700 XT.

Esta GPU de AMD tiene 12 GB de VRAM y un bus de 256 bits, lo que evita los problemas de configuración de memoria de la RTX 4060 Ti. Actualmente se puede encontrar por unos 399 €.

En general, la nueva RTX 4060 Ti supera a su predecesora RTX 3060 Ti, aunque por un margen escaso o insignificante en la mayoría de los juegos, como demuestra la media de FPS que aparece al final del gráfico.

¿La única excepción? El legendario Counter-Strike: Global Offensive, uno de los juegos más jugados del planeta. Las GPUs de la serie GeForce RTX 40 no han conseguido batir a sus predecesoras en CSGO, probablemente debido a los anchos de bus de memoria mucho más reducidos que Nvidia ha introducido en esta generación.

Si excluimos CSGO y sus elevadísimas frecuencias de cuadro de los resultados promedio, la ventaja de la RTX 4060 Ti se amplía, alcanzando los 130 fps de media frente a los 119 de la RTX 3060 Ti, lo que sigue siendo una mejora global muy baja de tan solo el 9 %.

Rendimiento en juegos a 1440p

Es muy similar a su predecesora

El bus de menos de 256 bits ralentaiza

Se aprecia cierta latencia

También hemos probado estas tarjetas a una resolución de 1440p, añadiendo la RTX 3070 de la generación anterior y la nueva RTX 4070.

Una vez más, todas estas tarjetas gráficas ofrecen un rendimiento respetable de manera que la RTX 4060 Ti se sitúa incómodamente cerca de su predecesora. Teniendo en cuenta las altas frecuencias de cuadro de CSGO y el rendimiento más lento de la serie RTX 40, la 3060 Ti lleva la delantera en la frecuencia de cuadro media.

Sin embargo, esto es un poco engañoso, porque la RTX 3060 Ti es mucho más rápida que la RTX 4060 Ti a 1440p, lo que distorsiona la imagen general. Si excluimos CSGO , la RTX 4060 Ti es un 7 % más rápida que la RTX 3060 Ti. Sigue siendo insuficiente, la verdad.

Haz clic con el botón derecho y abre en una pestaña nueva para ver a resolución completa. Brad Chacos/IDG

Ese “uff” se convierte en “uff” cuando consideras el rendimiento de la RTX 3070. Supera a la RTX 4060 Ti en un 13,7 % de media con el juego CSGO incluido, o en un 5 % sin CSGO.

No ser capaz de superar a una tarjeta que costaba 100 euros más hace dos años y medio es muy vergonzoso para la nueva GPU de Nvidia, y un indicio de por qué la nueva configuración técnica de la RTX 4060 Ti la hace inadecuada para el rendimiento a largo plazo en juegos a 1440p.

Hablando de eso, mira la Radeon RX 6700 XT en ambas resoluciones. Su rendimiento medio es similar al de la RTX 3060 Ti, que, como acabamos de comprobar, está a tiro de piedra de la RTX 4060 Ti, pero viene con 12 GB de memoria y un bus más amplio de 256 bits por apenas 400 €.

Si te preocupa que 8 GB de VRAM no sean suficientes para los juegos modernos, o quieres probar los juegos a 1440p y no te importa renunciar a DLSS y otras funciones de Nvidia, merece la pena tenerla en cuenta, sobre todo por 50 euros menos que la nueva GPU de Nvidia. En cuanto a la capacidad de VRAM, o tienes suficiente, o no la tienes.

La generación de fotogramas DLSS 3 es uno de los puntos fuertes de la RTX 4060 Ti: actívala y verás cómo se dispara la velocidad”

Rendimiento en trazado de rayos, DLSS y DLSS 3

Introduce DLSS 3 Frame Generation en esta gama

La IA provoca artefactos visuales en determinados juegos

Menor fidelidad de la imagen reescalada

La RTX 4060 Ti es un mediocre salto generacional en lo que a potencia de juego tradicional se refiere. Nvidia parece apostar por la eficiencia energética (más adelante hablaremos de ello), el trazado de rayos y la potencia de las mejoras de rendimiento DLSS apoyadas en el uso de IA.

Afortunadamente, muchos de los juegos de nuestro conjunto de pruebas cuidadosamente seleccionado incluyen opciones de trazado de rayos y escalado de imágenes (Nvidia DLSS/AMD FSR). Probamos los juegos en modo nativo, nativo con RT en Ultra, y con RT en Ultra y DLSS/FSR en Equilibrado para evaluar cada experiencia.

Pero vale la pena señalar que, en mi opinión, la ampliación de imagen DLSS/FSR tiene un aspecto terrible a la resolución de 1080p para la que se diseñó esta tarjeta gráfica.

El escalado de imágenes consiste en renderizar internamente un fotograma a una resolución inferior y, a continuación, utilizar IA o trucos de software para escalar la imagen final a la resolución elegida. Esto permite obtener un rendimiento más rápido con una pérdida mínima o nula de calidad de imagen, al menos en las resoluciones 1440p y 4K.

Activar el escalado de imagen no es tan sencillo a 1080p. En este extremo inferior de la escala, la tecnología de ampliación de imagen se basa en tantos píxeles menos que los efectos visuales que aparecen en pantalla pueden parecer borrosos e irregulares, incluso con preajustes DLSS/FSR de mayor calidad.

La imagen interna que se utiliza para renderizar juegos a resolución 1080p con DLSS Balanced activado es inferior a 720p, y así lo parece, en mi opinión, aunque DLSS parece superior a FSR de AMD a esta resolución.

Yo no compraría una tarjeta gráfica de 1080p pensando en el reescalado, y punto. Desgraciadamente, la menor fidelidad de la imagen reescalada también dificulta la ejecución del trazado de rayos a 1080p, ya que resta valor a los efectos visuales mejorados que puede proporcionar el trazado de rayos.

La mejor iluminación del mundo no luce bien cuando se combina con modelos irregulares y borrosos. No obstante, es suficiente si es necesario.

No obstante, la mejora de la imagen es sólo una parte de la propuesta de valor de DLSS con la serie RTX 40.

Esta generación también marca la introducción de DLSS 3 Frame Generation, que aprovecha los núcleos tensoriales y el acelerador de flujo óptico mejorado de las GPU Lovelace de Nvidia para insertar fotogramas generados completamente por IA entre cada fotograma renderizado de forma tradicional.

Se trata de un verdadero potencial para la RTX 4060 Ti. No es necesario activar el muestreo de imágenes DLSS 2 y reducir la fidelidad de imagen para ejecutar DLSS 3, basta con activar la generación de fotogramas y ver cómo se dispara la velocidad de fotogramas, especialmente en juegos con CPU como Microsoft Flight Simulator. Es fantástico.

Dicho esto, DLSS 3 tampoco es como para olvidarse. La inserción de fotogramas de IA a veces puede provocar artefactos visuales en determinados juegos, especialmente alrededor de los elementos de la interfaz de usuario.

Y como no puedes controlar las entradas durante esos fotogramas generados por la IA, se añade latencia. DLSS 3 exige a los desarrolladores que integren también Nvidia Reflex para combatir estos problemas, lo que a menudo ayuda a que los juegos respondan mejor que cuando se renderizan de forma nativa, pero no supone el salto en la capacidad de respuesta que se espera normalmente al aumentar la velocidad de fotogramas.

Esto significa que la sensación del juego puede no coincidir con lo que tu cerebro y tus manos esperan: por ejemplo, un juego puede ejecutarse un 50 % más rápido con la generación de fotogramas activada, pero la sensación de respuesta sólo es un 10 o un 20 % más rápida.

DLSS 3 hace que los juegos parezcan increíbles, sin duda, pero ese detalle es un poco raro y merece la pena destacarlo. Nuestra inmersión en DLSS 3 profundiza mucho más en esta tecnología.

Ten en cuenta que Watch Dogs no es compatible con FSR, de ahí los 0 FPS en las GPU AMD. Brad Chacos/IDG

Hemos probado el trazado de rayos y el DLSS tanto a 1440p como a 1080p, pero solo vamos a mostrar los resultados a 1080p, por falta de tiempo y porque solo deberías considerar la RTX 4060 Ti para jugar a 1080p.

Como se puede ver en estas cifras, la RTX 4060 Ti mantiene el liderazgo de Nvidia en el trazado de rayos en este segmento, aunque no lo amplía funcionalmente más allá de lo que ya era capaz de hacer la 3060 Ti hace años por el mismo precio.

Las pruebas se han realizado en Ultra, pero si ajustas algunos parámetros gráficos a ‘Alto’ o ‘Medio’, puedes acercarte a los 60 fps a 1080p en muchos juegos, incluso con el trazado de rayos activado y DLSS desactivado. DLSS 3 es un cambio de juego cuando está disponible, pero ten en cuenta que sólo está disponible actualmente en unos 50 títulos.

Solo deberías considerar la compra de la RTX 4060 Ti para jugar a 1080p”

Eficiencia energética y térmica

Excelente eficiencia energética

Menor consumo que la RTX 3060 Ti

Bajo nivel de ruido en refrigeración

Probamos el consumo de energía poniendo en bucle la prueba F1 22 a 4K durante unos 20 minutos después de haber probado todo lo demás (para calentar la GPU) y anotando la lectura más alta en nuestro medidor Watts Up Pro, que mide el consumo de energía de todo nuestro sistema de pruebas.

La parte inicial de la carrera, en la que todos los coches que compiten aparecen simultáneamente en pantalla, suele ser la más exigente. No se trata de una prueba en el peor de los casos, sino de un juego que se ejecuta a una resolución limitada por la GPU para medir el rendimiento cuando la tarjeta gráfica está sudando la gota gorda.

Si estás jugando a un juego que también exige mucho a la CPU, es posible que el consumo total del sistema sea mayor. Estás avisado.

La GeForce RTX 4060 Ti consume 83 vatios menos que la RTX 3060 Ti a pesar de ser entre un 7 y un 9 por ciento más rápida. Y ese consumo en reposo es una auténtica locura.

Brad Chacos/IDG

Probamos la temperatura dejando GPU-Z abierto durante la prueba de consumo de energía F1 22 y observamos la temperatura máxima más alta al final.

No es ninguna sorpresa. El diminuto diseño de dos ranuras de la Founders Edition hace un buen trabajo manteniendo fría esta GPU ultra eficiente. Los modelos 4060 Ti personalizados con refrigeradores gigantes podrían funcionar más silenciosamente -la FE ofrece buenos niveles de ruido, aunque no silenciosos-, pero no hay necesidad de mejorar sólo por las temperaturas.

Precio

El precio de la gráfica que hemos utilizado de muestra, el modelo Nvidia GeForce RTX 4060 Ti con 8 GB de memoria alcanza los 449 € oficialmente. Los socios tecnológicos de la compañía ya han comenzado a comercializar sus propios modelos con distinto sistema de refrigeración, ventiladores y modelos adaptados con mayor velocidad de reloj.

En cualquier caso, a lo largo del mes de julio también van a estar disponibles los otros dos modelos de la familia, la RTX 4060 más básica que tendrá un precio oficial según Nvidia de 335 €, así como la GeForce RTX 4060 Ti con 16 GB de memoria gráfica, para la que el precio se elevará a los 559 €.

Veredicto

Todo depende de tu respuesta a la pregunta planteada justo arriba: ¿Estás dispuesto a pagar 400 dólares por una tarjeta gráfica 1080p con 8 GB de memoria en el año de nuestro señor 2023?

La GeForce RTX 4060 Ti ofrece una eficiencia energética absolutamente excepcional, un rendimiento líder en trazado de rayos, codificación AV1 moderna y juego rápido a 1080p para monitores de alta frecuencia de refresco.

Todo ello está respaldado por el alucinante paquete de software de Nvidia: DLSS 3 Frame Generation, Nvidia Reflex, RTX Video Super Resolution y Nvidia Broadcast son sólo algunas de las increíbles funciones disponibles para la RTX 4060 Ti, con DLSS 3 sólo disponible en la GPU más reciente de Nvidia en este segmento de precio.

Si todavía tienes una GTX 1060 o una RTX 2060, la RTX 4060 Ti será una actualización fantástica (aunque cara).

Brad Chacos/IDG

Nvidia presenta la GeForce RTX 4060 Ti como “una campeona de rendimiento a 1080p”, y si has seguido nuestra disección técnica y nuestros análisis comparativos, eso es exactamente lo que es.

Las decisiones de configuración de memoria y GPU tomadas por Nvidia impiden que esta GPU muestre sus músculos a 1440p (aunque puedes jugar a 1440p si no te importa ajustar la configuración gráfica). Esto se ve agravado por sus 8 GB de memoria integrada.

Como publicó recientemente Hardware Unboxed, 8 GB de memoria no son suficientes para ejecutar todos los juegos modernos al máximo ahora que los desarrolladores están aprovechando los 16 GB de memoria compartida de la Xbox Serie X y PlayStation 5.

En las primeras pruebas de rendimiento de la RTX 4060 Ti, Nvidia tuvo que reducir la configuración gráfica en A Plague Tale: Requiem y Resident Evil Remake incluso a 1080p, mientras que juegos recientes como The Last of Us y Hogwarts Legacy también tienen problemas con 8 GB a baja resolución a menos que reduzcas la configuración.

La generación de fotogramas es una maravilla, pero el cacareado DLSS de Nvidia pierde bastante brillo a 1080p (junto con el FSR rival de AMD) debido a la limitada cantidad de píxeles disponibles a esta resolución.

Yo no ejecutaría juegos a 1080p con DLSS o FSR activos, aparte de la función específica DLSS 3 Frame Generation. Incluso así, aunque DLSS 3 ha empezado con buen pie, actualmente sólo está disponible en unos 50 juegos.

La RTX 4060 Ti también es una mejora muy poco inspiradora de una generación a otra en lo que se refiere a potencia bruta de la GPU, ya que sólo supera a la RTX 3060 Ti en un 9 % a resolución 1080p, y en un 7 % a 1440p.

Tiene menos núcleos CUDA, RT y tensoriales que su predecesora, lo que es decepcionante. Además, pierde estrepitosamente frente a la RTX 3070 a 1440p, lo que es aún más decepcionante.

Así que..: ¿Estás dispuesto a pagar 449 € por una tarjeta gráfica 1080p con 8 GB de memoria en el año 2023? Yo no, especialmente con las ventajas de DLSS/FSR minimizadas en este segmento. (Dado el rendimiento general de la RTX 4060 Ti, tampoco creo que la versión 16 GB resulte muy atractiva cuando esté disponible en julio).

Nuestra gpu 1080p asequible favorita para juegos a 60 Hz Radeon RX 6600 Swft 210 Precio en el momento de escribir esta review: $329.99 Best Prices Today:

Si tienes que comprar una gráfica ahora mismo, preferiría gastar mi dinero en una Radeon RX 7600, recientemente analizada, ya que por apenas 299 € es un soplo de aire fresco en esta gama de precios.

El otro modelo que sigue siendo interesante es la Radeon RX 6700 XT y sus 12 GB de memoria en un bus de 256 bits si estás pensando en incursionar en 1440p, te preocupa que 8 GB de VRAM sean suficientes a 1080p, y no te importa renunciar a DLSS 3.

(Dado quela RTX 4060 Ti no ofrece una mejora de rendimiento tangible con respecto a la RTX 3060 Ti y es más lenta que la RTX 3070, también podrías hacerte con cualquiera de ellas en oferta para aprovechar las increíbles características de Nvidia, aunque ten en cuenta que ambas carecen de compatibilidad con DLSS 3 y también están limitadas a 8 GB de memoria, así que estate atento a las rebajas.

La GeForce RTX 4060 Ti habría sido más atractiva si hubiera ofrecido 16 GB y eliminado la opción de 8 GB, u ofrecido 8 GB de memoria con el mismo nivel de rendimiento por entre 300 y 400 €.

Tal y como están las cosas, las actualizaciones de la serie RTX 40 de Nvidia siguen siendo poco inspiradoras en el mejor de los casos, y esta GPU cae tristemente en una especie de tierra de nadie frente al potencial ofrecido por la renovada Radeon RX 7600 de AMD.

Artículo original publicado en PCWorld.com.